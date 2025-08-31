We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Oferta w zestawie: 85" QNED evo AI + soundbar S90TY
Oferta w zestawie: 85" QNED evo AI + soundbar S90TY
*QNED i QNED evo wyposażono w różne technologie szerokiej gamy kolorów, wykorzystujące najnowsze i unikalne rozwiązanie LG zastępujące kropki kwantowe.
Nowy dynamiczny kolor Pro QNED
Dzięki nowej i wyjątkowej technologii szerokiej gamy kolorów LG zobaczysz na swoim ekranie realistyczne i żywe kolory.
*Zakres gamy kolorów (Color Gamut Volume; CGV) ekranu jest równoważny lub przekracza CGV przestrzeni kolorów DCI-P3, co zostało zweryfikowane niezależnie przez firmę Intertek.
MiniLED z technologią precyzyjnego wygaszania
MiniLED z nowym procesorem alpha AI zapewnia ultrawyraźny kontrast i realistyczne detale w LG QNED evo.
* Specyfikacje mogą się różnić w zależności od przekątnej, modelu i regionu.
Inteligentniejszy i szybszy NOWY procesor alpha AI to efekt dekady innowacji
Silnik AI naszego procesora rozpoznaje treści według gatunku. Bazując na tych informacjach, zapewnia najbardziej optymalne ustawienia jakości obrazu, zapewniające lepszą głębię i szczegółowość.
*W porównaniu z podstawowym telewizorem Smart TV z procesorem AI alpha 7 Gen8 z tego samego roku, na podstawie wewnętrznej analizy specyfikacji.
Najlepszy QNED TV do oglądania filmów
Oglądaj filmy, które ożyją w Twoim kinie domowym z wciągającym dźwiękiem i FILMMAKER MODE, dostosowującym się do oświetlenia otoczenia, zapewniając jakość obrazu wg najwyższych standardów filmowców.
-
Dolby Vision i tryb FILMMAKER MODE
Doświadcz kina zgodnie z zamierzeniami reżysera dzięki Dolby Vision i trybowi FILMMAKER MODE, dostosowującemu się do okoliczności i utrzymującemu obraz jak najbliżej oryginalnej formy.
-
Dolby Atmos
Realistyczny dźwięk przestrzenny otoczy Cię, sprawiając, że poczujesz się jak w centrum akcji.
*FILMMAKER MODE jest znakiem handlowym UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE z Dolby Vision jest obsługiwany.
*FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video.
*QNED92 nie obsługuje trybu Ambient FILMMAKER MODE.
Najwyższej klasy soundbar wart najlepszego modelu LG OLED
Otaczają Cię olśniewające krajobrazy dźwiękowe
LG Soundbar i LG TV w czarnym pokoju. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe kropel reprezentujące fale dźwiękowe tryskają w górę i do przodu z soundbara, kiedy subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. LG Soundbar i LG TV w salonie odtwarzające występ orkiestry. Białe fale kropel reprezentujące fale dźwiękowe tryskają w górę i do przodu z soundbara oraz rzutują z telewizora, kiedy subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. LG Soundbar, LG TV, tylne głośniki i subwoofer znajdują się w salonie. Nad pomieszczeniem pojawia się nakładka z siatką, niczym skan przestrzeni. Białe fale dźwiękowe składające się z kropelek wydobywają się z przedniej perspektywy tylnych głośników.
Warstwa wirtualna tworzy realistyczny dźwięk
**Warstwa środkowa powstaje przy użyciu kanału głośnikowego soundbara. Dźwięk z przednich i przednich, górnych głośników jest syntetyzowany w celu stworzenia pola dźwiękowego. Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.
***Obrazy na ekranie są symulacjami.
****Jeśli nie ma tylnego głośnika, nie można utworzyć tylnego pola.
Urzekający dźwięk dookoła
Obraz LG TV i LG Soundbar w salonie wieżowca. Odtwarzany jest występ muzyczny. Białe fale dźwiękowe składające się z kropelek wystrzeliwują z soundbara, zapętlając się wokół sofy i przestrzeni domowej. Subwoofer tworzy efekt dźwiękowy emitowany z dołu. Logo Dolby Atmos Logo DTS X
**Symbol podwójnego D jest znakiem towarowym Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Obrazy na ekranie są symulacjami.
