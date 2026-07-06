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Ar Condicionado LG | ARTCOOL™ AI Air Mirror | 9000 BTU | WI-FI | Soft Air
Climatização inteligente, Design sofisticado
Design Premium
AI Air
DUAL Vane
All Cleaning
Um design inspirado na arte moderna
Com um deslumbrante acabamento espelhado em vidro preto, é uma peça central de design, que traz sofisticação e estilo ao seu espaço.
Acabamento em vidro espelhado preto
Uma peça moderna que valoriza o seu espaço.
O acabamento em vidro espelhado preto traz elegância e sofisticação a qualquer espaço.
Experimente o arrefecimento inteligente com AI.
AI Air1) deteta a sua localização, verifica a temperatura e ajusta o fluxo de ar para garantir o seu conforto.
Soft Air
Brisa suave ajustada às suas necessidades
Soft Air3) ativa o fluxo de ar indireto quando a temperatura ideal é atingida, mantendo o seu conforto sem sentir frio em excesso.
Fluxo de ar ideal, conforto com qualquer temperatura
A tecnologia Dual Vane distribui o fluxo de ar para cima ou para baixo, de forma mais rápida e a maior distância 4), garantindo conforto ideal em qualquer estação.
Fluxos de ar mais longos
O ar fresco chega até si mesmo do outro lado da divisão, graças a um alcance de 22 m, 22% mais longo 5) do que os nossos modelos anteriores.
Controlo Confortável de Humidade
Sinta-se confortável com a humidade ideal
Nem demasiado húmido, nem demasiado seco — o ar perfeito. O Controlo Confortável de Humidade6) ajuda a manter o nível ideal de humidade para a temperatura que preferir..
Compressor DUAL Inverter com Bomba de Calor
Eficiência energética aliada ao conforto térmico.
Desfrute de um aquecimento fiável com a nossa bomba de calor DUAL Inverter eficiente. Conforto garantido com baixo consumo de energia.
Aquecimento inteligente, menor consumo energético.
Combine a bomba de calor do ar condicionado com um aquecedor tradicional para manter a temperatura e reduzir o consumo de energia.
*TÜV Rheinland verificou que a Bomba de Calor LG DUAL Inverter (A13RJH) economiza mais energia do que aquecedores elétricos nas condições de teste propostas.
*Data/Teste: 10/2021, Câmara de testes de ambiente doméstico LG,
*Condições de Teste: 27,8 ㎡ / 66,7 ㎥, Temperatura interior DB (12,0±0,3)℃ / Humidade relativa (50±5)%, Temperatura exterior DB (7,0±0,3)℃ / Humidade relativa (87±5)%
*Modelo/Método de Teste:
A13RJH (Bomba de Calor LG DUAL Inverter, 3500W, Velocidade do ventilador alta, Configuração a 29℃)
Aquecedor elétrico de radiador tipo pé (3200W, Velocidade do ventilador alta, Temperatura máxima)
Aquecedor elétrico infravermelho tipo pé (3000W, Velocidade do ventilador alta, Temperatura máxima)
*Cada amostra foi operada durante 8 horas sob as condições de teste, e o consumo energético foi medido e comparado.
*Resultado do teste: A Bomba de Calor LG DUAL Inverter (A13RJH) economiza até 66% mais energia do que o aquecedor de infravermelhos e 68% mais do que o radiador, nas condições de teste propostas.
Os resultados podem variar conforme as condições reais de utilização.
AI Heating
Aquecimento rápido com AI Heating inteligente.
Mantenha-se confortável o ano todo com o AI Heating, que aquece o seu espaço 6% mais rápido para garantir conforto em todas as estações.
*Data: 10/2023.
*Condições de Teste: Câmara de testes do ambiente doméstico do ar condicionado LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, Modo Jet, DB interior (33±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (35±0,3)℃/ HR (50±5)%; definição de 18℃ em modo de arrefecimento, DB interior (12±0,3)℃/ HR (60±5)%, DB exterior (7±0,3)℃/ HR (87±5)%; definição de 30℃ em modo de aquecimento.
*Método de Teste: Medição do tempo necessário para baixar 5℃ (arrefecimento)/ subir 5℃ (aquecimento) a partir da temperatura média inicial da divisão.
*Modelo Testado: S3-M12KL2MB (plataforma anterior LG - lâmina única), S3-M121L1C0 (nova plataforma LG - lâmina DUAL).
*Resultado do Teste: A nova plataforma LG (DUAL Vane) é até 23% mais rápida em modo de arrefecimento e 6% mais rápida em modo de aquecimento do que a plataforma anterior LG (lâmina única), segundo as condições de teste.
