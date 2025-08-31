Skip to Content Skip to Accessibility Help
Oferta w zestawie: 100" QNED evo AI + soundbar S95TR
TV

Funkcje

Galeria

Specyfikacje

Opinie

Gdzie kupić

Wsparcie

TV

Oferta w zestawie: 100" QNED evo AI + soundbar S95TR

100QD86-S95.BUNDLE
Główne cechy

  • Doskonała jakość obrazu na 100" ekranie i dźwięk przestrzenny
  • Dźwięk zharmonizowany z telewizorem LG
  • Sterowanie zestawem jednym pilotem przez interfejs WOW w TV
  • webOS: pełna aktualizacja systemu telewizora przez 5 lat
  • Zestaw idealny do kina domowego
Więcej
Produkty w tym pakiecie: 2
Przedni widok na TV LG QNED evo QNED85, logo AI LG QNED evo w górnym rogu. TV LG QNED evo QNED85 przedstawia kolorowe, przypominające farbę tekstury.

100QNED86A6

100 calowy LG QNED evo AI QNED86 MiniLED 4K Smart TV 2025
100QNED86A6 EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
Widok LG Soundbar, subwoofera i głośników tylnych z przodu

S95TR

9.1.5-kanałowy soundbar kina domowego LG z dźwiękiem przestrzennym i tylnymi głośnikami S95TR

LG QNED TV na tle kolorowego, ciemnego tła. Na ekranie widoczna jest jasna i kolorowa grafika, prezentująca technologię kolorów QNED oraz jej zdolność do wyświetlania szerokiego spektrum odcieni z doskonałym kontrastem. Nowe LG QNED evo AI – logo pojawia się na ekranie. Napisy podkreślają technologię MiniLED QNED i nowy procesor AI alpha. Nagłówek brzmi: „Redefinicja każdego koloru, początek nowego doświadczenia”.

Redefinicja każdego koloru, początek nowego doświadczenia

*QNED i QNED evo wyposażono w różne technologie szerokiej gamy kolorów, wykorzystujące najnowsze i unikalne rozwiązanie LG zastępujące kropki kwantowe.

Jakość obrazu webOS dla AI Projekt Jakość dźwięku Rozrywka

Nowy dynamiczny kolor QNED

Najnowsza i unikalna technologia szerokiej gamy kolorów LG, zastępująca kropkę kwantową, zapewnia lepsze odwzorowanie barw.

Z podłogi wybuchają rozbryzgi farby w różnych kolorach.

Certyfikat Intertrek dla 100% objętości kolorów zgodnie z DCI-P3.

100% objętość koloru z certyfikatem LG QNED evo

*Zakres gamy kolorów (Color Gamut Volume; CGV) ekranu jest równoważny lub przekracza CGV przestrzeni kolorów DCI-P3, co zostało zweryfikowane niezależnie przez firmę Intertek.

MiniLED z technologią precyzyjnego wygaszania

MiniLED z nowym procesorem AI alpha zapewnia ultrawyraźny kontrast i realistyczne detale w LG QNED evo.

Trójwymiarowy, holograficzny kwiat w różnych odcieniach na czarnym tle. Rozdzielczość i poziom detali prezentują możliwości QNED MiniLED w zakresie generowania obrazów o wyjątkowym kolorze, jasności i kontraście.

* Specyfikacje mogą się różnić w zależności od przekątnej, modelu i regionu.

* Technologia Precision Dimming ma zastosowanie w modelu QNED85 o przekątnej 100 cali, a Advanced Local Dimming – w QNED85 o przekątnych 86/75/65/55/50 cali.

Inteligentniejszy i szybszy NOWY procesor AI alpha to efekt dekady innowacji

Silnik AI naszego procesora rozpoznaje treści według gatunku. Bazując na tych informacjach, zapewnia najbardziej optymalne ustawienia jakości obrazu, zapewniające lepszą głębię i szczegółowość.

Procesor AI alpha 8 Gen2 rozświetla się pomarańczową i różową poświatą, a z jego wnętrza wystrzeliwują kolorowe promienie światła. Napis wskazuje, że procesor zapewnia jakość 4K, jasność oraz odpowiednie odwzorowanie kolorów. Na obrazie widnieje informacja: „Około 1,7 raza wyższa wydajność NPU i 1,4 raza szybsze działanie CPU”.

*W porównaniu z podstawowym telewizorem Smart TV z procesorem AI alpha 7 Gen8 z tego samego roku, na podstawie wewnętrznej analizy specyfikacji.

