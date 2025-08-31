Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Oferta w zestawie: 65" OLED AI + soundbar S70TR
OLED65B56LA EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
TV

Oferta w zestawie: 65" OLED AI + soundbar S70TR

OLED65B56LA EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Oferta w zestawie: 65" OLED AI + soundbar S70TR

65B56-S70TR.BUNDLE
Procesor AI alpha 11 Gen2 jest umieszczony na ciemnym tle. Procesor świeci fioletowym i niebieskim światłem, oświetlając otaczające go obwody mikroprocesorów. Napis informuje o tym, że procesor przeznaczony dla LG OLED evo zapewnia jakość 4K, oszałamiające kolory i jasność z precyzją do piksela. Dostępne są statystyki wydajności. 6,7 razy lepsze przetwarzanie neuronowe AI, NPU. 2,2 razy szybsze działanie, CPU. 3,6 razy lepsza grafika, GPU.
Salon z zamontowanym na ścianie LG OLED TV. Telewizor wyświetla pasmo górskie na tle ciemnego wieczornego nieba wypełnionego gwiazdami. Scena jest podzielona na pół, aby pokazać, jak Perfect Black zapewnia prawdziwą czerń, niezależnie od tego, czy wokół jest jasno, czy ciemno. Po jednej stronie sceny znajduje się matowa, bardziej szara wersja krajobrazu z napisem Matte. Z drugiej strony otrzymujemy przyjemniejszy obraz z większym zakresem dynamiki czerni i bieli. Jest on oznaczony jako wyświetlacz Perfect Black. Widoczny jest również certyfikat logo. Technologia Perfect Black zapewnia poziom czerni mniejszy lub równy 0,24 nit do 500 luksów. Obok znajduje się dymek tekstowy z informacją: „Sprawdź oznaczenie certyfikatu Perfect Black”.
Procesor AI alpha 11 Gen2 jest umieszczony na ciemnym tle. Procesor świeci fioletowym i niebieskim światłem, oświetlając otaczające go obwody mikroprocesorów. Napis informuje o tym, że procesor przeznaczony dla LG OLED evo zapewnia jakość 4K, oszałamiające kolory i jasność z precyzją do piksela. Dostępne są statystyki wydajności. 6,7 razy lepsze przetwarzanie neuronowe AI, NPU. 2,2 razy szybsze działanie, CPU. 3,6 razy lepsza grafika, GPU.
Salon z zamontowanym na ścianie LG OLED TV. Telewizor wyświetla pasmo górskie na tle ciemnego wieczornego nieba wypełnionego gwiazdami. Scena jest podzielona na pół, aby pokazać, jak Perfect Black zapewnia prawdziwą czerń, niezależnie od tego, czy wokół jest jasno, czy ciemno. Po jednej stronie sceny znajduje się matowa, bardziej szara wersja krajobrazu z napisem Matte. Z drugiej strony otrzymujemy przyjemniejszy obraz z większym zakresem dynamiki czerni i bieli. Jest on oznaczony jako wyświetlacz Perfect Black. Widoczny jest również certyfikat logo. Technologia Perfect Black zapewnia poziom czerni mniejszy lub równy 0,24 nit do 500 luksów. Obok znajduje się dymek tekstowy z informacją: „Sprawdź oznaczenie certyfikatu Perfect Black”.
Główne cechy

  • Doskonała jakość obrazu na 65" ekranie i dźwięk przestrzenny
  • Dźwięk zharmonizowany z telewizorem LG
  • Sterowanie zestawem jednym pilotem przez interfejs WOW w TV
  • webOS: pełna aktualizacja systemu telewizora przez 5 lat
  • Zestaw idealny do kina domowego
Więcej
Produkty w tym pakiecie: 2
Przedni widok na LG OLED AI B5 4K Smart TV. Emblemat „12 Years of World Number 1 OLED” i logo LG OLED AI 2025 na ekranie.

