Oferta w zestawie: 65" QNED evo AI + soundbar S70TR
65QNED9MA6B EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
TV

Oferta w zestawie: 65" QNED evo AI + soundbar S70TR

65QNED9MA6B EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Oferta w zestawie: 65" QNED evo AI + soundbar S70TR

65QD9M-70TR.BUNDLE
Wieloryb płynie w kierunku widza przez QNED9M umieszczony wśród koralowców w oceanie. Tekst podkreśla imponujący poziom detali i jakość 4K bez strat wizualnych.
Trójwymiarowy, holograficzny kwiat w różnych odcieniach na czarnym tle. Rozdzielczość i poziom detali prezentują możliwości QNED MiniLED w zakresie generowania obrazów o wyjątkowym kolorze, jasności i kontraście. Napis informuje o tym, jak technologia MiniLED poprawia jasność obrazu i gwarantuje wyjątkowy kontrast.
Główne cechy

  • Doskonała jakość obrazu na 65" ekranie i dźwięk przestrzenny
  • Dźwięk zharmonizowany z telewizorem LG
  • Sterowanie zestawem jednym pilotem przez interfejs WOW w TV
  • webOS: pełna aktualizacja systemu telewizora przez 5 lat
  • Zestaw idealny do kina domowego
Więcej
Produkty w tym pakiecie: 2
Front view of LG QNED evo AI QNED9M TV. LG QNED evo AI Logo on the. op corner. LG QNED evo TV depicts colorful paintike textures coming together. Zero Connect Box in the corner with the title, Zero Connect Box with 4K 144Hz wireless video & audio transfer.

65QNED9MA6B

65-calowy LG QNED evo AI QNED9M 4K MiniLED True Wireless

65QNED9MA6B EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
Widok z przodu LG Soundbar S70TR, subwoofera i głośników tylnych

S70TR

5.1.1-kanałowy soundbar kina domowego LG z Dolby Atmos i tylnymi głośnikami S70TR

Tylko w LG True Wireless TV – bezprzewodowa wolność, przewodowa jakość

Już jest bezprzewodowa transmisja 4K. Nasza technologia True Wireless uwalnia od ograniczeń połączeń przewodowych, zapewniając ten sam zapierający dech w piersiach obraz i dźwięk, co telewizor przewodowy.

Zbliżenie na zamontowany na ścianie QNED9M podłączony do wielu urządzeń. Przewody i urządzenia znikają, zostawiając tylko QNED9M zamontowany na ścianie. Oddalenie pokazuje QNED9M zamontowany w nowoczesnym domu. Zero Connect Box stoi na stoliku kawowym.

Zobacz wizualnie bezstratną klarowność 4K, zupełnie jak w telewizorze przewodowym

Nasza technologia True Wireless z przesyłaniem obrazu i dźwięku 4K 144 Hz zapewnia takie same wrażenia wizualne, jak telewizor przewodowy. Oglądaj treści bez opóźnień i widocznego pogorszenia jakości.

Wieloryb płynie w kierunku widza przez QNED9M umieszczony wśród koralowców w oceanie.

* Wizualnie bezstratna, na podstawie wyników wewnętrznych testów zgodnych z normą ISO/IEC 29170-2; rzeczywiste wyniki różnią się w zależności od ustawień, warunków otoczenia i użytkowania.

MiniLED z Advanced Local Dimming

MiniLED z nowym procesorem AI alpha zapewnia ultrawyraźny kontrast i realistyczne detale w LG QNED evo.

Trójwymiarowy, holograficzny kwiat w różnych odcieniach na czarnym tle. Rozdzielczość i poziom detali prezentują możliwości QNED MiniLED w zakresie generowania obrazów o wyjątkowym kolorze, jasności i kontraście.

* Specyfikacje mogą się różnić w zależności od przekątnej, modelu i regionu.

Wyższy poziom szczegółów wizualnych dzięki zaawansowanemu procesorowi AI alpha 9 Gen8

Silnik AI naszego procesora szczegółowo analizuje i skaluje każdą klatkę. Dzięki rozpoznawaniu twarzy zapewnia nie tylko jakość obrazu 4K, ale także ulepszoną mimikę i głębię twarzy.