*Os resultados podem variar conforme as condições reais de utilização.
All Cleaning
AI Air oferece tranquilidade com limpeza total automática.
Manutenção sem esforço a um toque com LG ThinQ10), alcançando até as áreas de difícil acesso.
Auto Clean+
Seca automaticamente o permutador de calor após o uso.
Auto Clean+11) ativa-se após o uso, soprando ar para remover a humidade. Funciona até 20 minutos, ajustando o volume para secagem mais rápida ou operação mais silenciosa.
Freeze Cleaning
Mantém as áreas de difícil acesso fáceis de limpar.
O modo Freeze Cleaning12) torna a limpeza do interior do seu ar condicionado simples. O gelo derretido ajuda a remover impurezas, reduzindo bactérias nocivas para um ambiente mais saudável.
Smart Air Care
Vida inteligente começa com LG ThinQ™
Controle o seu ar condicionado e receba os alertas mais recentes com a app LG ThinQ™15).
Controlo simples com assistente de voz
Diga ao seu assistente de voz o que precisa. Basta dizer "Ligar/desligar" e o ar condicionado responderá automaticamente.
Conecte e controle de qualquer lugar
Com o LG ThinQ™, conecte-se ao seu ar condicionado como nunca antes. Ligue-o facilmente com um simples toque.
Manutenção eficiente do produto
O LG ThinQ™ acompanha o seu ar condicionado, ajudando a monitorizar o consumo de energia e a gerir a manutenção diária de forma simples.
Controlo simples com assistente de voz
Diga ao seu assistente de voz o que precisa. Basta dizer "Ligar/desligar" e o ar condicionado responderá automaticamente.
Conecte e controle de qualquer lugar
Com o LG ThinQ™, conecte-se ao seu ar condicionado como nunca antes. Ligue-o facilmente com um simples toque.
Manutenção eficiente do produto
O LG ThinQ™ acompanha o seu ar condicionado, ajudando a monitorizar o consumo de energia e a gerir a manutenção diária de forma simples.
*As imagens e vídeos acima são encenados e criados para fins ilustrativos, a fim de melhorar o entendimento. Podem haver variações dependendo do ambiente de instalação do produto.
1)AI Air
O AI Air pode ser operado via controlo remoto ou LG ThinQ.
O AI Air está disponível nos modos de refrigeração e aquecimento.
Durante o uso do AI Air, a velocidade do ventilador e a direção do fluxo de ar são ajustadas automaticamente de acordo com a situação, e o AI Air é desligado quando a direção do fluxo de ar é alterada.
Antes de usar o AI Air, é recomendado tirar uma foto do ambiente com o LG ThinQ ou configurar a localização do ar-condicionado e o ocupante do ambiente.
Quando o AI Air é ativado, o Sensor de Detecção Humana localiza o ocupante e ativa automaticamente o fluxo de ar direto/indireto.
A distância de detecção do Sensor de Detecção Humana é de até 5m, e pode haver variações na distância de deteção dependendo do ambiente de instalação e uso do produto.
2) Sensor de Detecção de Presença
Esta função pode ser ativada/desativada através do controlo remoto ou LG ThinQ.
O "Sensor de Detecção de Presença" funciona apenas nos modos de arrefecimento e aquecimento.
O alcance do Sensor de Detecção de Presença é de até 5m. Dependendo das condições de uso, o alcance de deteção do sensor pode ser reduzido.
O tempo de julgamento de ausência de detecção de presença pode ser ajustado de 20 a 120 minutos através do LG ThinQ (padrão: 20 minutos).
3)Soft Air
No modo Ar Suave, a saída de ar inferior é fechada e a saída de ar frontal fornece um fluxo de ar indireto.
Esta função é aplicável apenas nos modos Cool/Fan/AI Air.
Ao operar no modo AI Air, a função Ar Suave é ativada automaticamente com base no ambiente
Para usar a função Ar Suave de forma independente, ela pode ser ativada manualmente através do controlo remoto ou LG ThinQ.
A temperatura do fluxo de ar pode ser ajustada somente no LG ThinQ quando se utiliza apenas o modo Ar Suave, não durante o modo AI Air.
Quando se utiliza apenas o modo Ar Suave, a temperatura mínima do ambiente que pode ser configurada é de 24°C.
4)DUAL Vane
Data: 2023.10.
Condições de Teste: Câmara de teste em ambiente doméstico de ar-condicionado LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, Modo Jet, DB interno (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, DB externo (35±0,3)℃/ UR (50±5)%, configuração de 18℃ no modo de arrefecimento, DB interno (12±0,3)℃/ RH(60±5)%, DB externo (7±0,3)℃/ UR (87±5)%, configuração de 30℃ no modo de aquecimento.