OLED65B56LA

65-calowy LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025

OLED65B56LA EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
Widok z przodu LG Soundbar S70TR, subwoofera i głośników tylnych

S70TR

5.1.1-kanałowy soundbar kina domowego LG z Dolby Atmos i tylnymi głośnikami S70TR

Ekran LG OLED evo AI TV wyświetla abstrakcyjny obraz o imponującej szczegółowości, kolorystyce i kontraście. Powiększona wersja procesora AI alpha 8 Gen2 znajduje się za telewizorem. Świeci ona światłem oświetlającym obwody mikroprocesora wokół niej. Tytuł brzmi: LG OLED evo AI. Tekst jest również widoczny, zasilany przez procesor AI LG alpha 8 Gen2. W rogu znajduje się złote logo z gwiazdkami, z napisem: „OLED TV – numer jeden na świecie od 12 lat”.

Ekran LG OLED evo AI TV wyświetla abstrakcyjny obraz o imponującej szczegółowości, kolorystyce i kontraście. Powiększona wersja procesora AI alpha 8 Gen2 znajduje się za telewizorem. Świeci ona światłem oświetlającym obwody mikroprocesora wokół niej. Tytuł brzmi: LG OLED evo AI. Tekst jest również widoczny, zasilany przez procesor AI LG alpha 8 Gen2. W rogu znajduje się złote logo z gwiazdkami, z napisem: „OLED TV – numer jeden na świecie od 12 lat”.

Zobacz wszystkie szczegóły jasnych i ciemnych obszarów

* Omdia. Numer 1 przez 12 lat pod względem największej liczby sprzedanych egzemplarzy w latach 2013-2024. Wynik ten nie stanowi poparcia dla LGE ani oferowanych przez firmę produktów. Odwiedź stronę https://www.omdia.com/, aby uzyskać więcej informacji.

Inteligentniejszy i szybszy procesor AI alpha 8 Gen2 to efekt dekady innowacji

Silnik AI naszego procesora rozpoznaje treści według gatunku. Bazując na tych informacjach, zapewnia najbardziej optymalne ustawienia jakości obrazu, zapewniające lepszą głębię i szczegółowość.

Procesor AI alpha 8 Gen2 rozświetla się pomarańczową i różową poświatą, a z jego wnętrza wystrzeliwują kolorowe promienie światła. Napis wskazuje, że procesor zapewnia jakość 4K, jasność oraz odpowiednie odwzorowanie kolorów. Na obrazie widnieje informacja: „Około 1,7 raza wyższa wydajność NPU i 1,4 raza szybsze działanie CPU”.

* W porównaniu z podstawowym telewizorem Smart TV z procesorem alpha 7 AI Gen8 z tego samego roku, na podstawie wewnętrznej analizy specyfikacji.

Idealna czerń w jasnych i ciemnych pomieszczeniach

Perfect Black ma certyfikat UL i zapewnia prawdziwy poziom czerni, aby zwiększyć postrzeganą jasność i kontrast, niezależnie od tego, czy wokół jest jasno, czy ciemno.

Salon z zamontowanym na ścianie LG OLED TV. Telewizor wyświetla pasmo górskie na tle ciemnego wieczornego nieba wypełnionego gwiazdami. Scena podzielona jest na pół. Po jednej stronie znajduje się matowa, bardziej szara wersja krajobrazu z napisem Matte. Z drugiej strony otrzymujemy przyjemniejszy obraz z większym zakresem dynamiki czerni i bieli. Jest on oznaczony jako wyświetlacz Perfect Black. Widoczny jest również certyfikat logo. Technologia Perfect Black zapewnia poziom czerni mniejszy lub równy 0,24 nit do 500 luksów. Obok znajduje się dymek tekstowy z informacją: „Sprawdź oznaczenie certyfikatu Perfect Black”.

* Wyświetlacz LG OLED jest weryfikowany przez UL pod kątem idealnej czerni, mierzonej według IDMS 11.5 Ring-light Reflection, w typowych warunkach oświetleniowych w pomieszczeniu (200–500 luksów).

* Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od oświetlenia otoczenia i środowiska oglądania.

Doskonały kolor

Certyfikaty: 100% Color Volume i 100% Color Fidelity. Ciesz się wiernymi, żywymi kolorami nawet w świetle słonecznym lub w ciemnym otoczeniu.

