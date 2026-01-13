About Cookies on This Site

Máquina de lavar loiça de encastre LG QuadWashᵀᴹ inox com classe energética D, cestos EasyRack Plusᵀᴹ e Inverter Direct Driveᵀᴹ

Classificação energética : UE
Folha de produto
Classificação energética : UE
Folha de produto

Máquina de lavar loiça de encastre LG QuadWashᵀᴹ inox com classe energética D, cestos EasyRack Plusᵀᴹ e Inverter Direct Driveᵀᴹ

DB243TX
Funcionalidades principais

  • Classe energética D
  • Sistema de lavagem QuadWashᵀᴹ
  • Arrumação flexivel Easy Rackᵀᴹ Plus com 3 cestos
  • Controlo da máquina e download de novos programas via aplicação LG ThinQᵀᴹ
Mais
Interior lifestyle image showcasing the LG Built-In Dishwasher
DesempenhoConveniênciaInteligênciaDesign

Preparado para uma cozinha à sua medida?

Imagem aproximada dos braços da máquina de lavaer loiça a projetar jatos de água intensos

Limpeza multi-direcional

O sistema QuadWash™ lava os seus pratos de todos os ângulos

Ilustra o design espaçoso da máquina de lavar loiça LG, com uma variedade de pratos colocados.

Uso eficaz do espaço

Soluções fáceis e flexíveis para colocar a loiça na máquina

Interior de uma cozinha com uma máquina de lavar loiça LG com a porta parcialmente aberta e a app LG ThinQ™ a exibir notificação de ciclo completo.

Desfrute de uma lavagem inteligente

Descarregue novos ciclos de lavagem através da app LG ThinQ™

*A imagem acima exibida serve apenas para efeitos ilustrativos e pode diferir do produto final

Certificado por TÜV

Remove 99.99% das bactérias comuns.

*Resultado baseado no teste da TÜV com o modelo LG DB475TXS. O teste foi realizado com o programa Eco onde usaram 6 tipos de bactérias (Escherichia coli, Aspergillus vericolor, Bacillus subtils, Alternaria alternata, Micrococcus luteus, Penicillium chrysogenum). O resultado pode variar conforme a utilização.

QuadWash™

Lavagem poderosa e delicada

O sistema QuadWash™ utiliza quatro braços de lavagem multi-direccionais que pulverizam água minuciosamente para cada peça de loiça, enquanto a Zona Dupla permite diferentes níveis de pressão de água em cada cesto.

*As imagens de produto do vídeo acima servem para fins ilustrativos e podem diferir do produto final.

Lavangem profunda, em todos os ângulos

Escolha um nível de intensidade diferente para o cesto superior e inferior, para uma lavagem delicada dos seus copos e uma lavagem profunda dos tachos e panelas, numa única lavagem.

*A imagem acima exibida serve apenas para efeitos ilustrativos e pode diferir do produto final

EasyRack™Plus

Opções de arrumação mais flexíveis

A arrumação flexível EasyRack™ Plus permite a configuração dos cestos da forma mais adequada à sua loiça

*As imagens acima exibidas servem apenas para efeitos ilustrativos e podem diferir do produto final

Terceiro cesto

Maior versatilidade

O terceiro cesto proporciona mais espaço para colocar todos os seus utensílios de cozinha, mesmo os mais volumosos

Demonstração da arrumação de espátulas, colheres, garfos e facas no terceiro cesto de uma máqui a de laavar loiça de encastre LG.

*A imagem acima exibida serve apenas para efeitos ilustrativos e pode diferir do produto final.

*O terceiro cesto proporciona mais espaço para arrumar todo o tipo de utensílos de cozinha tais como espátulas, colheres, entre outros.

Desempenho poderoso e delicado

Desfrute de um desempenho fiável, de uma marca de confiança.

Homem a ler um livro na cozinha com a máquina de lavar loiça de encastre LG está em funcionamento.

*A imagem acima exibida serve apenas para efeitos ilustrativos e pode diferir do produto final.

*Nível de ruído: 41dB ou inferior, baseado em testes internos LG

*Baseado em resultados de testes internos (nível de ruído, medição PWL) com modo Eco + Poupança de energia + definições de opções AOD (Janeiro 2019).

* Os níveis de ruído são medidos como uma média de todo o ciclo de lavagem, incluíndo pré-lavagem, lavagem principal, enxaguamento e secagem.

*Os níveis de ruído podem variar consoante o ciclo selecionado e as condições de utilização.

*2 anos de peças e mão de obra + 8 anos no motor (peças apenas).

LG ThinQ™

Funções inteligentes para maior conforto

Receba uma notificação do fim do ciclo de lavagem através da aplicação LG ThinQ™.

Funções Inteligentes Para Maior Conforto

*A imagem acima exibida serve apenas para efeitos ilustrativos e pode diferir do produto final.

