Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
50-calowy LG QNED evo AI QNED87 MiniLED 4K Smart TV 2025
50QNED87A6D EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Funkcje

Galeria

Specyfikacje

Opinie

Gdzie kupić

Wsparcie

  • Raty 30x0% (RRSO 0%)

  • 50 PLN rabatu na pierwszy zakup dla zalogowanych klientów

  • 50% rabatu na instalację

50-calowy LG QNED evo AI QNED87 MiniLED 4K Smart TV 2025

50QNED87A6D EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

50-calowy LG QNED evo AI QNED87 MiniLED 4K Smart TV 2025

50QNED87A6D
  • Przedni widok na TV LG QNED evo QNED85, logo AI LG QNED evo w górnym rogu. TV LG QNED evo QNED85 przedstawia kolorowe, przypominające farbę tekstury.
  • Widok z tyłu na telewizor LG QNED evo QNED85
  • Widok z lewej strony na telewizor LG QNED evo QNED85
  • Przedni i boczny widok na LG QNED evo AI 4K Smart TV QNED85 prezentujący jego długość, szerokość, wysokość i głębokość.
  • Z podłogi wybuchają rozbryzgi farby w różnych kolorach. Certyfikat Intertrek dla 100% objętości kolorów zgodnie z DCI-P3. Napis wskazuje na nową i unikalną technologię szerokiej gamy kolorów LG, zapewniającą żywe kolory na ekranie.
  • Trójwymiarowy, holograficzny kwiat w różnych odcieniach na czarnym tle. Rozdzielczość i poziom detali prezentują możliwości QNED MiniLED w zakresie generowania obrazów o wyjątkowym kolorze, jasności i kontraście. Napis informuje o tym, jak technologia MiniLED poprawia jasność obrazu i gwarantuje wyjątkowy kontrast.
  • Procesor AI alpha 8 Gen2 rozświetla się pomarańczową i różową poświatą, a z jego wnętrza wystrzeliwują kolorowe promienie światła. Napis wskazuje, że procesor zapewnia jakość 4K, jasność oraz odpowiednie odwzorowanie kolorów. Na obrazie widnieje informacja: „Około 1,7 raza wyższa wydajność NPU AI i 1,4 raza szybsze działanie CPU”.
  • Papuga siedząca na gałęzi drzewa w żywych kolorach. Napis wskazuje, w jak dużym stopniu LG Al Picture Pro poprawił rozdzielczość, jasność, głębię i wyrazistość obrazu.
  • Przed telewizorem LG QNED TV zamontowanym na ścianie, przedstawiającym trzy słonie idące na zewnątrz nad LG Soundbar, siedzą dziewczynka i pies. Napis informuje o tym, że na wielkim ekranie każda akcja jest bardziej ekscytująca.
  • Ekran LG TV z pilotem AI Magic Remote na pierwszym planie. Przycisk AI jest podświetlony, a w dymku dialogowym pojawia się tekst: „Zaproponuj film, który lubię”. Na ekranie widoczna jest ikona użytkownika E, co wskazuje, że AI Voice ID rozpoznał, kim jest użytkownik, i zaproponował spersonalizowane rekomendacje na podstawie jego głosu.
  • LG AI Magic Remote z podświetlonym przyciskiem AI. Wokół niego znajdują się różne funkcje, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pomocą przycisku. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Tekst wyjaśnia, że pilot LG AI Magic Remote dopełnia wrażenia AI dzięki dedykowanemu przyciskowi AI i może być używany jak mysz powietrzna. Wystarczy wskazać i kliknąć.
  • Zbliżenie ekranu LG TV, pokazujące działanie funkcji AI Search. Otwarte zostanie małe okno czatu informujące o tym, że użytkownik zapytał o dostępne gry sportowe. Wyszukiwanie AI udzieliło odpowiedzi za pośrednictwem czatu i wyświetlając miniatury dostępnych treści. Pojawia się również monit umożliwiający zadanie pytania Microsoft Copilot.
  • LG AI Magic Remote na tle ekranu LG TV. Na ekranie widoczna jest spersonalizowana treść dostosowana przez AI LG na podstawie wyszukiwania i historii oglądania użytkownika. Obok pilota znajduje się ikona oraz etykieta informująca, że funkcja AI Concierge jest łatwo dostępna po jednokrotnym naciśnięciu przycisku AI.
  • Treści science-fiction są odtwarzane na ekranie LG TV. Na ekranie znajduje się interfejs AI Chatbot. Użytkownik wysyła wiadomość, że ekran jest zbyt ciemny. Chatbot zaproponował rozwiązanie problemu. Cała scena jest podzielona na dwie części. Jedna strona jest ciemniejsza, druga jaśniejsza, ukazując, jak AI Chatbot automatycznie rozwiązał problem użytkownika. Tekst wyjaśnia, że Al Chatbot potrafi zrozumieć intencje użytkownika i zapewnić rozwiązanie problemu.
