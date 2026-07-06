Ar Condicionado LG ARTCOOL™ Gallery Premium A12GA2S.SET

Isenção de responsabilidade

1) Veja sua memória

*Este recurso pode fazer upload de uma foto pessoal selecionando a configuração da tela de capa na tela principal do ThinQ. Consulte a tela do aplicativo para obter instruções detalhadas de uso.

*O ar condicionado é compatível com Wi-Fi e requer registro do produto por meio do aplicativo LG ThinQ.

*Para registrar seu ar condicionado no aplicativo LG ThinQ e otimizar a funcionalidade, certifique-se de que o ar condicionado esteja conectado ao Wi-Fi em casa.

*Para utilizar a função ThinQ, é necessário instalar o aplicativo 'LG ThinQ' da Google Play Store ou Apple App Store em seu smartphone e estabelecer uma conexão Wi-Fi. Consulte a seção de ajuda do aplicativo para obter instruções detalhadas.

*Observe que o aplicativo LG ThinQ pode não funcionar em alguns smartphones e algumas funções podem variar dependendo do produto e do país.

(Verifique as especificações do seu telefone antes de usar (Android OS 7.0 ou superior, iOS 14.0 ou superior)

*As funções do aplicativo LG ThinQ podem variar dependendo do produto e do país.

2) Espelhamento

*Este recurso pode ser usado em dispositivos inteligentes que suportam compartilhamento de tela baseado em Android.

*A função de espelhamento pode ser restrita para conteúdos pagos protegidos por direitos autorais.

*Dependendo do modelo do dispositivo inteligente, o nome da função pode ser diferente.

3) Fluxo de ar indireto

*No modo Indireto (Conforto), a proteção de ar bloqueia o fluxo de ar emitido pela parte inferior do produto.

*Pressionar o botão "Energia/Jato" no controle remoto por 3 segundos ativa a função de fluxo de ar indireto.

*Esta função está disponível através do controle remoto e do ThinQ.

*O ar condicionado é compatível com Wi-Fi e requer registro do produto por meio do aplicativo LG ThinQ.

*Para registrar seu ar condicionado no aplicativo LG ThinQ e otimizar a funcionalidade, certifique-se de que o ar condicionado esteja conectado ao Wi-Fi em casa.

*Para utilizar a função ThinQ, é necessário instalar o aplicativo 'LG ThinQ' da Google Play Store ou Apple Apap Store em seu smartphone e estabelecer uma conexão Wi-Fi. Consulte a seção de ajuda do aplicativo para obter instruções detalhadas.

*Observe que o aplicativo LG ThinQ pode não funcionar em alguns smartphones e algumas funções podem variar dependendo do produto e do país.

(Verifique as especificações do seu telefone antes de usar (Android OS 7.0 ou superior, iOS 14.0 ou superior)

*As funções do aplicativo LG ThinQ podem variar dependendo do produto e do país.

4) Limpeza por congelamento

*TÜV Rheinland Coreia, confirma que o modo de limpeza por congelamento do evaporador dos condicionadores de ar LG tem desempenho de redução de bactérias com base nos resultados do teste na condição de teste proposta. Relatório nº KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG

*Este resultado de teste obteve um relatório de teste sobre a taxa de redução de 99,0% de Pseudomonas aeruginosa de um laboratório reconhecido internacionalmente, que pode variar dependendo do ambiente real.

-Instituição de teste: TÜV Rheinland

-Período de teste: 2023.04~05

-Modelo de teste: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

-Bactérias de teste: Taxa de redução de até 99,0% de “Pseudomonas aeruginosa” confirmada

*Esta função pode ser operada apenas através do ThinQ.

*Dependendo do ambiente, o tempo de operação do modo Freeze Cleaning pode ser de até 65 minutos.

5) Limpeza automática +

*Quando o produto é parado, a função Auto Clean+ funciona automaticamente. Durante o modo Auto Clean+, o produto funciona em modo de ventilação durante um determinado período de tempo para ajudar a remover a humidade restante do permutador de calor. O modo Auto Clean+ é ativado no momento do envio do produto. Através do aplicativo ThinQ, você pode definir a velocidade do vento e ajustar a velocidade de secagem.