Método de Teste: Medição do tempo necessário para diminuir 5℃ (para arrefecimento)/ aumentar 5℃ (para aquecimento), a partir da temperatura média inicial do ambiente.
Modelo de Teste: S3-M12KL2MB (plataforma anterior LG - lâmina única), S3-M121L1C0 (nova plataforma LG - lâmina dupla)
Resultado do Teste: A nova plataforma LG (lâmina dupla) é até 23% mais rápida no modo de arrefecimento e 6% mais rápida no modo de aquecimento em comparação com a plataforma anterior LG (lâmina única), com base nas condições de teste.
-O resultado de desempenho pode variar dependendo das condições reais de uso.
5) 22% mais longo
Data: 12/2024, resultados medidos no Centro de R&D de ar-condicionado LG.
Condições de teste: Altura de instalação do produto de 2,0 m, modo ventilador, ângulo da lâmina P1.
Método de teste: Usando uma sonda de medição de fluxo de ar, foram feitas medições em intervalos de 0,2 m da altura de 0,1 m até 1,7 m. A distância máxima do alcance do fluxo de ar foi determinada medindo a velocidade do fluxo por 180 segundos em cada ponto, considerando que o fluxo alcançou o ponto se a velocidade ultrapassou 0,25 m/s por mais de 50% do tempo.
Modelo testado: S3-Q24121D0 (nova plataforma LG - lâmina dupla).
Resultado do teste: Nas condições propostas, a distância máxima de alcance do fluxo de ar foi confirmada como superior a 22 m.
Na plataforma anterior LG - lâmina única (S3-W18KL33A), o alcance máximo é de até 18 m.
O desempenho pode variar conforme as condições reais de uso.
6) Controlo Confortável de Humidade
O fluxo de ar altera-se automaticamente com base no ambiente de funcionamento.
Esta função pode ser usada através do controlo remoto ou do LG ThinQ.
Apenas a temperatura desejada pode ser configurada (a humidade é controlada automaticamente).
7) Sleep Timer+
O Sleep Timer+ ajusta automaticamente a temperatura ao analisar os seus padrões de uso durante o modo sono.
Para usar o Sleep Timer+, é necessário configurá-lo pela primeira vez através do LG ThinQ.
O Sleep Timer+ só pode ser utilizado no modo de arrefecimento.
A intensidade do fluxo de ar é ajustada automaticamente com base na análise dos padrões de uso, podendo ser alterada pelo LG ThinQ.
A faixa de temperatura configurável no Sleep Timer+ é de 22 a 28°C.
8) Gestor de kW
A função "Gestor de kW" está disponível em todos os modos de funcionamento, incluindo arrefecimento, desumidificação, sono e modo jet, exceto no modo aquecimento.
Durante o período definido, o consumo acumulado de eletricidade é controlado e a operação com limitação de consumo é realizada no período restante.
Se o consumo acumulado aumentar devido ao uso diário excessivo, a eletricidade restante é recalculada para os dias seguintes para operar o produto.
Esta função só pode ser utilizada através do LG ThinQ.
Se o consumo acumulado dentro do período definido ultrapassar o valor alvo, a função é desativada e o modo de operação geral é retomado, com notificação no LG ThinQ.
9) Detecção de janela aberta
A configuração inicial está desligada quando o produto é enviado. Esta função pode ser configurada apenas através do LG ThinQ.
A “Detecção de janela aberta” está disponível somente nos modos Arrefecimento e Aquecimento.
Esta função opera detectando mudanças súbitas na temperatura da divisão num curto período de tempo (quando é detetado um aumento de 1,5℃ ou uma diminuição de 2,5℃ em até 5 minutos).
O tempo padrão de funcionamento do modo poupança de energia é de 10 minutos, podendo ser ajustado até 60 minutos através do LG ThinQ.
10) All Cleaning
A função All Cleaning só pode ser ativada através do LG ThinQ.
Ao usar a funçãoAll Cleaning, a geração de água condensada, Freeze Cleaning e Auto Clean+ funcionarão sequencialmente.
Modelos com função UV ativarão o UV LED durante a operação daAll Cleaning.
A função pode ser desativada ao parar a operação ou ao alterar modos/configurações usando o comando remoto.
O tempo de funcionamento da função All Cleaning pode variar dependendo das condições ambientais e de uso.
11) Auto Clean+
O Auto Clean+ inicia automaticamente a função de secagem após o término da operação de arrefecimento, indicada pelo resíduo remanescente no produto.