*Para utilizar esta função, precisa de instalar a app LG ThinQ™ da Play Store do SO Android (versão 7.0 e superior) ou AppStore do iOS (versáo 12.0 ou superior). ~E necessário efetuar um registo e conectar o produto.

*Aquando da primeira conexão, deverá fazê-lo ligando à mesma rede wi-fi, sendo que os equipamentos deverão sempre fucnionar no ambiente wi-fi registado.

Mais opções de lavagem para a sua loiça

Descarregue novos ciclos de lavagem através da app LG ThinQ™, e desfrute de mais opções de limpeza. 

Limpeza personalizada

Personaliza as definições da sua máquina de lavar loiça através da app LG ThinQ™ instalada no seu dispositivo inteligente.

*A imagem acima exibida serve apenas para efeitos ilustrativos e pode diferir do produto final.

Elegante por dentro e por fora

Construída inteiramente com aço inoxidável, a máquina proporciona uma durabilidade prolongada, resistência à acumulação de bactérias e uma manutenção fácil

Máquina de lavar loiça de encastre LG com a porta aberta, a mostrar o seu interior em aço inoxidável.

*A imagem acima exibida serve apenas para efeitos ilustrativos e pode diferir do produto final.

Design inovador

Cozinha com a máquina de lavar loiça de encastre LG, forno, exaustor e placa de indução.

Estilo e harmonia

Imagem aproximada do painel LED da máquina de lavar loiça de encastre LG.

Controlos elegantes e ocultos

Visão geral de uma cozinha moderna com uma máquina de lavar loiça de encastre LG instalada por baixo do balcão.

Porta fixa

*A imagem acima exibida serve apenas para efeitos ilustrativos e pode diferir do produto final.

Guia de instalação da máquina de lavar loiça de encastre

Clique para saber mais detalhes sobre como instalar a máquina de lavar loiça no seu espaço, incluíndo um guia com medidas e outros critérios importantes.

Clique para saber mais detalhes sobre como instalar a máquina de lavar loiça no seu espaço, incluíndo um guia com medidas e outros critérios importantes.
1. Medidas da área de instalação

1. Medidas da área de instalação

2. Precauções de instalação

Selecione um local até 1 metro de distãncia do esgoto para facilitar a ligação à rede de água e garantir o escoamento.

Exibição das precauções a ter aquando da instalação da máquina de lavar loiça de encastre LG

3. Painel da porta

Montar o painel fixo da porta

Altura: 650-720mm / Peso: 2.5-8kg

Margens necessárias para instalar uma máquina de lavar loiça de encastre da LG

Peças e acessórios

Peças incluídas para instalação

Caixas na bancada da cozinha

Conteúdo da caixa

  • Imagem de ícone do funil

    Funil

  • Imagem de ícone das cintas de ruído (lateral)
    Cintas de ruído (lateral)
  • Imagem de ícone dos parafusos de madeira

    Parafusos de madeira

    (∅4 x 12mm)

  • Imagem de ícone dos Parafusos para ajuste da porta (∅4 x 40mm)

    Parafusos para ajuste da porta (∅4 x 40mm)

  • Imagem de ícone dos suportes de painel

    Suportes do painel

Descarregue o manual para obter instruções sobre a utilização e definições do produto

Guia de utilização

Perguntas e Respostas Frequentes

Q.

Que tipo de detergente devo utilizar na minha máquina de lavar loiça?

A.

Deverá utilizar detergentes específicos para máquina de lavar loiça, e não detergentes genéricos. Existem três tipos de detergente: pó, líquido e pastilha. Cada detergente poderá ter a sua rapidez de dissolução e capacidades de limpeza, consoante o seu tipo e fabricante. Consulte previamente a informação de produto e utilize a dose de detergente recomendada pelo fabricante, com base na quantidade de loiça e a sujidade.

Q.

Preciso de fazer pré-lavagem da minha loiça antes de a colocar na máquina de lavar?

A.

As máquinas de lavar loiça LG utilizam o poderoso fluxo de água do sistema de lavagem QuadWash™ onde, em conjunto com o TrueSteam™, elimina a sujidade com eficácia, sem necessidade de fazer pré-lavagem. No entanto, uma breve passagem por água para remover as partículas de comida maiores pode ajudar à eficácia da limpeza. Tire mais partido das capacidades de limpeza da sua máquina fazendo uma pré-lavagem sempre que necessário. Remova as partículas de comida maiores e coloque a loiça na sua máquina de imediato.

Q.

Qual é a forma ideal de colocar a loiça na minha máquina?

A.

Cesto inferior: Tachos e panelas virados para baixo, pratos de refeição, pratos de sopa, pratos de sobremesa, e copos de vinho (utilizando o suporte para copos de vinho)

Q.

Posso lavar recipientes de plástico na minha máquina de lavar loiça?

A.

Sim, mas apenas se forem feitos de plático resistente ao calor, os plásticos convencionais podem deformar com o tempo em lavagens a altas temperaturas.

Q.

