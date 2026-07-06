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Ar Condicionado LG ARTCOOL™ Gallery Premium A12GA2S.SET
Ar Condicionado LG ARTCOOL™ Gallery Premium A12GA2S.SET
A12GA2S.SET
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Funcionalidades principais
- Obtenha arte de forma infinita em sua casa
- Organize a sua coleção
- Novo comando mais conveniente
Compressor Bomba de Calor DUAL Inverter
Aquecimento no inverno, frescura no verão
Mantenha-se confortável durante todo o ano com a nossa bomba de calor eficiente em termos energéticos, que oferece aquecimento e arrefecimento numa instalação simples.
*Esta imagem é puramente ilustrativa para ajudar na compreensão. Pode haver variações dependendo do ambiente real de instalação do produto.
Aquecimento rápido quando precisar
O nosso ar condicionado com o compressor bomba de calor Dual Inverter ajusta rapidamente a temperatura desejada, oferecendo conforto e comodidade.
*Esta imagem é puramente ilustrativa para ajudar na compreensão. Pode haver variações dependendo do ambiente real de instalação do produto.
Objecto de Arte e Design
Obtenha arte de forma infinita em sua casa
Transforme o ar condicionado em arte com um ecrã FHD de 27 polegadas emoldurado em madeira para exibir qualquer obra-prima.
*Esta imagem é puramente ilustrativa para ajudar na compreensão. Pode haver variações dependendo do ambiente real de instalação do produto.
A sua escolha
Organize a sua coleção
Com uma simples troca, altere a decoração da sua casa e revitalize ou seu espaço.
*Com o controlo remoto, você pode selecionar ou definir a exibição para imagem básica, imagem ao vivo, imagem especial, pintura de artista famoso ou meditação através do botão de configurações na parte inferior da tela do produto. E cada vez que você pressiona o botão home, a tela do produto muda na ordem da tela externa ou da tela inicial.
*Este recurso também pode ser configurado por meio do aplicativo ThinQ.
Upload de imagem
Os seus melhores momentos, directamente do telemóvel para o ecrâ do ar condicionado.
Personalize o seu ar condicionado com obras de arte ou com as suas fotografias favoritas e crie uma galeria dinâmica1).
*Esta imagem é puramente ilustrativa para ajudar na compreensão. Pode haver variações dependendo do ambiente real de instalação do produto.
Miracast
Faça facilmente miracast do seu telemóvel para o seu ar condicionado
Agora pode facilmente transmitir2) os conteúdos do seu telemóvel para o seu ar condicionado seu ocupar outros equipamentos.
*Esta imagem é puramente ilustrativa para ajudar na compreensão. Pode haver variações dependendo do ambiente real de instalação do produto.
Widget de ar condicionado
Um conveniente widget de telemóvel
Monitore e controle facilmente a temperatura, a humidade, o arrefecimento, o uso da energia assim como a qualidade do ar com este widget.
Novo comando
Novo comando mais conveniente
Use o novo comando para um controle simples e conveniente.
*Esta imagem é criada para fins ilustrativos para ajudar na compreensão. Pode haver variações dependendo do ambiente real de instalação do produto.
Dê um novo AR à sua casa
Fluxo de ar por 3 vias
Arrefecimento rápido com um fluxo de ar através de 3 vias
Ao dispersar o ar frio pela esquerda, direita e pela parte inferior da moldura, o ar condicionado proporciona uma brisa refrescante em cada centímetro do ambiente.
*Esta imagem criada para fins ilustrativos para ajudar na compreensão. Pode haver variações dependendo do ambiente real de instalação do produto.
*Durante a operação, o ar é emitido simultaneamente por 3 vias pelas saídas localizadas à esquerda, à direita e à parte inferior do produto.
Fluxo do ar indireto
Arrefecimento agradável e confortável
A palheta oculta difunde a brisa por todo o espaço com um fluxo de ar indireto e uniforme2).
*Esta imagem é criada para fins ilustrativos para ajudar na compreensão. Pode haver variações dependendo do ambiente real de instalação do produto.
Modo Freeze Cleaning
Mantenha o interior do seu ar condicionado completamente limpo
Limpar espaços de difícil acesso dentro do seu ar condicionado é fácil com o modo Freeze Cleaning4). Use gelo descongelado para remover a poeira e outras bactérias nocivas e deixe a sua casa mais limpa
*Esta imagem é criada para fins ilustrativos para ajudar na compreensão. Pode haver variações dependendo do ambiente real de instalação do produto.
