Oferta w zestawie: 65" QNED evo AI + soundbar S70TR

65QD93-70TR.BUNDLE
Bundle image
Przedni widok na TV LG QNED evo QNED93, logo AI LG QNED evo w górnym rogu. TV LG QNED evo przedstawia kolorowe, przypominające farbę tekstury.
Widok z tyłu na LG QNED evo TV QNED93.
Widok z lewej strony na LG QNED evo TV QNED93.
Przedni i boczny widok na LG QNED evo AI 4K Smart TV QNED92 prezentujący jego długość, szerokość, wysokość i głębokość.
Główne cechy

  • Doskonała jakość obrazu na 65" ekranie i dźwięk przestrzenny
  • Dźwięk zharmonizowany z telewizorem LG
  • Sterowanie zestawem jednym pilotem przez interfejs WOW w TV
  • webOS: pełna aktualizacja systemu telewizora przez 5 lat
  • Zestaw idealny do kina domowego
Więcej
Produkty w tym pakiecie: 2
Redefinicja każdego koloru, początek nowego doświadczenia

*QNED i QNED evo wyposażono w różne technologie szerokiej gamy kolorów, wykorzystujące najnowsze i unikalne rozwiązanie LG zastępujące kropki kwantowe.

Jakość obrazuwebOS dla AIDesignJakość dźwiękuRozrywka

Nowy dynamiczny kolor Pro QNED

Dzięki nowej i wyjątkowej technologii szerokiej gamy kolorów LG zobaczysz na swoim ekranie realistyczne i żywe kolory.

Z podłogi wybuchają rozbryzgi farby w różnych kolorach.

Certyfikowana 100% objętość kolorów z LG QNED evo

MiniLED z technologią precyzyjnego wygaszania

MiniLED z nowym procesorem alpha AI zapewnia ultrawyraźny kontrast i realistyczne detale w LG QNED evo.

Trójwymiarowy, holograficzny kwiat w różnych odcieniach na czarnym tle. Rozdzielczość i poziom detali prezentują możliwości QNED MiniLED w zakresie generowania obrazów o wyjątkowym kolorze, jasności i kontraście.

* Specyfikacje mogą się różnić w zależności od przekątnej, modelu i regionu. 

Inteligentniejszy i szybszy NOWY procesor alpha AI to efekt dekady innowacji

Silnik AI naszego procesora rozpoznaje treści według gatunku. Bazując na tych informacjach, zapewnia najbardziej optymalne ustawienia jakości obrazu, zapewniające lepszą głębię i szczegółowość.

Procesor alpha AI 8 Gen2 rozświetla się pomarańczową i różową poświatą, a z jego wnętrza wystrzeliwują kolorowe promienie światła. Napis wskazuje, że procesor zapewnia jakość 4K, jasność oraz odpowiednie odwzorowanie kolorów. Na obrazie widnieje informacja: „Około 1,7 raza wyższa wydajność NPU i 1,4 raza szybsze działanie CPU”.

*W porównaniu z podstawowym telewizorem Smart TV z procesorem AI alpha 7 Gen8 z tego samego roku, na podstawie wewnętrznej analizy specyfikacji.

Najlepszy QNED TV do oglądania filmów

Oglądaj filmy, które ożyją w Twoim kinie domowym z wciągającym dźwiękiem i FILMMAKER MODE, dostosowującym się do oświetlenia otoczenia, zapewniając jakość obrazu wg najwyższych standardów filmowców.

  1. Dolby Vision i tryb FILMMAKER MODE

    Doświadcz kina zgodnie z zamierzeniami reżysera dzięki Dolby Vision i trybowi FILMMAKER MODE, dostosowującemu się do okoliczności i utrzymującemu obraz jak najbliżej oryginalnej formy.

  2. Dolby Atmos

    Realistyczny dźwięk przestrzenny otoczy Cię, sprawiając, że poczujesz się jak w centrum akcji.

Prostota tuż na wyciągnięcie ręki

Dostęp do interfejsu WOW za pomocą LG TV zapewnia proste sterowanie soundbarem, jak np. zmiana trybów dźwięku, profili i dostęp do innych funkcji.

W duecie z dźwiękiem LG TV

Unikalny dźwięk, zakres i właściwości tonalne LG Soundbar i LG TV współgrają ze sobą, zapewniając wciągające i imponujące wrażenia dźwiękowe.

*Obrazy na ekranie są symuacjami.
**Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone do wybranych funkcji.
***Interfejs WOW – zgodne telewizory: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Kompatybilność telewizorów FHD 63 może się różnić w zależności od roku wydania.
****WOW Orchestra – zgodne telewizory: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Kompatybilność telewizorów może się różnić w zależności od roku wydania. Obsługa QNED 80 jest ograniczona do modeli z lat 2022 i 2023.
*****Należy pamiętać, że usługi mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.
******Interfejs WOW może się różnić w zależności od modelu soundbara.

3-poziomowy dźwięk przestrzenny

Warstwa wirtualna tworzy realistyczny dźwięk

3-poziomowy dźwięk przestrzenny dodaje wirtualną warstwę, aby utworzyć dookoła kopułę dźwiękową o bogatszym brzmieniu.

LG Soundbar i LG TV znajdują się w wielkomiejskim apartamencie. Trzy czerwone paski ilustrujące wirtualne warstwy z pogrubioną czerwoną warstwą po środku, tworzące kopułę dźwięku, która otacza sofy.

