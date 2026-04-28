Ar Condicionado Monosplit LG Dualcool Special E | 18000 BTU | Wi‑Fi, Fluxo de ar confortável, Garantia de 10 Anos no Compressor

*As imagens e vídeos acima são encenados e criados apenas para fins ilustrativos, de modo a facilitar a compreensão. Podem existir variações consoante a instalação real do produto.

1)Pré-Arrefecimento, Aquecimento

-Esta função só pode ser utilizada através do LG ThinQ.

-Para registar os eletrodomésticos no LG ThinQ, é necessária uma ligação à Internet sem fios.

-Para utilizar a função ThinQ, o utilizador deve primeiro instalar a aplicação “LG ThinQ” a partir da Google Play Store ou Apple App Store no smartphone e ligar-se ao Wi-Fi. Para instruções detalhadas de utilização, consulte a secção de ajuda da aplicação.

-O LG ThinQ pode ter limitações em certas funções ou não funcionar em alguns smartphones; verifique as especificações mínimas antes de usar (Android OS 7.0 ou superior, iOS 14.0 ou superior).

-Na primeira utilização da função Pré-Arrefecimento, Aquecimento, a localização da casa do cliente deve ser definida no Google Maps através do LG ThinQ.

-O alcance de funcionamento da função Pré-Arrefecimento, Aquecimento é de um raio entre 250 m e 30 km em torno da localização da casa do cliente, podendo ser configurado através do LG ThinQ.

-Esta função pode estar disponível em momentos diferentes, consoante o país e o modelo.

2)Ar Confortável

-O Ar Confortável proporciona um fluxo de ar indireto, ajustando a direção das aletas para cima ou para baixo, dependendo do número de vezes que o botão do comando é pressionado.

-Esta função será desativada se alterar o modo ou a direção do vento enquanto o Ar Confortável estiver em funcionamento.

-A imagem do visor do comando remoto pode ser alterada sem aviso prévio.

3)Aquecimento Reduzido

-Esta função está disponível apenas no modo de aquecimento.

-Quando em funcionamento no modo Aquecimento Reduzido, o produto exibirá “LH”.

-No modo Aquecimento Reduzido, a temperatura pode ser ajustada entre 8~15 °C através do ThinQ ou do comando remoto, e o fluxo de ar é fixado em alta velocidade.

-Ao alterar o modo ou o fluxo de ar durante o funcionamento, a função será desativada.

-O modo Aquecimento Reduzido pode ser operado através do comando remoto ou do LG ThinQ.

4)kW Manager

-Esta função pode variar consoante o produto e o país.

-Durante o período definido, a eletricidade acumulada é monitorizada e são realizadas operações de limitação de consumo para o período restante.

-Se o consumo diário de eletricidade exceder o objetivo definido, o consumo restante é recalculado automaticamente para manter o valor-alvo.

-Esta função está disponível apenas através da aplicação inteligente LG ThinQ™.

-Se o consumo total de eletricidade durante o período definido exceder o valor-alvo, a função Gestor de kW é desativada e o aparelho regressa ao modo de funcionamento geral. Será notificado através da aplicação LG ThinQ™.

5)Deteção de Janela Aberta

-A definição inicial está desativada quando o produto é expedido. Esta função só pode ser configurada através do LG ThinQ.

-A “Deteção de Janela Aberta” está disponível apenas nos modos de Arrefecimento e Aquecimento.

-Esta função opera ao detetar alterações súbitas na temperatura ambiente num curto período de tempo (quando é detetado um aumento de 1,5 °C ou uma diminuição de 2,5 °C em 5 minutos).

-O tempo padrão de funcionamento do modo de poupança de energia é de 10 minutos e pode ser configurado até 60 minutos através do LG ThinQ.

6)Controlo Ativo de Energia

-Esta função está disponível apenas no modo de arrefecimento.

-O funcionamento limita o consumo máximo de energia a 80%, 60% e 40% em etapas, o que pode resultar numa redução do desempenho de arrefecimento. Para um arrefecimento mais forte, utilize o modo normal ou o modo Jet.

-Esta função pode ser acedida através do comando remoto ou da aplicação ThinQ.

-A imagem do visor do comando remoto pode ser alterada sem aviso prévio.

7)Poupança de Energia

-A TUV verificou que os ar condicionados LG Inverter (US-Q242K*) poupam até 70% mais energia do que os ar condicionados LG não Inverter (TS-H2465DAO).

-Data do teste: 2016.12, Tamanho da sala de teste: 4,3 m × 7,0 m × 2,3 m, Condições de teste: Temperatura interior 33 °C, exterior 35 °C, humidade relativa 60%, temperatura definida 26 °C, Método de teste: Comparação do tempo para atingir 26,5 °C, Modelos testados: TS-H2465DA0 (Convencional), US-Q242Kxy0 (Dual Inverter).

8)Arrefecimento Rápido

-A TUV verificou que os ar condicionados LG Inverter (US-Q242K*) arrefecem até 40% mais rapidamente do que os ar condicionados LG não Inverter (TS-H2465DAO).

-Data do teste: 2016.12, Tamanho da sala de teste: 4,3 m × 7,0 m × 2,3 m, Condições de teste: Temperatura interior 33 °C, exterior 35 °C, humidade relativa 60%, temperatura definida 26 °C, Método de teste: Consumo de energia medido durante 8 h, Modelos testados: TS-H2465DA0, TS-122YDA (Convencionais), US-Q242Kxy0, US-Q122Jxy0.

9)Garantia de 10 Anos no Compressor

-A garantia de 10 anos no compressor pode variar consoante o produto e o país; verifique antes da compra.

10)LG ThinQ™

-O LG SmartThinQ passou a chamar-se LG ThinQ.

-As funcionalidades inteligentes e o produto com assistente de voz podem variar consoante o país e o modelo. Confirme com o seu revendedor local ou com a LG a disponibilidade do serviço.

-O dispositivo de coluna inteligente com controlo por voz não está incluído.