Oferta w zestawie: 65" QNED AI + soundbar S70TR
65QNED80A6A EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
TV

Oferta w zestawie: 65" QNED AI + soundbar S70TR

65QNED80A6A EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Oferta w zestawie: 65" QNED AI + soundbar S70TR

65QD80-70TR.BUNDLE
75QD86-70TR.BUNDLE_IMAGE
Przedni widok na TV LG QNED evo QNED85, logo AI LG QNED evo w górnym rogu. TV LG QNED evo QNED85 przedstawia kolorowe, przypominające farbę tekstury.
Przedni i boczny widok na LG QNED evo AI 4K Smart TV QNED85 prezentujący jego długość, szerokość, wysokość i głębokość.
Widok z lewej strony na telewizor LG QNED evo QNED85
Z podłogi wybuchają rozbryzgi farby w różnych kolorach. Certyfikat Intertrek dla 100% objętości kolorów zgodnie z DCI-P3. Napis wskazuje na nową i unikalną technologię szerokiej gamy kolorów LG, zapewniającą żywe kolory na ekranie.
Trójwymiarowy, holograficzny kwiat w różnych odcieniach na czarnym tle. Rozdzielczość i poziom detali prezentują możliwości QNED MiniLED w zakresie generowania obrazów o wyjątkowym kolorze, jasności i kontraście. Napis informuje o tym, jak technologia MiniLED poprawia jasność obrazu i gwarantuje wyjątkowy kontrast.
front view of sound bar
side perspective bar of sound bar
sound bar with TV
side pespective of sound bar with TV
Główne cechy

  • Doskonała jakość obrazu na 65" ekranie i dźwięk przestrzenny
  • Dźwięk zharmonizowany z telewizorem LG
  • Sterowanie zestawem jednym pilotem przez interfejs WOW w TV
  • webOS: pełna aktualizacja systemu telewizora przez 5 lat
  • Zestaw idealny do kina domowego
Więcej
Produkty w tym pakiecie: 2
Przedni widok na LG QNED80 TV, logo AI LG QNED w górnym rogu. LG QNED TV przedstawia kolorowe, przypominające farbę tekstury.

65QNED80A6A

65-calowy LG QNED AI QNED80 4K Smart TV 2025

65QNED80A6A EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
Widok z przodu LG Soundbar S70TR, subwoofera i głośników tylnych

S70TR

5.1.1-kanałowy soundbar kina domowego LG z Dolby Atmos i tylnymi głośnikami S70TR

Telewizor LG QNED na kolorowym, ciemnym tle. Na ekranie widoczna jest jasna i kolorowa grafika, prezentująca technologię kolorów QNED oraz jej zdolność do wyświetlania szerokiego spektrum odcieni z doskonałym kontrastem. Logo LG QNED AI jest widoczne. Nagłówek brzmi: „Każdy kolor zdefiniowany na nowo dzięki Dynamic QNED Color”.

Każdy kolor zdefiniowany na nowo dzięki Dynamic QNED Color

* W QNED i QNED evo zastosowano różne rozwiązania wykorzystujące najnowszą i unikalną technologię LG szerokiej gamy kolorów, w tym zastąpiono kropki kwantowe.

Nowy dynamiczny kolor QNED

Najnowsza i unikalna technologia szerokiej gamy kolorów LG, zastępująca kropkę kwantową, zapewnia lepsze odwzorowanie barw.

Z podłogi wybuchają rozbryzgi farby w różnych kolorach.

Certyfikat Intertrek dla 100% objętości kolorów zgodnie z DCI-P3.

100% objętość koloru z certyfikatem LG QNED

*Zakres gamy kolorów (Color Gamut Volume; CGV) ekranu jest równoważny lub przekracza CGV przestrzeni kolorów DCI-P3, co zostało zweryfikowane niezależnie przez firmę Intertek.

Poznaj potężny i inteligentny procesor alpha 7 AI Gen8

Wraz ze znaczną poprawą wydajności, szybsze przetwarzanie z procesorem alpha 7 AI Gen8 zapewnia teraz jakość obrazu 4K o znacznie lepszej ostrości i głębi niż kiedykolwiek wcześniej.