  • Przed telewizorem LG QNED TV zamontowanym na ścianie, przedstawiającym trzy słonie idące na zewnątrz nad LG Soundbar, siedzą dziewczynka i pies. Napis informuje o tym, że na wielkim ekranie każda akcja jest bardziej ekscytująca.
Przedni widok na TV LG QNED evo QNED85, logo AI LG QNED evo w górnym rogu. TV LG QNED evo QNED85 przedstawia kolorowe, przypominające farbę tekstury.
Widok z tyłu na telewizor LG QNED evo QNED85
Widok z lewej strony na telewizor LG QNED evo QNED85
Przedni i boczny widok na LG QNED evo AI 4K Smart TV QNED85 prezentujący jego długość, szerokość, wysokość i głębokość.
Z podłogi wybuchają rozbryzgi farby w różnych kolorach. Certyfikat Intertrek dla 100% objętości kolorów zgodnie z DCI-P3. Napis wskazuje na nową i unikalną technologię szerokiej gamy kolorów LG, zapewniającą żywe kolory na ekranie.
Trójwymiarowy, holograficzny kwiat w różnych odcieniach na czarnym tle. Rozdzielczość i poziom detali prezentują możliwości QNED MiniLED w zakresie generowania obrazów o wyjątkowym kolorze, jasności i kontraście. Napis informuje o tym, jak technologia MiniLED poprawia jasność obrazu i gwarantuje wyjątkowy kontrast.
Procesor AI alpha 8 Gen2 rozświetla się pomarańczową i różową poświatą, a z jego wnętrza wystrzeliwują kolorowe promienie światła. Napis wskazuje, że procesor zapewnia jakość 4K, jasność oraz odpowiednie odwzorowanie kolorów. Na obrazie widnieje informacja: „Około 1,7 raza wyższa wydajność NPU AI i 1,4 raza szybsze działanie CPU”.
Papuga siedząca na gałęzi drzewa w żywych kolorach. Napis wskazuje, w jak dużym stopniu LG Al Picture Pro poprawił rozdzielczość, jasność, głębię i wyrazistość obrazu.
Przed telewizorem LG QNED TV zamontowanym na ścianie, przedstawiającym trzy słonie idące na zewnątrz nad LG Soundbar, siedzą dziewczynka i pies. Napis informuje o tym, że na wielkim ekranie każda akcja jest bardziej ekscytująca.
Ekran LG TV z pilotem AI Magic Remote na pierwszym planie. Przycisk AI jest podświetlony, a w dymku dialogowym pojawia się tekst: „Zaproponuj film, który lubię”. Na ekranie widoczna jest ikona użytkownika E, co wskazuje, że AI Voice ID rozpoznał, kim jest użytkownik, i zaproponował spersonalizowane rekomendacje na podstawie jego głosu.
LG AI Magic Remote z podświetlonym przyciskiem AI. Wokół niego znajdują się różne funkcje, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pomocą przycisku. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Tekst wyjaśnia, że pilot LG AI Magic Remote dopełnia wrażenia AI dzięki dedykowanemu przyciskowi AI i może być używany jak mysz powietrzna. Wystarczy wskazać i kliknąć.
Zbliżenie ekranu LG TV, pokazujące działanie funkcji AI Search. Otwarte zostanie małe okno czatu informujące o tym, że użytkownik zapytał o dostępne gry sportowe. Wyszukiwanie AI udzieliło odpowiedzi za pośrednictwem czatu i wyświetlając miniatury dostępnych treści. Pojawia się również monit umożliwiający zadanie pytania Microsoft Copilot.
LG AI Magic Remote na tle ekranu LG TV. Na ekranie widoczna jest spersonalizowana treść dostosowana przez AI LG na podstawie wyszukiwania i historii oglądania użytkownika. Obok pilota znajduje się ikona oraz etykieta informująca, że funkcja AI Concierge jest łatwo dostępna po jednokrotnym naciśnięciu przycisku AI.
Treści science-fiction są odtwarzane na ekranie LG TV. Na ekranie znajduje się interfejs AI Chatbot. Użytkownik wysyła wiadomość, że ekran jest zbyt ciemny. Chatbot zaproponował rozwiązanie problemu. Cała scena jest podzielona na dwie części. Jedna strona jest ciemniejsza, druga jaśniejsza, ukazując, jak AI Chatbot automatycznie rozwiązał problem użytkownika. Tekst wyjaśnia, że Al Chatbot potrafi zrozumieć intencje użytkownika i zapewnić rozwiązanie problemu.
Przed telewizorem LG QNED TV zamontowanym na ścianie, przedstawiającym trzy słonie idące na zewnątrz nad LG Soundbar, siedzą dziewczynka i pies. Napis informuje o tym, że na wielkim ekranie każda akcja jest bardziej ekscytująca.