Ultraduży telewizor o przekątnej do 100 cali

Oglądaj ulubione filmy, sport i gry na telewizorze LG Ultra Big TV. Zanurz się w wysokiej rozdzielczości na ekranie o imponujących rozmiarach.

Przed telewizorem LG QNED TV zamontowanym na ścianie, przedstawiającym trzy słonie idące na zewnątrz nad LG Soundbar, siedzą dziewczynka i pies.

* QNED85 ma maksymalnie 100 cali, a wymiary mogą się różnić w zależności od regionu.

Najlepszy QNED TV do oglądania filmów

Oglądaj filmy, które ożyją w Twoim kinie domowym z wciągającym dźwiękiem i FILMMAKER MODE, dostosowującym się do oświetlenia otoczenia, zapewniając jakość obrazu wg najwyższych standardów filmowców.

Dolby Vision i tryb Ambient FILMMAKER MODE

Doświadcz kina zgodnie z zamierzeniami reżysera dzięki Dolby Vision i trybowi FILMMAKER MODE z kompensacją światła otoczenia, dostosowującą się do okoliczności i utrzymującą obraz jak najbliżej oryginalnej formy.

Dolby Atmos

Realistyczny dźwięk przestrzenny otoczy Cię, sprawiając, że poczujesz się jak w centrum akcji.

*Ambient FILMMAKER MODE is a trademark of UHD Alliance, Inc. 

*Ambient FILMMAKER MODE with Dolby Vision is supported.

*Ambient FILMMAKER MODE auto starts on AppleTV+ and Amazon Prime video app. 

*Dolby Atmos only applies to 100 inch QNED85.

* Ambient FILMMAKER MODE jest znakiem towarowym firmy UHD Alliance, Inc. 
* Tryb Ambient FILMMAKER MODE z Dolby Vision jest obsługiwany.
* Ambient FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video. 
* Dolby Atmos ma zastosowanie tylko do 100-calowego QNED85.

Najwyższej klasy soundbar warty najlepszego modelu LG OLED

Zwiększ wrażenia z użytkowania LG TV dzięki soundbarowi wspaniale uzupełniającemu design oraz jakość dźwięku.

* Obrazy na ekranie są symulacją

Otaczają Cię olśniewające krajobrazy dźwiękowe

LG TV i LG Soundbar w czarnym pokoju. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe kropel reprezentujące fale dźwiękowe tryskają w górę i do przodu z soundbara, kiedy subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. LG TV i LG Soundbar w salonie odtwarzające występ orkiestry. Białe fale kropel reprezentujące fale dźwiękowe tryskają w górę i do przodu z soundbara oraz rzutują z telewizora, kiedy subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. LG TV, LG Soundbar, tylne głośniki i subwoofer znajdują się w salonie. Nad pomieszczeniem pojawia się nakładka z siatką, niczym skan przestrzeni. Białe fale dźwiękowe składające się z kropelek pokazują, że tylne głośniki i soundbar współgrają w harmonii.

* Obrazy na ekranie są symulacją

3-poziomowy dźwięk przestrzenny

Warstwa wirtualna tworzy realistyczny dźwięk

3-poziomowy dźwięk przestrzenny dodaje wirtualną warstwę, aby utworzyć dookoła kopułę dźwiękową o bogatszym brzmieniu.

* Potrójny dźwięk przestrzenny jest dostępny w trybach Cinema i AI Sound Pro.

** Warstwa środkowa jest tworzona przy użyciu kanału głośnika i soundbara. Dźwięk z przednich i przednich górnych głośników jest syntetyzowany w celu utworzenia pola dźwiękowego. Jeśli nie ma tylnego głośnika, tylne pole nie może zostać utworzone.

*** Obrazy na ekranie są symulacją

**** Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.

15-kanałowy dźwięk przestrzenny

Hipnotyzujący dźwięk dookoła

15-kanałowy system dźwięku przestrzennego o mocy 810 W, składający się z 5 głośników i subwoofera, ożywia LG TV dzięki doskonałej jakości Dolby Atmos i DTS:X.

LG Soundbar, LG TV, tylne głośniki i subwoofer w salonie wieżowca. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe fale dźwiękowe składające się z kropelek wystrzeliwują z soundbara i tylnych głośników, zapętlając się wokół sofy i przestrzeni domowej. Subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

* Dolby i Dolby Vision są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.

** Symbol podwójnego D jest znakiem towarowym Dolby Laboratories Licensing Corporation.

*** Obrazy na ekranie są symulacją

Uproszczenie i elegancja

Dostęp do interfejsu WOW za pomocą LG TV zapewnia proste sterowanie soundbarem, jak np. zmiana trybów dźwięku, profili i dostęp do innych funkcji.