Procesor alpha 7 AI Gen8 rozświetla się na żółto i wydobywają się z niego kolorowe wiązki światła.

*W porównaniu z podstawowym telewizorem Smart TV z procesorem alpha 5 AI Gen6 z tego samego roku, na podstawie wewnętrznej analizy specyfikacji.

Technologia 4K Super Upscaling ożywia każdą klatkę obrazu

Wydajny procesor LG zwiększa rozdzielczość do oryginalnej jakości. Ciesz się zwiększoną rozdzielczością, jasnością i wyrazistością dzięki 4K Super Upscaling.

Porównanie przed i po tym, jak LG 4K Super Upscaling poprawia jakość obrazu. Na dwóch panelach przedstawiono ten sam obraz kolorowego ptaka siedzącego na gałęzi w lesie, panel po prawej stronie jest wygaszony.

*Jakość przeskalowanej treści może się różnić w zależności od rozdzielczości treści źródłowej.

Ambient FILMMAKER MODE

Doświadcz kina zgodnie z zamierzeniami reżysera dzięki trybowi FILMMAKER MODE z kompensacją światła otoczenia, dostosowującą się do okoliczności i utrzymującą obraz jak najbliżej oryginalnej formy.

Reżyser znajdujący się przed panelem sterowania, montujący film „Czas krwawego księżyca” na telewizorze LG QNED. W lewym dolnym rogu obrazu znajduje się logo FILMMAKER MODE™.

Prostota tuż na wyciągnięcie ręki

Dostęp do interfejsu WOW za pomocą LG TV zapewnia proste sterowanie soundbarem, jak np. zmiana trybów dźwięku, profili i dostęp do innych funkcji.

W duecie z dźwiękiem LG TV

Unikalny dźwięk, zakres i właściwości tonalne LG Soundbar i LG TV współgrają ze sobą, zapewniając wciągające i imponujące wrażenia dźwiękowe.

*Obrazy na ekranie są symuacjami.
**Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone do wybranych funkcji.
***Interfejs WOW – zgodne telewizory: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Kompatybilność telewizorów FHD 63 może się różnić w zależności od roku wydania.
****WOW Orchestra – zgodne telewizory: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Kompatybilność telewizorów może się różnić w zależności od roku wydania. Obsługa QNED 80 jest ograniczona do modeli z lat 2022 i 2023.
*****Należy pamiętać, że usługi mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.
******Interfejs WOW może się różnić w zależności od modelu soundbara.

3-poziomowy dźwięk przestrzenny

Warstwa wirtualna tworzy realistyczny dźwięk

3-poziomowy dźwięk przestrzenny dodaje wirtualną warstwę, aby utworzyć dookoła kopułę dźwiękową o bogatszym brzmieniu.

LG Soundbar i LG TV znajdują się w wielkomiejskim apartamencie. Trzy czerwone paski ilustrujące wirtualne warstwy z pogrubioną czerwoną warstwą po środku, tworzące kopułę dźwięku, która otacza sofy.

*Potrójny dźwięk przestrzenny jest dostępny w trybach Cinema i AI Sound Pro.
**Warstwa środkowa powstaje przy użyciu kanału głośnikowego soundbara. Dźwięk z przednich i przednich górnych głośników jest syntetyzowany w celu stworzenia pola dźwiękowego. Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.
***Obrazy na ekranie są symulacjami.
****Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.
Kanał centralny skierowany do góry

Pejzaże dźwiękowe umieszczają użytkownika w centrum

Kanał centralny skierowany w górę tworzy bardziej realistyczny dźwięk, dzięki czemu głosy są wyraźniejsze, a akcja na ekranie idealnie zsynchronizowana z dźwiękiem – żadnych opóźnień, żadnych zacięć.

LG Soundbar i LG TV w czarnym pokoju. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe krople reprezentujące fale dźwiękowe tryskają w górę i do przodu z soundbara. Subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu.

*Powyższe informacje zostały potwierdzone przez badanie własnych standardów.
**Obrazy na ekranie są symulacjami.