Główne cechy

  • Niezwykłe nasycenie kolorów dzięki technologii AI New Dynamic QNED Color
  • Obraz w jakości 4K, podwyższona rozdzielczość i dźwięk przestrzenny dzięki procesorowi alpha 7 AI Gen8
  • Nowy przycisk AI, sterowanie głosowe, funkcje „wskazuj i scrolluj” na pilocie AI Magic
  • Technologia precyzyjnego przyciemniania zapewnia najostrzejszy obraz, wydobywając najdrobniejsze szczegóły
  • Wysoka rozdzielczość na dużym ekranie Ultra Big TV o przekątnej do 100 cali
Więcej

Cyberbezpieczeństwo

CES Innovation Awards – 2025 Honoree

Program webOS Re:New

*Nagrody CES Innovation Awards są przyznawane na podstawie materiałów opisowych przesłanych do sędziów. CTA nie zweryfikowała dokładności żadnego zgłoszenia ani żadnych zgłoszonych roszczeń i nie przetestowała przedmiotu, któremu przyznano nagrodę.

Telewizor LG QNED na tle kolorowego, ciemnego tła. Na ekranie widoczna jest jasna i kolorowa grafika, prezentująca technologię kolorów QNED oraz jej zdolność do wyświetlania szerokiego spektrum odcieni z doskonałym kontrastem. Nowy LG QNED evo AI – logo pojawia się na ekranie. Napisy podkreślają technologię MiniLED QNED i nowy procesor alpha AI. Nagłówek brzmi: „Redefinicja każdego koloru, początek nowego doświadczenia”.

Redefinicja każdego koloru, początek nowego doświadczenia

* W QNED i QNED evo zastosowano różne rozwiązania wykorzystujące najnowszą i unikalną technologię LG szerokiej gamy kolorów, w tym zastąpiono kropki kwantowe.

Jakość obrazu webOS dla AI Projekt Jakość dźwięku Rozrywka

Nowy dynamiczny kolor QNED

Najnowsza i unikalna technologia szerokiej gamy kolorów LG, zastępująca kropkę kwantową, zapewnia lepsze odwzorowanie barw.

Z podłogi wybuchają rozbryzgi farby w różnych kolorach.

Certyfikat Intertrek dla 100% objętości kolorów zgodnie z DCI-P3.

100% objętość koloru z certyfikatem LG QNED evo

*Zakres gamy kolorów (Color Gamut Volume; CGV) ekranu jest równoważny lub przekracza CGV przestrzeni kolorów DCI-P3, co zostało zweryfikowane niezależnie przez firmę Intertek.

MiniLED z Advanced Local Dimming

MiniLED z nowym procesorem alpha AI zapewnia ultrawyraźny kontrast i realistyczne detale w LG QNED evo.

Trójwymiarowy, holograficzny kwiat w różnych odcieniach na czarnym tle. Rozdzielczość i poziom detali prezentują możliwości QNED MiniLED w zakresie generowania obrazów o wyjątkowym kolorze, jasności i kontraście.

*Specyfikacje mogą się różnić w zależności od przekątnej, modelu i regionu.

*Technologia Precision Dimming ma zastosowanie w modelu QNED85 o przekątnej 100 cali, a Advanced Local Dimming – w QNED85 o przekątnych 86/75/65/55/50 cali.

Inteligentniejszy i szybszy NOWY procesor alpha AI to efekt dekady innowacji

Silnik AI naszego procesora rozpoznaje treści według gatunku. Bazując na tych informacjach, zapewnia najbardziej optymalne ustawienia jakości obrazu, zapewniające lepszą głębię i szczegółowość.

Procesor alpha 8 AI Gen2 rozświetla się pomarańczową i różową poświatą, a z jego wnętrza wystrzeliwują kolorowe promienie światła. Napis wskazuje, że procesor zapewnia jakość 4K, jasność oraz odpowiednie odwzorowanie kolorów. Na obrazie widnieje informacja: „Około 1,7 raza wyższa wydajność NPU i 1,4 raza szybsze działanie CPU”.

