Oferta w zestawie: 65" QNED evo AI + soundbar S70TY
Tylko w LG True Wireless TV – bezprzewodowa wolność, przewodowa jakość
Już jest bezprzewodowa transmisja 4K. Nasza technologia True Wireless uwalnia od ograniczeń połączeń przewodowych, zapewniając ten sam zapierający dech w piersiach obraz i dźwięk, co telewizor przewodowy.
Zobacz wizualnie bezstratną klarowność 4K, zupełnie jak w telewizorze przewodowym
Nasza technologia True Wireless z przesyłaniem obrazu i dźwięku 4K 144 Hz zapewnia takie same wrażenia wizualne, jak telewizor przewodowy. Oglądaj treści bez opóźnień i widocznego pogorszenia jakości.
* Wizualnie bezstratna, na podstawie wyników wewnętrznych testów zgodnych z normą ISO/IEC 29170-2; rzeczywiste wyniki różnią się w zależności od ustawień, warunków otoczenia i użytkowania.
MiniLED z Advanced Local Dimming
MiniLED z nowym procesorem AI alpha zapewnia ultrawyraźny kontrast i realistyczne detale w LG QNED evo.
* Specyfikacje mogą się różnić w zależności od przekątnej, modelu i regionu.
Wyższy poziom szczegółów wizualnych dzięki zaawansowanemu procesorowi AI alpha 9 Gen8
Silnik AI naszego procesora szczegółowo analizuje i skaluje każdą klatkę. Dzięki rozpoznawaniu twarzy zapewnia nie tylko jakość obrazu 4K, ale także ulepszoną mimikę i głębię twarzy.
* W porównaniu z podstawowym telewizorem Smart TV z procesorem AI alpha 7 Gen8 z tego samego roku, na podstawie wewnętrznej analizy specyfikacji.
Idealny QNED TV do oglądania filmów
Oglądaj filmy z FILMMAKER MODE i kompensacją oświetlenia otoczenia, która dopasowuje się do warunków oświetlenia wnętrza zapewniając jakość obrazu wg najwyższych standardów filmowców.
Dolby Vision i tryb FILMMAKER MODE
Doświadcz kina zgodnie z zamierzeniami reżysera dzięki Dolby Vision i trybowi FILMMAKER MODE z kompensacją światła otoczenia, dostosowującą się do okoliczności i utrzymującą obraz jak najbliżej oryginalnej formy.
* Ambient FILMMAKER MODE jest znakiem towarowym firmy UHD Alliance, Inc.
* Tryb Ambient FILMMAKER MODE z Dolby Vision jest obsługiwany.
* Ambient FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video.
Optymalny dźwięk godny LG QNED
Wokół urokliwe krajobrazy dźwiękowe
LG Soundbar i LG QNED TV na ścianie z uchwytem QNED Matching w szarej i drewnianej przestrzeni mieszkalnej pod kątem, przedstawiające mężczyznę grającego na gitarze na tle oceanu. LG Soundbar i LG TV w salonie odtwarzające występ orkiestry. Białe fale kropel reprezentujące fale dźwiękowe tryskają w górę i do przodu z soundbara oraz rzutują z telewizora, kiedy subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. LG Soundbar i LG TV w czarnym pokoju. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe kropel reprezentujące fale dźwiękowe tryskają w górę i do przodu z soundbara, kiedy subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu.
* Obrazy na ekranie są symulacjami.
Pięknie komponuje się z telewizorem LG QNED
LG Soundbar i LG QNED TV na ścianie z uchwytem QNED Matching w szarej i drewnianej przestrzeni mieszkalnej pod kątem, gdzie LG QNED TV wyświetla mężczyznę grającego na gitarze. LG Soundbar i LG QNED TV na tle kremowej ściany z uchwytem QNED dopasowanym do telewizora. Telewizor odtwarza film przedstawiający kobietę śpiewającą w studiu nagraniowym. Pod telewizorem znajduje się nowoczesny, geometryczny drewniany stojak. LG Soundbar i LG QNED TV na ścianie z uchwytem QNED dopasowanym do telewizora w przytulnym i słabo oświetlonym salonie z zabawkami dla dzieci. Telewizor odtwarza wideo małego chłopca grającego na wiolonczeli.
Bezbłędnie pasuje do LG QNED
Prostota tuż na wyciągnięcie ręki
W duecie z dźwiękiem LG TV
* Obrazy na ekranie są symulacjami.
** Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone i odnosi się do wybranych funkcji.
*** Interfejs WOW – zgodne telewizory serii: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Kompatybilność telewizorów FHD serii 63 może się różnić w zależności od roku wydania.
**** WOW Orchestra – zgodne telewizory: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Kompatybilność telewizorów może się różnić w zależności od roku wydania. Obsługa QNED 80 jest ograniczona do modeli z lat 2022 i 2023.
