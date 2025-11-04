About Cookies on This Site

Exaustor 90cm 800m3/h, Classe Energética A

Exaustor 90cm 800m3/h, Classe Energética A

Exaustor 90cm 800m3/h, Classe Energética A

HCEZ3626S.OUTLET
Funcionalidades principais

  • Produto novo inspecionado com caixa danificada
  • Design Inovador
  • 3 níveis de velocidade + Boost
  • Painel de Controlo Tátil
  • Automatização entre o exaustor e a placa de indução via app ThinQ™
  • Controlo e monitorização via app ThinQ™
Mais

Torne a Sua Cozinha Mais Eficaz

A sua dupla de cozinha favorita

Desfrute da harmonia entre a sua placa de indução e o exaustor através da aplicação LG ThinQ™.

Desempenho poderoso

Escolha entre três modos de operação do exaustor, e desfrute do ar limpo da sua poderosa sucção.

Cozinha Inteligente

Placa de Indução e Exaustor em Harmonia.

Com a placa de indução e o exaustor sincronizados através da aplicação LG ThinQ™, pode concentrar a sua atenção nos seus cozinhados enquanto a conectividade trata do restante. A aplicação ThinQ™ permite ligar e desligar o exaustor, monitorizar o estado das operações e controlar a velocidade, tudo através do seu telefone.

Imagem de um exaustor e um smartphone conectados através do LG ThinQ. Existe um ícone que expressa as funções do ThinQ, Ligar/Desligar, Controlo Remoto e Monitorização.

Controlo Fácil

Controlo Com Um Toque

Ative o seu exaustor com apenas um toque do seu dedo.

Imagem de um dedo a tocar nos controlos do exaustor com um dedo.
Desempenho

Maior Potência, Menor Ruído

O exaustor LG foi desenhado para proporcionar uma sucção poderosa e silenciosa.

Imagem onde o fumo é sugado para o exaustor.

Design Inovador

Imagem do interior de uma cozinha com um forno de encastre LG, exaustor e placa de indução instalados.

Estilo e Harmonia

Imagem que mostra o acabamento elegante do exaustor

Acabamento Elegante

Imagem de luz LED a sair do exaustor

Iluminação LED

Guia de Instalação do Exaustor de Encastre

Clique para obter mais detalhes sobre como a placa de indução de encastre se adequa ao seu espaço, incluíndo um guia com medidas e outros critérios de instalação.

Imagem que mostra a dimensão do exaustor.

1. Medidas da Área de Instalação

Garanta que o exaustor é colocado horizontalmente para evitar acumulação de gordura nas extremidades. Após a instalação, garanta que existe espaço para desligar a ficha se necessário.

Imagem mostra a dimensão do exaustor.

2. Precauções de Instalação

Para um funcionamento seguro e eficaz, deverá ter entre 650 e 750mm entre o exautor e a placa de indução ou gás.

A imagem mostra a distância necessária da placa aquando da instalação do exaustor.

Peças e acessórios

Detalhes das peças incluídas para instalação.

Imagem de caixas na mesa da cozinha.

Conteúdo da caixa

Imagem dos acessórios do exaustor que são um suporte de fixação da chaminé (1 un) e um suporte de fixação da chaminé (2 unids).

Imagem dos parafusos do exaustor, que são os seus acessórios.

Imagem de acessórios do exaustor: Buchas de Parede (7 unids) e de Filtros de Carvão Ativos Opcionais (2 unids)

Imagem de acessórios do exaustor: Tubo do exaustor com fita (1 un) e Chaminé decorativa superior (1 un)

Imagem de um acessório do exaustor: Chaminé decorativa inferior (1 un)

Descarregue o manual para obter instruções de utilização do produto e definições.

Guia do utilizador

Todas as especificações

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