O Auto Clean+ pode funcionar no modo ventilador por até 20 minutos automaticamente, dependendo do padrão de uso da operação de arrefecimento anterior, para ajudar a remover a humidade do permutador de calor.
A condição interna de secagem pode variar com base na temperatura e humidade do ar interior.
Pode selecionar a intensidade do fluxo de ar através do LG ThinQ para ajustar o fluxo e o tempo de secagem.
O Auto Clean+ está ativado no envio do produto e pode ser usado sem configurações adicionais.
12) Freeze Cleaning
A TÜV Rheinland Coreia confirmou que o modo Freeze Cleaning do evaporador dos aparelhos de ar condicionado LG reduz bactérias, conforme resultados de testes nas condições propostas. Relatórios nº KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.
O resultado do teste mostrou uma taxa de redução de 99,0% da bactéria Pseudomonas aeruginosa em laboratório reconhecido internacionalmente, podendo variar conforme o ambiente real.
Instituição de teste: TÜV Rheinland
Período do teste: Abril a Maio de 2023
Modelos testados: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
Bactéria testada: redução de até 99,0% de Pseudomonas aeruginosa confirmada
Esta função só pode ser ativada via ThinQ.
Dependendo do ambiente, o tempo de funcionamento do modo Freeze Cleaning pode chegar a 65 minutos.
13) Plasmaster™ Ionizer++
A TÜV Rheinland verificou que o Plasmaster™ Ionizer++ remove até 99,9% das bactérias aderentes (Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) numa sala de teste de 30 m³. O modelo testado foi o SW09BAJWAN. O teste não mediu a eficiência na remoção de bactérias dentro do ar condicionado, e a eficiência pode variar nas condições reais de uso.
A Intertek confirmou que o Plasmaster™ Ionizer++ remove até 99,9% das bactérias aderentes (Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) numa sala de teste de 30 m³. O modelo testado foi o SW09BAJWAN. O teste não mediu a eficiência na remoção de bactérias dentro do ar condicionado, e a eficiência pode variar nas condições reais de uso.
14)Allergy Filter
O Allergy Filter certificado pela BAF remove substâncias causadoras de alergias, como os ácaros do pó doméstico, que estão suspensas no ar.
[Certificação BAF]
Entidade certificadora: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)
Categoria da certificação: Para redução da exposição a alérgenos de ácaros do pó doméstico
Agentes desencadeantes: Fungos, ácaros do pó doméstico, bolores
Nº de licença: 397
Validade: até 31 de dezembro de 2025
15) LG ThinQ
O LG SmartThinQ foi renomeado para LG ThinQ.
As funcionalidades inteligentes e o assistente de voz podem variar conforme o país e modelo. Verifique a disponibilidade do serviço junto do seu revendedor local ou da LG.
Google e Google Home são marcas registadas da Google LLC.
Amazon, Alexa, Echo e todos os logótipos e marcas relacionadas são marcas registadas da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas.
O dispositivo de comando por voz não está incluído.
FAQ
Qual é a temperatura adequada para o meu ar-condicionado?
Quando ligar o ar condicionado pela primeira vez, ajuste para uma temperatura baixa e utilize a velocidade de vento forte para baixar rapidamente a temperatura da divisão. Assim que o espaço estiver suficientemente arrefecido, 25℃ é a temperatura ideal para manter a casa fresca e poupar energia.
A tecnologia DUAL Inverter Compressor™ permite um arrefecimento até 40%1) mais rápido e economiza até 70%2) mais energia em comparação com modelos sem inverter.
Verificado pela TÜV: Os aparelhos de ar-condicionado inverter LG (US-Q242K*) arrefecem até 40% mais rápido do que os aparelhos LG sem inverter (TS-H2465DAO).
*Temperatura inicial (Externa 35℃, Interna 33℃), Temperatura configurada (26℃).
Verificado pela TÜV: Os aparelhos de ar-condicionado inverter LG (US-Q242K*) economizam até 70% mais energia do que os aparelhos LG sem inverter (TS-H2465DAO).
*Temperatura inicial (Externa 35℃, Interna 33℃), Temperatura configurada (26℃), Tempo de teste (8 horas).
Qual a diferença entre um ar condicionado inverter e um não-inverter?
Os ar condicionados inverter funcionam de forma mais eficiente do que os ar condicionados não-inverter.
Os modelos não-inverter têm compressores que operam sempre à mesma velocidade, independentemente da temperatura interior, desligando-se quando a temperatura desejada é atingida e voltando a ligar-se quando a temperatura aumenta.