*W porównaniu z podstawowym telewizorem Smart TV z procesorem alpha 7 AI Gen8 z tego samego roku, na podstawie wewnętrznej analizy specyfikacji.

AI Picture Pro ożywia każdy kadr

AI Super Upscaling i Dynamic Tone Mapping Pro analizują każdy element klatki, aby poprawić rozdzielczość, jasność, głębię i szczegółowość obrazu.

Linie pojawiają się na bardzo przygaszonym, niemal szarym obrazie papugi w lesie, jakby superkomputer analizował elementy kadru. Laser obrysowuje sylwetkę papugi, a następnie obraz zostaje wzmocniony, dzięki czemu jest jaśniejszy, ostrzejszy i bardziej kolorowy. Tło również ulega przekształceniu (od lewej do prawej), z poprawionym kontrastem, głębią i kolorystyką.

*Funkcje AI Super Upscaling i Dynamic Tone Mapping Pro dotyczą modeli QNED92, QNED9M i QNED85.

*Funkcja AI Picture Pro nie działa z treścią chronioną prawami autorskimi w usługach OTT.

*Jakość przeskalowanej treści może się różnić w zależności od rozdzielczości treści źródłowej.

LG AI TV nowej generacji

Więcej informacji

Pilot AI Magic uzupełnia AI Experience

Kontroluj telewizor za pomocą pilota AI Magic – nie potrzebujesz dodatkowego urządzenia! Dzięki czujnikowi ruchu i rolce przewijania możesz wskazywać i klikać, używać go jak myszkę komputerową lub po prostu wydawać polecenia głosowe.

*Design, dostępność oraz funkcje pilota AI Magic mogą się różnić w zależności od regionu i obsługiwanego języka, nawet w przypadku tego samego modelu.

*Niektóre funkcje mogą wymagać połączenia z internetem.

*AI Voice Recognition jest dostępne tylko w krajach, które obsługują NLP w swoim języku ojczystym.

AI Voice ID

LG AI Voice ID rozpoznaje unikalny głos każdego użytkownika i natychmiast oferuje spersonalizowane rekomendacje.

*Ograniczona lub zredukowana zawartość może być wyświetlana w zależności od regionu i połączenia sieciowego.

*Voice ID może różnić się w zależności od regionu i kraju i jest dostępna w telewizorach OLED, QNED, NanoCell i UHD wydanych od 2024 roku.

*Działa tylko z aplikacjami obsługującymi konto Voice ID.

Zbliżenie ekranu LG QNED TV, pokazujące działanie funkcji AI Search. Otwarte zostanie małe okno czatu informujące o tym, że użytkownik zapytał o dostępne gry sportowe. AI Search udzielił odpowiedzi za pośrednictwem czatu, wyświetlając miniatury dostępnych treści. Pojawia się również monit umożliwiający zadanie pytania Microsoft Copilot.

AI Search

Zapytaj telewizor o cokolwiek. Wbudowane AI rozpoznaje Twój głos i szybko dostarcza spersonalizowane rekomendacje. Możesz także uzyskać dodatkowe wyniki i rozwiązania dzięki Microsoft Copilot.

*AI Search jest dostępny na telewizorach OLED, QNED, NanoCell i UHD wydanych od 2024 roku. 

*USA i Korea stosują model LLM.

*Wymagane jest połączenie z Internetem. 

Treści science-fiction są odtwarzane na ekranie LG QNED TV. Na ekranie znajduje się interfejs AI Chatbot. Użytkownik wysyła wiadomość, że ekran jest zbyt ciemny. AI Chatbot zaproponował rozwiązanie problemu. Cała scena jest podzielona na dwie części. Jedna strona jest ciemniejsza, druga jaśniejsza, ukazując, jak AI Chatbot automatycznie rozwiązał problem użytkownika.

AI Chatbot

Interakcja z AI Chatbot poprzez pilot AI Magic. Sztuczna inteligencja rozumie intencje użytkownika i natychmiast dostarcza rozwiązania.

*Wymagane jest połączenie z Internetem.

*AI Chatbot dostępny w krajach obsługujących NLP w ich ojczystym języku.

*Możliwe jest połączenie AI Chatbot z obsługą klienta.

LG AI Magic Remote na tle ekranu LG TV. Na ekranie widoczna jest spersonalizowana treść dostosowana przez AI LG na podstawie wyszukiwania i historii oglądania użytkownika. Obok pilota znajduje się ikona oraz etykieta informująca, że funkcja AI Concierge jest łatwo dostępna po jednokrotnym naciśnięciu przycisku AI.

