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Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E | 12000 BTU | Wi‑Fi, Fluxo de ar confortável, Garantia de 10 Anos no Compressor

ta+at energy.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto
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Classificação energética : UE
Folha de produto

Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E | 12000 BTU | Wi‑Fi, Fluxo de ar confortável, Garantia de 10 Anos no Compressor

EZ12CYN
Vista frontal de Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E | 12000 BTU | Wi‑Fi, Fluxo de ar confortável, Garantia de 10 Anos no Compressor EZ12CYN
Vista frontal do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E, com a pala inferior aberta.
Vista frontal do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E, com a pala inferior parcialmente aberta.
Vista lateral direita do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E.
Vista lateral direita do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E com a pala inferior aberta.
Vista lateral direita do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E com a pala inferior mais aberta.
Vista lateral esquerda do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E.
Vista lateral esquerda do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E com a pala inferior aberta.
Vista lateral esquerda do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E com a pala inferior mais aberta.
Vista frontal em ângulo baixo do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E com a pala inferior aberta.
Vista frontal em ângulo baixo do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E com a pala inferior mais aberta.
Vista superior em perspetiva do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E.
Vista lateral em perspetiva do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E.
Vista frontal de Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E | 12000 BTU | Wi‑Fi, Fluxo de ar confortável, Garantia de 10 Anos no Compressor EZ12CYN
Vista frontal do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E, com a pala inferior aberta.
Vista frontal do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E, com a pala inferior parcialmente aberta.
Vista lateral direita do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E.
Vista lateral direita do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E com a pala inferior aberta.
Vista lateral direita do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E com a pala inferior mais aberta.
Vista lateral esquerda do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E.
Vista lateral esquerda do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E com a pala inferior aberta.
Vista lateral esquerda do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E com a pala inferior mais aberta.
Vista frontal em ângulo baixo do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E com a pala inferior aberta.
Vista frontal em ângulo baixo do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E com a pala inferior mais aberta.
Vista superior em perspetiva do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E.
Vista lateral em perspetiva do Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E.

Funcionalidades principais

  • Pré-Arrefecimento, Aquecimento
  • Ar Confortável
  • Baixo aquecimento
  • kW Manager
Mais

Arrefecimento e aquecimento, desenhado para o seu conforto

Imagem de um ar condicionado a pré-arrefecer uma divisão antes da chegada, com ícones de carro, Wi‑Fi e casa a indicar controlo remoto.

Pré-Arrefecimento, Aquecimento

Ajusta a temperatura antes de chegar.

Imagem da função Comfort Air, com um comando a ajustar o ângulo da pala para um fluxo de ar indireto.

Fluxo do ar confortável

Controlar o ângulo da pala através do comando para obter um fluxo de ar indireto.

Imagem do modo de aquecimento reduzido, a mostrar 8–15 °C para manter o espaço livre de congelação durante o inverno.

Aquecimento reduzido

Mantenha o seu espaço livre de congelação durante todo o inverno.

Imagem de um Gestor de kW, a mostrar um gráfico de consumo de energia em aumento, utilizado para definir e monitorizar limites inteligentes de energia.

kW Manager

Faça a gestão dos limites de energia para um uso mais inteligente.

Pré-Arrefecimento, Aquecimento

Tenha a sua casa arrefecida ou aquecida antes de chegar

Com a app LG ThinQ, o ar-condicionado liga-se automaticamente à medida que você se aproxima, de 250 m até 30 km de distância — realizando o pré-resfriamento em dias quentes e o pré-aquecimento quando está frio¹).

Aquecimento reduzido

Mantenha o seu espaço livre de congelação durante todo o inverno.

A sua casa permanece aquecida entre 8 °C e 15 °C mesmo quando você está ausente, evitando danos por congelamento nos dias mais frios³).

Imagem do fluxo de ar de aquecimento suave do ar condicionado a proteger os canos de congelação.

Vídeo que mostra o kW Manager a ajudá-lo a controlar o arrefecimento, o aquecimento e o consumo de energia para uma poupança energética mais inteligente.

Imagem de um ar-condicionado soprando suavemente ar frio enquanto uma mãe observa seu filho dormindo.

kW Manager

Poupança de energia proativa nas suas mãos

Assuma o controlo do seu arrefecimento, aquecimento e consumo de energia com uma gestão inteligente e proativa, definindo limites realistas para o consumo energético⁴).

