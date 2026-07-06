Ar Condicionado LG | ARTCOOL™ AI Air Mirror | 9000 BTU | WI-FI | Soft Air

*As imagens e vídeos acima são encenados e criados para fins ilustrativos, a fim de melhorar o entendimento. Podem haver variações dependendo do ambiente de instalação do produto.

1)AI Air

O AI Air pode ser operado via controlo remoto ou LG ThinQ.

O AI Air está disponível nos modos de refrigeração e aquecimento.

Durante o uso do AI Air, a velocidade do ventilador e a direção do fluxo de ar são ajustadas automaticamente de acordo com a situação, e o AI Air é desligado quando a direção do fluxo de ar é alterada.

Antes de usar o AI Air, é recomendado tirar uma foto do ambiente com o LG ThinQ ou configurar a localização do ar-condicionado e o ocupante do ambiente.

Quando o AI Air é ativado, o Sensor de Detecção Humana localiza o ocupante e ativa automaticamente o fluxo de ar direto/indireto.

A distância de detecção do Sensor de Detecção Humana é de até 5m, e pode haver variações na distância de deteção dependendo do ambiente de instalação e uso do produto.

2) Sensor de Detecção de Presença

Esta função pode ser ativada/desativada através do controlo remoto ou LG ThinQ.

O "Sensor de Detecção de Presença" funciona apenas nos modos de arrefecimento e aquecimento.

O alcance do Sensor de Detecção de Presença é de até 5m. Dependendo das condições de uso, o alcance de deteção do sensor pode ser reduzido.

O tempo de julgamento de ausência de detecção de presença pode ser ajustado de 20 a 120 minutos através do LG ThinQ (padrão: 20 minutos).

3)Soft Air

No modo Ar Suave, a saída de ar inferior é fechada e a saída de ar frontal fornece um fluxo de ar indireto.

Esta função é aplicável apenas nos modos Cool/Fan/AI Air.

Ao operar no modo AI Air, a função Ar Suave é ativada automaticamente com base no ambiente

Para usar a função Ar Suave de forma independente, ela pode ser ativada manualmente através do controlo remoto ou LG ThinQ.

A temperatura do fluxo de ar pode ser ajustada somente no LG ThinQ quando se utiliza apenas o modo Ar Suave, não durante o modo AI Air.

Quando se utiliza apenas o modo Ar Suave, a temperatura mínima do ambiente que pode ser configurada é de 24°C.

4)DUAL Vane

Data: 2023.10.

Condições de Teste: Câmara de teste em ambiente doméstico de ar-condicionado LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, Modo Jet, DB interno (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, DB externo (35±0,3)℃/ UR (50±5)%, configuração de 18℃ no modo de arrefecimento, DB interno (12±0,3)℃/ RH(60±5)%, DB externo (7±0,3)℃/ UR (87±5)%, configuração de 30℃ no modo de aquecimento.

Método de Teste: Medição do tempo necessário para diminuir 5℃ (para arrefecimento)/ aumentar 5℃ (para aquecimento), a partir da temperatura média inicial do ambiente.

Modelo de Teste: S3-M12KL2MB (plataforma anterior LG - lâmina única), S3-M121L1C0 (nova plataforma LG - lâmina dupla)

Resultado do Teste: A nova plataforma LG (lâmina dupla) é até 23% mais rápida no modo de arrefecimento e 6% mais rápida no modo de aquecimento em comparação com a plataforma anterior LG (lâmina única), com base nas condições de teste.

-O resultado de desempenho pode variar dependendo das condições reais de uso.

5) 22% mais longo

Data: 12/2024, resultados medidos no Centro de R&D de ar-condicionado LG.

Condições de teste: Altura de instalação do produto de 2,0 m, modo ventilador, ângulo da lâmina P1.

Método de teste: Usando uma sonda de medição de fluxo de ar, foram feitas medições em intervalos de 0,2 m da altura de 0,1 m até 1,7 m. A distância máxima do alcance do fluxo de ar foi determinada medindo a velocidade do fluxo por 180 segundos em cada ponto, considerando que o fluxo alcançou o ponto se a velocidade ultrapassou 0,25 m/s por mais de 50% do tempo.

Modelo testado: S3-Q24121D0 (nova plataforma LG - lâmina dupla).

Resultado do teste: Nas condições propostas, a distância máxima de alcance do fluxo de ar foi confirmada como superior a 22 m.

Na plataforma anterior LG - lâmina única (S3-W18KL33A), o alcance máximo é de até 18 m.

O desempenho pode variar conforme as condições reais de uso.

6) Controlo Confortável de Humidade

O fluxo de ar altera-se automaticamente com base no ambiente de funcionamento.

Esta função pode ser usada através do controlo remoto ou do LG ThinQ.

Apenas a temperatura desejada pode ser configurada (a humidade é controlada automaticamente).

7) Sleep Timer+

O Sleep Timer+ ajusta automaticamente a temperatura ao analisar os seus padrões de uso durante o modo sono.

Para usar o Sleep Timer+, é necessário configurá-lo pela primeira vez através do LG ThinQ.