AI Concierge

Jedno krótkie naciśnięcie przycisku AI na pilocie otwiera AI Concierge, który dostarcza spersonalizowane rekomendacje na podstawie historii wyszukiwania i oglądania. 

*Obsługiwane menu i aplikacje mogą się różnić w zależności od kraju.

*Wyświetlane menu mogą się różnić w zależności od wersji.

*Rekomendacje słów kluczowych różnią się w zależności od aplikacji i pory dnia.

AI Picture Wizard

Zaawansowane algorytmy uczą się preferencji użytkownika, analizując 1,6 miliarda wariantów obrazu. Na podstawie dokonanych wyborów telewizor tworzy spersonalizowany obraz specjalnie dla Ciebie.

AI Sound Wizard

Wybierz preferowany dźwięk spośród dostępnych klipów dźwiękowych. Sztuczna inteligencja tworzy profil dźwiękowy dostosowany do preferencji użytkownika na podstawie 40 milionów parametrów.

Logo i nazwa webOS Re:New Program z wyróżnieniem CES Innovation Awards 2025 Honoree.

Aktualizacje przez 5 lat z nagradzanym Programem webOS Re:New

Otrzymuj pełne aktualizacje i ciesz się korzyściami najnowszych funkcji i oprogramowania. CES Innovation Award w kategorii cyberbezpieczeństwa – webOS chroni Twoją prywatność i dane.

*Program webOS Re:New dotyczy telewizorów OLED/QNED/NanoCell/UHD z 2025 roku.

*Program webOS Re:New obsługuje łącznie cztery aktualizacje w ciągu pięciu lat. Próg stanowi preinstalowana wersja systemu webOS, a harmonogram aktualizacji zmienia się od końca miesiąca do początku roku.

*Aktualizacje i harmonogram niektórych funkcji, aplikacji i usług mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.

*Ulepszenia dostępne dla modeli OLED z 2022 r. i UHD z 2023 r. i wyższych.

Poznaj możliwości, jakie daje Ci LG AI TV!

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot i AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Pilot przed ekranem LG TV z wyświetlonym panelem Home Hub. Wyświetlane są wszystkie funkcje i kontrolki innych inteligentnych urządzeń.

Home Hub – kompleksowa platforma dla inteligentnego domu

Zarządzaj płynnie urządzeniami domowymi LG, urządzeniami Google Home i wieloma innymi. Doświadcz maksymalnej wygody, kontrolując cały dom z poziomu jednego, intuicyjnego panelu. 

* LG obsługuje urządzenia Wi-Fi „Matter”. Obsługiwane usługi i funkcje „Matter” mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Początkowe połączenie ThinQ i Matter powinno odbywać się za pośrednictwem aplikacji mobilnej ThinQ.

*Korzystanie z funkcji zestawu głośnomówiącego bez pilota zdalnego sterowania jest możliwe tylko w przypadku procesora alpha 9 AI i procesora alpha 11 AI. Może się ona różnić w zależności od produktu i regionu.

 

Ultraduży telewizor o przekątnej do 100 cali

Oglądaj ulubione filmy, sport i gry na telewizorze LG Ultra Big TV. Zanurz się w wysokiej rozdzielczości na ekranie o imponujących rozmiarach.

Przed telewizorem LG QNED TV zamontowanym na ścianie, przedstawiającym trzy słonie idące na zewnątrz nad LG Soundbar, siedzą dziewczynka i pies.

* QNED85 ma maksymalnie 100 cali, a wymiary mogą się różnić w zależności od regionu.

Niezwykle smukła konstrukcja

Smukła konstrukcja nadaje przestrzeni wyrafinowany charakter. 

Widok pod niewielkim kątem na LG QNED TV zamontowany na ścianie nad LG Soundbar w nowoczesnym salonie. LG QNED TV przedstawia abstrakcyjne tło w kolorach zielonym, białym, czerwonym i pomarańczowym.

LG QNED TV zamontowany na ścianie nad LG Soundbar w nowoczesnym salonie. LG QNED TV przedstawia abstrakcyjne tło w kolorach zielonym, czerwonym i pomarańczowym.

* Super Slim Design dotyczy modeli QNED85 o przekątnej 86/75/65/55/50 cali.

AI Sound Pro z wirtualnymi kanałami 9.1.2

Przedstawiono mężczyznę grającego na gitarze, kobietę śpiewającą do mikrofonu i mężczyznę grającego na pianinie. Fale dźwiękowe, które się z nich wydobywają, są widoczne w celu pokazania emisji dźwięku i tego, jak jakość dźwięku jest ulepszona dzięki Al Clear Sound.