Imagem do fluxo de ar em modo poupança de energia quando a janela está aberta.

Imagem de um ar-condicionado soprando suavemente ar frio enquanto uma mãe observa seu filho dormindo.

Detetor de janela aberta

Evite despedícios de energia durante a ventilação

Mantenha o seu ar condicionado ligado mesmo ao circular o ar em casa, com uma unidade que entra em modo de poupança de energia quando as janelas estão abertas⁵).

Controlo de energia ativo

Ajuste o consumo de energia, adapte as poupanças à sua necessidade

Poupe energia com o controlo de 4 níveis⁶), facilmente ajustável através do comando remoto. O consumo de energia é apresentado de forma clara em cada nível, de 40% a 100%.

A imagem mostra uma pessoa a utilizar o comando remoto de um ar condicionado LG para ajustar o consumo de energia através da função Watt Control.

Imagem do compressor duplo inverter do ar condicionado LG, capaz de poupar até 70% de energia e arrefecer até 40% mais rapidamente.

Imagem do compressor duplo inverter do ar condicionado LG, capaz de poupar até 70% de energia e arrefecer até 40% mais rapidamente.

Compressor Dual Inverter™

Consumo de energia eficiente, arrefeciemnto mais rápido

Oferece um desempenho fiável com consumo de energia equilibrado — poupando até 70% de energia⁷) e arrefecendo até 40% mais rapidamente⁸).

Garantia de 10 anos no compressor

Com uma garantia de 10 anos⁹) no compressor, ajuda a manter um funcionamento estável durante muitos anos.

Cuidado do ar inteligente

A vida inteligente começa com a aplicação LG ThinQ™.

Controle o seu ar condicionado e receba os alertas mais recentes através da prática aplicação LG ThinQ™¹⁰).

Tell your AI speaker what you need. Simply say, 'Turn on/off,' and the your AI speaker will listen, then the air conditioner will respond.

Diga ao seu altifalante com IA o que precisa. Basta dizer “Ligar/Desligar” e o seu altifalante com IA ouvirá, fazendo com que o ar condicionado responda de imediato.

Conecte-se e controle de qualquer lado

O LG ThinQ™ permite-lhe ligar-se ao seu ar condicionado como nunca antes. Inicie-o facilmente com apenas um toque.

Manutenção do produto eficiente

O LG ThinQ™ mantém o controlo sobre o seu ar condicionado, ajudando-o a acompanhar o consumo de energia e a gerir a manutenção diária de forma simples.

O ícone representa a ligação entre o altifalante inteligente e o ar condicionado, simbolizando o controlo por comandos de voz.
O ícone representa o controlo remoto do ar condicionado fora de casa, utilizando a app LG ThinQ no smartphone.
O ícone mostra que a aplicação ThinQ tem sempre dados sobre os ar condicionados LG, permitindo uma gestão eficiente.
Imagem que mostra um utilizador a controlar um ar condicionado LG através de um altifalante com assistente de voz com IA.
Imagem que mostra uma pessoa a controlar um ar condicionado LG no exterior através da aplicação ThinQ.
A imagem mostra que a aplicação ThinQ tem sempre dados sobre os ar condicionados LG, permitindo uma gestão eficiente.
Imagem que mostra um utilizador a controlar um ar condicionado LG através de um altifalante com assistente de voz com IA.

Tell your AI speaker what you need. Simply say, 'Turn on/off,' and the your AI speaker will listen, then the air conditioner will respond.

Diga ao seu altifalante com IA o que precisa. Basta dizer “Ligar/Desligar” e o seu altifalante com IA ouvirá, fazendo com que o ar condicionado responda de imediato.

Imagem que mostra uma pessoa a controlar um ar condicionado LG no exterior através da aplicação ThinQ.

Conecte-se e controle de qualquer lado

O LG ThinQ™ permite-lhe ligar-se ao seu ar condicionado como nunca antes. Inicie-o facilmente com apenas um toque.

A imagem mostra que a aplicação ThinQ tem sempre dados sobre os ar condicionados LG, permitindo uma gestão eficiente.