Kolorowa papuga w ultrawysokiej rozdzielczości na czarnym tle. Krople wody zawieszone w powietrzu wokół niej. Obraz ukazuje technologię Perfect Color – każda barwa na ciele papugi jest żywa i intensywna. Ciemne tło z efektem rozprysków wody podkreśla również, że ekran jest wolny od refleksów. Widoczne są różne logotypy certyfikacji od UL i Intertek. Odnosi się to do 100% wierności kolorów, 100% objętości kolorów oraz braku refleksów. Tekst informuje również: „Sprawdź oznaczenie certyfikatu Perfect Black”.

* „100% wierność kolorów” i „100% objętości kolorów DCI-P3” odnosi się do telewizorów OLED 2025.

* Wyświetlacz LG OLED posiada certyfikat UL dla doskonałego koloru mierzonego zgodnie ze standardami IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

* 100-procentowa objętość kolorów definiowana jest jako wydajność wyświetlacza, równa lub większa niż standardowa objętość kolorów DCI-P3, zgodnie z niezależną weryfikacją Intertek.

* Wyświetlacz LG OLED posiada certyfikat Intertek potwierdzający 100% wierność Color Fidelity, mierzoną zgodnie ze standardem CIE DE2000 przy użyciu 125 wzorców kolorów.

Najlepszy OLED TV do oglądania filmów

Oglądaj filmy z FILMMAKER MODE i kompensacją oświetlenia otoczenia, która dopasowuje się do warunków oświetlenia wnętrza zapewniając jakość obrazu wg najwyższych standardów filmowców.

Dolby Vision i tryb Ambient FILMMAKER MODE

Doświadcz kina zgodnie z zamierzeniami reżysera dzięki Dolby Vision i trybowi FILMMAKER MODE z kompensacją światła otoczenia, dostosowującą się do okoliczności i utrzymującą obraz jak najbliżej oryginalnej formy.

Dolby Atmos

Realistyczny dźwięk przestrzenny otoczy Cię, sprawiając, że poczujesz się jak w centrum akcji.

* Ambient FILMMAKER MODE jest znakiem towarowym firmy UHD Alliance, Inc. 

* Tryb Ambient FILMMAKER MODE z Dolby Vision jest obsługiwany.

* Ambient FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video.

Prostota tuż na wyciągnięcie ręki

Dostęp do interfejsu WOW za pomocą LG TV zapewnia proste sterowanie soundbarem, jak np. zmiana trybów dźwięku, profili i dostęp do innych funkcji.

W duecie z dźwiękiem LG TV

Unikalny dźwięk, zakres i właściwości tonalne LG Soundbar i LG TV współgrają ze sobą, zapewniając wciągające i imponujące wrażenia dźwiękowe.

3-poziomowy dźwięk przestrzenny

Warstwa wirtualna tworzy realistyczny dźwięk

Kanał centralny skierowany do góry

Pejzaże dźwiękowe umieszczają użytkownika w centrum

Kanał centralny skierowany w górę tworzy bardziej realistyczny dźwięk, dzięki czemu głosy są wyraźniejsze, a akcja na ekranie idealnie zsynchronizowana z dźwiękiem – żadnych opóźnień, żadnych zacięć.

LG Soundbar i LG TV w czarnym pokoju. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe krople reprezentujące fale dźwiękowe tryskają w górę i do przodu z soundbara. Subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu.

Dźwięk przestrzenny 5.1.1

Urzekający dźwięk dookoła

Doświadcz zanurzenia się w Dolby Atmos i DTS:X, wypełniając swój pokój systemem dźwięku przestrzennego 5.1.1-kanałowego o mocy 500 W, subwooferem i tylnymi głośnikami.

LG Soundbar, LG TV, tylne głośniki i subwoofer w salonie wieżowca. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe fale dźwiękowe składające się z kropelek wystrzeliwują z soundbara, zapętlając się wokół sofy. Subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

2-kanałowe głośniki tylne

Tylne głośniki zapewniają bezprzewodową wolność

Do instalacji tylnych głośników wystarczy jeden przewód zasilający i jedno połączenie z głośnikiem. Tylne głośniki łączą się bezprzewodowo z głównym soundbarem.

