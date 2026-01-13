We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Máquina de lavar loiça de encastre LG DB365TXS, eficiência energética B, QuadWash™, TrueSteam™, 3 cestos, abertura automática de porta
Preparado para uma cozinha à sua medida?
Classificação Energética Classse B
Poupe e mantenha a loiça impecável numa máquina criada para maior eficiência energética.
Loiça Impecável e Higienizada
Use a função TrueSteam™ para evitar lavagens desnecessárias e manchas de água.
Limpeza Multi-direccional
Sistema QuadWash™ atinge os pratos de qualquer ângulo para uma limpeza profunda e total.
Lavagem e Funcionamento Inteligente
Descarregue novos ciclos de lavagem, ou use outras opções disponíveis na aplicação LG ThinQ™.
Certificação TÜV
Remove 99,99% das bactérias domésticas mais comuns.
*Resultado baseado no teste da TÜV com o modelo LG DB475TXS. O teste foi realizado com o programa Eco onde usaram 6 tipos de bactérias (Escherichia coli, Aspergillus vericolor, Bacillus subtils, Alternaria alternata, Micrococcus luteus, Penicillium chrysogenum). O resultado pode variar conforme a utilização.
Limpeza Eficaz
Tenha mais tempo para si sem preocupações graças à eficiência das LG QuadWash™.
Máquina de lavar loiça de encastre com a porta parcialmente aberta e uma etiqueta energética classe B.
FAQs
Lava a Loiça sem Esforço
Alimentação Segura e Higiénica
A função TrueSteam™ limpa a loiça com vapor, para uma limpeza e proteção para si e a sua família.
Com a função TrueSteam™ lave facilmente a loiça, mesmo com gordura agarrada.
Máquina de lavar loiça de encastre com a porta totalmente aberta, revela pratos sujos no interior.
Confie na tecnologia TrueStream™ para lavar toda a loiça no interior da máquina.
Vista interior da máquina de lavar loiça coberta com vapor para cobertura total e limpeza minuciosa.
O TrueSteam™ deixa a loiça limpa e brilhante, reduzindo as manchas de água até 30%*.
Um copo de vinho com manchas de água de um lado, e limpo e cristalino do outro após a lavagem a vapor.
*Comparado com o modelog LG sem TrueStream™. Baseado na contagem de manchas de água entre o modelo DFB325 (vapor) e DFB415 (sem vapor), de acordo com os métodos internos de teste da LG.
Excelente Desempenho de Lavagem
Limpeza Poderosa em Todos os Ângulos
O sistema QuadWash™ utiliza quatro braços de lavagem multi-direccionais que pulverizam água minuciosamente para cada peça de loiça, enquanto a Zona Dupla permite diferentes níveis de pressão de água em cada cesto.
Escolha um nível de intensidade diferente para o cesto superior e inferior, para uma lavagem delicada dos seus copos e uma lavagem profunda dos tachos e panelas, numa única lavagem.
Interior da máquina de lavar loiça com uma lavagem delicada no cesto superior e uma lavagem profundo no cesto inferior.
Interior Ajustável
Opções de Arrumação Mais Flexíveis
A arrumação flexível EasyRack™ Plus permite a configuração dos cestos da forma mais adequada à sua loiça.
Otimização do Desempenho
Funções Inteligentes para Maior Conforto
Receba uma notificação do fim do ciclo de lavagem através da aplicação LG ThinQ™.
Um smartphone mostra a aplicação LG ThinQ™ com 3 funções da aplicação: Download Programa, Notificações e Smart Diagnosis.
Ligue a aplicação LG ThinQ™ e escolha o programa mais adequado para a sua loiça.
Um homem segura um tacho ao lado da máquina de lavar loiça enquanto aparece o ciclo indicado para tachos na aplicação ThinQ™.
Personalize as definições da sua máquina de lavar loiça na aplicação LG ThinQ™ no seu dispositivo inteligente.
Uma mulher olha para o seu telemóvel na cozinha e o smartphone mostra as definições de personalização na aplicação ThinQ™.
Performance Poderosa e Silenciosa
Concebida com menos peças móveis, para desfrutar de uma performance de lavagem silenciosa e fiável.
Homem segura num bebé a dormir numa cozinha pouco iluminada, máquina de lavar loiça de encastre trabalha no fundo.
Design Elegante e Inovador
Guia de Instalação da Máquina de Lavar Loiça de Encastre
Clique para obter mais informações sobre a forma como a máquina de lavar loiça de encastre se adapta ao seu espaço, incluindo um guia de medidas e outros critérios a ter em conta.
Um guia mostra quais as dimensões necessárias para a área de instalação.
Escolha um local a uma distância igual ou inferior a um metro do ponto de ligação à torneira e escoamento.
Uma máquina de lavar loiça a ser instalada perto da bancada e lava-loiça para uma ligação mais fácil à torneira e garantir o escoamento.
O manual do utilizador e a folha de instalação estão divididos em (A) Instalar a porta deslizante e (B) Instalar a porta fixa, siga as instruções para a sua situação.
Se a porta pesar entre 8 a 11 kg, ajuste a tensão da mola na porta para tornar a abertura de porta mais fácil.
(A) Instalar a porta deslizante
Altura: 720 - 780 mm / Peso: 2,5 - 11 kg
Dimensões da porta deslizante da máquina de lavar loiça.
Peças e Acessórios
Caixas na mesa da cozinha.
Veja quais os acessórios que vêm na caixa para a instalação.
Peças da máquina de lavar loiça, funil e fita antirruído.
Peças da máquina de lavar loiça, fita de barreira contra humidade e fitas antirruído.
