A LG oferece uma vasta gama de frigoríficos, concebidos para se adaptarem a diferentes estilos de vida e configurações de cozinha. Desde os compactos modelos Top Freezer até aos sofisticados frigoríficos French Door, a LG disponibiliza uma solução de refrigeração adequada para cada lar. Os frigoríficos French Door destacam-se pela sua elevada capacidade — até 700 litros — sendo ideais para famílias numerosas ou para quem gosta de receber convidados. Já os modelos Bottom Freezer mantêm os alimentos frescos ao nível dos olhos, proporcionando um acesso mais cómodo no dia a dia. Os frigoríficos Side-by-Side oferecem acesso fácil tanto ao frigorífico como ao congelador, combinando funcionalidade, capacidade e um design moderno. esso ergonómico aos alimentos frescos.

Combinados: Design clássico, ideal para espaços mais reduzidos.

Explore a nossa gama de frigoríficos LG e encontre o modelo que melhor se adapta ao seu espaço e à sua rotina.