W duecie z dźwiękiem LG TV

Unikalny dźwięk, zakres i właściwości tonalne LG Soundbar i LG TV współgrają ze sobą, zapewniając wciągające i imponujące wrażenia dźwiękowe.

Oglądaj telewizję bez bałaganu

WOWCAST pozwala na bezprzewodowe podłączenie LG Soundbar do LG TV i odblokowuje obsługę pozbawionego zakłóceń dźwięku wielokanałowego.

* Obrazy na ekranie są symulacją

** Korzystanie z pilota LG TV  jest zdefiniowane jedynie do niektórych funkcji.

*** Interfejs WOW – zgodne telewizory: OLED serii M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED serii  99/95/90/85/80/75, NANO serii 80/77/75, UHD serii UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Kompatybilność telewizorów FHD serii 63 może się różnić w zależności od roku wydania.

**** WOW Orchestra – zgodne telewizory: OLED serii M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED serii 99/95/90/85/80. Kompatybilność telewizorów może się różnić w zależności od roku wydania. Obsługa QNED serii 80 jest ograniczona do modeli z lat 2022 i 2023.

***** Należy pamiętać, że usługi mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.

****** Interfejs WOW może się różnić w zależności od modelu soundbara.

Wszystkie specyfikacje

PICTURE (DISPLAY)

Panel

4K QNED MiniLED

Rozdzielczość

4K Ultra HD (3840*2160)

Typ podświetlenia

Mini LED

Częstotliwość odświeżania

120Hz natywne (VRR 144Hz)

Szeroka gama kolorów

Dynamic QNED Color

OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)

Procesor

α8 AI Procesor 4K Gen2

Inteligente skalowanie

α8 Super skalowanie 4K

Dynamiczne mapowanie tonów

Tak (Dynamic Tone Mapping Pro)

Automatyczny wybór trybu obrazu do treści

Tak (SDR/HDR)

Inteligentna kontrola jasności

Tak

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Tak

Wygaszanie

Precision Dimming

Poprawa płynności obrazu

Motion Pro

Tryb obrazu

10 trybów

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

AI Picture Pro

Tak

Automatyczna kalibracja

Tak

QMS (Quick Media Switching)

Tak

GAMING

FreeSync

Tak

Tryb HGIG

Tak

Optymalizator gier

Tak (Pulpit gry)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Tak

VRR (Variable Refresh Rate)

Tak (do 144Hz)

Dolby Vision dla gier (4K 120Hz)

Tak

DOSTĘPNOŚĆ

Wysoki kontrast

Tak

Skala szarości

Tak

Odwrócenie kolorów

Tak

WYMIARY I WAGA

Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

2 230 x 1 277 x 49,9

Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)

2 230 x 1 372/1 324 x 434

Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)

2 380 x 1 500 x 275

Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)

380 x 434

Waga telewizora bez podstawy (kg)

65,9

Waga telewizora z podstawą (kg)

75,6

Waga opakowania (kg)

92,1

Montaż VESA (WxH mm)

600 x 400

DZWIĘK

Dolby Atmos

Tak

Inteligentna kontrola dźwięku

α8 AI Sound Pro (wirtualne 9.1.2 Up-mix)

Czysty Głos

Tak (Auto Volume Leveling)

Głośniki WiSA

Tak (do 2.1 Ch)

LG Synchronizacja Dźwięku

Tak

Udostępnianie dźwięku

Tak

Jednoczesne Wyjście Audio

Tak

Bluetooth Surround Ready

Tak (2 Way Playback)

Moc Głośników

40W

Inteligentne strojenie akustyczne

Tak

Kodeki Audio

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Zapoznaj się z instrukcją)

Kierunek Dźwięku

Skierowany w dół

System Dźwięku

2.2 Ch

WOW Orchestra

Tak

ŁĄCZNOŚĆ

eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)

eARC (HDMI 3)

Wsparcie Bluetooth

Tak (v 5.3)

Wejście Ethernet

1

Simplink (HDMI CEC)

Tak

SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio)

1

Gniazdo CI

1 (z wyłączeniem UK, Irlandia)

HDMI Wejście

4 (obsługa 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 porty))

RF wejścia antenowe

2

USB

2 (2.0)

Wi-Fi

Tak (Wi-Fi 6)