***** Należy pamiętać, że usługi mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.
****** Interfejs WOW może się różnić w zależności od modelu soundbara.
Warstwa wirtualna tworzy realistyczny dźwięk
LG Soundbar i LG TV znajdują się w wielkomiejskim apartamencie. Trzy czerwone paski ilustrujące wirtualne warstwy z pogrubioną czerwoną warstwą po środku, tworzące kopułę dźwięku, która otacza sofy.
** Warstwa środkowa powstaje przy użyciu kanału głośnikowego soundbara. Dźwięk z przednich i przednich górnych głośników jest syntetyzowany w celu stworzenia pola dźwiękowego. Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.
*** Obrazy na ekranie są symulacjami.
**** Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.
Urzekający dźwięk dookoła
"Obraz LG TV i LG Soundbar w salonie wieżowca. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe fale dźwiękowe składające się z kropelek wystrzeliwują z soundbara, zapętlając się wokół sofy. Subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. Logo Dolby Atmos Logo DTS X"
** Symbol podwójnego D jest znakiem towarowym Dolby Laboratories Licensing Corporation.
*** Obrazy na ekranie są symulacjami
-
65-calowy LG QNED evo AI QNED9M 4K MiniLED True Wireless
-
LG Soundbar S70TY
Kluczowe parametry
-
Panel
-
4K QNED MiniLED
-
Częstotliwość odświeżania
-
120Hz natywne (VRR 144Hz)
-
Szeroka gama kolorów
-
Dynamic QNED Color
-
Procesor
-
α9 AI Procesor 4K Gen8
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FreeSync
-
Tak
-
Moc Głośników
-
20W
-
System Dźwięku
-
2.0 Ch
-
Dolby Atmos
-
Tak
-
Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)
-
1 456 x 846 x 49,9
-
Waga telewizora bez podstawy (kg)
-
23,6
Wszystkie specyfikacje
PICTURE (DISPLAY)
-
Panel
-
4K QNED MiniLED
-
Rozdzielczość
-
4K Ultra HD (3840*2160)
-
Typ podświetlenia
-
Mini LED
-
Częstotliwość odświeżania
-
120Hz natywne (VRR 144Hz)
-
Szeroka gama kolorów
-
Dynamic QNED Color
OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)
-
Procesor
-
α9 AI Procesor 4K Gen8
-
Inteligente skalowanie
-
α9 Super skalowanie 4K
-
Dynamiczne mapowanie tonów
-
Tak (Dynamic Tone Mapping Pro)
-
Automatyczny wybór trybu obrazu do treści
-
Tak (SDR/HDR)
-
Inteligentna kontrola jasności
-
Tak
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Tak
-
Wygaszanie
-
Local Dimming
-
Poprawa płynności obrazu
-
Motion Pro
-
Tryb obrazu
-
10 trybów
-
HFR (High Frame Rate)
-
4K 120 fps (HDMI, RF, USB)
-
AI Picture Pro
-
Tak
-
Automatyczna kalibracja
-
Tak
-
QMS (Quick Media Switching)
-
Tak
GAMING
-
FreeSync
-
Tak
-
Tryb HGIG
-
Tak
-
Optymalizator gier
-
Tak (Pulpit gry)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
Tak
-
VRR (Variable Refresh Rate)
-
Tak (do 144Hz)
-
Dolby Vision dla gier (4K 120Hz)
-
Tak
DOSTĘPNOŚĆ
-
Wysoki kontrast
-
Tak
-
Skala szarości
-
Tak
-
Odwrócenie kolorów
-
Tak
WYMIARY I WAGA
-
Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)
-
1 456 x 846 x 49,9
-
Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)
-
1 456 x 926/886 x 304
-
Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)
-
1 910 x 970 x 228
-
Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)
-
500 x 304
-
Waga telewizora bez podstawy (kg)
-
23,6
-
Waga telewizora z podstawą (kg)
-
27,0
-
Waga opakowania (kg)
-
37,8
-
Montaż VESA (WxH mm)
-
300 x 200
KOD KRESKOWY
-
KOD
-
8806096353363
DZWIĘK
-
Dolby Atmos
-
Tak
-
Inteligentna kontrola dźwięku
-
α9 AI Sound Pro (wirtualne 11.1.2 Up-mix)
-
Czysty Głos
-
Tak (AI Voice Remastering)
-
Głośniki WiSA
-
Tak (do 2.1 Ch)
-
LG Synchronizacja Dźwięku
