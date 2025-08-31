We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Oferta w zestawie: 65" QNED evo AI + soundbar S90TY
*QNED i QNED evo wyposażono w różne technologie szerokiej gamy kolorów, wykorzystujące najnowsze i unikalne rozwiązanie LG zastępujące kropki kwantowe.
Nowy dynamiczny kolor QNED
*Zakres gamy kolorów (Color Gamut Volume; CGV) ekranu jest równoważny lub przekracza CGV przestrzeni kolorów DCI-P3, co zostało zweryfikowane niezależnie przez firmę Intertek.
MiniLED z Advanced Local Dimming
MiniLED z nowym procesorem AI alpha zapewnia ultrawyraźny kontrast i realistyczne detale w LG QNED evo.
* Specyfikacje mogą się różnić w zależności od przekątnej, modelu i regionu.
* Technologia Precision Dimming ma zastosowanie w modelu QNED85 o przekątnej 100 cali, a Advanced Local Dimming – w QNED85 o przekątnych 86/75/65/55/50 cali.
Inteligentniejszy i szybszy NOWY procesor AI alpha to efekt dekady innowacji
Silnik AI naszego procesora rozpoznaje treści według gatunku. Bazując na tych informacjach, zapewnia najbardziej optymalne ustawienia jakości obrazu, zapewniające lepszą głębię i szczegółowość.
*W porównaniu z podstawowym telewizorem Smart TV z procesorem AI alpha 7 Gen8 z tego samego roku, na podstawie wewnętrznej analizy specyfikacji.
Dolby Vision i tryb Ambient FILMMAKER MODE
Doświadcz kina zgodnie z zamierzeniami reżysera dzięki Dolby Vision i trybowi FILMMAKER MODE z kompensacją światła otoczenia, dostosowującą się do okoliczności i utrzymującą obraz jak najbliżej oryginalnej formy.
* Ambient FILMMAKER MODE jest znakiem towarowym firmy UHD Alliance, Inc.
* Tryb Ambient FILMMAKER MODE z Dolby Vision jest obsługiwany.
* Ambient FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video.
Najwyższej klasy soundbar wart najlepszego modelu LG OLED
Otaczają Cię olśniewające krajobrazy dźwiękowe
LG Soundbar i LG TV w czarnym pokoju. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe kropel reprezentujące fale dźwiękowe tryskają w górę i do przodu z soundbara, kiedy subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. LG Soundbar i LG TV w salonie odtwarzające występ orkiestry. Białe fale kropel reprezentujące fale dźwiękowe tryskają w górę i do przodu z soundbara oraz rzutują z telewizora, kiedy subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. LG Soundbar, LG TV, tylne głośniki i subwoofer znajdują się w salonie. Nad pomieszczeniem pojawia się nakładka z siatką, niczym skan przestrzeni. Białe fale dźwiękowe składające się z kropelek wydobywają się z przedniej perspektywy tylnych głośników.
Warstwa wirtualna tworzy realistyczny dźwięk
**Warstwa środkowa powstaje przy użyciu kanału głośnikowego soundbara. Dźwięk z przednich i przednich, górnych głośników jest syntetyzowany w celu stworzenia pola dźwiękowego. Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.
***Obrazy na ekranie są symulacjami.
****Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.
Urzekający dźwięk dookoła
Obraz LG TV i LG Soundbar w salonie wieżowca. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe fale dźwiękowe składające się z kropelek wystrzeliwują z soundbara, zapętlając się wokół sofy i przestrzeni domowej. Subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. Logo Dolby Atmos Logo DTS X
**Symbol podwójnego D jest znakiem towarowym Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Obrazy na ekranie są symulacjami.
