Oferta w zestawie: 43" QNED AI + soundbar S70TY
* W QNED i QNED evo zastosowano różne rozwiązania wykorzystujące najnowszą i unikalną technologię LG szerokiej gamy kolorów, w tym zastąpiono kropki kwantowe.
Nowy dynamiczny kolor QNED
Najnowsza i unikalna technologia szerokiej gamy kolorów LG, zastępująca kropkę kwantową, zapewnia lepsze odwzorowanie barw.
*Zakres gamy kolorów (Color Gamut Volume; CGV) ekranu jest równoważny lub przekracza CGV przestrzeni kolorów DCI-P3, co zostało zweryfikowane niezależnie przez firmę Intertek.
Poznaj potężny i inteligentny procesor alpha 7 AI Gen8
Wraz ze znaczną poprawą wydajności, szybsze przetwarzanie z procesorem alpha 7 AI Gen8 zapewnia teraz jakość obrazu 4K o znacznie lepszej ostrości i głębi niż kiedykolwiek wcześniej.
*W porównaniu z podstawowym telewizorem Smart TV z procesorem alpha 5 AI Gen6 z tego samego roku, na podstawie wewnętrznej analizy specyfikacji.
Technologia 4K Super Upscaling ożywia każdą klatkę obrazu
Wydajny procesor LG zwiększa rozdzielczość do oryginalnej jakości. Ciesz się zwiększoną rozdzielczością, jasnością i wyrazistością dzięki 4K Super Upscaling.
*Jakość przeskalowanej treści może się różnić w zależności od rozdzielczości treści źródłowej.
Advanced Local Dimming
Precyzyjna kontrola światła technologii Advanced Local Dimming pozwala zobaczyć każdy detal wyraźnie.
*Symulacja zdjęć porównawczych służy wyłącznie celom ilustracyjnym.
Optymalny dźwięk godny LG QNED
Wokół urokliwe krajobrazy dźwiękowe
LG Soundbar i LG QNED TV na ścianie z uchwytem QNED Matching w szarej i drewnianej przestrzeni mieszkalnej pod kątem, przedstawiające mężczyznę grającego na gitarze na tle oceanu. LG Soundbar i LG TV w salonie odtwarzające występ orkiestry. Białe fale kropel reprezentujące fale dźwiękowe tryskają w górę i do przodu z soundbara oraz rzutują z telewizora, kiedy subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. LG Soundbar i LG TV w czarnym pokoju. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe kropel reprezentujące fale dźwiękowe tryskają w górę i do przodu z soundbara, kiedy subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu.
* Obrazy na ekranie są symulacjami.
Pięknie komponuje się z telewizorem LG QNED
LG Soundbar i LG QNED TV na ścianie z uchwytem QNED Matching w szarej i drewnianej przestrzeni mieszkalnej pod kątem, gdzie LG QNED TV wyświetla mężczyznę grającego na gitarze. LG Soundbar i LG QNED TV na tle kremowej ściany z uchwytem QNED dopasowanym do telewizora. Telewizor odtwarza film przedstawiający kobietę śpiewającą w studiu nagraniowym. Pod telewizorem znajduje się nowoczesny, geometryczny drewniany stojak. LG Soundbar i LG QNED TV na ścianie z uchwytem QNED dopasowanym do telewizora w przytulnym i słabo oświetlonym salonie z zabawkami dla dzieci. Telewizor odtwarza wideo małego chłopca grającego na wiolonczeli.
Bezbłędnie pasuje do LG QNED
Prostota tuż na wyciągnięcie ręki
W duecie z dźwiękiem LG TV
* Obrazy na ekranie są symulacjami.
** Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone i odnosi się do wybranych funkcji.
*** Interfejs WOW – zgodne telewizory serii: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Kompatybilność telewizorów FHD serii 63 może się różnić w zależności od roku wydania.