*Potrójny dźwięk przestrzenny jest dostępny w trybach Cinema i AI Sound Pro.
**Warstwa środkowa powstaje przy użyciu kanału głośnikowego soundbara. Dźwięk z przednich i przednich górnych głośników jest syntetyzowany w celu stworzenia pola dźwiękowego. Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.
***Obrazy na ekranie są symulacjami.
****Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.
Kanał centralny skierowany do góry

Pejzaże dźwiękowe umieszczają użytkownika w centrum

Kanał centralny skierowany w górę tworzy bardziej realistyczny dźwięk, dzięki czemu głosy są wyraźniejsze, a akcja na ekranie idealnie zsynchronizowana z dźwiękiem – żadnych opóźnień, żadnych zacięć.

LG Soundbar i LG TV w czarnym pokoju. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe krople reprezentujące fale dźwiękowe tryskają w górę i do przodu z soundbara. Subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu.

*Powyższe informacje zostały potwierdzone przez badanie własnych standardów.
**Obrazy na ekranie są symulacjami.

Dźwięk przestrzenny 5.1.1

Urzekający dźwięk dookoła

Doświadcz zanurzenia się w Dolby Atmos i DTS:X, wypełniając swój pokój systemem dźwięku przestrzennego 5.1.1-kanałowego o mocy 500 W, subwooferem i tylnymi głośnikami.

LG Soundbar, LG TV, tylne głośniki i subwoofer w salonie wieżowca. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe fale dźwiękowe składające się z kropelek wystrzeliwują z soundbara, zapętlając się wokół sofy. Subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

*Dolby i Dolby Vision są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Symbol podwójnego D jest znakiem towarowym Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Obrazy na ekranie są symulacjami.

2-kanałowe głośniki tylne

Tylne głośniki zapewniają bezprzewodową wolność

Do instalacji tylnych głośników wystarczy jeden przewód zasilający i jedno połączenie z głośnikiem. Tylne głośniki łączą się bezprzewodowo z głównym soundbarem.

*Obrazy ekranu są symulowane.

Drukuj

Kluczowe parametry

Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

1 445 x 830 x 58,5

Waga telewizora bez podstawy (kg)

18,6

Wszystkie specyfikacje

WYMIARY I WAGA

Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

1 445 x 830 x 58,5

Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)

1 445 x 902 x 340

Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)

1 795 x 1 000 x 144

Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)

380 x 340

Waga telewizora bez podstawy (kg)

18,6

Waga telewizora z podstawą (kg)

19,8

Waga opakowania (kg)

27,5

Montaż VESA (WxH mm)

400 x 300

KOD KRESKOWY

KOD

8806096416402

Informacje dotyczące zgodności

rozszerzenie:pdf
Dismantling information(65QNED93A6A)
rozszerzenie:pdf
EU Energy label 2019(65QNED93A6A)
rozszerzenie:pdf
GPSR Safety Information(65QNED93A6A)
Więcej informacji dotyczących zgodności
Drukuj

Kluczowe parametry

Liczba kanałów

5.1.1

Moc wyjściowa

500 W

Dolby Atmos

Tak

DTS:X

Tak

Główny/a

950 x 63 x 115 mm

Głośnik tylny

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

Wszystkie specyfikacje

OGÓLNE

Liczba kanałów

5.1.1

Moc wyjściowa

500 W

Liczba głośników

9 EA

SOUND EFFECT

AI Sound Pro

Tak

Standard

Tak

Muzyka

Tak

Kino

Tak

Clear Voice Pro

Tak

Sporty

Tak

Gra

Tak

Bass Blast / Bass Blast +

Tak

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

FORMAT AUDIO

Dolby Atmos

Tak

Dolby Digital

Tak

DTS:X

Tak

DTS Digital Surround

Tak

ACC

Tak

ŁĄCZNOŚĆ

Optyczny/e

1

HDMI In

1

HDMI Out

1

USB

1

Wersja Bluetooth

5.1

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Tak

Opcjonalne bezprzewodowe głośniki tylne

Tak

WSPARCIE HDMI

Pass-through

Tak

Pass-through (4K)

Tak

VRR / ALLM

Tak

120Hz

Tak

HDR10

Tak

Dolby Vision

Tak

Kanał Zwrotny (ARC)

Tak

Kanał Zwrotny (e-ARC)

Tak

CEC (Simplink)

Tak

UDOGODNIENIA

Aplikacja - iOS/Android OS

Tak

Tryb pracy - Soundbar

Tak

TV Sound Mode Share

Tak

WOW Interfejs

Tak

ROZMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)

Główny/a

950 x 63 x 115 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

Głośnik tylny

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

WAGA

Główny/a

3,0 kg

Subwoofer

5,7 kg

Waga brutto

15,4 kg

Głośniki tylne (2)

2,1 kg

MOC

Pobór w trybie czuwania (jednostka główna)

0.5 W ↓

Pobór mocy (jednostka główna)

33 W

Pobór w trybie czuwania (subwoofer)

0.5 W ↓

Pobór mocy (subwoofer)

33 W

Pobór mocy (głosniki tylne)

20 W

Pobór w trybie czuwania (głosniki tylne)

0.5 W ↓

AKCESORIA

Przewód HDMI

Tak

Uchwyt ścienny

Tak

Pilot

Tak

Karta Gwarancyjna

Tak

KOD KRESKOWY

Kod Kreskowy

8806091969385

Informacje dotyczące zgodności

rozszerzenie:pdf
GPSR Safety Information(S70TR)
rozszerzenie:pdf
WEB INFO(S70TR)
Więcej informacji dotyczących zgodności