Manutenção do produto eficiente

O LG ThinQ™ mantém o controlo sobre o seu ar condicionado, ajudando-o a acompanhar o consumo de energia e a gerir a manutenção diária de forma simples.

*As imagens e vídeos acima são encenados e criados apenas para fins ilustrativos, de modo a facilitar a compreensão. Podem existir variações consoante a instalação real do produto.

 

1)Pré-Arrefecimento, Aquecimento

-Esta função só pode ser utilizada através do LG ThinQ.

-Para registar os eletrodomésticos no LG ThinQ, é necessária uma ligação à Internet sem fios.

-Para utilizar a função ThinQ, o utilizador deve primeiro instalar a aplicação “LG ThinQ” a partir da Google Play Store ou Apple App Store no smartphone e ligar-se ao Wi-Fi. Para instruções detalhadas de utilização, consulte a secção de ajuda da aplicação.

-O LG ThinQ pode ter limitações em certas funções ou não funcionar em alguns smartphones; verifique as especificações mínimas antes de usar (Android OS 7.0 ou superior, iOS 14.0 ou superior).

-Na primeira utilização da função Pré-Arrefecimento, Aquecimento, a localização da casa do cliente deve ser definida no Google Maps através do LG ThinQ.

-O alcance de funcionamento da função Pré-Arrefecimento, Aquecimento é de um raio entre 250 m e 30 km em torno da localização da casa do cliente, podendo ser configurado através do LG ThinQ.

-Esta função pode estar disponível em momentos diferentes, consoante o país e o modelo.

2)Ar Confortável

-O Ar Confortável proporciona um fluxo de ar indireto, ajustando a direção das aletas para cima ou para baixo, dependendo do número de vezes que o botão do comando é pressionado.

-Esta função será desativada se alterar o modo ou a direção do vento enquanto o Ar Confortável estiver em funcionamento.

-A imagem do visor do comando remoto pode ser alterada sem aviso prévio.

3)Aquecimento Reduzido

-Esta função está disponível apenas no modo de aquecimento.

-Quando em funcionamento no modo Aquecimento Reduzido, o produto exibirá “LH”.

-No modo Aquecimento Reduzido, a temperatura pode ser ajustada entre 8~15 °C através do ThinQ ou do comando remoto, e o fluxo de ar é fixado em alta velocidade.

-Ao alterar o modo ou o fluxo de ar durante o funcionamento, a função será desativada.

-O modo Aquecimento Reduzido pode ser operado através do comando remoto ou do LG ThinQ.

4)kW Manager

-Esta função pode variar consoante o produto e o país.

-Durante o período definido, a eletricidade acumulada é monitorizada e são realizadas operações de limitação de consumo para o período restante.

-Se o consumo diário de eletricidade exceder o objetivo definido, o consumo restante é recalculado automaticamente para manter o valor-alvo.

-Esta função está disponível apenas através da aplicação inteligente LG ThinQ™.

-Se o consumo total de eletricidade durante o período definido exceder o valor-alvo, a função Gestor de kW é desativada e o aparelho regressa ao modo de funcionamento geral. Será notificado através da aplicação LG ThinQ™.

5)Deteção de Janela Aberta

-A definição inicial está desativada quando o produto é expedido. Esta função só pode ser configurada através do LG ThinQ.

-A “Deteção de Janela Aberta” está disponível apenas nos modos de Arrefecimento e Aquecimento.

-Esta função opera ao detetar alterações súbitas na temperatura ambiente num curto período de tempo (quando é detetado um aumento de 1,5 °C ou uma diminuição de 2,5 °C em 5 minutos).

-O tempo padrão de funcionamento do modo de poupança de energia é de 10 minutos e pode ser configurado até 60 minutos através do LG ThinQ.

6)Controlo Ativo de Energia

-Esta função está disponível apenas no modo de arrefecimento.

-O funcionamento limita o consumo máximo de energia a 80%, 60% e 40% em etapas, o que pode resultar numa redução do desempenho de arrefecimento. Para um arrefecimento mais forte, utilize o modo normal ou o modo Jet.

-Esta função pode ser acedida através do comando remoto ou da aplicação ThinQ.

-A imagem do visor do comando remoto pode ser alterada sem aviso prévio.

7)Poupança de Energia

-A TUV verificou que os ar condicionados LG Inverter (US-Q242K*) poupam até 70% mais energia do que os ar condicionados LG não Inverter (TS-H2465DAO).

