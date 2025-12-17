About Cookies on This Site

R290 Unidade Combi Monobloco, 3Ø, 12kW
Folha de produto
R290 Unidade Combi Monobloco, 3Ø, 12kW

Folha de produto

R290 Unidade Combi Monobloco, 3Ø, 12kW

HN1639HY NK0 + HM123HF UB60
Bomba de calor ar-água LG THERMA V, unidade exterior preta com grelha ondulada cinzenta
Bomba de calor ar-água LG THERMA V, unidade exterior preta com grelha ondulada cinzenta

Funcionalidades principais

  • Refrigerante natural R290 com baixo GWP (3)
  • Sem trabalho de tubagem de refrigerante
  • Classe de etiqueta energética ErP LWT A+++/A+++ (35 °C/55 °C)
  • Design cinzento requintado que se adapta a vários ambientes
  • Elevada temperatura de saída da água até 75 °C e ampla gama de funcionamento até -28 °C de temperatura ambiente
  • Um dos modelos mais silenciosos do mercado (49 dB(A) para os modelos de 12 kW)
Mais

Design seguro e integrado

A R290 Monobloco dá prioridade à alta fiabilidade. Com tecnologias antigelo e descongelamento, é otimizada para uma operação segura. O novo design em cinzento refinado combina bem com qualquer ambiente.

Aquecimento avançado e eficiente

A R290 Monobloco pode gerar um fluxo de água até 75 °C. Também funciona a temperaturas tão baixas quanto -28 °C. Alimentada pela natureza, garante um aquecimento sustentável com uma classificação energética A+++.*

Funcionamento extremamente silencioso

Desfrute da tranquilidade enquanto mantém a sua casa quente. A R290 Monobloco aquece a casa com tecnologias de redução de ruído excecionais. Mantém um baixo nível de ruído de 49 dB(A) a 12 kW no desempenho máximo.*

Sistema de controlo integrado

A configuração do LG BECON cloud com a R290 Monobloco oferece várias funcionalidades remotas. Os instaladores e parceiros de assistência técnica podem realizar a configuração, monitorização e atualização do firmware sem visitar o local.*

* Todos os testes foram realizados de acordo com a política e o ambiente de testes internos da LG.
* O ciclo de vida do produto pode variar dependendo do ambiente de utilização real.
* A disponibilidade do serviço LG BECON cloud pode variar de acordo com cada país.

Todas as especificações

DADOS DE EFICIÊNCIA SAZONAL (AQUECIMENTO)

  • Classe de eficiência sazonal de aquecimento ambiente (35 ℃ / 55 ℃)

    A+++/A+++

  • SCOP (35℃ / 55℃)

    5.45 / 3.97

  • Eficiência sazonal do aquecimento ambiente (ηS) (35℃ / 55℃)

    215 / 156

DIMENSÃO

  • Unidade exterior (L × A × P) (mm)

    1,560 x 1,019 x 520

  • Unidade interior (L × A × P) (mm)

    600 x 1,750 x 660

EXTERIOR

  • Cor do chassis da unidade exterior (Cor / código RAL)

    Dawn gray / RAL 7037

  • Cor da grelha frontal da unidade de exterior (Cor / código RAL)

    Dark dawn gray / RAL 7012

  • Unidade interior (Cor / código RAL)

    Noble white / RAL 9016

CAPACIDADE NOMINAL E COP (A-7/W+35)

  • Capacidade de aquecimento (kW)

    11.80

  • COP

    3.27

CAPACIDADE NOMINAL E COP (A-7/W+55)

  • Capacidade de aquecimento (kW)

    9.30

  • COP

    2.32

CAPACIDADE NOMINAL E COP (A+2/W+35)

  • Capacidade de aquecimento (kW)

    12.00

  • COP

    3.72

CAPACIDADE NOMINAL E COP (A+7/W+35)

  • Capacidade de aquecimento (kW)

    12.00

  • COP

    4.70

CAPACIDADE NOMINAL E COP (A+7/W+55)

  • Capacidade de aquecimento (kW)

    10.00

  • COP

    3.10

CAPACIDADE NOMINAL E EER (A+35/W+18)

  • Capacidade de arrefecimento (kW)

    11.50

  • EER

    3.78

CAPACIDADE NOMINAL E EER (A+35/W+7)

  • Capacidade de arrefecimento (kW)

    10.50

  • EER

    3.12

INTERVALO DE FUNCIONAMENTO (TEMPERATURA DE SAÍDA DA ÁGUA)

  • Aquecimento (Mín. ~ Máx.) (℃)

    15 ~ 75

  • Arrefecimento (Mín. ~ Máx.) (℃)

    5 ~ 27

  • DHW (Mín. ~ Máx.) (℃)

    15 ~ 80

INTERVALO DE FUNCIONAMENTO (TEMPERATURA DO AR EXTERIOR)

  • Aquecimento e DHW (Mín. ~ Máx.) (℃)

    -28 ~ 35

  • Arrefecimento (Mín. ~ Máx.) (℃)

    5 ~ 48

LIGAÇÕES DE TUBAGEM (ÁGUA/UNIDADE INTERIOR)

  • Diâmetro de entrada/saída para ligação ODU (polegadas)

    Female G 1"

  • Diâmetro de entrada/saída para AQS (polegadas)

    Female G 1"

  • Diâmetro de entrada/saída para aquecimento ambiente (polegadas)

    Female G 1"

  • Recirculação (polegadas)

    Female G 1"

LIGAÇÕES DE TUBAGEM (ÁGUA/UNIDADE EXTERIOR)

  • Diâmetro de entrada (polegadas)

    Male PT 1"

  • Diâmetro de saída (polegadas)

    Male PT 1"

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

  • Tensão, fase, frequência para a unidade exterior (V, Ø, Hz)

    380 ~ 415, 3, 50

  • Tensão, fase, frequência para a unidade interior (V, Ø, Hz)

    220 ~ 240, 1, 50

REFRIGERANTE

  • Tipo

    R290

  • GWP

    3

  • Montante pré-carregado (g)

    1,200

NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA (UNIDADE INTERIOR)

  • Nominal (dB(A))

    39

NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA (UNIDADE EXTERIOR)

  • Modo de ruído nominal / baixo ruído (dB(A))

    49 / 48

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA A 1 M (UNIDADE EXTERIOR, CONVERTER UTILIZANDO SWL)

  • Nominal (dB(A))

    31

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA A 5 M (UNIDADE EXTERIOR, CONVERTER UTILIZANDO SWL)

  • Modo de ruído nominal / baixo ruído (dB(A))

    27 / 26

PESO

  • Unidade exterior (vazia) (kg)

    181.0

  • Unidade interior (vazia) (kg)

    107.0

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
