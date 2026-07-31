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Frigoríficos
Guia de compra: Encontre o frigorífico ideal
Escolher o frigorífico ideal transforma a sua cozinha num espaço mais eficiente, organizado e preparado para manter os alimentos frescos durante mais tempo. O nosso guia de Frigoríficos ajuda-o a descobrir as mais recentes inovações da LG, permitindo-lhe tomar decisões informadas e encontrar o modelo mais adequado para a sua casa. Conheça os designs inteligentes, as tecnologias avançadas e as soluções sustentáveis da LG que tornam o dia a dia mais simples e confortável.
Que tipos de frigoríficos LG estão disponíveis?
A LG oferece uma vasta gama de frigoríficos, concebidos para se adaptarem a diferentes estilos de vida e configurações de cozinha. Desde os compactos modelos Top Freezer até aos sofisticados frigoríficos French Door, a LG disponibiliza uma solução de refrigeração adequada para cada lar. Os frigoríficos French Door destacam-se pela sua elevada capacidade — até 700 litros — sendo ideais para famílias numerosas ou para quem gosta de receber convidados. Já os modelos Bottom Freezer mantêm os alimentos frescos ao nível dos olhos, proporcionando um acesso mais cómodo no dia a dia. Os frigoríficos Side-by-Side oferecem acesso fácil tanto ao frigorífico como ao congelador, combinando funcionalidade, capacidade e um design moderno. esso ergonómico aos alimentos frescos.
Combinados: Design clássico, ideal para espaços mais reduzidos.
Explore a nossa gama de frigoríficos LG e encontre o modelo que melhor se adapta ao seu espaço e à sua rotina.
Como funciona a tecnologia LG InstaView™?
A tecnologia LG InstaView™ transforma a forma como interage com o seu frigorífico, permitindo-lhe ver o interior sem necessidade de abrir a porta. Com apenas dois toques no elegante painel de vidro, este ilumina-se instantaneamente, ajudando a manter o ar frio no interior e a reduzir o desperdício de energia. Disponível em modelos selecionados de frigoríficos LG, a tecnologia InstaView™ aumenta a conveniência no dia a dia e ajuda a minimizar as variações de temperatura, contribuindo para manter os alimentos frescos durante mais tempo.
- Redução da perda de ar frio: Veja o conteúdo sem abrir a porta.
- Design elegante em vidro: Acrescenta um toque moderno e sofisticado à sua cozinha.
- Inovação prática: move uma melhor organização dos alimentos e ajuda a reduzir o consumo de energia.
Descubra como a tecnologia LG InstaView™ pode tornar o seu dia a dia mais prático e sustentável.
O que torna o Compressor Linear Inverter da LG único?
O Compressor Linear Inverter da LG é uma tecnologia avançada de refrigeração concebida para proporcionar maior eficiência energética e um funcionamento mais silencioso. Este compressor ajusta automaticamente a potência de refrigeração de acordo com as necessidades do frigorífico, consumindo até menos 32% de energia em comparação com os compressores convencionais e operando com níveis de ruído tão baixos quanto 36 dB.3 O resultado é um controlo de temperatura mais consistente, menor consumo de eletricidade e um ambiente mais tranquilo na cozinha.
Como é que os frigoríficos LG mantêm os alimentos frescos durante mais tempo?
Os frigoríficos LG utilizam a tecnologia NatureFRESH™ para manter níveis ideais de humidade e uma temperatura precisa em todo o interior. A tecnologia NatureFRESH™ combina um sistema avançado de circulação de ar com a gaveta Fresh Balancer™, ajudando a preservar a frescura, o sabor e os nutrientes dos alimentos durante mais tempo. Testes independentes demonstram que esta tecnologia pode ajudar a manter até 95% da vitamina C presente em frutas e vegetais após sete dias.
- Fresh Balancer™: Controlo personalizado da humidade para frutas e legumes.
- Multi Air Flow: Refrigeração uniforme em todas as prateleiras.