Auto Clean+
O modo Auto Clean+5) é ativado após usar o ar condicionado, Funciona de 10 a 60 minutos, dependendo da configuração escolhida. Ajuste o volume de ar para uma secagem mais rápida e forte ou uma operação mais silenciosa.
*Esta imagem é criada para fins ilustrativos para ajudar na compreensão. Pode haver variações dependendo do ambiente real de instalação do produto.
Isenção de responsabilidade
1) Veja sua memória
*Este recurso pode fazer upload de uma foto pessoal selecionando a configuração da tela de capa na tela principal do ThinQ. Consulte a tela do aplicativo para obter instruções detalhadas de uso.
*O ar condicionado é compatível com Wi-Fi e requer registro do produto por meio do aplicativo LG ThinQ.
*Para registrar seu ar condicionado no aplicativo LG ThinQ e otimizar a funcionalidade, certifique-se de que o ar condicionado esteja conectado ao Wi-Fi em casa.
*Para utilizar a função ThinQ, é necessário instalar o aplicativo 'LG ThinQ' da Google Play Store ou Apple App Store em seu smartphone e estabelecer uma conexão Wi-Fi. Consulte a seção de ajuda do aplicativo para obter instruções detalhadas.
*Observe que o aplicativo LG ThinQ pode não funcionar em alguns smartphones e algumas funções podem variar dependendo do produto e do país.
(Verifique as especificações do seu telefone antes de usar (Android OS 7.0 ou superior, iOS 14.0 ou superior)
*As funções do aplicativo LG ThinQ podem variar dependendo do produto e do país.
2) Espelhamento
*Este recurso pode ser usado em dispositivos inteligentes que suportam compartilhamento de tela baseado em Android.
*A função de espelhamento pode ser restrita para conteúdos pagos protegidos por direitos autorais.
*Dependendo do modelo do dispositivo inteligente, o nome da função pode ser diferente.
3) Fluxo de ar indireto
*No modo Indireto (Conforto), a proteção de ar bloqueia o fluxo de ar emitido pela parte inferior do produto.
*Pressionar o botão "Energia/Jato" no controle remoto por 3 segundos ativa a função de fluxo de ar indireto.
*Esta função está disponível através do controle remoto e do ThinQ.
*O ar condicionado é compatível com Wi-Fi e requer registro do produto por meio do aplicativo LG ThinQ.
*Para registrar seu ar condicionado no aplicativo LG ThinQ e otimizar a funcionalidade, certifique-se de que o ar condicionado esteja conectado ao Wi-Fi em casa.
*Para utilizar a função ThinQ, é necessário instalar o aplicativo 'LG ThinQ' da Google Play Store ou Apple Apap Store em seu smartphone e estabelecer uma conexão Wi-Fi. Consulte a seção de ajuda do aplicativo para obter instruções detalhadas.
*Observe que o aplicativo LG ThinQ pode não funcionar em alguns smartphones e algumas funções podem variar dependendo do produto e do país.
(Verifique as especificações do seu telefone antes de usar (Android OS 7.0 ou superior, iOS 14.0 ou superior)
*As funções do aplicativo LG ThinQ podem variar dependendo do produto e do país.
4) Limpeza por congelamento
*TÜV Rheinland Coreia, confirma que o modo de limpeza por congelamento do evaporador dos condicionadores de ar LG tem desempenho de redução de bactérias com base nos resultados do teste na condição de teste proposta. Relatório nº KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG
*Este resultado de teste obteve um relatório de teste sobre a taxa de redução de 99,0% de Pseudomonas aeruginosa de um laboratório reconhecido internacionalmente, que pode variar dependendo do ambiente real.
-Instituição de teste: TÜV Rheinland
-Período de teste: 2023.04~05
-Modelo de teste: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
-Bactérias de teste: Taxa de redução de até 99,0% de “Pseudomonas aeruginosa” confirmada
*Esta função pode ser operada apenas através do ThinQ.
*Dependendo do ambiente, o tempo de operação do modo Freeze Cleaning pode ser de até 65 minutos.
5) Limpeza automática +
*Quando o produto é parado, a função Auto Clean+ funciona automaticamente. Durante o modo Auto Clean+, o produto funciona em modo de ventilação durante um determinado período de tempo para ajudar a remover a humidade restante do permutador de calor. O modo Auto Clean+ é ativado no momento do envio do produto. Através do aplicativo ThinQ, você pode definir a velocidade do vento e ajustar a velocidade de secagem.
