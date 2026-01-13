Máquina de lavar loiça de encastre QuadWash™

*A imagem apresentada é meramente ilustrativa. O aspeto pode ser diferente do produto real.

*Nível de ruído: 41 dB ou inferior, com base nos resultados dos testes internos da LG.

*Com base nos resultados de testes internos (medição do nível de potência sonora, PWL) nas definições das opções do modo ECO + Energy Saver + AOD (janeiro de 2019).

*Os níveis de ruído são medidos como uma média ao longo de todo o ciclo da máquina de lavar loiça, incluindo as fases de pré-lavagem, lavagem principal, enxaguamento e secagem.

*Os níveis de ruído podem variar consoante o ciclo de funcionamento e as condições de utilização.

*2 anos para peças e mão de obra + 8 anos para o motor (apenas peças).