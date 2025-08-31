We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Oferta w zestawie: 83" OLED evo AI + soundbar S70TR
Oferta w zestawie: 83" OLED evo AI + soundbar S70TR
83G54-S70TR.BUNDLE
* Omdia. Numer 1 przez 12 lat pod względem największej liczby sprzedanych egzemplarzy w latach 2013-2024. Wynik ten nie stanowi poparcia dla LGE ani oferowanych przez firmę produktów. Odwiedź stronę https://www.omdia.com/, aby uzyskać więcej informacji.
Nasz najlepszy procesor alpha 11 AI Gen2 gwarantuje najwyższe wrażenia wizualne
Alpha 11 AI Gen2 podwyższa rozdzielczość obrazu do 4K z oszałamiającą kolorystyką i jasnością. Silniki AI rozpoznają obiekty z precyzją na poziomie pikseli, poprawiając jakość obrazu i zapewniając najlepsze wrażenia z oglądania.
* W porównaniu z podstawowym telewizorem Smart TV z procesorem alpha 7 AI Gen8 z tego samego roku, na podstawie wewnętrznej analizy specyfikacji.
* Jasność może się różnić w zależności od modelu, wielkości ekranu i regionu sprzedaży.
* Najwyższa jasność jest 3x wyższa niż LG OLED B5 @10% przy oknie według pomiarów wewnętrznych.
3-krotnie jaśniejszy obraz dzięki Brightness Booster Ultimate
Nowa struktura emitującego światło procesora AI alpha 11 Gen2 i technologia sterowania oświetleniem zapewniają nawet trzykrotnie jaśniejszy obraz.
* Jasność może się różnić w zależności od modelu, wielkości ekranu i regionu sprzedaży.
* Najwyższa jasność jest 3x wyższa niż LG OLED B5 @10% przy oknie według pomiarów wewnętrznych.
Idealna czerń w jasnych i ciemnych pomieszczeniach
Perfect Black ma certyfikat UL i zapewnia prawdziwy poziom czerni, aby zwiększyć postrzeganą jasność i kontrast, niezależnie od tego, czy wokół jest jasno, czy ciemno.
* Wyświetlacz LG OLED jest weryfikowany przez UL pod kątem idealnej czerni, mierzonej według IDMS 11.5 Ring-light Reflection, w typowych warunkach oświetleniowych w pomieszczeniu (200–500 luksów).
* Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od oświetlenia otoczenia i środowiska oglądania.
Najlepszy OLED TV do oglądania filmów
Oglądaj filmy z FILMMAKER MODE i kompensacją oświetlenia otoczenia, która dopasowuje się do warunków oświetlenia wnętrza zapewniając jakość obrazu wg najwyższych standardów filmowców.
Dolby Vision i tryb Ambient FILMMAKER MODE
Doświadcz kina zgodnie z zamierzeniami reżysera dzięki Dolby Vision i trybowi FILMMAKER MODE z kompensacją światła otoczenia, dostosowującą się do okoliczności i utrzymującą obraz jak najbliżej oryginalnej formy.
* Ambient FILMMAKER MODE jest znakiem towarowym firmy UHD Alliance, Inc.
* Tryb Ambient FILMMAKER MODE z Dolby Vision jest obsługiwany.
* Ambient FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video.
Prostota tuż na wyciągnięcie ręki
Dostęp do interfejsu WOW za pomocą LG TV zapewnia proste sterowanie soundbarem, jak np. zmiana trybów dźwięku, profili i dostęp do innych funkcji.
W duecie z dźwiękiem LG TV
Unikalny dźwięk, zakres i właściwości tonalne LG Soundbar i LG TV współgrają ze sobą, zapewniając wciągające i imponujące wrażenia dźwiękowe.
*Obrazy na ekranie są symuacjami.
**Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone do wybranych funkcji.
***Interfejs WOW – zgodne telewizory: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Kompatybilność telewizorów FHD 63 może się różnić w zależności od roku wydania.
****WOW Orchestra – zgodne telewizory: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Kompatybilność telewizorów może się różnić w zależności od roku wydania. Obsługa QNED 80 jest ograniczona do modeli z lat 2022 i 2023.
*****Należy pamiętać, że usługi mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.
******Interfejs WOW może się różnić w zależności od modelu soundbara.
3-poziomowy dźwięk przestrzenny
Warstwa wirtualna tworzy realistyczny dźwięk
3-poziomowy dźwięk przestrzenny dodaje wirtualną warstwę, aby utworzyć dookoła kopułę dźwiękową o bogatszym brzmieniu.
LG Soundbar i LG TV znajdują się w wielkomiejskim apartamencie. Trzy czerwone paski ilustrujące wirtualne warstwy z pogrubioną czerwoną warstwą po środku, tworzące kopułę dźwięku, która otacza sofy.
*Potrójny dźwięk przestrzenny jest dostępny w trybach Cinema i AI Sound Pro.
**Warstwa środkowa powstaje przy użyciu kanału głośnikowego soundbara. Dźwięk z przednich i przednich górnych głośników jest syntetyzowany w celu stworzenia pola dźwiękowego. Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.
***Obrazy na ekranie są symulacjami.
****Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.
**Warstwa środkowa powstaje przy użyciu kanału głośnikowego soundbara. Dźwięk z przednich i przednich górnych głośników jest syntetyzowany w celu stworzenia pola dźwiękowego. Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.
***Obrazy na ekranie są symulacjami.
****Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.
Kanał centralny skierowany do góry
Pejzaże dźwiękowe umieszczają użytkownika w centrum
Kanał centralny skierowany w górę tworzy bardziej realistyczny dźwięk, dzięki czemu głosy są wyraźniejsze, a akcja na ekranie idealnie zsynchronizowana z dźwiękiem – żadnych opóźnień, żadnych zacięć.
LG Soundbar i LG TV w czarnym pokoju. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe krople reprezentujące fale dźwiękowe tryskają w górę i do przodu z soundbara. Subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu.
*Powyższe informacje zostały potwierdzone przez badanie własnych standardów.

**Obrazy na ekranie są symulacjami.
**Obrazy na ekranie są symulacjami.
Dźwięk przestrzenny 5.1.1
Urzekający dźwięk dookoła
Doświadcz zanurzenia się w Dolby Atmos i DTS:X, wypełniając swój pokój systemem dźwięku przestrzennego 5.1.1-kanałowego o mocy 500 W, subwooferem i tylnymi głośnikami.
LG Soundbar, LG TV, tylne głośniki i subwoofer w salonie wieżowca. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe fale dźwiękowe składające się z kropelek wystrzeliwują z soundbara, zapętlając się wokół sofy. Subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. Logo Dolby Atmos Logo DTS X
*Dolby i Dolby Vision są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Symbol podwójnego D jest znakiem towarowym Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Obrazy na ekranie są symulacjami.
**Symbol podwójnego D jest znakiem towarowym Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Obrazy na ekranie są symulacjami.
2-kanałowe głośniki tylne
Tylne głośniki zapewniają bezprzewodową wolność
Do instalacji tylnych głośników wystarczy jeden przewód zasilający i jedno połączenie z głośnikiem. Tylne głośniki łączą się bezprzewodowo z głównym soundbarem.
*Obrazy ekranu są symulowane.
Aby uzyskać dodatkową dokumentację techniczną i pliki do pobrania, przejdź do portalu partnera B2B LG.
