Máquina de lavar loiça de encastre LG QuadWashᵀᴹ inox com classe energética D, cestos EasyRack Plusᵀᴹ e Inverter Direct Driveᵀᴹ
Máquina de lavar loiça de encastre LG QuadWashᵀᴹ inox com classe energética D, cestos EasyRack Plusᵀᴹ e Inverter Direct Driveᵀᴹ
DB243TX
()
Preparado para uma cozinha à sua medida?
Limpeza multi-direcional
O sistema QuadWash™ lava os seus pratos de todos os ângulos
Uso eficaz do espaço
Soluções fáceis e flexíveis para colocar a loiça na máquina
Desfrute de uma lavagem inteligente
Descarregue novos ciclos de lavagem através da app LG ThinQ™
*A imagem acima exibida serve apenas para efeitos ilustrativos e pode diferir do produto final
Certificado por TÜV
Remove 99.99% das bactérias comuns.
*Resultado baseado no teste da TÜV com o modelo LG DB475TXS. O teste foi realizado com o programa Eco onde usaram 6 tipos de bactérias (Escherichia coli, Aspergillus vericolor, Bacillus subtils, Alternaria alternata, Micrococcus luteus, Penicillium chrysogenum). O resultado pode variar conforme a utilização.
QuadWash™
Lavagem poderosa e delicada
O sistema QuadWash™ utiliza quatro braços de lavagem multi-direccionais que pulverizam água minuciosamente para cada peça de loiça, enquanto a Zona Dupla permite diferentes níveis de pressão de água em cada cesto.
Lavangem profunda, em todos os ângulos
Escolha um nível de intensidade diferente para o cesto superior e inferior, para uma lavagem delicada dos seus copos e uma lavagem profunda dos tachos e panelas, numa única lavagem.
EasyRack™Plus
Opções de arrumação mais flexíveis
A arrumação flexível EasyRack™ Plus permite a configuração dos cestos da forma mais adequada à sua loiça
Terceiro cesto
Maior versatilidade
O terceiro cesto proporciona mais espaço para colocar todos os seus utensílios de cozinha, mesmo os mais volumosos
Demonstração da arrumação de espátulas, colheres, garfos e facas no terceiro cesto de uma máqui a de laavar loiça de encastre LG.
*O terceiro cesto proporciona mais espaço para arrumar todo o tipo de utensílos de cozinha tais como espátulas, colheres, entre outros.
Desempenho poderoso e delicado
Desfrute de um desempenho fiável, de uma marca de confiança.
Homem a ler um livro na cozinha com a máquina de lavar loiça de encastre LG está em funcionamento.
*Nível de ruído: 41dB ou inferior, baseado em testes internos LG
*Baseado em resultados de testes internos (nível de ruído, medição PWL) com modo Eco + Poupança de energia + definições de opções AOD (Janeiro 2019).
* Os níveis de ruído são medidos como uma média de todo o ciclo de lavagem, incluíndo pré-lavagem, lavagem principal, enxaguamento e secagem.
*Os níveis de ruído podem variar consoante o ciclo selecionado e as condições de utilização.
*2 anos de peças e mão de obra + 8 anos no motor (peças apenas).
LG ThinQ™
Funções inteligentes para maior conforto
Receba uma notificação do fim do ciclo de lavagem através da aplicação LG ThinQ™.
Funções Inteligentes Para Maior Conforto
*Para utilizar esta função, precisa de instalar a app LG ThinQ™ da Play Store do SO Android (versão 7.0 e superior) ou AppStore do iOS (versáo 12.0 ou superior). ~E necessário efetuar um registo e conectar o produto.
*Aquando da primeira conexão, deverá fazê-lo ligando à mesma rede wi-fi, sendo que os equipamentos deverão sempre fucnionar no ambiente wi-fi registado.
Elegante por dentro e por fora
Construída inteiramente com aço inoxidável, a máquina proporciona uma durabilidade prolongada, resistência à acumulação de bactérias e uma manutenção fácil
Máquina de lavar loiça de encastre LG com a porta aberta, a mostrar o seu interior em aço inoxidável.
Design inovador
Guia de instalação da máquina de lavar loiça de encastre
Clique para saber mais detalhes sobre como instalar a máquina de lavar loiça no seu espaço, incluíndo um guia com medidas e outros critérios importantes.
1. Medidas da área de instalação
1. Medidas da área de instalação
2. Precauções de instalação
Selecione um local até 1 metro de distãncia do esgoto para facilitar a ligação à rede de água e garantir o escoamento.
Exibição das precauções a ter aquando da instalação da máquina de lavar loiça de encastre LG
3. Painel da porta
Montar o painel fixo da porta
Altura: 650-720mm / Peso: 2.5-8kg
Margens necessárias para instalar uma máquina de lavar loiça de encastre da LG
Peças e acessórios
Peças incluídas para instalação
Caixas na bancada da cozinha
Conteúdo da caixa
Descarregue o manual para obter instruções sobre a utilização e definições do produto
Perguntas e Respostas Frequentes
Q.
Que tipo de detergente devo utilizar na minha máquina de lavar loiça?
A.
Deverá utilizar detergentes específicos para máquina de lavar loiça, e não detergentes genéricos. Existem três tipos de detergente: pó, líquido e pastilha. Cada detergente poderá ter a sua rapidez de dissolução e capacidades de limpeza, consoante o seu tipo e fabricante. Consulte previamente a informação de produto e utilize a dose de detergente recomendada pelo fabricante, com base na quantidade de loiça e a sujidade.