-Data do teste: 2016.12, Tamanho da sala de teste: 4,3 m × 7,0 m × 2,3 m, Condições de teste: Temperatura interior 33 °C, exterior 35 °C, humidade relativa 60%, temperatura definida 26 °C, Método de teste: Comparação do tempo para atingir 26,5 °C, Modelos testados: TS-H2465DA0 (Convencional), US-Q242Kxy0 (Dual Inverter).

8)Arrefecimento Rápido

-A TUV verificou que os ar condicionados LG Inverter (US-Q242K*) arrefecem até 40% mais rapidamente do que os ar condicionados LG não Inverter (TS-H2465DAO).

-Data do teste: 2016.12, Tamanho da sala de teste: 4,3 m × 7,0 m × 2,3 m, Condições de teste: Temperatura interior 33 °C, exterior 35 °C, humidade relativa 60%, temperatura definida 26 °C, Método de teste: Consumo de energia medido durante 8 h, Modelos testados: TS-H2465DA0, TS-122YDA (Convencionais), US-Q242Kxy0, US-Q122Jxy0.

9)Garantia de 10 Anos no Compressor

-A garantia de 10 anos no compressor pode variar consoante o produto e o país; verifique antes da compra.

10)LG ThinQ™

-O LG SmartThinQ passou a chamar-se LG ThinQ.

-As funcionalidades inteligentes e o produto com assistente de voz podem variar consoante o país e o modelo. Confirme com o seu revendedor local ou com a LG a disponibilidade do serviço.

-O dispositivo de coluna inteligente com controlo por voz não está incluído.

FAQs

Q.

Quantos BTUs preciso consoante o tamanho da minha divisão?

A.

A capacidade necessária de um ar condicionado depende dos metros quadrados da divisão, do número de pessoas e dos equipamentos eletrónicos presentes. Em média, recomenda-se entre 600 e 800 BTUs por m². Por exemplo, uma divisão de 15 m² necessita normalmente de cerca de 9 000 BTUs, enquanto um espaço de 20 m² com várias pessoas e dispositivos eletrónicos pode requerer entre 12 000 e 18 000 BTUs. Para maior conveniência, a aplicação LG ThinQ para o seu ar condicionado LG Dualcool permite calcular facilmente a capacidade ideal e monitorizar o desempenho em tempo real.

Q.

O que é um ar condicionado inverter e como funciona?

A.

Um ar condicionado inverter utiliza um compressor de velocidade variável que ajusta a sua rotação conforme as necessidades de arrefecimento ou aquecimento. O LG Dualcool vai mais além com a tecnologia avançada de duplo rotor, que proporciona um arrefecimento e aquecimento confortáveis e garante um funcionamento estável no uso diário.

Q.

Posso controlar o ar condicionado remotamente?

A.

Para definir remotamente o arrefecimento ou aquecimento da sua casa, deve primeiro instalar a aplicação LG ThinQ e ligá-la ao seu ar condicionado. Antes de regressar a casa, certifique-se de que o seu smartphone (com a aplicação ThinQ) está ligado à Internet. Depois, abra a aplicação e ajuste a temperatura desejada, permitindo-lhe chegar a casa com o ambiente perfeito, onde quer que esteja.

Q.

Como posso poupar energia ao utilizar o ar condicionado?

A.

Pode poupar energia selecionando temperaturas adequadas para arrefecimento e aquecimento e limpando regularmente os filtros para evitar desperdício de energia. Recomendamos definir o ar condicionado para 25 °C no modo de arrefecimento e 21 °C no modo de aquecimento. A limpeza regular dos filtros também ajuda a reduzir o consumo desnecessário. Além disso, o LG Dualcool dispõe da função Controlo Ativo de Energia, que permite ajustar a potência de arrefecimento em quatro níveis — 100%, 80%, 60% ou 40% — conforme o tamanho da divisão e a ocupação. Em dias mais frescos ou à noite, reduzir o nível diminui o consumo elétrico sem desligar o aparelho. Com o Gestor de kW, os utilizadores podem ainda acompanhar o consumo de energia em tempo real e definir limites práticos através da ligação ThinQ.

Q.

O ar condicionado é silencioso?

A.

