Máquina de lavar loiça de encastre LG DB475TXS, eficiência energética A, QuadWash™, TrueSteam™, 3 cestos, abertura automática de porta

EU_Energy Label_DB475TXS.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto
EU_Energy Label_DB475TXS.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Máquina de lavar loiça de encastre LG DB475TXS, eficiência energética A, QuadWash™, TrueSteam™, 3 cestos, abertura automática de porta

DB475TXS
Vista frontal de Máquina de lavar loiça de encastre LG DB475TXS, eficiência energética A, QuadWash™, TrueSteam™, 3 cestos, abertura automática de porta
vista frontal
vista frontal com vazio
vista frontal com placas abertas
visualização detalhada
visualização detalhada
vista superior com abertura
vista esquerda com vazio
vista esquerda com placas abertas
vista direita com aberto vazio
vista direita com abertura
QuadWash™_O braço de lavagem QuadWash está visível, e a função QuadWash aparece como um ícone.
Vista lateral esquerda (sem loiça, porta meio aberta) instalada numa cozinha branca
vista lateral
Vista de trás

Funcionalidades principais

  • Classe energética A
  • Máxima higienização com TrueSteam™
  • Sistema de lavagem QuadWash™
  • Arrumação fléxivel EasyRack™ Plus com 3 cestos
  • Controlo da máquina e download de novos programas via aplicação LG ThinQ™
Mais

Classificação Energética Classse A

Máquina de lavar loiça de encastre com a porta parcialmente aberta e uma etiqueta energética classe A.

Preparado para uma cozinha à sua medida?

Poupe e mantenha a loiça impecável numa máquina criada para maior eficiência energética.

Vista aproximada dos pratos e copos a ser lavados com vapor dentro da máquina de lavar loiça.

Loiça Impecável e Higienizada

Use a função TrueSteam™ para evitar lavagens desnecessárias e manchas de água.

Vista aproximada dos braços de lavagem a projetar jatos de água.

Limpeza Multi-direccional

Sistema QuadWash™ atinge os pratos de qualquer ângulo para uma limpeza profunda e total.

Interior da cozinha com uma máquina de lavar loiça de encastre entreaberta e a aplicação LG ThinQ™ mostra a notificação do fim de ciclo.

Lavagem e Funcionamento Inteligente

Descarregue novos ciclos de lavagem, ou use outras opções disponíveis na aplicação LG ThinQ™.

Certificação TÜV

Remove 99,99% das bactérias domésticas mais comuns.

*Resultado baseado no teste da TÜV com o modelo LG DB475TXS. O teste foi realizado com o programa Eco onde usaram 6 tipos de bactérias (Escherichia coli, Aspergillus vericolor, Bacillus subtils, Alternaria alternata, Micrococcus luteus, Penicillium chrysogenum). O resultado pode variar conforme a utilização.

Eficiência Energética de Topo

O motor LG Inverter Direct Drive™ foi concebido para melhorar a eficiência energética em 57% e foi certificado como classe A, de acordo com os padrões de eficiência energética da UE.

Máquina de lavar loiça de encastre com a porta parcialmente aberta e uma etiqueta energética classe A.

*Comparado com o modelo LG. Baseado no consumo de energia no programa Eco entre o modelo LG DBC335 (classe A) e o DBC425 (classe E), de acordocom os métodos internos de teste da LG.

Lava a Loiça sem Esforço

Alimentação Segura e Higiénica

A função TrueSteam™ limpa a loiça com vapor, para uma limpeza e proteção para si e a sua família.

Poupe Tempo com Pré-lavagem a Vapor

Com a função TrueSteam™ lave facilmente a loiça, mesmo com gordura agarrada.

Máquina de lavar loiça de encastre com a porta totalmente aberta, revela pratos sujos no interior.

Vapor que Alcança Todos os Cantos da Máquina

Confie na tecnologia TrueStream™ para lavar toda a loiça no interior da máquina.

Vista interior da máquina de lavar loiça coberta com vapor para cobertura total e limpeza minuciosa.

Loiça Sempre Impecável

O TrueSteam™ deixa a loiça limpa e brilhante, reduzindo as manchas de água até 30%*.

Um copo de vinho com manchas de água de um lado, e limpo e cristalino do outro após a lavagem a vapor.

*Comparado com o modelog LG sem TrueStream™. Baseado na contagem de manchas de água entre o modelo DFB325 (vapor) e DFB415 (sem vapor), de acordo com os métodos internos de teste da LG.

Excelente Desempenho de Lavagem

Limpeza Poderosa em Todos os Ângulos

O sistema QuadWash™ utiliza quatro braços de lavagem multi-direccionais que pulverizam água minuciosamente para cada peça de loiça, enquanto a Zona Dupla permite diferentes níveis de pressão de água em cada cesto.