Dobre połączenie: proste i estetyczne
W duecie z dźwiękiem telewizora LG
Oglądaj bez rozpraszania przewodami
-
65 calowy LG QNED evo AI QNED86 MiniLED 4K Smart TV 2025
-
LG Soundbar do telewizora z <br>5.1.3-kanałową technologią Dolby Atmos S90TY
Kluczowe parametry
-
Panel
-
4K QNED MiniLED
-
Częstotliwość odświeżania
-
120Hz natywne (VRR 144Hz)
-
Szeroka gama kolorów
-
Dynamic QNED Color
-
Procesor
-
α8 AI Procesor 4K Gen2
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FreeSync
-
Tak
-
Moc Głośników
-
20W
-
System Dźwięku
-
2.0 Ch
-
Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)
-
1 456 x 840 x 29,7
-
Waga telewizora bez podstawy (kg)
-
22,5
Wszystkie specyfikacje
PICTURE (DISPLAY)
-
Panel
-
4K QNED MiniLED
-
Rozdzielczość
-
4K Ultra HD (3840*2160)
-
Typ podświetlenia
-
Mini LED
-
Częstotliwość odświeżania
-
120Hz natywne (VRR 144Hz)
-
Szeroka gama kolorów
-
Dynamic QNED Color
OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)
-
Procesor
-
α8 AI Procesor 4K Gen2
-
Inteligente skalowanie
-
α8 Super skalowanie 4K
-
Dynamiczne mapowanie tonów
-
Tak (Dynamic Tone Mapping Pro)
-
Automatyczny wybór trybu obrazu do treści
-
Tak (SDR/HDR)
-
Inteligentna kontrola jasności
-
Tak
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Tak
-
Wygaszanie
-
Local Dimming
-
Poprawa płynności obrazu
-
Motion Pro
-
Tryb obrazu
-
10 trybów
-
HFR (High Frame Rate)
-
4K 120 fps (HDMI)
-
AI Picture Pro
-
Tak
-
Automatyczna kalibracja
-
Tak
-
QMS (Quick Media Switching)
-
Tak
GAMING
-
FreeSync
-
Tak
-
Tryb HGIG
-
Tak
-
Optymalizator gier
-
Tak (Pulpit gry)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
Tak
-
VRR (Variable Refresh Rate)
-
Tak (do 144Hz)
-
Dolby Vision dla gier (4K 120Hz)
-
Tak
DOSTĘPNOŚĆ
-
Wysoki kontrast
-
Tak
-
Skala szarości
-
Tak
-
Odwrócenie kolorów
-
Tak
WYMIARY I WAGA
-
Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)
-
1 456 x 840 x 29,7
-
Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)
-
1 456 x 909/869 x 285
-
Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)
-
1 600 x 970 x 203
-
Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)
-
340 x 285
-
Waga telewizora bez podstawy (kg)
-
22,5
-
Waga telewizora z podstawą (kg)
-
26,3
-
Waga opakowania (kg)
-
33,6
-
Montaż VESA (WxH mm)
-
300 x 300
KOD KRESKOWY
-
KOD
-
8806096360491
DZWIĘK
-
Inteligentna kontrola dźwięku
-
α8 AI Sound Pro (wirtualne 9.1.2 Up-mix)
-
Czysty Głos
-
Tak (Auto Volume Leveling)
-
Głośniki WiSA
-
Tak (do 2.1 Ch)
-
LG Synchronizacja Dźwięku
-
Tak
-
Udostępnianie dźwięku
-
Tak
-
Jednoczesne Wyjście Audio
-
Tak
-
Bluetooth Surround Ready
-
Tak (2 Way Playback)
-
Moc Głośników
-
20W
-
Inteligentne strojenie akustyczne
-
Tak
-
Kodeki Audio
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Zapoznaj się z instrukcją)
-
Kierunek Dźwięku
-
Skierowany w dół
-
System Dźwięku
-
2.0 Ch
-
WOW Orchestra
-
Tak
ŁĄCZNOŚĆ
-
eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)
-
eARC (HDMI 3)
-
Wsparcie Bluetooth
-
Tak (v 5.3)
-
Wejście Ethernet
-
1
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Tak
-
SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio)
-
1
-
Gniazdo CI