Q.
Preciso de fazer pré-lavagem da minha loiça antes de a colocar na máquina de lavar?
A.
As máquinas de lavar loiça LG utilizam o poderoso fluxo de água do sistema de lavagem QuadWash™ onde, em conjunto com o TrueSteam™, elimina a sujidade com eficácia, sem necessidade de fazer pré-lavagem. No entanto, uma breve passagem por água para remover as partículas de comida maiores pode ajudar à eficácia da limpeza. Tire mais partido das capacidades de limpeza da sua máquina fazendo uma pré-lavagem sempre que necessário. Remova as partículas de comida maiores e coloque a loiça na sua máquina de imediato.
Q.
Qual é a forma ideal de colocar a loiça na minha máquina?
A.
Cesto inferior: Tachos e panelas virados para baixo, pratos de refeição, pratos de sopa, pratos de sobremesa, e copos de vinho (utilizando o suporte para copos de vinho)
Q.
Posso lavar recipientes de plástico na minha máquina de lavar loiça?
A.
Sim, mas apenas se forem feitos de plático resistente ao calor, os plásticos convencionais podem deformar com o tempo em lavagens a altas temperaturas.
Q.
O que posso fazer para remover manchas de água nos meus pratos?
A.
A funcionalidade TrueSteam™ nas máquinas de lavar loiça LG pode efetivamente remover manchas de água dos pratos.
Adicionalmente, um enxaguamento adicional reduz a superficie de tensão das gotas de água, indicado para secar os pratos e prevenir as manchas.
O enxaguamento adicional é adicionado automaticamente na secagem, bastando levantar a tampa do dispensador de detergente e preenchendo-o ao máximo.
Q.
Como posso remover os odores de comida após o uso?
A.
Recomendamos a limpeza do filtro a cada 1 a 2 semans para remover odores.
Dica: para esterilizar o interior da máquina de lavar loiça, coloque 200 a 300ml de vinagre branco numa taça rasa, coloque-a no cesto superior, e ative o ciclo automático
Q.
A máquina de lavar loiça pode ser instalada em zonas exteriores?
A.
Este equipamento foi desenvolvido para funcionar apenas em interior, e não deve ser utilizado para fins comerciais (cafés, etc.), industriais ou laboratoriais.
(Não pode ser instalada para efeitos de pesquisa em escolas de ciências para limpeza de químicos).
No entanto, é possível instalar este equipamento apenas para exposição e não para funcionamento efetivo.
SUMÁRIO
DIMENSÕES
Todas as especificações
CICLOS E OPÇÕES
Atrasar início
Sim
Automático
Sim
Cancelar
Sim
Bloqueio de controlo
Sim
Delicado
Sim
Download de programa
Sim
Zona dupla
Sim
Eco
Sim
Poupança energética
Sim
Expresso
Sim
Secagem extra
Sim
Meia carga
Sim
Intenso
Não
Alta temperatura
Sim
Intensivo
Sim
Limpeza da máquina
Sim
Normal
Não
Número de opções
7
Número de ciclos de lavagem
9
Refrescar
Não
Enxaguar
Sim
Vapor
Não
Turbo
Sim
DESIGN
Cor
Noble Steel
Indicadores de estado
Não
Indicador de tempo restante
LED
Material da cuba
Aço inoxidável
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
Tipo de ecrã
LED
Tipo de instalação
Integração total
Tipo de painel
Painel superior
Número total de conjuntos
14
DIMENSÕES E PESO
Pés ajustáveis (mm)
60
Dimensões da embalagem (LxAxP, em mm)
683 x 840 x 654
Peso Embalagem (kg)
45
Dimensões do produto (LxAxP, em mm)
598 x 815 x 554
Peso do produto (kg)
40
DESEMPENHO DE ENERGIA/ÁGUA
Nível de Ruído (dBA)
44
Tempo por Ciclo
297
Classe de Eficiência Energética
D
Tempo por Ciclo Rápido
38
Classe de Emissão de Ruído
B
Tempo por Ciclo Turbo
59
Consumo de Água (L)
9,9
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Aqua-Stop
Sim
Tratamento Anti-Bacteriano
Sim
Abertura automática da porta
Não
Doseador de detergente e abrilhantador
Sim
Motor Direct Drive™
Sim
Motor Inverter Direct Drive™
Sim
Número de braços aspersores
3
QuadWash™
Sim
Sistema de lavagem SenseClean
Sim
Smart Rack+™
Sim (Cesto superior parcialmente dobrável / Cesto inferior parcialment dobrável)
Sensor de sujidade
Sim
TrueSteam™
Não
Sistema de lavagem Vario
Sim
Descalcificador
Sim
ENERGIA / TENSÃO
Frequência (Hz)
50Hz
Consumo energético (W)
1600-1800W
Fonte de alimentação (V)
220-240V~
CARACTERÍSTICAS DAS GAVETAS
Terceira gaveta ajustável em altura
Sim (fixa)
Cesto para talheres
Não
RECURSOS INTELIGENTES
NFC
Não
Apoio ao cliente proativo
Não
Controlo Remoto
Não
Monitorização remota
Sim
Smart Diagnosis™
Sim
ThinQ™ (Wi-Fi)
Sim
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
Para saber mais sobre como este produto lida com dados e os seus direitos como utilizador, visite ″Cobertura de Dados e Especificações″ em LG Privacy