Key Feature

  • Doskonała jakość obrazu na 65" ekranie i dźwięk przestrzenny
  • Dźwięk zharmonizowany z telewizorem LG
  • Sterowanie zestawem jednym pilotem przez interfejs WOW w TV
  • webOS: pełna aktualizacja systemu telewizora przez 5 lat
  • Zestaw idealny do kina domowego

Kluczowe parametry

Panel

4K OLED

Częstotliwość odświeżania

120Hz natywna

Szeroka gama kolorów

OLED Color

Procesor

α8 AI Procesor 4K Gen2

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

G-Sync

Tak

FreeSync

Tak

Moc Głośników

20W

System Dźwięku

2.0 Ch

Dolby Atmos

Tak

Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

1 449 x 832 x 45,9

Waga telewizora bez podstawy (kg)

17,1

Wszystkie specyfikacje

PICTURE (DISPLAY)

Panel

4K OLED

Rozdzielczość

4K Ultra HD (3840*2160)

Częstotliwość odświeżania

120Hz natywna

Szeroka gama kolorów

OLED Color

OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)

Procesor

α8 AI Procesor 4K Gen2

Inteligente skalowanie

α8 Super skalowanie 4K

Dynamiczne mapowanie tonów

Tak (Dynamic Tone Mapping Pro)

Automatyczny wybór trybu obrazu do treści

Tak (SDR/HDR)

Inteligentna kontrola jasności

Tak

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Tak

Wygaszanie

Pixel Dimming

Poprawa płynności obrazu

OLED Motion

Tryb obrazu

10 trybów

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

AI Picture Pro

Tak

Automatyczna kalibracja

Tak

QMS (Quick Media Switching)

Tak

GAMING

G-Sync

Tak

FreeSync

Tak

Tryb HGIG

Tak

Optymalizator gier

Tak (Pulpit gry)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Tak

VRR (Variable Refresh Rate)

Tak (do 120Hz)

Dolby Vision dla gier (4K 120Hz)

Tak

Czas reakcji

Mniej niż 0.1ms

DOSTĘPNOŚĆ

Wysoki kontrast

Tak

Skala szarości

Tak

Odwrócenie kolorów

Tak

WYMIARY I WAGA

Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

1 449 x 832 x 45,9

Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)

1 449 x 896 x 235

Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)

1 600 x 950 x 172

Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)

1 057 x 235

Waga telewizora bez podstawy (kg)

17,1

Waga telewizora z podstawą (kg)

17,3

Waga opakowania (kg)

24,4

Montaż VESA (WxH mm)

300 x 200

KOD KRESKOWY

KOD

8806096345863

DZWIĘK

Dolby Atmos

Tak

Inteligentna kontrola dźwięku

α8 AI Sound Pro (wirtualne 9.1.2 Up-mix)

Czysty Głos

Tak (Auto Volume Leveling)

Głośniki WiSA

Tak (do 2.1 Ch)

LG Synchronizacja Dźwięku

Tak

Udostępnianie dźwięku

Tak

Jednoczesne Wyjście Audio

Tak

Bluetooth Surround Ready

Tak (2 Way Playback)

Moc Głośników

20W

Inteligentne strojenie akustyczne

Tak

Kodeki Audio

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Zapoznaj się z instrukcją)

Kierunek Dźwięku

Skierowany w dół

System Dźwięku

2.0 Ch

WOW Orchestra

Tak

ŁĄCZNOŚĆ

eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)

eARC (HDMI 3)

Wsparcie Bluetooth

Tak (v 5.3)

Wejście Ethernet

1

Simplink (HDMI CEC)

Tak

SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio)

1

Gniazdo CI

1 (z wyłączeniem UK, Irlandia)

HDMI Wejście

4 (obsługa 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 porty))

RF wejścia antenowe

2

USB

2 (2.0)

Wi-Fi

Tak (Wi-Fi 6)