Procesor alpha 9 Al Gen8 na ciemnym tle. Procesor świeci turkusowym światłem, oświetlając otaczające go obwody mikroprocesorów. Widoczne są statystyki wydajności. 1,7 razy lepsze przetwarzanie neuronowe Al, NPU. 1,7 razy szybsze działanie, CPU. 21 razy lepsza grafika, GPU.

* W porównaniu z podstawowym telewizorem Smart TV z procesorem AI alpha 7 Gen8 z tego samego roku, na podstawie wewnętrznej analizy specyfikacji.

Idealny QNED TV do oglądania filmów

Oglądaj filmy z FILMMAKER MODE i kompensacją oświetlenia otoczenia, która dopasowuje się do warunków oświetlenia wnętrza zapewniając jakość obrazu wg najwyższych standardów filmowców.

Dolby Vision i tryb FILMMAKER MODE

Doświadcz kina zgodnie z zamierzeniami reżysera dzięki Dolby Vision i trybowi FILMMAKER MODE z kompensacją światła otoczenia, dostosowującą się do okoliczności i utrzymującą obraz jak najbliżej oryginalnej formy.

Dolby Atmos

Realistyczny dźwięk przestrzenny otoczy Cię, sprawiając, że poczujesz się jak w centrum akcji.

* Ambient FILMMAKER MODE jest znakiem towarowym firmy UHD Alliance, Inc.

* Tryb Ambient FILMMAKER MODE z Dolby Vision jest obsługiwany.

* Ambient FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video.

Prostota tuż na wyciągnięcie ręki

Dostęp do interfejsu WOW za pomocą LG TV zapewnia proste sterowanie soundbarem, jak np. zmiana trybów dźwięku, profili i dostęp do innych funkcji.

W duecie z dźwiękiem LG TV

Unikalny dźwięk, zakres i właściwości tonalne LG Soundbar i LG TV współgrają ze sobą, zapewniając wciągające i imponujące wrażenia dźwiękowe.

*Obrazy na ekranie są symuacjami.
**Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone do wybranych funkcji.
***Interfejs WOW – zgodne telewizory: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Kompatybilność telewizorów FHD 63 może się różnić w zależności od roku wydania.
****WOW Orchestra – zgodne telewizory: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Kompatybilność telewizorów może się różnić w zależności od roku wydania. Obsługa QNED 80 jest ograniczona do modeli z lat 2022 i 2023.
*****Należy pamiętać, że usługi mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.
******Interfejs WOW może się różnić w zależności od modelu soundbara.

3-poziomowy dźwięk przestrzenny

Warstwa wirtualna tworzy realistyczny dźwięk

3-poziomowy dźwięk przestrzenny dodaje wirtualną warstwę, aby utworzyć dookoła kopułę dźwiękową o bogatszym brzmieniu.

LG Soundbar i LG TV znajdują się w wielkomiejskim apartamencie. Trzy czerwone paski ilustrujące wirtualne warstwy z pogrubioną czerwoną warstwą po środku, tworzące kopułę dźwięku, która otacza sofy.

*Potrójny dźwięk przestrzenny jest dostępny w trybach Cinema i AI Sound Pro.
**Warstwa środkowa powstaje przy użyciu kanału głośnikowego soundbara. Dźwięk z przednich i przednich górnych głośników jest syntetyzowany w celu stworzenia pola dźwiękowego. Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.
***Obrazy na ekranie są symulacjami.
****Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.
Kanał centralny skierowany do góry

Pejzaże dźwiękowe umieszczają użytkownika w centrum

Kanał centralny skierowany w górę tworzy bardziej realistyczny dźwięk, dzięki czemu głosy są wyraźniejsze, a akcja na ekranie idealnie zsynchronizowana z dźwiękiem – żadnych opóźnień, żadnych zacięć.

LG Soundbar i LG TV w czarnym pokoju. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe krople reprezentujące fale dźwiękowe tryskają w górę i do przodu z soundbara. Subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu.

*Powyższe informacje zostały potwierdzone przez badanie własnych standardów.
**Obrazy na ekranie są symulacjami.

Dźwięk przestrzenny 5.1.1

Urzekający dźwięk dookoła

Doświadcz zanurzenia się w Dolby Atmos i DTS:X, wypełniając swój pokój systemem dźwięku przestrzennego 5.1.1-kanałowego o mocy 500 W, subwooferem i tylnymi głośnikami.

