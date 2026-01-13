Máquina de lavar loiça de encastre LG DB365TXS, eficiência energética B, QuadWash™, TrueSteam™, 3 cestos, abertura automática de porta

O manual do utilizador e a folha de instalação estão divididos em (A) Instalar a porta deslizante e (B) Instalar a porta fixa, siga as instruções para a sua situação.

Se a porta pesar entre 8 a 11 kg, ajuste a tensão da mola na porta para tornar a abertura de porta mais fácil.

(A) Instalar a porta deslizante

Altura: 720 - 780 mm / Peso: 2,5 - 11 kg