Lavagem Profunda em Todos os Ângulos da Máquina

Escolha um nível de intensidade diferente para o cesto superior e inferior, para uma lavagem delicada dos seus copos e uma lavagem profunda dos tachos e panelas, numa única lavagem.

Interior da máquina de lavar loiça com uma lavagem delicada no cesto superior e uma lavagem profundo no cesto inferior.

Interior Ajustável

Opções de Arrumação Mais Flexíveis

A arrumação flexível EasyRack™ Plus permite a configuração dos cestos da forma mais adequada à sua loiça.

Otimize o Desempenho da Máquina

Funções Inteligentes para Maior Conforto

Um smartphone mostra a aplicação LG ThinQ™ com 3 funções da aplicação: Download Programa, Notificações e Smart Diagnosis.

Mais Opções de Lavagem para a sua Loiça

Ligue a aplicação LG ThinQ™ e escolha o programa mais adequado para a sua loiça.

Um homem segura um tacho ao lado da máquina de lavar loiça enquanto aparece o ciclo indicado para tachos na aplicação ThinQ™.

Use a Máquina à sua Maneira

Personalize as definições da sua máquina de lavar loiça na aplicação LG ThinQ™ no seu dispositivo inteligente.

Uma mulher olha para o seu telemóvel na cozinha e o smartphone mostra as definições de personalização na aplicação ThinQ™.

Performance Poderosa e Silenciosa

Concebida com menos peças móveis, para desfrutar de uma performance de lavagem silenciosa e fiável.

Homem segura num bebé a dormir numa cozinha pouco iluminada, máquina de lavar loiça de encastre trabalha no fundo.

Design Elegante e Inovador

Cozinha com eletrodomésticos de encastre LG, máquina de lavar loiça, forno, exaustor e placa de indução intalados.

Estilo e Harmonia

Interior da cozinha com uma máquina de lavar loiça de encastre entreaberta que ilustra o funcionamento da porta fixe e deslizante.

Aço Inoxidável

O interior em aço inoxidável da máquina de lavar loiça.

Porta Fixa ou Deslizante

A porta da máquina de lavar loiça abre automaticamente após o fim do ciclo para completar o processo de secagem de forma natural.

Abertura Automática

Máquina de lavar loiça de encastre na cozinha com luz branca mostra o estado de funcionamento e a luz vermelha indica sinal de erro.

Luz de Informação

Guia de Instalação da Máquina de Lavar Loiça de Encastre

Clique para obter mais informações sobre a forma como a máquina de lavar loiça de encastre se adapta ao seu espaço, incluindo um guia de medidas e outros critérios a ter em conta.

1. Medir a área de instalação

Um guia mostra quais as dimensões necessárias para a área de instalação.

2. Precauções a ter com a instalação

Uma máquina de lavar loiça a ser instalada perto da bancada e lava-loiça para uma ligação mais fácil à torneira e garantir o escoamento.

Dimensões da porta deslizante da máquina de lavar loiça.

Peças e Acessórios

Caixas na mesa da cozinha.

O que vem na caixa de acessórios?

Peças da máquina de lavar loiça, funil e fita antirruído.

Os parafusos para madera e os parafusos para ajustar a porta da máquina de lavar loiça.

Os supoertes do painel são necessários para a instalação.

   

Descarregue o manual de instruções do produto.

Guia do Utilizador

Guia do Utilizador

Todas as especificações

CICLOS E OPÇÕES

  • Atrasar início

    Sim

  • Automático

    Sim

  • Cancelar

    Sim

  • Bloqueio de controlo

    Sim

  • Delicado

    Sim

  • Download de programa

    Sim

  • Zona dupla

    Sim

  • Eco

    Sim

  • Poupança energética

    Sim

  • Expresso

    Sim

  • Secagem extra

    Sim

  • Meia carga

    Sim

  • Intenso

    Não

  • Alta temperatura

    Sim

  • Intensivo

    Sim

  • Limpeza da máquina

    Sim

  • Normal

    Não

  • Número de opções

    8

  • Número de ciclos de lavagem

    10

  • Refrescar

    Sim

  • Enxaguar

    Sim

  • Vapor

    Sim

  • Turbo

    Sim

DESIGN

  • Cor

    Noble Steel

  • Indicadores de estado

    Indicador (Barra)

  • Indicador de tempo restante

    Não

  • Material da cuba

    STS

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

  • Tipo de ecrã

    LED

  • Tipo de instalação

    Integração total

  • Tipo de painel

    Painel superior

  • Número total de conjuntos

    14

DIMENSÕES E PESO

  • Pés ajustáveis (mm)

    60

  • Dimensões da embalagem (LxAxP, em mm)

    683 x 840 x 654

  • Peso Embalagem (kg)

    50

  • Dimensões do produto (LxAxP, em mm)

    598 x 815 x 554

  • Peso do produto (kg)

