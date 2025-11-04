We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Exaustor 90cm 800m3/h, Classe Energética A
HCEZ3626S.OUTLET
Torne a Sua Cozinha Mais Eficaz
Cozinha Inteligente
Placa de Indução e Exaustor em Harmonia.
Com a placa de indução e o exaustor sincronizados através da aplicação LG ThinQ™, pode concentrar a sua atenção nos seus cozinhados enquanto a conectividade trata do restante. A aplicação ThinQ™ permite ligar e desligar o exaustor, monitorizar o estado das operações e controlar a velocidade, tudo através do seu telefone.
Imagem de um exaustor e um smartphone conectados através do LG ThinQ. Existe um ícone que expressa as funções do ThinQ, Ligar/Desligar, Controlo Remoto e Monitorização.
Controlo Fácil
Controlo Com Um Toque
Ative o seu exaustor com apenas um toque do seu dedo.
Desempenho
Maior Potência, Menor Ruído
O exaustor LG foi desenhado para proporcionar uma sucção poderosa e silenciosa.
Design Inovador
Guia de Instalação do Exaustor de Encastre
Clique para obter mais detalhes sobre como a placa de indução de encastre se adequa ao seu espaço, incluíndo um guia com medidas e outros critérios de instalação.
Imagem que mostra a dimensão do exaustor.
1. Medidas da Área de Instalação
Garanta que o exaustor é colocado horizontalmente para evitar acumulação de gordura nas extremidades. Após a instalação, garanta que existe espaço para desligar a ficha se necessário.
Imagem mostra a dimensão do exaustor.
2. Precauções de Instalação
Para um funcionamento seguro e eficaz, deverá ter entre 650 e 750mm entre o exautor e a placa de indução ou gás.
A imagem mostra a distância necessária da placa aquando da instalação do exaustor.
Peças e acessórios
Detalhes das peças incluídas para instalação.
Imagem de caixas na mesa da cozinha.
Conteúdo da caixa
Imagem dos acessórios do exaustor que são um suporte de fixação da chaminé (1 un) e um suporte de fixação da chaminé (2 unids).
Imagem dos parafusos do exaustor, que são os seus acessórios.
Imagem de acessórios do exaustor: Buchas de Parede (7 unids) e de Filtros de Carvão Ativos Opcionais (2 unids)
Imagem de acessórios do exaustor: Tubo do exaustor com fita (1 un) e Chaminé decorativa superior (1 un)
Imagem de um acessório do exaustor: Chaminé decorativa inferior (1 un)
Descarregue o manual para obter instruções de utilização do produto e definições.Descarregue o manual para obter instruções de utilização do produto e definições.
Todas as especificações
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