FAQ
Q.
O recurso de miracast funciona em todos os telefones?
A.
Este recurso pode ser usado em dispositivos inteligentes compatíveis com compartilhamento de tela baseado em Android. O recurso de «miracast pode ser restrito para conteúdos pagos protegidos por direitos autorais. Dependendo do modelo do dispositivo, o nome do recurso pode ser diferente.
Q.
A função Auto Clean+ faz o quê?
A.
- Quando a operação for interrompida, o recurso de secagem começará a funcionar automaticamente. Assim que o recurso de secagem automática for iniciado, o ar condicionado funcionará no modo Ventilador por um período de tempo para remover qualquer umidade restante do trocador de calor.
- A humidade causa o crescimento de mofo e bactérias, por isso recomendamos configurar seu ar condicionado para secagem automática para mantê-lo limpo. Dependendo da temperatura e da umidade do ar no ambiente, a secura no ambiente pode variar.
- Ao definir o recurso de secagem automática, ele será exibido na tela do controle remoto.
*Este recurso pode funcionar de forma diferente dependendo do produto.
*Se o produto for desligado nos modos Timer e Sleep Timer, o recurso de secagem automática não funcionará e o produto poderá desligar.
*Este conteúdo foi criado para uso público e pode conter imagens ou conteúdo diferente do produto adquirido.
Q.
Onde devo instalar o meu ar condicionado?
A.
- O ar condicionado deve ser instalado em local que permita fácil drenagem. A drenagem do ar condicionado deve fluir naturalmente sem estagnar no meio. A mangueira de drenagem deve ser instalada pelo menos 1/100 para baixo, sem inclinação ascendente.
- Escolha um local onde seja fácil instalar a tubulação de refrigerante e conectar a tubulação metálica de refrigerante.
- Escolha um local que permita uma boa circulação de ar frio.
Q.
Onde devo instalar a unidade externa do meu ar condicionado?
A.
- O local deve ser um local onde o ar quente gerado pela unidade exterior possa ser facilmente ventilado.
- A unidade exterior deve ser instalada num local seguro, fixo e não perigoso, de fácil acesso em caso de avaria.
- Evite a luz solar direta e escolha um local bem ventilado.
- Escolha um local que não seja afetado pelo ruído gerado pela unidade externa.
- Escolha um local onde seja fácil conectar o tubo metálico que se conecta à unidade interna.
- Podem formar-se gotas de água no tubo da unidade exterior e pingar, por isso escolha um local que não seja danificado por isso.
*Este conteúdo foi criado para uso público e pode conter imagens ou conteúdo diferente do produto adquirido.
Q.
Posso instalar ou remover (desmontar) o ar condicionado sozinho?
A.
- Ao instalar ou remover um ar condicionado, solicite sempre que o mesmo seja instalado e desmontado por um profissional credenciado pelo fabricante do produto para instalá-lo e desmontá-lo com peças originais.
- A instalação ou remoção do produto por um não profissional pode resultar em falhas como incêndio, choque eléctrico, fuga de refrigerante e mau desempenho.
*Este conteúdo foi criado para uso público e pode conter imagens ou conteúdo diferente do produto adquirido.
Q.
Como posso economizar dinheiro na conta de luz do meu ar condicionado?
A.
1) Temperatura exterior quando o ar condicionado está a funcionar: Quanto mais elevada for a temperatura exterior, mais energia é consumida.
2) Consumo básico de energia (impacto do imposto progressivo): Quanto maior for o seu consumo básico de energia, maior será a sua conta de luz devido à tributação progressiva.
3) Use os recursos do ar condicionado: O consumo de energia é reduzido ao usar o recurso de economia de energia em comparação com o ar condicionado.
(No entanto, ao utilizar a funcionalidade de poupança de energia, a capacidade de refrigeração pode ser reduzida para reduzir o consumo de energia).
4) Defina a temperatura desejada: Quanto mais baixa for a temperatura desejada, mais tempo e com maior frequência a unidade exterior irá funcionar.
Aumentar a temperatura desejada reduz o tempo de funcionamento da unidade externa, reduzindo o consumo de energia.
*Este conteúdo foi criado para uso público e pode conter imagens ou conteúdo diferente do produto adquirido.
Todas as especificações
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
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As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
Para saber mais sobre como este produto lida com dados e os seus direitos como utilizador, visite ″Cobertura de Dados e Especificações″ em LG Privacy
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