AI Clear Sound

Precyzyjna korekcja tonów zwiększa czystość dźwięku, zapewniając wyjątkowe wrażenia dźwiękowe.

LG QNED TV przedstawia mężczyznę na motocyklu z fioletowymi abstrakcyjnymi okręgami wychodzącymi z koła, wizualizując emisję dźwięku.

Dynamic Sound Booster zasilany przez procesor AI

Przetwarzanie AI poprawia dźwięk telewizora, zapewniając mocniejsze wrażenia dźwiękowe.

Salon z LG TV zamontowanym na ścianie. Fale dźwiękowe przedstawione graficznie, wypełniające przestrzeń i ukazujące, jak wirtualny system 9.1.2 tworzy immersyjne doświadczenie dźwiękowe.

Wszechogarniający dźwięk przestrzenny w 9.1.2 kanałach

Ciesz się przestrzennym dźwiękiem za pomocą telewizora LG. AI wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, aby dźwięk sprawiał wrażenie dochodzącego z każdej strony w 9.1.2 kanałach.

*AI Clear Sound musi zostać aktywowany w menu Sound Mode.

*Jakość dźwięku może się różnić w zależności od otoczenia. 

Podnieś poziom dźwięku z LG TV i LG Soundbar

Salon z LG QNED TV i LG Soundbar z grafiką przedstawiającą oba urządzenia wypełniające przestrzeń dźwiękiem wielopasmowym.

WOW Orchestra – immersyjny dźwięk w doskonałej harmonii

Telewizory LG QNED i soundbary LG są idealnym połączeniem, stworzonym do harmonijnej współpracy w celu zapewnienia wielopasmowego środowiska dźwiękowego.

LG Soundbar znajduje się poniżej LG QNED TV. Na ekranie telewizora znajduje się interfejs użytkownika soundbara i regulatory głośności telewizora.

WOW Interface – łatwiejsze sterowanie dźwiękiem bezpośrednio z telewizora

Wygodna obsługa ustawień soundbara z poziomu telewizora.

*Soundbar można kupić oddzielnie. 

*Sterowanie trybem soundbara może się różnić w zależności od modelu.

*Należy pamiętać, że usługa może nie być dostępna w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.  

*Modele soundbarów kompatybilne z telewizorem mogą różnić się w zależności od regionu i kraju.

*Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone jedynie do niektórych funkcji.

Uchwyt Synergy

Uchwyt Synergy Bracket idealnie pozycjonuje LG Soundbar, zapewniając optymalny dźwięk w jednolitym stylu.

Uchwyt Synergy można sparować z telewizorami QNED85 o przekątnej 86/75/65/55/50 cali.

*Soundbar można kupić oddzielnie.

*Uchwyt Synergy jest wyposażony w stojak z jednym lub dwoma ramionami, może się różnić w zależności od kraju/produktu.

Znajdź najlepszą parę LG Soundbar i LG TV

*Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu. Szczegółowe specyfikacje można znaleźć na stronie każdego produktu.

Osoba w salonie trzymająca telefon. Na telefonie widoczna ikona przesyłania obrazu, pokazująca, że ekran jest lustrzanym odbiciem na TV. Na telewizorze mecz koszykówki, obok widoczny zduplikowany ekran z informacjami o statystykach gracza.

Maksimum rozrywki dzięki funkcji Multi View

Wykorzystaj możliwości swojego telewizora dzięki Multi View. Przesyłaj obraz z urządzeń za pomocą Google Cast i AirPlay. Podziel ekran na dwa widoki, aby cieszyć się płynną rozrywką na wielu ekranach.

*Ustawienia obrazu i dźwięku na obu ekranach są takie same. 

*Apple, logo Apple i Apple TV, AirPlay i HomeKit są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

*Obsługa AirPlay 2, HomeKit i, Google Cast może różnić się w zależności od regionu i języka.

Ekran główny LG Channels pokazujący szeroką ofertę treści dostępnych na LG TV.

Transmituj różnorodne treści. Bezpłatnie.

Ekskluzywna usługa transmisji strumieniowej LG Channels zapewnia szeroki wybór kanałów na żywo i na żądanie za darmo. 

*Dostępna zawartość i aplikacje mogą się różnić w zależności od kraju, produktu i regionu. 

Trzy różne ikony pokazujące, że LG Channels można używać bez subskrypcji, opłat czy dodatkowych urządzeń.