    45

DESEMPENHO DE ENERGIA/ÁGUA

  • Nível de Ruído (dBA)

    43

  • Tempo por Ciclo

    299

  • Tempo por Ciclo Rápido

    56

  • Classe de Emissão de Ruído

    B

  • Tempo por Ciclo Turbo

    78

  • Consumo de Água (L)

    9,5

GERAL

  • Cor

    Noble Steel

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

  • Aqua-Stop

    Sim

  • Tratamento Anti-Bacteriano

    Sim

  • Abertura automática da porta

    Sim

  • Doseador de detergente e abrilhantador

    Sim

  • Motor Direct Drive™

    Sim

  • Motor Inverter Direct Drive™

    Sim

  • Número de braços aspersores

    3

  • QuadWash™

    Sim

  • Sistema de lavagem SenseClean

    Sim

  • Smart Rack+™

    Sim

  • Sensor de sujidade

    Sim

  • TrueSteam™

    Sim

  • Sistema de lavagem Vario

    Sim

  • Descalcificador

    Sim

ENERGIA / TENSÃO

  • Frequência (Hz)

    50Hz

  • Consumo energético (W)

    1600-1800W

  • Fonte de alimentação (V)

    220-240V~

CARACTERÍSTICAS DAS GAVETAS

  • Terceira gaveta ajustável em altura

    Sim (ajustável)

  • Cesto para talheres

    Não

RECURSOS INTELIGENTES

  • NFC

    Não

  • Apoio ao cliente proativo

    Não

  • Controlo Remoto

    Não

  • Monitorização remota

    Sim

  • Smart Diagnosis™

    Sim

  • ThinQ™ (Wi-Fi)

    Sim

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
Para saber mais sobre como este produto lida com dados e os seus direitos como utilizador, visite ″Cobertura de Dados e Especificações″ em LG Privacy

O que dizem sobre nós

Perguntas e Respostas Frequentes

Q.

Que tipo de detergente devo utilizar na minha máquina de lavar loiça?

A.

Deverá utilizar detergentes específicos para máquina de lavar loiça, e não detergentes genéricos. Existem três tipos de detergente: pó, líquido e pastilha. Cada detergente poderá ter a sua rapidez de dissolução e capacidades de limpeza, consoante o seu tipo e fabricante. Consulte previamente a informação de produto e utilize a dose de detergente recomendada pelo fabricante, com base na quantidade de loiça e a sujidade.

Q.

Preciso de fazer pré-lavagem da minha loiça antes de a colocar na máquina de lavar?

A.

As máquinas de lavar loiça LG utilizam o poderoso fluxo de água do sistema de lavagem QuadWash™ onde, em conjunto com o TrueSteam™, elimina a sujidade com eficácia, sem necessidade de fazer pré-lavagem. No entanto, uma breve passagem por água para remover as partículas de comida maiores pode ajudar à eficácia da limpeza. Tire mais partido das capacidades de limpeza da sua máquina fazendo uma pré-lavagem sempre que necessário. Remova as partículas de comida maiores e coloque a loiça na sua máquina de imediato.

Q.

Qual é a forma ideal de colocar a loiça na minha máquina?

A.

Cesto inferior: Tachos e panelas virados para baixo, pratos de refeição, pratos de sopa, pratos de sobremesa, e copos de vinho (utilizando o suporte para copos de vinho)

Q.

Posso lavar recipientes de plástico na minha máquina de lavar loiça?

A.

Sim, mas apenas se forem feitos de plático resistente ao calor, os plásticos convencionais podem deformar com o tempo em lavagens a altas temperaturas.

Q.

O que posso fazer para remover manchas de água nos meus pratos?

A.

A funcionalidade TrueSteam™ nas máquinas de lavar loiça LG pode efetivamente remover manchas de água dos pratos.

Adicionalmente, um enxaguamento adicional reduz a superficie de tensão das gotas de água, indicado para secar os pratos e prevenir as manchas.

O enxaguamento adicional é adicionado automaticamente na secagem, bastando levantar a tampa do dispensador de detergente e preenchendo-o ao máximo.

Q.

Como posso remover os odores de comida após o uso?

A.

Recomendamos a limpeza do filtro a cada 1 a 2 semans para remover odores.

Dica: para esterilizar o interior da máquina de lavar loiça, coloque 200 a 300ml de vinagre branco numa taça rasa, coloque-a no cesto superior, e ative o ciclo automático

Q.

A máquina de lavar loiça pode ser instalada em zonas exteriores?

A.

Este equipamento foi desenvolvido para funcionar apenas em interior, e não deve ser utilizado para fins comerciais (cafés, etc.), industriais ou laboratoriais.

(Não pode ser instalada para efeitos de pesquisa em escolas de ciências para limpeza de químicos).

No entanto, é possível instalar este equipamento apenas para exposição e não para funcionamento efetivo.

