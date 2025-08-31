Oferta w zestawie: 65" QNED evo AI + soundbar S90TY

LG Soundbar i LG TV w czarnym pokoju. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe kropel reprezentujące fale dźwiękowe tryskają w górę i do przodu z soundbara, kiedy subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. LG Soundbar i LG TV w salonie odtwarzające występ orkiestry. Białe fale kropel reprezentujące fale dźwiękowe tryskają w górę i do przodu z soundbara oraz rzutują z telewizora, kiedy subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. LG Soundbar, LG TV, tylne głośniki i subwoofer znajdują się w salonie. Nad pomieszczeniem pojawia się nakładka z siatką, niczym skan przestrzeni. Białe fale dźwiękowe składające się z kropelek wydobywają się z przedniej perspektywy tylnych głośników.