**** WOW Orchestra – zgodne telewizory: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Kompatybilność telewizorów może się różnić w zależności od roku wydania. Obsługa QNED 80 jest ograniczona do modeli z lat 2022 i 2023.
***** Należy pamiętać, że usługi mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.
****** Interfejs WOW może się różnić w zależności od modelu soundbara.
Warstwa wirtualna tworzy realistyczny dźwięk
LG Soundbar i LG TV znajdują się w wielkomiejskim apartamencie. Trzy czerwone paski ilustrujące wirtualne warstwy z pogrubioną czerwoną warstwą po środku, tworzące kopułę dźwięku, która otacza sofy.
** Warstwa środkowa powstaje przy użyciu kanału głośnikowego soundbara. Dźwięk z przednich i przednich górnych głośników jest syntetyzowany w celu stworzenia pola dźwiękowego. Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.
*** Obrazy na ekranie są symulacjami.
**** Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.
Urzekający dźwięk dookoła
"Obraz LG TV i LG Soundbar w salonie wieżowca. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe fale dźwiękowe składające się z kropelek wystrzeliwują z soundbara, zapętlając się wokół sofy. Subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. Logo Dolby Atmos Logo DTS X"
** Symbol podwójnego D jest znakiem towarowym Dolby Laboratories Licensing Corporation.
*** Obrazy na ekranie są symulacjami
- 43-calowy LG QNED AI QNED80 4K Smart TV 2025
- LG Soundbar S70TY
Kluczowe parametry
Panel
4K QNED
Częstotliwość odświeżania
60Hz natywna
Szeroka gama kolorów
Dynamic QNED Color
Procesor
α7 AI Procesor 4K Gen8
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
Moc Głośników
20W
System Dźwięku
2.0 Ch
Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)
968 x 565 x 29,7
Waga telewizora bez podstawy (kg)
9,3
Wszystkie specyfikacje
PICTURE (DISPLAY)
Panel
4K QNED
Rozdzielczość
4K Ultra HD (3840*2160)
Typ podświetlenia
Edge
Częstotliwość odświeżania
60Hz natywna
Szeroka gama kolorów
Dynamic QNED Color
OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)
Procesor
α7 AI Procesor 4K Gen8
Inteligente skalowanie
4K Super Upscaling
Dynamiczne mapowanie tonów
Tak
Inteligentna kontrola jasności
Tak
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Tak
Wygaszanie
Local Dimming
Tryb obrazu
10 trybów
Automatyczna kalibracja
Tak
GAMING
Tryb HGIG
Tak
Optymalizator gier
Tak (Pulpit gry)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Tak
VRR (Variable Refresh Rate)
Tak (do 60Hz)
DOSTĘPNOŚĆ
Wysoki kontrast
Tak
Skala szarości
Tak
Odwrócenie kolorów
Tak
WYMIARY I WAGA
Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)
968 x 565 x 29,7
Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)
968 x 633 x 257
Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)
1 055 x 660 x 142
Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)
845 x 257
Waga telewizora bez podstawy (kg)
9,3
Waga telewizora z podstawą (kg)
9,7
Waga opakowania (kg)
11,7
Montaż VESA (WxH mm)
200 x 200
KOD KRESKOWY
KOD
8806096348079
DZWIĘK
Inteligentna kontrola dźwięku