Dobre połączenie: proste i estetyczne
W duecie z dźwiękiem telewizora LG
Oglądaj bez rozpraszania przewodami
-
85-calowy LG QNED evo AI QNED93 4K Smart TV 2025
-
LG Soundbar do telewizora z <br>5.1.3-kanałową technologią Dolby Atmos S90TY
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY I WAGA
-
Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)
-
1 890 x 1 081 x 59,9
-
Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)
-
1 890 x 1 180 x 460
-
Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)
-
2 310 x 1 200 x 177
-
Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)
-
595 x 460
-
Waga telewizora bez podstawy (kg)
-
34
-
Waga telewizora z podstawą (kg)
-
36,9
-
Waga opakowania (kg)
-
49,8
-
Montaż VESA (WxH mm)
-
600 x 400
KOD KRESKOWY
-
KOD
-
8806096417065
Informacje dotyczące zgodności
Kluczowe parametry
-
Liczba kanałów
-
5.1.3
-
Moc wyjściowa
-
570 W
-
Dolby Atmos
-
Tak
-
DTS:X
-
Tak
-
WOW Orchestra
-
Tak
-
Główny/a
-
1 250 x 63 x 135 mm
-
Subwoofer
-
201,7 x 407,0 x 403,0 mm
Wszystkie specyfikacje
KOD KRESKOWY
-
Kod Kreskowy
-
8806091959942
SOUND EFFECT
-
AI Sound Pro
-
Tak
-
Standard
-
Tak
-
Muzyka
-
Tak
-
Kino
-
Tak
-
Clear Voice Pro
-
Tak
-
Sporty
-
Tak
-
Gra
-
Tak
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
Tak
HI-RESOLUTION AUDIO
-
Sampling
-
24bit/96kHz
-
Upbit / Upsampling
-
24bit/96kHz
ŁĄCZNOŚĆ
-
HDMI In
-
1
-
HDMI Out
-
1
-
Wersja Bluetooth
-
5.1
-
Bluetooth Codec - SBC/AAC
-
Tak
-
Wi-Fi
-
Tak
-
Opcjonalne bezprzewodowe głośniki tylne
-
Tak
-
USB
-
1
-
Współpraca z Alexa
-
Tak
-
Spotify Connect
-
Tak
-
Tidal Connect
-
Tak
-
AirPlay 2
-
Tak
-
Chromecast
-
Tak
-
Współpraca z Google Home
-
Tak
-
Optyczny/e
-
1
WSPARCIE HDMI
-
Pass-through
-
Tak
-
Pass-through (4K)
-
Tak
-
VRR / ALLM
-
Tak
-
120Hz
-
Tak
-
HDR10
-
Tak
-
Dolby Vision
-
Tak
-
Kanał Zwrotny (ARC)
-
Tak
-
Kanał Zwrotny (e-ARC)
-
Tak
-
CEC (Simplink)
-
Tak
OGÓLNE
-
Liczba kanałów
-
5.1.3
-
Liczba głośników
-
11 EA
-
Moc wyjściowa
-
570 W
FORMAT AUDIO
-
Dolby Atmos
-
Tak
-
Dolby Digital
-
Tak
-
DTS Digital Surround
-
Tak
-
DTS:X
-
Tak
-
ACC
-
Tak
-
ACC+
-
Tak
UDOGODNIENIA
-
Aplikacja - iOS/Android OS
-
Tak
-
AI Room Calibration Pro (aplikacja)
-
Tak
-
Tryb pracy - Soundbar
-
Tak
-
TV Sound Mode Share
-
Tak
-
WOW Orchestra
-
Tak
-
WOW Interfejs
-
Tak
ROZMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)
-
Główny/a
-
1 250 x 63 x 135 mm
-
Subwoofer
-
201,7 x 407,0 x 403,0 mm
WAGA
-
Główny/a
-
5,65 kg
-
Subwoofer
-
10,0 kg
-
Waga brutto
-
22,2 kg
AKCESORIA
-
Karta Gwarancyjna
-
Tak
-
Przewód HDMI
-
Tak
-
Uchwyt ścienny
-
Tak
-
Pilot
-
Tak
MOC
-
Pobór w trybie czuwania (jednostka główna)
-
0.5 W ↓
-
Pobór mocy (jednostka główna)
-
65 W
-
Pobór w trybie czuwania (subwoofer)
-
0.5 W ↓
-
Pobór mocy (subwoofer)
-
40 W
Informacje dotyczące zgodności