O que posso fazer para remover manchas de água nos meus pratos?

A.

A funcionalidade TrueSteam™ nas máquinas de lavar loiça LG pode efetivamente remover manchas de água dos pratos.

Adicionalmente, um enxaguamento adicional reduz a superficie de tensão das gotas de água, indicado para secar os pratos e prevenir as manchas.

O enxaguamento adicional é adicionado automaticamente na secagem, bastando levantar a tampa do dispensador de detergente e preenchendo-o ao máximo.

Q.

Como posso remover os odores de comida após o uso?

A.

Recomendamos a limpeza do filtro a cada 1 a 2 semans para remover odores.

Dica: para esterilizar o interior da máquina de lavar loiça, coloque 200 a 300ml de vinagre branco numa taça rasa, coloque-a no cesto superior, e ative o ciclo automático

Q.

A máquina de lavar loiça pode ser instalada em zonas exteriores?

A.

Este equipamento foi desenvolvido para funcionar apenas em interior, e não deve ser utilizado para fins comerciais (cafés, etc.), industriais ou laboratoriais.

(Não pode ser instalada para efeitos de pesquisa em escolas de ciências para limpeza de químicos).

No entanto, é possível instalar este equipamento apenas para exposição e não para funcionamento efetivo.

SUMÁRIO

Imprimir

DIMENSÕES

DB243TX
Material da cuba
Aço inoxidável
Dimensões do produto (LxAxP, em mm)
598 x 815 x 554
Fonte de alimentação (V)
220-240V~
Smart Diagnosis
Sim

Todas as especificações

CICLOS E OPÇÕES

  • Atrasar início

    Sim

  • Automático

    Sim

  • Cancelar

    Sim

  • Bloqueio de controlo

    Sim

  • Delicado

    Sim

  • Download de programa

    Sim

  • Zona dupla

    Sim

  • Eco

    Sim

  • Poupança energética

    Sim

  • Expresso

    Sim

  • Secagem extra

    Sim

  • Meia carga

    Sim

  • Intenso

    Não

  • Alta temperatura

    Sim

  • Intensivo

    Sim

  • Limpeza da máquina

    Sim

  • Normal

    Não

  • Número de opções

    7

  • Número de ciclos de lavagem

    9

  • Refrescar

    Não

  • Enxaguar

    Sim

  • Vapor

    Não

  • Turbo

    Sim

DESIGN

  • Cor

    Noble Steel

  • Indicadores de estado

    Não

  • Indicador de tempo restante

    LED

  • Material da cuba

    Aço inoxidável

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

  • Tipo de ecrã

    LED

  • Tipo de instalação

    Integração total

  • Tipo de painel

    Painel superior

  • Número total de conjuntos

    14

DIMENSÕES E PESO

  • Pés ajustáveis (mm)

    60

  • Dimensões da embalagem (LxAxP, em mm)

    683 x 840 x 654

  • Peso Embalagem (kg)

    45

  • Dimensões do produto (LxAxP, em mm)

    598 x 815 x 554

  • Peso do produto (kg)

    40

DESEMPENHO DE ENERGIA/ÁGUA

  • Nível de Ruído (dBA)

    44

  • Tempo por Ciclo

    297

  • Classe de Eficiência Energética

    D

  • Tempo por Ciclo Rápido

    38

  • Classe de Emissão de Ruído

    B

  • Tempo por Ciclo Turbo

    59

  • Consumo de Água (L)

    9,9

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

  • Aqua-Stop

    Sim

  • Tratamento Anti-Bacteriano

    Sim

  • Abertura automática da porta

    Não

  • Doseador de detergente e abrilhantador

    Sim

  • Motor Direct Drive™

    Sim

  • Motor Inverter Direct Drive™

    Sim

  • Número de braços aspersores

    3

  • QuadWash™

    Sim

  • Sistema de lavagem SenseClean

    Sim

  • Smart Rack+™

    Sim (Cesto superior parcialmente dobrável / Cesto inferior parcialment dobrável)

  • Sensor de sujidade

    Sim

  • TrueSteam™

    Não

  • Sistema de lavagem Vario

    Sim

  • Descalcificador

    Sim

ENERGIA / TENSÃO

  • Frequência (Hz)

    50Hz

  • Consumo energético (W)

    1600-1800W

  • Fonte de alimentação (V)

    220-240V~

CARACTERÍSTICAS DAS GAVETAS

  • Terceira gaveta ajustável em altura

    Sim (fixa)

  • Cesto para talheres

    Não

RECURSOS INTELIGENTES

  • NFC

    Não

  • Apoio ao cliente proativo

    Não

  • Controlo Remoto

    Não

  • Monitorização remota

    Sim

  • Smart Diagnosis™

    Sim

  • ThinQ™ (Wi-Fi)

    Sim

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
Para saber mais sobre como este produto lida com dados e os seus direitos como utilizador, visite ″Cobertura de Dados e Especificações″ em LG Privacy