De forma geral, os ar condicionados inverter funcionam de modo silencioso, ajustando suavemente a velocidade do compressor. Em particular, o LG Dualcool mantém baixos níveis de ruído graças à tecnologia DUAL Inverter Compressor™. Os níveis de ruído podem variar consoante o modelo, pelo que é aconselhável verificar as especificações de ruído antes da compra.

SUMÁRIO

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DIMENSÕES

Dimensões do produto LG ar condicionado s3nm12ja3fd: 837×308×189 mm(unidade interior) e 717x495x230 mm(unidade exterior).

Key Spec

  • Geral - Capacidade de arrefecimento máxima (W)

    4040

  • Geral - Capacidade de aquecimento máxima (W)

    5100

  • Geral - Consumo de energia em arrefecimento Nom/min (W)

    1080 / 200

Todas as especificações

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de Barras

    8806096653036

CONFORMIDADE

  • Mês de lançamento (AAAA-MM)

    2025-01

  • Fabricante (Importador)

    LG Electronics

  • Nome do modelo do produto

    S3NM12JA3FD.EC6GEEU

  • Tipo de produto e nome do modelo

    Wall mounted,S3NM12JA3FD.EC6GEEU

CONVENIÊNCIA

  • Diagnóstico inteligente

    Sim

  • Reinício automático

    Sim

  • Sono profundo

    N/A

  • Vane Duplo

    N/A

  • Ruído baixo

    Sim

  • Reserva on/off(24h)

    Sim

  • Pré‑arrefecimento, Aquecimento

    Sim

  • Controlo remoto

    Sim

  • Temporizador de sono+

    N/A

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Sim

ARREFECIMENTO

  • 4 vias

    Cima-Baixo/Esquerda-Direita

  • Controlo de direção do fluxo de ar (superior e inferior)

    Sim(6 passos)

  • AI Air

    N/A

  • Ar Condicionado

    Sim

  • Velocidade do ventilador

    6 Passos

  • Modo potência

    Sim

ECONOMIA DE ENERGIA

  • Controlo ativo de energia

    Sim

  • AI kW Manager

    Sim

  • Classe Energética em Arrefecimento

    A++

  • Visor de energia

    Sim

  • Classe Energética em Aquecimento

    A+

FILTRO

  • Filtro alergénico

    N/A

  • Filtro de partículas finas

    N/A

GERAL

  • Capacidade de arrefecimento máxima (W)

    4040

  • Capacidade de arrefecimento nom/min (W)

    3500 / 890

  • Consumo de energia em arrefecimento Nom/min (W)

    1080 / 200

  • Capacidade de aquecimento máxima (W)

    5100

  • Capacidade de aquecimento Nom/Min(W)

    3710 / 890

  • Consumo de energia em aquecimento Nom/Min(W)

    950 / 195

  • Dimensões da Unidade interior_LxAxP(mm)

    837x308x189

  • Peso da unidade interior (kg)

    8,6

  • Peso da unidade interior (lb.)

    N/A

  • Dimensões da Unidade exterior_LxAxP(mm)

    717x495x230

  • Peso da unidade exterior (kg)

    25,7

  • Peso da unidade exterior (lb.)

    N/A

  • Tipo de Produto

    Unidade Mural

  • Tensão nominal de entrada (V, Hz)

    220 ~ 240, 50

  • Tipo de fluido frigorigéneo

    R32

  • Potência sonora (arrefecimento) SH/H/M/L/SL (dB(A))

    41 / 35 / 27

  • Potência sonora (aquecimento) SH/H/M/L/SL (dB(A))

    41 / 35 / 27

AQUECIMENTO

  • Aquecimento suave

    Sim

  • Potência de Aquecimento

    Sim

HIGIENE

  • Limpeza Automática

    Sim

INSTALAÇÃO

  • Cabo de alimentação

    Sim

UNIDADE EXTERIOR

  • Nome do modelo da unidade exterior

    S3UM12JA3FD.EC6GEEU

RAC FUNÇÃO B2B

  • Módulo PI485

    N/A

  • Contacto seco

    Sim

  • Comando Remoto por cabo

    Sim

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
Para saber mais sobre como este produto lida com dados e os seus direitos como utilizador, visite ″Cobertura de Dados e Especificações″ em LG Privacy

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