SMART TV

Airplay2

Tak

System

webOS 25

Kompatybilność z kamerą USB

Tak

AI Chatbot

Tak

Tryb Zawsze Gotowy

Tak

Przeglądarka Internetowa

Tak

Google Cast

Tak

Google Home / Hub

Tak

Home Hub

Tak

Inteligentne rozpoznawanie głosu

Tak

LG Channels (z dniem premiery w Polsce)

Tak

Pilot Magic

Wbudowany

Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View)

Tak

Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów

Tak (LG ThinQ)

Voice ID (Rozpoznawanie Użytkownika)

Tak

Works with Apple Home

Tak

ZASILANIE

Zasilanie (napięcie, częstotliwość)

AC 100~240V 50-60Hz

Pobór mocy w trybie czuwania

Poniżej 0,5W

AKCESORIA

Pilot

Pilot Magic MR25GA / MR25GB (UK, Włochy)

Kabel zasilający

Tak (dołączony na stałe do TV)

BROADCASTING

Odbiór telewizji analogowej

Tak

Digital TV Reception

DVB-T2/T (naziemna), DVB-C (kablowa), DVB-S2/S (satelitarna)

Informacje dotyczące zgodności

rozszerzenie:pdf
Dismantling information(OLED65B56LA)
rozszerzenie:pdf
EU Energy label 2019(OLED65B56LA)
rozszerzenie:pdf
Product information sheet (OLED65B56LA)
rozszerzenie:pdf
GPSR Safety Information(OLED65B56LA)
Kluczowe parametry

Liczba kanałów

5.1.1

Moc wyjściowa

500 W

Dolby Atmos

Tak

DTS:X

Tak

Główny/a

950 x 63 x 115 mm

Głośnik tylny

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

Wszystkie specyfikacje

OGÓLNE

Liczba kanałów

5.1.1

Moc wyjściowa

500 W

Liczba głośników

9 EA

SOUND EFFECT

AI Sound Pro

Tak

Standard

Tak

Muzyka

Tak

Kino

Tak

Clear Voice Pro

Tak

Sporty

Tak

Gra

Tak

Bass Blast / Bass Blast +

Tak

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

FORMAT AUDIO

Dolby Atmos

Tak

Dolby Digital

Tak

DTS:X

Tak

DTS Digital Surround

Tak

ACC

Tak

ŁĄCZNOŚĆ

Optyczny/e

1

HDMI In

1

HDMI Out

1

USB

1

Wersja Bluetooth

5.1

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Tak

Opcjonalne bezprzewodowe głośniki tylne

Tak

WSPARCIE HDMI

Pass-through

Tak

Pass-through (4K)

Tak

VRR / ALLM

Tak

120Hz

Tak

HDR10

Tak

Dolby Vision

Tak

Kanał Zwrotny (ARC)

Tak

Kanał Zwrotny (e-ARC)

Tak

CEC (Simplink)

Tak

UDOGODNIENIA

Aplikacja - iOS/Android OS

Tak

Tryb pracy - Soundbar

Tak

TV Sound Mode Share

Tak

WOW Interfejs

Tak

ROZMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)

Główny/a

950 x 63 x 115 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

Głośnik tylny

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

WAGA

Główny/a

3,0 kg

Subwoofer

5,7 kg

Waga brutto

15,4 kg

Głośniki tylne (2)

2,1 kg

MOC

Pobór w trybie czuwania (jednostka główna)

0.5 W ↓

Pobór mocy (jednostka główna)

33 W

Pobór w trybie czuwania (subwoofer)

0.5 W ↓

Pobór mocy (subwoofer)

33 W

Pobór mocy (głosniki tylne)

20 W

Pobór w trybie czuwania (głosniki tylne)

0.5 W ↓

AKCESORIA

Przewód HDMI

Tak

Uchwyt ścienny

Tak

Pilot

Tak

Karta Gwarancyjna

Tak

KOD KRESKOWY

Kod Kreskowy

8806091969385

Informacje dotyczące zgodności

rozszerzenie:pdf
GPSR Safety Information(S70TR)
rozszerzenie:pdf
WEB INFO(S70TR)