Bez opłat. Bez umów. Bez kabla.

Wystarczy, że dołączysz telewizor i zaczniesz oglądać bez martwienia się o ukryte koszty lub instalację dekodera. 

Gaming Portal zamienia Twój telewizor w centrum gier

Graj w tysiące gier bezpośrednio na telewizorze LG dzięki dostępowi do aplikacji GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid, a teraz także aplikacji Xbox! Ciesz się różnorodnymi doświadczeniami – od gier AAA z gamepadem po proste gry obsługiwane pilotem.

Ekran główny Gaming Portal. Kursor porusza się i klika, pokazując popularne tytuły gier oraz możliwość wyboru gier w zależności od rodzaju kontrolera – gamepada lub pilota.

*Obsługa Gaming Portal może się różnić w zależności od kraju.

*Obsługa usług chmurowych i gier w ramach Gaming Portal może się różnić w zależności od kraju.

*Niektóre usługi gier mogą wymagać subskrypcji i gamepada.

Zaawansowana rozgrywka

Doświadcz najwyższej jakości rozgrywki dzięki 144 Hz VRR i AMD FreeSync Premium. Graj bez opóźnień i rozmycia ruchu, które obniżają wydajność. 

Dwa obrazy samochodu z gry wideo obok siebie. Jeden pokazuje duże rozmycie ruchu. Drugi obraz jest wyraźny i ostry, co podkreśla wysoką częstotliwość odświeżania LG QNED TV. Logo VRR i logo 144Hz znajdują się w prawym górnym rogu.

*Modele QNED85 o przekątnej 100/86/75/65 cali obsługują 144 Hz, a modele o przekątnej 55/50 cali obsługują 120 Hz.

Działa wyłącznie z grami lub urządzeniami podłączonymi do wejść PC obsługujących 144 Hz. 

*HGiG to ochotnicza grupa firm z branży gier i telewizyjnych wyświetlaczy, które spotykają się, aby określić i udostępnić publicznie wytyczne mające na celu poprawę wrażeń konsumentów z gier w HDR.

*Wsparcie dla HGiG może się różnić w zależności od kraju.

Dolby Vision i tryb Ambient FILMMAKER MODE

Doświadcz kina zgodnie z zamierzeniami reżysera dzięki Dolby Vision i trybowi FILMMAKER MODE z kompensacją światła otoczenia, dostosowującą się do okoliczności i utrzymującą obraz jak najbliżej oryginalnej formy.

Reżyser znajdujący się przed panelem sterowania, montujący film „Czas krwawego księżyca” na LG QNED TV. W lewym dolnym rogu znajduje się logo Dolby Vision i logo FILMMAKER MODE. Pod obrazem znajdują się logo Netflix, HBOmax, Prime Video, Disney Plus, Apple TV i LG Channels.

*Ambient FILMMAKER MODE jest znakiem towarowym firmy UHD Alliance, Inc. 

*Tryb Ambient FILMMAKER MODE z Dolby Vision jest obsługiwany.

*Ambient FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video. 

Znak certyfikacji efektywności wykorzystania zasobów Intertek.

Wykonany z myślą o środowisku

Zaufane globalne instytucje doceniły ekologiczne wysiłki LG TV. Teraz posiada certyfikat efektywności wykorzystania zasobów Intertek.

*Certyfikat efektywności wykorzystania zasobów Intertek dotyczy następujących modeli: OLED M5, G5, C5, B5 oraz QNED9M, QNED85, QNED82 i QNED80.

*Odwiedź stronę sustainabilitydirectory.intertek.com/home, aby dowiedzieć się więcej.

Telewizory LG QNED92 i LG QNED85 obok siebie. Kolorowa grafika podkreślająca nową, żywą i dynamiczną technologię odwzorowania kolorów LG QNED na ekranie. CAŁKOWICIE NOWE LG QNED evo AI – logo pojawia się na ekranie.

Poznaj zupełnie nowy
QNED evo

*Powyższe zdjęcia na niniejszej stronie szczegółowej produktu mają wyłącznie charakter poglądowy. Dokładniejszy obraz można znaleźć w galerii.

*Wszystkie obrazy powyżej są jedynie symulacjami.

*Dostępność usługi zależy od regionu i kraju.

*Spersonalizowane usługi mogą się różnić w zależności od zasad aplikacji innych firm. 

*Pilot AI Magic może wymagać osobnego zakupu w zależności od rozmiaru, modelu i regionu telewizora.