LG Soundbar, LG TV, tylne głośniki i subwoofer w salonie wieżowca. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe fale dźwiękowe składające się z kropelek wystrzeliwują z soundbara, zapętlając się wokół sofy. Subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

*Dolby i Dolby Vision są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Symbol podwójnego D jest znakiem towarowym Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Obrazy na ekranie są symulacjami.

2-kanałowe głośniki tylne

Tylne głośniki zapewniają bezprzewodową wolność

Do instalacji tylnych głośników wystarczy jeden przewód zasilający i jedno połączenie z głośnikiem. Tylne głośniki łączą się bezprzewodowo z głównym soundbarem.

*Obrazy ekranu są symulowane.

Drukuj

Kluczowe parametry

Panel

4K QNED MiniLED

Częstotliwość odświeżania

120Hz natywne (VRR 144Hz)

Szeroka gama kolorów

Dynamic QNED Color

Procesor

α9 AI Procesor 4K Gen8

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FreeSync

Tak

Moc Głośników

20W

System Dźwięku

2.0 Ch

Dolby Atmos

Tak

Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

1 456 x 846 x 49,9

Waga telewizora bez podstawy (kg)

23,6

Wszystkie specyfikacje

PICTURE (DISPLAY)

Panel

4K QNED MiniLED

Rozdzielczość

4K Ultra HD (3840*2160)

Typ podświetlenia

Mini LED

Częstotliwość odświeżania

120Hz natywne (VRR 144Hz)

Szeroka gama kolorów

Dynamic QNED Color

OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)

Procesor

α9 AI Procesor 4K Gen8

Inteligente skalowanie

α9 Super skalowanie 4K

Dynamiczne mapowanie tonów

Tak (Dynamic Tone Mapping Pro)

Automatyczny wybór trybu obrazu do treści

Tak (SDR/HDR)

Inteligentna kontrola jasności

Tak

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Tak

Wygaszanie

Local Dimming

Poprawa płynności obrazu

Motion Pro

Tryb obrazu

10 trybów

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

AI Picture Pro

Tak

Automatyczna kalibracja

Tak

QMS (Quick Media Switching)

Tak

GAMING

FreeSync

Tak

Tryb HGIG

Tak

Optymalizator gier

Tak (Pulpit gry)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Tak

VRR (Variable Refresh Rate)

Tak (do 144Hz)

Dolby Vision dla gier (4K 120Hz)

Tak

DOSTĘPNOŚĆ

Wysoki kontrast

Tak

Skala szarości

Tak

Odwrócenie kolorów

Tak

WYMIARY I WAGA

Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

1 456 x 846 x 49,9

Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)

1 456 x 926/886 x 304

Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)

1 910 x 970 x 228

Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)

500 x 304

Waga telewizora bez podstawy (kg)

23,6

Waga telewizora z podstawą (kg)

27,0

Waga opakowania (kg)

37,8

Montaż VESA (WxH mm)

300 x 200

KOD KRESKOWY

KOD

8806096353363

DZWIĘK

Dolby Atmos

Tak

Inteligentna kontrola dźwięku

α9 AI Sound Pro (wirtualne 11.1.2 Up-mix)

Czysty Głos

Tak (AI Voice Remastering)

Głośniki WiSA

Tak (do 2.1 Ch)

LG Synchronizacja Dźwięku

Tak

Udostępnianie dźwięku

Tak

Jednoczesne Wyjście Audio

Tak

Bluetooth Surround Ready

Tak (2 Way Playback)

Moc Głośników

20W

Inteligentne strojenie akustyczne

Tak

Kodeki Audio

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Zapoznaj się z instrukcją)

Kierunek Dźwięku

Skierowany w dół

System Dźwięku

2.0 Ch

WOW Orchestra

Tak

ŁĄCZNOŚĆ

eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)

eARC (HDMI 2)

Wsparcie Bluetooth

Tak (v 5.3)

Wejście Ethernet

1

Simplink (HDMI CEC)

Tak

SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio)

1

Gniazdo CI

1 (z wyłączeniem UK, Irlandia)

HDMI Wejście

3 (obsługa 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (3 porty))

RF wejścia antenowe

2

USB

2 (2.0)

Wi-Fi

Tak (Wi-Fi 6)