-
Tak
-
Udostępnianie dźwięku
-
Tak
-
Jednoczesne Wyjście Audio
-
Tak
-
Bluetooth Surround Ready
-
Tak (2 Way Playback)
-
Moc Głośników
-
20W
-
Inteligentne strojenie akustyczne
-
Tak
-
Kodeki Audio
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Zapoznaj się z instrukcją)
-
Kierunek Dźwięku
-
Skierowany w dół
-
System Dźwięku
-
2.0 Ch
-
WOW Orchestra
-
Tak
ŁĄCZNOŚĆ
-
eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)
-
eARC (HDMI 2)
-
Wsparcie Bluetooth
-
Tak (v 5.3)
-
Wejście Ethernet
-
1
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Tak
-
SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio)
-
1
-
Gniazdo CI
-
1 (z wyłączeniem UK, Irlandia)
-
HDMI Wejście
-
3 (obsługa 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (3 porty))
-
RF wejścia antenowe
-
2
-
USB
-
2 (2.0)
-
Wi-Fi
-
Tak (Wi-Fi 6)
SMART TV
-
System
-
webOS 25
-
Kompatybilność z kamerą USB
-
Tak
-
AI Chatbot
-
Tak
-
Tryb Zawsze Gotowy
-
Tak
-
Przeglądarka Internetowa
-
Tak
-
Google Cast
-
Tak
-
Google Home / Hub
-
Tak
-
Home Hub
-
Tak
-
Inteligentne rozpoznawanie głosu
-
Tak
-
LG Channels (z dniem premiery w Polsce)
-
Tak
-
Pilot Magic
-
Wbudowany
-
Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View)
-
Tak
-
Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów
-
Tak (LG ThinQ)
-
Voice ID (Rozpoznawanie Użytkownika)
-
Tak
-
Współpracuje z Apple Airplay
-
Tak
-
Works with Apple Home
-
Tak
ZASILANIE
-
Zasilanie (napięcie, częstotliwość)
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Pobór mocy w trybie czuwania
-
Poniżej 0,5W
AKCESORIA
-
Pilot
-
Pilot Magic MR25GA / MR25GB (UK, Włochy)
-
Kabel zasilający
-
Tak (odczepiany)
BROADCASTING
-
Odbiór telewizji analogowej
-
Tak
-
Digital TV Reception
-
DVB-T2/T (naziemna), DVB-C (kablowa), DVB-S2/S (satelitarna)
Informacje dotyczące zgodności
Kluczowe parametry
-
Liczba kanałów
-
3.1.1
-
Moc wyjściowa
-
400 W
-
Dolby Atmos
-
Tak
-
DTS:X
-
Tak
-
WOW Orchestra
-
Tak
-
Główny/a
-
950 x 63 x 115 mm
-
Subwoofer
-
200 x 377 x 285 mm
Wszystkie specyfikacje
OGÓLNE
-
Liczba kanałów
-
3.1.1
-
Moc wyjściowa
-
400 W
-
Liczba głośników
-
7 EA
SOUND EFFECT
-
AI Sound Pro
-
Tak
-
Standard
-
Tak
-
Muzyka
-
Tak
-
Kino
-
Tak
-
Clear Voice Pro
-
Tak
-
Sporty
-
Tak
-
Gra
-
Tak
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
Tak
HI-RESOLUTION AUDIO
-
Sampling
-
24bit/96kHz
FORMAT AUDIO
-
Dolby Atmos
-
Tak
-
Dolby Digital
-
Tak
-
DTS:X
-
Tak
-
DTS Digital Surround
-
Tak
-
ACC
-
Tak
ŁĄCZNOŚĆ
-
Optyczny/e
-
1
-
HDMI In
-
1
-
HDMI Out
-
1
-
USB
-
1
-
Wersja Bluetooth
-
5.1
-
Bluetooth Codec - SBC/AAC
-
Tak
-
Opcjonalne bezprzewodowe głośniki tylne
-
Tak
WSPARCIE HDMI
-
Pass-through
-
Tak
-
Pass-through (4K)
-
Tak
-
VRR / ALLM
-
Tak
-
120Hz
-
Tak
-
HDR10
-
Tak
-
Dolby Vision
-
Tak
-
Kanał Zwrotny (ARC)
-
Tak
-
Kanał Zwrotny (e-ARC)
-
Tak
-
CEC (Simplink)
-
Tak
UDOGODNIENIA
-
Aplikacja - iOS/Android OS
-
Tak
-
Tryb pracy - Soundbar
-
Tak
-
TV Sound Mode Share
-
Tak
-
WOW Orchestra
-
Tak
-
WOW Interfejs
-
Tak
ROZMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)
-
Główny/a
-
950 x 63 x 115 mm
-
Subwoofer
-
200 x 377 x 285 mm
WAGA
-
Główny/a
-
3,0 kg
-
Subwoofer
-
5,7 kg
-
Waga brutto
-
13,3 kg
MOC
-
Pobór w trybie czuwania (jednostka główna)
-
0.5 W ↓
-
Pobór mocy (jednostka główna)
-
33 W
-
Pobór w trybie czuwania (subwoofer)
-
0.5 W ↓
-
Pobór mocy (subwoofer)
-
33 W
AKCESORIA
-
Przewód HDMI
-
Tak
-
Uchwyt ścienny
-
Tak
-
Pilot
-
Tak
-
Karta Gwarancyjna
-
Tak
KOD KRESKOWY
-
Kod Kreskowy
-
8806087977011
Informacje dotyczące zgodności
-
