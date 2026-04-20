Unidade de controlo em cascata
Unidade de controlo em cascata

Unidade de controlo em cascata

PHCM0 ENCXLEU
Vista frontal de Unidade de controlo em cascata PHCM0 ENCXLEU
Vista lateral esquerda da unidade exterior da Unidade de Controlo em Cascata LG PHCM0 ENCXLEU.
Vista lateral direita da unidade exterior da Unidade de Controlo em Cascata LG PHCM0 ENCXLEU.
Vista traseira da unidade exterior da Unidade de Controlo em Cascata LG PHCM0 ENCXLEU.
O exterior da Unidade de Controlo em Cascata LG PHCM0 ENCXLEU com as dimensões indicadas.
Funcionalidades principais

  • Até 8 unidades exteriores podem ser operadas como um sistema
  • As necessidades de aquecimento até 128 kW podem ser cobertas através de uma combinação flexível
  • Fácil de configurar, uma vez que não são necessárias unidades interiores ou dispositivos de controlo separados, exceto a unidade de controlo em cascata
  • Funcionamento extremamente silencioso e altamente eficiente em combinação com o R290 Monobloco em amplas gamas de capacidade de aquecimento
  • Interface intuitiva através de um ecrã tátil e a cores de 4,3 polegadas e gráficos animados
  • Controlo de tempo de funcionamento otimizado para um funcionamento e manutenção estáveis
Mais

Escalabilidade perfeita

A Unidade de Controlo em Cascata da LG permite uma configuração escalável do sistema, possibilitando a adição ou remoção de unidades AWHP de acordo com a necessidade térmica. Esta flexibilidade garante uma adaptação eficiente a diferentes requisitos de carga e ambientes de instalação.

Instalação integrada

Concebida para uma instalação simplificada, a Unidade de Controlo em Cascata da LG inclui sensores integrados e Modbus, eliminando a necessidade de componentes adicionais e reduzindo a carga de trabalho de instalação.

Otimizar o funcionamento

O sistema oferece um desempenho de aquecimento estável e eficiente, suportando o controlo otimizado do tempo de funcionamento, a operação de descongelamento e uma funcionalidade de backup fiável durante falhas ou condições de erro1), mantendo o funcionamento em várias condições.2)

Controlo remoto inteligente

Com a Unidade de Controlo em Cascata da LG, as definições do sistema podem ser configuradas remotamente através do LG BECON cloud, enquanto o LGMV fornece monitorização em tempo real de todas as unidades exteriores conectadas.

1) Em caso de erro da Unidade de Controlo em Cascata, as ODU funcionam de forma independente. Se uma unidade falhar, as outras continuam a funcionar para garantir um funcionamento estável.
2) O intervalo de funcionamento do aquecimento e da água quente é de -28 °C a 35 °C, enquanto o arrefecimento funciona de 5 °C a 48 °C.

Todas as especificações

DIMENSÕES

  • Unidade exterior (L × A × P) (mm)

    420 x 490 x 141

EXTERIOR

  • Cor do chassis da unidade exterior (Cor / código RAL)

    Essence white / RAL 9003

INTERVALO DE FUNCIONAMENTO (TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA)

  • Aquecimento (Mín. ~ Máx.) (℃)

    15 ~ 70

  • Arrefecimento (Mín. ~ Máx.) (℃)

    5 ~ 27

  • DHW (Mín. ~ Máx.) (℃)

    15 ~ 80

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • Tensão, fase, frequência para a unidade exterior (V, Ø, Hz)

    220 ~ 240, 1, 50

PESO

  • Unidade exterior (vazia) (kg)

    6.9

To access more technical documentation and downloads, please visit the LG B2B Partner Portal.