α7 AI Sound Pro (wirtualne 9.1.2 Up-mix)
Czysty Głos
Tak (Auto Volume Leveling)
LG Synchronizacja Dźwięku
Tak
Udostępnianie dźwięku
Tak
Jednoczesne Wyjście Audio
Tak
Bluetooth Surround Ready
Tak (2 Way Playback)
Moc Głośników
20W
Inteligentne strojenie akustyczne
Tak
Kodeki Audio
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (patrz instrukcja obsługi)
Kierunek Dźwięku
Skierowany w dół
System Dźwięku
2.0 Ch
WOW Orchestra
Tak
ŁĄCZNOŚĆ
eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)
eARC (HDMI 2)
Wsparcie Bluetooth
Tak (v 5.1)
Wejście Ethernet
1
Simplink (HDMI CEC)
Tak
SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio)
1
Gniazdo CI
1 (z wyłączeniem UK, Irlandia)
HDMI Wejście
3 (obsługa eARC, ALLM)
RF wejścia antenowe
2
USB
2 (2.0)
Wi-Fi
Tak (Wi-Fi 5)
SMART TV
Airplay2
Tak
System
webOS 25
Kompatybilność z kamerą USB
Tak
AI Chatbot
Tak
Przeglądarka Internetowa
Tak
Google Cast
Tak
Google Home / Hub
Tak
Home Hub
Tak
Inteligentne rozpoznawanie głosu
Tak
LG Channels (z dniem premiery w Polsce)
Tak
Pilot Magic
Wbudowany
Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View)
Tak
Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów
Tak (LG ThinQ)
Voice ID (Rozpoznawanie Użytkownika)
Tak
Works with Apple Home
Tak
ZASILANIE
Zasilanie (napięcie, częstotliwość)
AC 100~240V 50-60Hz
Pobór mocy w trybie czuwania
Poniżej 0,5W
AKCESORIA
Pilot
Pilot Magic MR25GA / MR25GB (UK, Włochy)
Kabel zasilający
Tak (odczepiany)
BROADCASTING
Odbiór telewizji analogowej
Tak
Digital TV Reception
DVB-T2/T (naziemna), DVB-C (kablowa), DVB-S2/S (satelitarna)
Informacje dotyczące zgodności
Kluczowe parametry
Liczba kanałów
3.1.1
Moc wyjściowa
400 W
Dolby Atmos
Tak
DTS:X
Tak
Główny/a
950 x 63 x 115 mm
Subwoofer
200 x 377 x 285 mm
Wszystkie specyfikacje
OGÓLNE
Liczba kanałów
3.1.1
Moc wyjściowa
400 W
Liczba głośników
7 EA
SOUND EFFECT
AI Sound Pro
Tak
Standard
Tak
Muzyka
Tak
Kino
Tak
Clear Voice Pro
Tak
Sporty
Tak
Gra
Tak
Bass Blast / Bass Blast +
Tak
HI-RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
FORMAT AUDIO
Dolby Atmos
Tak
Dolby Digital
Tak
DTS:X
Tak
DTS Digital Surround
Tak
ACC
Tak
ŁĄCZNOŚĆ
Optyczny/e
1
HDMI In
1
HDMI Out
1
USB
1
Wersja Bluetooth
5.1
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Tak
Opcjonalne bezprzewodowe głośniki tylne
Tak
WSPARCIE HDMI
Pass-through
Tak
Pass-through (4K)
Tak
VRR / ALLM
Tak
120Hz
Tak
HDR10
Tak
Dolby Vision
Tak
Kanał Zwrotny (ARC)
Tak
Kanał Zwrotny (e-ARC)
Tak
CEC (Simplink)
Tak
UDOGODNIENIA
Aplikacja - iOS/Android OS
Tak
Tryb pracy - Soundbar
Tak
TV Sound Mode Share
Tak
WOW Interfejs
Tak
ROZMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)
Główny/a
950 x 63 x 115 mm
Subwoofer
200 x 377 x 285 mm
WAGA
Główny/a
3,0 kg
Subwoofer
5,7 kg
Waga brutto
13,3 kg
MOC
Pobór w trybie czuwania (jednostka główna)
0.5 W ↓
Pobór mocy (jednostka główna)
33 W
Pobór w trybie czuwania (subwoofer)
0.5 W ↓
Pobór mocy (subwoofer)
33 W
AKCESORIA
Przewód HDMI
Tak
Uchwyt ścienny
Tak
Pilot
Tak
Karta Gwarancyjna
Tak
KOD KRESKOWY
Kod Kreskowy
8806087977011
Informacje dotyczące zgodności