Key Feature
- Doskonała jakość obrazu na 83" ekranie i dźwięk przestrzenny
- Dźwięk zharmonizowany z telewizorem LG
- Sterowanie zestawem jednym pilotem przez interfejs WOW w TV
- webOS: pełna aktualizacja systemu telewizora przez 5 lat
- Zestaw idealny do kina domowego
Znajdź sklep w pobliżu
- 83-calowy LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 - Montaż na ścianie
- 5.1.1-kanałowy soundbar kina domowego LG z Dolby Atmos i tylnymi głośnikami S70TR
Kluczowe parametry
FreeSync
Tak
G-Sync
Tak
Panel
4K OLED
Częstotliwość odświeżania
120Hz natywne (VRR 165Hz)
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Procesor
α11 AI Procesor 4K Gen2
Dolby Atmos
Tak
System Dźwięku
4.2 Ch
Moc Głośników
60W
Szeroka gama kolorów
OLED Color
Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)
1 847 x 1 057 x 28,0
Waga telewizora bez podstawy (kg)
39
Wszystkie specyfikacje
PICTURE (DISPLAY)
Panel
4K OLED
Rozdzielczość
4K Ultra HD (3840*2160)
Częstotliwość odświeżania
120Hz natywne (VRR 165Hz)
Szeroka gama kolorów
OLED Color
OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)
Procesor
α11 AI Procesor 4K Gen2
Inteligente skalowanie
α11 Super skalowanie 4K
Dynamiczne mapowanie tonów
Tak (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
Automatyczny wybór trybu obrazu do treści
Tak (SDR/HDR)
Inteligentna kontrola jasności
Tak
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Tak
Wygaszanie
Pixel Dimming
Poprawa płynności obrazu
OLED Motion
Tryb obrazu
10 trybów
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI, RF, USB)
AI Picture Pro
Tak
Automatyczna kalibracja
Tak
QFT (Quick Frame Transport)
Tak
QMS (Quick Media Switching)
Tak
GAMING
G-Sync
Tak
FreeSync
Tak
Tryb HGIG
Tak
Optymalizator gier
Tak (Pulpit gry)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Tak
VRR (Variable Refresh Rate)
Tak (do 165Hz)
Dolby Vision dla gier (4K 120Hz)
Tak
Czas reakcji
Mniej niż 0.1ms
DOSTĘPNOŚĆ
Wysoki kontrast
Tak
Skala szarości
Tak
Odwrócenie kolorów
Tak
WYMIARY I WAGA
Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)
1 847 x 1 057 x 28,0
Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)
1 847 x 1 115 x 321
Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)
2 050 x 1 210 x 253
Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)
501 x 321
Waga telewizora bez podstawy (kg)
39
Waga telewizora z podstawą (kg)
44,9
Waga opakowania (kg)
54,4
Montaż VESA (WxH mm)
400 x 400
KOD KRESKOWY
KOD
8806096420690
DZWIĘK
Dolby Atmos
Tak
Inteligentna kontrola dźwięku
α11 AI Sound Pro (wirtualne 11.1.2 Up-mix)
Czysty Głos
Tak (Remastering Obiektów AI)
Głośniki WiSA
Tak (do 2.1 Ch)
LG Synchronizacja Dźwięku
Tak
Udostępnianie dźwięku
Tak
Jednoczesne Wyjście Audio
Tak
Bluetooth Surround Ready
Tak (2 Way Playback)
Moc Głośników
60W
Inteligentne strojenie akustyczne
Tak
Kodeki Audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Zapoznaj się z instrukcją)
Kierunek Dźwięku
Skierowany w dół
System Dźwięku
4.2 Ch
WOW Orchestra
Tak
ŁĄCZNOŚĆ
eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)
eARC (HDMI 2)
Wsparcie Bluetooth
Tak (v 5.3)
Wejście Ethernet
1
Simplink (HDMI CEC)
Tak
SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio)
1
Gniazdo CI
1 (z wyłączeniem UK, Irlandia)
HDMI Wejście
4ea (obsługa 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 porty))
RF wejścia antenowe
2
USB
3 (2.0)
Wi-Fi
Tak (Wi-Fi 6)
SMART TV
Airplay2
Tak
System
webOS 25
Kompatybilność z kamerą USB
Tak
AI Chatbot
Tak
Tryb Zawsze Gotowy
Tak
Przeglądarka Internetowa
Tak
Google Cast
Tak
Google Home / Hub
Tak
Sterowanie głosem (bez użycia rąk)
Tak
Home Hub
Tak
Inteligentne rozpoznawanie głosu
Tak
LG Channels (z dniem premiery w Polsce)
Tak
Pilot Magic
Wbudowany
Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View)
Tak
Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów
Tak (LG ThinQ)
Voice ID (Rozpoznawanie Użytkownika)
Tak
Works with Apple Home
Tak
ZASILANIE
Zasilanie (napięcie, częstotliwość)
AC 100~240V 50-60Hz
Pobór mocy w trybie czuwania
Poniżej 0,5W
AKCESORIA
Pilot
Pilot Magic MR25GA / MR25GB (UK, Włochy)
Kabel zasilający
Tak (dołączony na stałe do TV)
BROADCASTING
Odbiór telewizji analogowej
Tak
Digital TV Reception
DVB-T2/T (naziemna), DVB-C (kablowa), DVB-S2/S (satelitarna)
Informacje dotyczące zgodności
Kluczowe parametry
Liczba kanałów
5.1.1
Moc wyjściowa
500 W
Dolby Atmos
Tak
DTS:X
Tak
Główny/a
950 x 63 x 115 mm
Głośnik tylny
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
Subwoofer
200 x 377 x 285 mm
Wszystkie specyfikacje
OGÓLNE
Liczba kanałów
5.1.1
Moc wyjściowa
500 W
Liczba głośników
9 EA
SOUND EFFECT
AI Sound Pro
Tak
Standard
Tak
Muzyka
Tak
Kino
Tak
Clear Voice Pro
Tak
Sporty
Tak
Gra
Tak
Bass Blast / Bass Blast +
Tak
HI-RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
FORMAT AUDIO
Dolby Atmos
Tak
Dolby Digital
Tak
DTS:X
Tak
DTS Digital Surround
Tak
ACC
Tak
ŁĄCZNOŚĆ
Optyczny/e
1
HDMI In
1
HDMI Out
1
USB
1
Wersja Bluetooth
5.1
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Tak
Opcjonalne bezprzewodowe głośniki tylne
Tak
WSPARCIE HDMI
Pass-through
Tak
Pass-through (4K)
Tak
VRR / ALLM
Tak
120Hz
Tak
HDR10
Tak
Dolby Vision
Tak
Kanał Zwrotny (ARC)
Tak
Kanał Zwrotny (e-ARC)
Tak
CEC (Simplink)
Tak
UDOGODNIENIA
Aplikacja - iOS/Android OS
Tak
Tryb pracy - Soundbar
Tak
TV Sound Mode Share
Tak
WOW Interfejs
Tak
ROZMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)
Główny/a
950 x 63 x 115 mm
Subwoofer
200 x 377 x 285 mm
Głośnik tylny
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
WAGA
Główny/a
3,0 kg
Subwoofer
5,7 kg
Waga brutto
15,4 kg
Głośniki tylne (2)
2,1 kg
MOC
Pobór w trybie czuwania (jednostka główna)
0.5 W ↓
Pobór mocy (jednostka główna)
33 W
Pobór w trybie czuwania (subwoofer)
0.5 W ↓
Pobór mocy (subwoofer)
33 W
Pobór mocy (głosniki tylne)
20 W
Pobór w trybie czuwania (głosniki tylne)
0.5 W ↓
AKCESORIA
Przewód HDMI
Tak
Uchwyt ścienny
Tak
Pilot
Tak
Karta Gwarancyjna
Tak
KOD KRESKOWY
Kod Kreskowy
8806091969385
Informacje dotyczące zgodności