SMART TV

Airplay2

Tak

System

webOS 25

Kompatybilność z kamerą USB

Tak

AI Chatbot

Tak

Tryb Zawsze Gotowy

Tak

Przeglądarka Internetowa

Tak

Google Cast

Tak

Google Home / Hub

Tak

Home Hub

Tak

Inteligentne rozpoznawanie głosu

Tak

LG Channels (z dniem premiery w Polsce)

Tak

Pilot Magic

Wbudowany

Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View)

Tak

Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów

Tak (LG ThinQ)

Voice ID (Rozpoznawanie Użytkownika)

Tak

Works with Apple Home

Tak

ZASILANIE

Zasilanie (napięcie, częstotliwość)

AC 100~240V 50-60Hz

Pobór mocy w trybie czuwania

Poniżej 0,5W

AKCESORIA

Pilot

Pilot Magic MR25GA / MR25GB (UK, Włochy)

Kabel zasilający

Tak (dołączony na stałe do TV)

BROADCASTING

Odbiór telewizji analogowej

Tak

Digital TV Reception

DVB-T2/T (naziemna), DVB-C (kablowa), DVB-S2/S (satelitarna)

Informacje dotyczące zgodności

rozszerzenie:pdf
Dismantling information(100QNED86A6)
rozszerzenie:pdf
EU Energy label 2019(100QNED86A6)
rozszerzenie:pdf
Product information sheet (100QNED86A6)
rozszerzenie:pdf
GPSR Safety Information(100QNED86A6)
Więcej informacji dotyczących zgodności
Kluczowe parametry

Liczba kanałów

9.1.5

Moc wyjściowa

810 W

Dolby Atmos

Tak

DTS:X

Tak

Główny/a

1 250 x 63 x 135 mm

Głośnik tylny

159 x 223 x 142 mm

Subwoofer

201,7 x 407,0 x 403,0 mm

Wszystkie specyfikacje

KOD KRESKOWY

Kod Kreskowy

8806091959805

SOUND EFFECT

AI Sound Pro

Tak

Standard

Tak

Muzyka

Tak

Kino

Tak

Clear Voice Pro

Tak

Sporty

Tak

Gra

Tak

Bass Blast / Bass Blast +

Tak

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

ŁĄCZNOŚĆ

HDMI In

1

HDMI Out

1

Wersja Bluetooth

5.1

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Tak

Wi-Fi

Tak

Opcjonalne bezprzewodowe głośniki tylne

Tak

USB

1

Współpraca z Alexa

Tak

Spotify Connect

Tak

Tidal Connect

Tak

AirPlay 2

Tak

Chromecast

Tak

Współpraca z Google Home

Tak

Optyczny/e

1

WSPARCIE HDMI

Pass-through

Tak

Pass-through (4K)

Tak

VRR / ALLM

Tak

120Hz

Tak

HDR10

Tak

Dolby Vision

Tak

Kanał Zwrotny (ARC)

Tak

Kanał Zwrotny (e-ARC)

Tak

CEC (Simplink)

Tak

OGÓLNE

Liczba kanałów

9.1.5

Liczba głośników

17 EA

Moc wyjściowa

810 W

FORMAT AUDIO

Dolby Atmos

Tak

Dolby Digital

Tak

DTS Digital Surround

Tak

DTS:X

Tak

ACC

Tak

ACC+

Tak

UDOGODNIENIA

Aplikacja - iOS/Android OS

Tak

AI Room Calibration Pro (aplikacja)

Tak

Tryb pracy - Soundbar

Tak

TV Sound Mode Share

Tak

WOW Interfejs

Tak

ROZMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)

Główny/a

1 250 x 63 x 135 mm

Głośnik tylny

159 x 223 x 142 mm

Subwoofer

201,7 x 407,0 x 403,0 mm

WAGA

Główny/a

5,65 kg

Głośniki tylne (2)

4,08 kg

Subwoofer

10,0 kg

Waga brutto

26,4 kg

AKCESORIA

Karta Gwarancyjna

Tak

Przewód HDMI

Tak

Uchwyt ścienny

Tak

Pilot

Tak

MOC

Pobór w trybie czuwania (jednostka główna)

0.5 W ↓

Pobór mocy (jednostka główna)

65 W

Pobór w trybie czuwania (głosniki tylne)

0.5 W ↓

Pobór mocy (głosniki tylne)

33 W

Pobór w trybie czuwania (subwoofer)

0.5 W ↓

Pobór mocy (subwoofer)

40 W

Informacje dotyczące zgodności

rozszerzenie:pdf
GPSR Safety Information(S95TR)
rozszerzenie:pdf
WEB INFO(S95TR)
Więcej informacji dotyczących zgodności