Peças da máquina de lavar loiça, suportes do painel.
Descarregue o manual de instruções do produto.
Perguntas e Respostas Frequentes
Que tipo de detergente devo utilizar na minha máquina de lavar loiça?
Deverá utilizar detergentes específicos para máquina de lavar loiça, e não detergentes genéricos. Existem três tipos de detergente: pó, líquido e pastilha. Cada detergente poderá ter a sua rapidez de dissolução e capacidades de limpeza, consoante o seu tipo e fabricante. Consulte previamente a informação de produto e utilize a dose de detergente recomendada pelo fabricante, com base na quantidade de loiça e a sujidade.
Preciso de fazer pré-lavagem da minha loiça antes de a colocar na máquina de lavar?
As máquinas de lavar loiça LG utilizam o poderoso fluxo de água do sistema de lavagem QuadWash™ onde, em conjunto com o TrueSteam™, elimina a sujidade com eficácia, sem necessidade de fazer pré-lavagem. No entanto, uma breve passagem por água para remover as partículas de comida maiores pode ajudar à eficácia da limpeza. Tire mais partido das capacidades de limpeza da sua máquina fazendo uma pré-lavagem sempre que necessário. Remova as partículas de comida maiores e coloque a loiça na sua máquina de imediato.
Qual é a forma ideal de colocar a loiça na minha máquina?
Cesto inferior: Tachos e panelas virados para baixo, pratos de refeição, pratos de sopa, pratos de sobremesa, e copos de vinho (utilizando o suporte para copos de vinho)
Posso lavar recipientes de plástico na minha máquina de lavar loiça?
Sim, mas apenas se forem feitos de plático resistente ao calor, os plásticos convencionais podem deformar com o tempo em lavagens a altas temperaturas.
O que posso fazer para remover manchas de água nos meus pratos?
A funcionalidade TrueSteam™ nas máquinas de lavar loiça LG pode efetivamente remover manchas de água dos pratos.
Adicionalmente, um enxaguamento adicional reduz a superficie de tensão das gotas de água, indicado para secar os pratos e prevenir as manchas.
O enxaguamento adicional é adicionado automaticamente na secagem, bastando levantar a tampa do dispensador de detergente e preenchendo-o ao máximo.
Como posso remover os odores de comida após o uso?
Recomendamos a limpeza do filtro a cada 1 a 2 semans para remover odores.
Dica: para esterilizar o interior da máquina de lavar loiça, coloque 200 a 300ml de vinagre branco numa taça rasa, coloque-a no cesto superior, e ative o ciclo automático
A máquina de lavar loiça pode ser instalada em zonas exteriores?
Este equipamento foi desenvolvido para funcionar apenas em interior, e não deve ser utilizado para fins comerciais (cafés, etc.), industriais ou laboratoriais.
(Não pode ser instalada para efeitos de pesquisa em escolas de ciências para limpeza de químicos).
No entanto, é possível instalar este equipamento apenas para exposição e não para funcionamento efetivo.
Todas as especificações
CICLOS E OPÇÕES
Atrasar início
Sim
Automático
Sim
Cancelar
Sim
Bloqueio de controlo
Sim
Delicado
Sim
Download de programa
Sim
Zona dupla
Sim
Eco
Sim
Poupança energética
Sim
Expresso
Sim
Secagem extra
Sim
Meia carga
Sim
Intenso
Não
Alta temperatura
Sim
Intensivo
Sim
Limpeza da máquina
Sim
Normal
Não
Número de opções
8
Número de ciclos de lavagem
10
Refrescar
Sim
Enxaguar
Sim
Vapor
Sim
Turbo
Sim
DESIGN
Cor
Noble Steel
Indicadores de estado
Indicador (Barra)
Indicador de tempo restante
Não
Material da cuba
STS
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
Tipo de ecrã
LED
Tipo de instalação
Integração total
Tipo de painel
Painel superior
Número total de conjuntos
14
DIMENSÕES E PESO
Pés ajustáveis (mm)
60
Dimensões da embalagem (LxAxP, em mm)
683 x 840 x 654
Peso Embalagem (kg)
50
Dimensões do produto (LxAxP, em mm)
598 x 815 x 554
Peso do produto (kg)
45
DESEMPENHO DE ENERGIA/ÁGUA
Nível de Ruído (dBA)
43
Tempo por Ciclo
233
Tempo por Ciclo Rápido
56
Classe de Emissão de Ruído
B
Tempo por Ciclo Turbo
78
Consumo de Água (L)
9,5
GERAL
Cor
Noble Steel
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Aqua-Stop
Sim
Tratamento Anti-Bacteriano
Sim
Abertura automática da porta
Sim
Doseador de detergente e abrilhantador
Sim
Motor Direct Drive™
Sim
Motor Inverter Direct Drive™
Sim
Número de braços aspersores
3
QuadWash™
Sim
Sistema de lavagem SenseClean
Sim
Smart Rack+™
Sim
Sensor de sujidade
Sim
TrueSteam™
Sim
Sistema de lavagem Vario
Sim
Descalcificador
Sim
ENERGIA / TENSÃO
Frequência (Hz)
50Hz
Consumo energético (W)
1600-1800W
Fonte de alimentação (V)
220-240V~
CARACTERÍSTICAS DAS GAVETAS
Terceira gaveta ajustável em altura
Sim (ajustável)
Cesto para talheres
Não
RECURSOS INTELIGENTES
NFC
Não
Apoio ao cliente proativo
Não
Controlo Remoto
Não
Monitorização remota
Sim
Smart Diagnosis™
Sim
ThinQ™ (Wi-Fi)
Sim
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