- DoorCooling+™: Refrigeração rápida para os alimentos armazenados com maior frequência.
Descubra como as tecnologias de conservação de alimentos da LG ajudam a manter os seus ingredientes frescos, crocantes e saborosos durante mais tempo no nosso Guia de Frigoríficos.
Como escolher a capacidade e as funcionalidades certas para o seu frigorífico LG?
Escolher o frigorífico certo começa por avaliar o espaço disponível na sua cozinha e os hábitos alimentares do seu agregado familiar. A gama LG inclui modelos compactos com cerca de 200 litros de capacidade, bem como soluções familiares espaçosas que podem atingir os 700 litros. Os frigoríficos equipados com a tecnologia LG ThinQ™ permitem monitorização e controlo remoto através da aplicação, proporcionando maior conveniência para lares conectados. Funcionalidades como os dispensadores de água e gelo acrescentam praticidade ao dia a dia, enquanto tecnologias como Door-in-Door™ facilitam o acesso rápido aos alimentos mais utilizados e ajudam a reduzir a perda de ar frio. Já o sistema Hygiene FRESH+™ contribui para reduzir odores e manter o ambiente interior mais higiénico.
- Passo 1: Meça o espaço disponível na cozinha, incluindo a área necessária para a abertura das portas.
- Passo 2: Avalie os seus hábitos de compra e as necessidades de armazenamento de alimentos.
- Passo 3: Escolha as funcionalidades que melhor se adaptam à sua rotina diária.
Explore o nosso Guia de Frigoríficos para comparar capacidades, tecnologias e funcionalidades, e encontrar o modelo LG ideal para a sua casa.
Dicas úteis para utilizar e organizar o seu frigorífico LG
Uma boa organização do seu frigorífico LG ajuda a manter os alimentos frescos durante mais tempo e a reduzir o desperdício alimentar. Coloque os alimentos prontos a consumir ao nível dos olhos, guarde carnes e peixes crus na prateleira inferior e utilize a gaveta Fresh Balancer™ para conservar frutas e legumes nas condições ideais. Estudos de segurança alimentar indicam que manter o frigorífico entre 3 °C e 5 °C ajuda a limitar o crescimento de bactérias e a prolongar a conservação dos alimentos.
- Identifique as sobras com a data de preparação para evitar esquecimentos e desperdício.
- Mantenha as saídas de ar desobstruídas para garantir uma circulação de ar eficiente.
Care tips for long-lasting refrigerator performance
A manutenção regular ajuda a garantir que o seu frigorífico LG funciona de forma eficiente durante muitos anos. Limpe os vedantes das portas mensalmente para assegurar um fecho hermético e aspire as serpentinas do condensador duas vezes por ano para manter um desempenho de refrigeração ideal. Se o seu modelo incluir dispensador de água, recomenda-se a substituição do filtro de água a cada seis meses. Além disso, o filtro Hygiene FRESH+™ da LG ajuda a reduzir odores e bactérias, diminuindo a necessidade de manutenção frequente. Estudos indicam que um frigorífico devidamente mantido pode durar mais de 12 anos, proporcionando um desempenho fiável a longo prazo.
- Limpe regularmente as superfícies interiores com um detergente suave e água morna.
- Verifique os vedantes das portas para identificar sinais de desgaste ou fissuras e substitua-os, se necessário.
- Utilize a aplicação LG ThinQ™ para receber lembretes de manutenção e dicas de resolução de problemas.
Explore o nosso Guia de Frigoríficos para descobrir mais conselhos de especialistas sobre manutenção e cuidados do seu frigorífico.
Referências
1. LG UK: Tipos de frigoríficos e congeladores explicados.
2. LG UK: As vantagens da tecnologia LG InstaView Door-in-Door™.
3. Energy Saving Trust: Investigação sobre eficiência energética de eletrodomésticos.
4. Food Standards Agency: Temperaturas seguras para frigoríficos e conservação de alimentos.
5. Which?: Durabilidade dos frigoríficos e conselhos de manutenção.