Drukuj

Kluczowe parametry

  • Panel

    4K QNED

  • Częstotliwość odświeżania

    60Hz natywna

  • Szeroka gama kolorów

    Dynamic QNED Color

  • Procesor

    α7 AI Procesor 4K Gen8

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • Moc Głośników

    20W

  • System Dźwięku

    2.0 Ch

  • Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

    1 123 x 652 x 29,7

  • Waga telewizora bez podstawy (kg)

    13,0

Wszystkie specyfikacje

PICTURE (DISPLAY)

  • Panel

    4K QNED

  • Rozdzielczość

    4K Ultra HD (3840*2160)

  • Typ podświetlenia

    Edge

  • Częstotliwość odświeżania

    60Hz natywna

  • Szeroka gama kolorów

    Dynamic QNED Color

OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)

  • Procesor

    α7 AI Procesor 4K Gen8

  • Inteligente skalowanie

    4K Super Upscaling

  • Dynamiczne mapowanie tonów

    Tak

  • Inteligentna kontrola jasności

    Tak

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Tak

  • Wygaszanie

    Local Dimming

  • Tryb obrazu

    10 trybów

  • Automatyczna kalibracja

    Tak

GAMING

  • Tryb HGIG

    Tak

  • Optymalizator gier

    Tak (Pulpit gry)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Tak

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Tak (do 60Hz)

DOSTĘPNOŚĆ

  • Wysoki kontrast

    Tak

  • Skala szarości

    Tak

  • Odwrócenie kolorów

    Tak

WYMIARY I WAGA

  • Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

    1 123 x 652 x 29,7

  • Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)

    1 123 x 721 x 260

  • Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)

    1 275 x 810 x 187

  • Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)

    500 x 260

  • Waga telewizora bez podstawy (kg)

    13,0

  • Waga telewizora z podstawą (kg)

    16,8

  • Waga opakowania (kg)

    20,1

  • Montaż VESA (WxH mm)

    200 x 200

KOD KRESKOWY

  • KOD

    8806096383827

DZWIĘK

  • Inteligentna kontrola dźwięku

    α7 AI Sound Pro (wirtualne 9.1.2 Up-mix)

  • Czysty Głos

    Tak (Auto Volume Leveling)

  • LG Synchronizacja Dźwięku

    Tak

  • Udostępnianie dźwięku

    Tak

  • Jednoczesne Wyjście Audio

    Tak

  • Bluetooth Surround Ready

    Tak (2 Way Playback)

  • Moc Głośników

    20W

  • Inteligentne strojenie akustyczne

    Tak

  • Kodeki Audio

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (patrz instrukcja obsługi)

  • Kierunek Dźwięku

    Skierowany w dół

  • System Dźwięku

    2.0 Ch

  • WOW Orchestra

    Tak

ŁĄCZNOŚĆ

  • eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)

    eARC (HDMI 2)

  • Wsparcie Bluetooth

    Tak (v 5.1)

  • Wejście Ethernet

    1

  • Simplink (HDMI CEC)

    Tak

  • SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio)

    1

  • Gniazdo CI

    1 (z wyłączeniem UK, Irlandia)

  • HDMI Wejście

    3 (obsługa eARC, ALLM)

  • RF wejścia antenowe

    2

  • USB

    2 (2.0)

  • Wi-Fi

    Tak (Wi-Fi 5)

SMART TV

  • Airplay2

    Tak

  • System

    webOS 25

  • Kompatybilność z kamerą USB

    Tak

  • AI Chatbot

    Tak

  • Przeglądarka Internetowa

    Tak

  • Google Cast

    Tak

  • Google Home / Hub

    Tak

  • Home Hub

    Tak

  • Inteligentne rozpoznawanie głosu

    Tak

  • LG Channels (z dniem premiery w Polsce)

    Tak

  • Pilot Magic

    Wbudowany

  • Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View)

    Tak

  • Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów

    Tak (LG ThinQ)

  • Voice ID (Rozpoznawanie Użytkownika)

    Tak

  • Works with Apple Home

    Tak

ZASILANIE

  • Zasilanie (napięcie, częstotliwość)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Pobór mocy w trybie czuwania

    Poniżej 0,5W

AKCESORIA

  • Pilot

    Pilot Magic MR25GA / MR25GB (UK, Włochy)

  • Kabel zasilający

    Tak (odczepiany)

BROADCASTING

  • Odbiór telewizji analogowej

    Tak

  • Digital TV Reception

    DVB-T2/T (naziemna), DVB-C (kablowa), DVB-S2/S (satelitarna)

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

Co mówią ludzie

Znajdź sklep w pobliżu

Sprawdź ten produkt osobiście.

Polecane produkty