O Sleep Timer+ só pode ser utilizado no modo de arrefecimento.

A intensidade do fluxo de ar é ajustada automaticamente com base na análise dos padrões de uso, podendo ser alterada pelo LG ThinQ.

A faixa de temperatura configurável no Sleep Timer+ é de 22 a 28°C.

8) Gestor de kW

A função "Gestor de kW" está disponível em todos os modos de funcionamento, incluindo arrefecimento, desumidificação, sono e modo jet, exceto no modo aquecimento.

Durante o período definido, o consumo acumulado de eletricidade é controlado e a operação com limitação de consumo é realizada no período restante.

Se o consumo acumulado aumentar devido ao uso diário excessivo, a eletricidade restante é recalculada para os dias seguintes para operar o produto.

Esta função só pode ser utilizada através do LG ThinQ.

Se o consumo acumulado dentro do período definido ultrapassar o valor alvo, a função é desativada e o modo de operação geral é retomado, com notificação no LG ThinQ.

9) Detecção de janela aberta

A configuração inicial está desligada quando o produto é enviado. Esta função pode ser configurada apenas através do LG ThinQ.

A “Detecção de janela aberta” está disponível somente nos modos Arrefecimento e Aquecimento.

Esta função opera detectando mudanças súbitas na temperatura da divisão num curto período de tempo (quando é detetado um aumento de 1,5℃ ou uma diminuição de 2,5℃ em até 5 minutos).

O tempo padrão de funcionamento do modo poupança de energia é de 10 minutos, podendo ser ajustado até 60 minutos através do LG ThinQ.

10) All Cleaning

A função All Cleaning só pode ser ativada através do LG ThinQ.

Ao usar a funçãoAll Cleaning, a geração de água condensada, Freeze Cleaning e Auto Clean+ funcionarão sequencialmente.

Modelos com função UV ativarão o UV LED durante a operação daAll Cleaning.

A função pode ser desativada ao parar a operação ou ao alterar modos/configurações usando o comando remoto.

O tempo de funcionamento da função All Cleaning pode variar dependendo das condições ambientais e de uso.

11) Auto Clean+

O Auto Clean+ inicia automaticamente a função de secagem após o término da operação de arrefecimento, indicada pelo resíduo remanescente no produto.

O Auto Clean+ pode funcionar no modo ventilador por até 20 minutos automaticamente, dependendo do padrão de uso da operação de arrefecimento anterior, para ajudar a remover a humidade do permutador de calor.

A condição interna de secagem pode variar com base na temperatura e humidade do ar interior.

Pode selecionar a intensidade do fluxo de ar através do LG ThinQ para ajustar o fluxo e o tempo de secagem.

O Auto Clean+ está ativado no envio do produto e pode ser usado sem configurações adicionais.

12) Freeze Cleaning

A TÜV Rheinland Coreia confirmou que o modo Freeze Cleaning do evaporador dos aparelhos de ar condicionado LG reduz bactérias, conforme resultados de testes nas condições propostas. Relatórios nº KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

O resultado do teste mostrou uma taxa de redução de 99,0% da bactéria Pseudomonas aeruginosa em laboratório reconhecido internacionalmente, podendo variar conforme o ambiente real.

Instituição de teste: TÜV Rheinland

Período do teste: Abril a Maio de 2023

Modelos testados: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

Bactéria testada: redução de até 99,0% de Pseudomonas aeruginosa confirmada

Esta função só pode ser ativada via ThinQ.

Dependendo do ambiente, o tempo de funcionamento do modo Freeze Cleaning pode chegar a 65 minutos.

13) Plasmaster™ Ionizer++

A TÜV Rheinland verificou que o Plasmaster™ Ionizer++ remove até 99,9% das bactérias aderentes (Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) numa sala de teste de 30 m³. O modelo testado foi o SW09BAJWAN. O teste não mediu a eficiência na remoção de bactérias dentro do ar condicionado, e a eficiência pode variar nas condições reais de uso.

A Intertek confirmou que o Plasmaster™ Ionizer++ remove até 99,9% das bactérias aderentes (Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) numa sala de teste de 30 m³. O modelo testado foi o SW09BAJWAN. O teste não mediu a eficiência na remoção de bactérias dentro do ar condicionado, e a eficiência pode variar nas condições reais de uso.

14)Allergy Filter

O Allergy Filter certificado pela BAF remove substâncias causadoras de alergias, como os ácaros do pó doméstico, que estão suspensas no ar.

[Certificação BAF]

Entidade certificadora: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)

Categoria da certificação: Para redução da exposição a alérgenos de ácaros do pó doméstico

Agentes desencadeantes: Fungos, ácaros do pó doméstico, bolores

Nº de licença: 397

Validade: até 31 de dezembro de 2025

15) LG ThinQ

O LG SmartThinQ foi renomeado para LG ThinQ.

As funcionalidades inteligentes e o assistente de voz podem variar conforme o país e modelo. Verifique a disponibilidade do serviço junto do seu revendedor local ou da LG.

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O dispositivo de comando por voz não está incluído.