-
1 (z wyłączeniem UK, Irlandia)
-
HDMI Wejście
-
4 (obsługa 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 porty))
-
RF wejścia antenowe
-
2
-
USB
-
2 (2.0)
-
Wi-Fi
-
Tak (Wi-Fi 6)
SMART TV
-
Airplay2
-
Tak
-
System
-
webOS 25
-
Kompatybilność z kamerą USB
-
Tak
-
AI Chatbot
-
Tak
-
Tryb Zawsze Gotowy
-
Tak
-
Przeglądarka Internetowa
-
Tak
-
Google Cast
-
Tak
-
Google Home / Hub
-
Tak
-
Home Hub
-
Tak
-
Inteligentne rozpoznawanie głosu
-
Tak
-
LG Channels (z dniem premiery w Polsce)
-
Tak
-
Pilot Magic
-
Wbudowany
-
Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View)
-
Tak
-
Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów
-
Tak (LG ThinQ)
-
Voice ID (Rozpoznawanie Użytkownika)
-
Tak
-
Works with Apple Home
-
Tak
ZASILANIE
-
Zasilanie (napięcie, częstotliwość)
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Pobór mocy w trybie czuwania
-
Poniżej 0,5W
AKCESORIA
-
Pilot
-
Pilot Magic MR25GA / MR25GB (UK, Włochy)
-
Kabel zasilający
-
Tak (odczepiany)
BROADCASTING
-
Odbiór telewizji analogowej
-
Tak
-
Digital TV Reception
-
DVB-T2/T (naziemna), DVB-C (kablowa), DVB-S2/S (satelitarna)
Informacje dotyczące zgodności
Kluczowe parametry
-
Liczba kanałów
-
5.1.3
-
Moc wyjściowa
-
570 W
-
Dolby Atmos
-
Tak
-
DTS:X
-
Tak
-
WOW Orchestra
-
Tak
-
Główny/a
-
1 250 x 63 x 135 mm
-
Subwoofer
-
201,7 x 407,0 x 403,0 mm
Wszystkie specyfikacje
KOD KRESKOWY
-
Kod Kreskowy
-
8806091959942
SOUND EFFECT
-
AI Sound Pro
-
Tak
-
Standard
-
Tak
-
Muzyka
-
Tak
-
Kino
-
Tak
-
Clear Voice Pro
-
Tak
-
Sporty
-
Tak
-
Gra
-
Tak
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
Tak
HI-RESOLUTION AUDIO
-
Sampling
-
24bit/96kHz
-
Upbit / Upsampling
-
24bit/96kHz
ŁĄCZNOŚĆ
-
HDMI In
-
1
-
HDMI Out
-
1
-
Wersja Bluetooth
-
5.1
-
Bluetooth Codec - SBC/AAC
-
Tak
-
Wi-Fi
-
Tak
-
Opcjonalne bezprzewodowe głośniki tylne
-
Tak
-
USB
-
1
-
Współpraca z Alexa
-
Tak
-
Spotify Connect
-
Tak
-
Tidal Connect
-
Tak
-
AirPlay 2
-
Tak
-
Chromecast
-
Tak
-
Współpraca z Google Home
-
Tak
-
Optyczny/e
-
1
WSPARCIE HDMI
-
Pass-through
-
Tak
-
Pass-through (4K)
-
Tak
-
VRR / ALLM
-
Tak
-
120Hz
-
Tak
-
HDR10
-
Tak
-
Dolby Vision
-
Tak
-
Kanał Zwrotny (ARC)
-
Tak
-
Kanał Zwrotny (e-ARC)
-
Tak
-
CEC (Simplink)
-
Tak
OGÓLNE
-
Liczba kanałów
-
5.1.3
-
Liczba głośników
-
11 EA
-
Moc wyjściowa
-
570 W
FORMAT AUDIO
-
Dolby Atmos
-
Tak
-
Dolby Digital
-
Tak
-
DTS Digital Surround
-
Tak
-
DTS:X
-
Tak
-
ACC
-
Tak
-
ACC+
-
Tak
UDOGODNIENIA
-
Aplikacja - iOS/Android OS
-
Tak
-
AI Room Calibration Pro (aplikacja)
-
Tak
-
Tryb pracy - Soundbar
-
Tak
-
TV Sound Mode Share
-
Tak
-
WOW Orchestra
-
Tak
-
WOW Interfejs
-
Tak
ROZMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)
-
Główny/a
-
1 250 x 63 x 135 mm
-
Subwoofer
-
201,7 x 407,0 x 403,0 mm
WAGA
-
Główny/a
-
5,65 kg
-
Subwoofer
-
10,0 kg
-
Waga brutto
-
22,2 kg
AKCESORIA
-
Karta Gwarancyjna
-
Tak
-
Przewód HDMI
-
Tak
-
Uchwyt ścienny
-
Tak
-
Pilot
-
Tak
MOC
-
Pobór w trybie czuwania (jednostka główna)
-
0.5 W ↓
-
Pobór mocy (jednostka główna)
-
65 W
-
Pobór w trybie czuwania (subwoofer)
-
0.5 W ↓
-
Pobór mocy (subwoofer)
-
40 W
Informacje dotyczące zgodności