Já os ar condicionados inverter ajustam a velocidade do compressor — acelerando quando a temperatura é mais alta e abrandando quando é mais baixa — o que permite poupar mais energia do que os modelos não-inverter, além de proporcionar um arrefecimento mais rápido e um funcionamento mais silencioso.
Como limpar e manter o ar condicionado?
Para um ar limpo e desempenho eficaz, o filtro deve ser limpo a cada duas semanas. Lave o Pre-Filter com água morna ou utilize um detergente neutro para a sujidade mais difícil. Após a lavagem, seque o Pre-Filter à sombra, longe da luz solar direta. Limpe um filtro opcional (Filtro de pó ultrafino, Filtro de pó fino, Filtro para alergias, etc.) com um aspirador ou uma escova suave, mas não lave com água. Pode usar a função Auto Clean+1) para uma gestão mais prática do ar condicionado, que seca automaticamente o interior do AC ao desligar2).
1)A configuração inicial do Auto Clean+ requer a aplicação ThinQ ou controlo remoto. Consulte o manual do produto para mais detalhes.
2)Quando desligado, o aparelho define automaticamente um tempo de secagem adequado consoante as condições de funcionamento. O tempo pode chegar a 30 minutos e varia conforme o produto. A função vem desativada de fábrica. Pode ser alterada sem aviso prévio. Consulte o manual do produto para mais informações.
Como reduzir a conta de eletricidade ao usar o ar condicionado?
Pode poupar energia ao escolher temperaturas adequadas para arrefecimento e aquecimento, e ao limpar regularmente os filtros para evitar desperdício. Recomenda-se definir o ar condicionado para 25℃ no arrefecimento e 21℃ no aquecimento. Além disso, a função kW Manager dos ar condicionados LG ajuda a controlar o consumo de energia. Para usar esta função, é necessária ligação ao ThinQ e está disponível apenas em modelos compatíveis. Consulte o manual do produto para mais detalhes.
Como instalar o ar condicionado?
Entre os vários tipos de ar condicionado, os aparelhos do tipo Split devem ser instalados por um técnico especializado, pois o processo inclui perfuração de paredes para ligar as unidades interior e exterior, além de trabalhos elétricos.
Os ar condicionados LG fazem aquecimento e arrefecimento?
Os ar condicionados LG possuem funções de arrefecimento e aquecimento, podendo ser usados durante todo o ano. Usam tecnologia de bomba de calor para aquecimento eficiente.
O ar condicionado é silencioso?
Graças à tecnologia DUAL Inverter Compressor™ da LG, os ar condicionados inverter são geralmente silenciosos. Os modelos com esta tecnologia otimizam o ruído de funcionamento para manter um ambiente tranquilo. Os níveis de ruído podem variar conforme o modelo, por isso, é recomendável verificar as especificações antes de comprar. Em geral, os ar condicionados inverter são mais silenciosos que os sem inverter.
Quais os beneficios da "Dual Vane"?
Conforto em qualquer estação, Dual Vanes dispersam o fluxo de ar para cima e para baixo. Com tecnologia biomimética, as Dual Vanes possuem 6 níveis e oferecem controlo personalizado do fluxo de ar.
As Dual vanes direcionam um fluxo de ar forte, podem enviar ar fresco para cima, proporcionando até 23% de arrefecimento mais rápido sem sensação de correntes de ar, e direcionar o ar quente para baixo, permitindo até 6% de aquecimento mais rápido, evitando o contacto direto com o ar quente.
Data: 2023.10.
Condições de teste: Câmara de teste doméstico LG, 20,9㎡ / 50,1㎥, Modo Jet, Temperatura interna DB (33±0,3)℃ / HR (60±5)%, Temperatura externa DB (35±0,3)℃ / HR (50±5)%, 18℃ no modo de arrefecimento, Temperatura interna DB (12±0,3)℃ / HR (60±5)%, Temperatura externa DB (7±0,3)℃ / HR (87±5)%, 30℃ no modo de aquecimento.
Método de teste: Medição do tempo necessário para baixar 5℃ (arrefecimento) / subir 5℃ (aquecimento), a partir da temperatura média da sala.
Modelos testados: S3-M12KL2MB (plataforma LG anterior - aleta única), S3-M121L1C0 (nova plataforma LG - Dual vanes).
Resultado: A Dual Vane arrefece até 23% e aquece até 6% mais rápido que a Single Vane, com base nas condições do teste.
Resultados podem variar consoante as condições de utilização.
Todas as especificações
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
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As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
Para saber mais sobre como este produto lida com dados e os seus direitos como utilizador, visite ″Cobertura de Dados e Especificações″ em LG Privacy
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