SMART TV

System

webOS 25

Kompatybilność z kamerą USB

Tak

AI Chatbot

Tak

Tryb Zawsze Gotowy

Tak

Przeglądarka Internetowa

Tak

Google Cast

Tak

Google Home / Hub

Tak

Home Hub

Tak

Inteligentne rozpoznawanie głosu

Tak

LG Channels (z dniem premiery w Polsce)

Tak

Pilot Magic

Wbudowany

Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View)

Tak

Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów

Tak (LG ThinQ)

Voice ID (Rozpoznawanie Użytkownika)

Tak

Współpracuje z Apple Airplay

Tak

Works with Apple Home

Tak

ZASILANIE

Zasilanie (napięcie, częstotliwość)

AC 100~240V 50-60Hz

Pobór mocy w trybie czuwania

Poniżej 0,5W

AKCESORIA

Pilot

Pilot Magic MR25GA / MR25GB (UK, Włochy)

Kabel zasilający

Tak (odczepiany)

BROADCASTING

Odbiór telewizji analogowej

Tak

Digital TV Reception

DVB-T2/T (naziemna), DVB-C (kablowa), DVB-S2/S (satelitarna)

Informacje dotyczące zgodności

rozszerzenie:pdf
Dismantling information(65QNED9MA6B)
rozszerzenie:pdf
EU Energy label 2019(65QNED9MA6B)
rozszerzenie:pdf
Product information sheet (65QNED9MA6B)
rozszerzenie:pdf
GPSR Safety Information(65QNED9MA6B)
Więcej informacji dotyczących zgodności
Drukuj

Kluczowe parametry

Liczba kanałów

5.1.1

Moc wyjściowa

500 W

Dolby Atmos

Tak

DTS:X

Tak

Główny/a

950 x 63 x 115 mm

Głośnik tylny

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

Wszystkie specyfikacje

OGÓLNE

Liczba kanałów

5.1.1

Moc wyjściowa

500 W

Liczba głośników

9 EA

SOUND EFFECT

AI Sound Pro

Tak

Standard

Tak

Muzyka

Tak

Kino

Tak

Clear Voice Pro

Tak

Sporty

Tak

Gra

Tak

Bass Blast / Bass Blast +

Tak

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

FORMAT AUDIO

Dolby Atmos

Tak

Dolby Digital

Tak

DTS:X

Tak

DTS Digital Surround

Tak

ACC

Tak

ŁĄCZNOŚĆ

Optyczny/e

1

HDMI In

1

HDMI Out

1

USB

1

Wersja Bluetooth

5.1

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Tak

Opcjonalne bezprzewodowe głośniki tylne

Tak

WSPARCIE HDMI

Pass-through

Tak

Pass-through (4K)

Tak

VRR / ALLM

Tak

120Hz

Tak

HDR10

Tak

Dolby Vision

Tak

Kanał Zwrotny (ARC)

Tak

Kanał Zwrotny (e-ARC)

Tak

CEC (Simplink)

Tak

UDOGODNIENIA

Aplikacja - iOS/Android OS

Tak

Tryb pracy - Soundbar

Tak

TV Sound Mode Share

Tak

WOW Interfejs

Tak

ROZMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)

Główny/a

950 x 63 x 115 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

Głośnik tylny

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

WAGA

Główny/a

3,0 kg

Subwoofer

5,7 kg

Waga brutto

15,4 kg

Głośniki tylne (2)

2,1 kg

MOC

Pobór w trybie czuwania (jednostka główna)

0.5 W ↓

Pobór mocy (jednostka główna)

33 W

Pobór w trybie czuwania (subwoofer)

0.5 W ↓

Pobór mocy (subwoofer)

33 W

Pobór mocy (głosniki tylne)

20 W

Pobór w trybie czuwania (głosniki tylne)

0.5 W ↓

AKCESORIA

Przewód HDMI

Tak

Uchwyt ścienny

Tak

Pilot

Tak

Karta Gwarancyjna

Tak

KOD KRESKOWY

Kod Kreskowy

8806091969385

Informacje dotyczące zgodności

rozszerzenie:pdf
GPSR Safety Information(S70TR)
rozszerzenie:pdf
WEB INFO(S70TR)
Więcej informacji dotyczących zgodności