Dźwięk przestrzenny 5.1.1

Urzekający dźwięk dookoła

Doświadcz zanurzenia się w Dolby Atmos i DTS:X, wypełniając swój pokój systemem dźwięku przestrzennego 5.1.1-kanałowego o mocy 500 W, subwooferem i tylnymi głośnikami.

LG Soundbar, LG TV, tylne głośniki i subwoofer w salonie wieżowca. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe fale dźwiękowe składające się z kropelek wystrzeliwują z soundbara, zapętlając się wokół sofy. Subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

*Dolby i Dolby Vision są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Symbol podwójnego D jest znakiem towarowym Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Obrazy na ekranie są symulacjami.

2-kanałowe głośniki tylne

Tylne głośniki zapewniają bezprzewodową wolność

Do instalacji tylnych głośników wystarczy jeden przewód zasilający i jedno połączenie z głośnikiem. Tylne głośniki łączą się bezprzewodowo z głównym soundbarem.

*Obrazy ekranu są symulowane.

Aby uzyskać dodatkową dokumentację techniczną i pliki do pobrania, przejdź do portalu partnera B2B LG.

Key Feature

Znajdź sklep w pobliżu

Sprawdź ten produkt osobiście.
Drukuj

Kluczowe parametry

Panel

4K QNED

Częstotliwość odświeżania

60Hz natywna

Szeroka gama kolorów

Dynamic QNED Color

Procesor

α7 AI Procesor 4K Gen8

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

Moc Głośników

20W

System Dźwięku

2.0 Ch

Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

1 456 x 840 x 29,7

Waga telewizora bez podstawy (kg)

22,5

Wszystkie specyfikacje

PICTURE (DISPLAY)

Panel

4K QNED

Rozdzielczość

4K Ultra HD (3840*2160)

Typ podświetlenia

Edge

Częstotliwość odświeżania

60Hz natywna

Szeroka gama kolorów

Dynamic QNED Color

OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)

Procesor

α7 AI Procesor 4K Gen8

Inteligente skalowanie

4K Super Upscaling

Dynamiczne mapowanie tonów

Tak

Inteligentna kontrola jasności

Tak

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Tak

Wygaszanie

Local Dimming

Tryb obrazu

10 trybów

Automatyczna kalibracja

Tak

GAMING

Tryb HGIG

Tak

Optymalizator gier

Tak (Pulpit gry)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Tak

VRR (Variable Refresh Rate)

Tak (do 60Hz)

DOSTĘPNOŚĆ

Wysoki kontrast

Tak

Skala szarości

Tak

Odwrócenie kolorów

Tak

WYMIARY I WAGA

Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

1 456 x 840 x 29,7

Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)

1 456 x 904 x 295

Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)

1 600 x 970 x 172

Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)

1 167 x 295

Waga telewizora bez podstawy (kg)

22,5

Waga telewizora z podstawą (kg)

22,9

Waga opakowania (kg)

29,6

Montaż VESA (WxH mm)

300 x 300

KOD KRESKOWY

KOD

8806096398449

DZWIĘK

Inteligentna kontrola dźwięku

α7 AI Sound Pro (wirtualne 9.1.2 Up-mix)

Czysty Głos

Tak (Auto Volume Leveling)

LG Synchronizacja Dźwięku

Tak

Udostępnianie dźwięku

Tak

Jednoczesne Wyjście Audio

Tak

Bluetooth Surround Ready

Tak (2 Way Playback)

Moc Głośników

20W

Inteligentne strojenie akustyczne

Tak

Kodeki Audio

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (patrz instrukcja obsługi)

Kierunek Dźwięku

Skierowany w dół

System Dźwięku

2.0 Ch

WOW Orchestra

Tak

ŁĄCZNOŚĆ

eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)

eARC (HDMI 2)

Wsparcie Bluetooth

Tak (v 5.1)

Wejście Ethernet

1

Simplink (HDMI CEC)

Tak

SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio)

1

Gniazdo CI

1 (z wyłączeniem UK, Irlandia)

HDMI Wejście

3 (obsługa eARC, ALLM)

RF wejścia antenowe

2

USB

2 (2.0)

Wi-Fi

Tak (Wi-Fi 5)

SMART TV

Airplay2

Tak

System

webOS 25

Kompatybilność z kamerą USB

Tak

AI Chatbot

Tak

Przeglądarka Internetowa

Tak

Google Cast

Tak

Google Home / Hub

Tak

Home Hub

Tak

Inteligentne rozpoznawanie głosu

Tak

LG Channels (z dniem premiery w Polsce)

Tak

Pilot Magic

Wbudowany

Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View)

Tak

Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów

Tak (LG ThinQ)

Voice ID (Rozpoznawanie Użytkownika)

Tak

Works with Apple Home

Tak

ZASILANIE

Zasilanie (napięcie, częstotliwość)

AC 100~240V 50-60Hz

Pobór mocy w trybie czuwania

Poniżej 0,5W

AKCESORIA

Pilot

Pilot Magic MR25GA / MR25GB (UK, Włochy)

Kabel zasilający

Tak (odczepiany)

BROADCASTING

Odbiór telewizji analogowej

Tak

Digital TV Reception

DVB-T2/T (naziemna), DVB-C (kablowa), DVB-S2/S (satelitarna)

Informacje dotyczące zgodności

rozszerzenie:pdf
Dismantling information(65QNED80A6A)
rozszerzenie:pdf
EU Energy label 2019(65QNED80A6A)
rozszerzenie:pdf
Product information sheet (65QNED80A6A)
rozszerzenie:pdf
GPSR Safety Information(65QNED80A6A)
Więcej informacji dotyczących zgodności
Drukuj

Kluczowe parametry

Liczba kanałów

5.1.1

Moc wyjściowa

500 W

Dolby Atmos

Tak

DTS:X

Tak

Główny/a

950 x 63 x 115 mm

Głośnik tylny

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

Wszystkie specyfikacje

OGÓLNE

Liczba kanałów

5.1.1

Moc wyjściowa

500 W

Liczba głośników

9 EA

SOUND EFFECT

AI Sound Pro

Tak

Standard

Tak

Muzyka

Tak

Kino

Tak

Clear Voice Pro

Tak

Sporty

Tak

Gra

Tak

Bass Blast / Bass Blast +

Tak

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

FORMAT AUDIO

Dolby Atmos

Tak

Dolby Digital

Tak

DTS:X

Tak

DTS Digital Surround

Tak

ACC

Tak

ŁĄCZNOŚĆ

Optyczny/e

1

HDMI In

1

HDMI Out

1

USB

1

Wersja Bluetooth

5.1

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Tak

Opcjonalne bezprzewodowe głośniki tylne

Tak

WSPARCIE HDMI

Pass-through

Tak

Pass-through (4K)

Tak

VRR / ALLM

Tak

120Hz

Tak

HDR10

Tak

Dolby Vision

Tak

Kanał Zwrotny (ARC)

Tak

Kanał Zwrotny (e-ARC)

Tak

CEC (Simplink)

Tak

UDOGODNIENIA

Aplikacja - iOS/Android OS

Tak

Tryb pracy - Soundbar

Tak

TV Sound Mode Share

Tak

WOW Interfejs

Tak

ROZMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)

Główny/a

950 x 63 x 115 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

Głośnik tylny

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

WAGA

Główny/a

3,0 kg

Subwoofer

5,7 kg

Waga brutto

15,4 kg

Głośniki tylne (2)

2,1 kg

MOC

Pobór w trybie czuwania (jednostka główna)

0.5 W ↓

Pobór mocy (jednostka główna)

33 W

Pobór w trybie czuwania (subwoofer)

0.5 W ↓

Pobór mocy (subwoofer)

33 W

Pobór mocy (głosniki tylne)

20 W

Pobór w trybie czuwania (głosniki tylne)

0.5 W ↓

AKCESORIA

Przewód HDMI

Tak

Uchwyt ścienny

Tak

Pilot

Tak

Karta Gwarancyjna

Tak

KOD KRESKOWY

Kod Kreskowy

8806091969385

Informacje dotyczące zgodności

rozszerzenie:pdf
GPSR Safety Information(S70TR)
rozszerzenie:pdf
WEB INFO(S70TR)
Więcej informacji dotyczących zgodności

