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Exaustor integrado | 52cm | 600m3/h | Eficiência energética C
HT3Z2413S
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Funcionalidades principais
- - O design elegante de encastre combina perfeitamente com a decoração da sua cozinha.
- - A potente sucção de 600 m³/h remove rapidamente o fumo e os odores.
- - Funcionamento com baixo ruído a 68 dB para cozinhar tranquilamente.
- - Iluminação LED brilhante e filtro de alumínio lavável para uma cozinha limpa e segura.
- 3 níveis de velocidade
- Painel de Controlo Tátil
Torne a sua cozinha confortável e eficiente com a LG
Encastre perfeito
Combina perfeitamente com a sua cozinha
Design de encastrar elegante que combina com a decoração da sua cozinha, criando um espaço moderno e sofisticado.
Sucção potente
Ar mais fresco para a sua cozinha
Um sistema de extração de alta potência com capacidade de 600 m³/h¹⁾ ajuda a reduzir rapidamente o fumo e os odores, garantindo um ambiente de cozinha mais fresco.
Funcionamento com baixo ruído
Desfrute de uma cozinha tranquila
Funciona a apenas 68 dB²⁾, para poder desfrutar de cada momento na cozinha.
Iluminação LED
Iluminação brilhante e focada
A iluminação LED ilumina claramente a zona onde cozinha, para uma melhor visibilidade
Filtro de gordura lavável
Limpeza fácil para uma cozinha impecável
Um filtro de alumínio durável³⁾ pode ser lavado na máquina de lavar loiça, ajudando a manter o ar da sua cozinha fresco com o mínimo de esforço.
1) Sucção potente
-Data do teste: 21/08/2025
-Agência de teste: SGS
-Modelo de teste: Exaustor totalmente integrado LG (HE3Z2415S)
-Método de teste: EN 61591
-Resultados do teste: potência de sucção de 600 m³/h na velocidade máxima
-O resultado poderá variar consoante o uso real.
2) Funcionamento com baixo ruído
-Data do teste: 21/08/2025
-Agência de teste: SGS
-Modelo de teste: Exaustor totalmente integrado LG (HE3Z2415S)
-Método de teste: EN 60704-2-13
-Resultados do teste: 68 dB na velocidade máxima
-O resultado poderá variar consoante o uso real.
3) Filtro de gordura lavável
-Ao limpar o filtro de gordura na máquina de lavar loiça, poderá ocorrer uma ligeira descoloração. No entanto, esta descoloração não afeta o desempenho do filtro.
Q.
Qual é o nível de ruído dos exaustores modernos para cozinha?
A.
Os níveis de ruído podem variar entre 40 e 70 dB, consoante o modelo e a velocidade. Os exaustores LG funcionam a apenas 68 dB.
Q.
O filtro do exaustor precisa de limpeza regular?
A.
Sim. Os filtros de gordura devem ser limpos regularmente para manterem o seu desempenho. O filtro de gordura lavável da LG é feito de alumínio resistente e pode ser lavado na máquina de lavar loiça, tornando a manutenção rápida e fácil. Isto ajuda a manter o seu exaustor a funcionar de forma eficiente ao longo do tempo.
Q.
Vale a pena ter iluminação LED nos exaustores?
A.
Sim. A iluminação LED é brilhante, eficiente em termos energéticos e duradoura. Os exaustores LG possuem iluminação LED brilhante e focada que ilumina uniformemente a zona onde se cozinha, melhorando a visibilidade para uma preparação precisa dos alimentos e, ao mesmo tempo, realçando o ambiente da sua cozinha.
Todas as especificações
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
Marca
LG
Cor Exterior
Aço Inoxidável
Tipo de instalação
Parede
Tipo de Exaustor
Abaixo do armário
País de origem
China
CMH do exaustor (mín-máx)
290-640
dB do exaustor (mín-máx)
54-67
Níveis de velocidade do exaustor
2
CARACTERÍSTICAS DO EXAUSTOR
Final diferido
Não
Cor Exterior
Aço Inoxidável
Conformidade com RoHS
Sim
Largura (mm)
595
Tipo de Iluminação
LED
Potência da iluminação (W)
2
Tipo de Instalação
Parede
Tipo de Exaustor
Abaixo do armário
Tipo de Filtro
Filtro de gordura de alumínio lavável
Iluminação de Dois Níveis
Não
CMH do exaustor (mín-máx)
290-640
dB do exaustor (mín-máx)
54-67
Níveis de velocidade do exaustor
2
DIMENSÕES E PESO
Dimensões do produto (L x A x P, em mm)
595 x 255 x 308
Peso do produto (kg)
7,3
Dimensões da embalagem (L x A x P, em mm)
652 x 385 x 335
POTÊNCIA
Potência (W)
216,5
Tamanho do disjuntor (Amp)
16
Fonte de alimentação requerida (Volts/Hz)
220-240V / 50Hz, 220-240V / 60Hz
CARACTERÍSTICAS DO PAINEL
Ligar/Desligar Wi-Fi
Não
Iluminação de controlo Wi-Fi
Não
CFM de controlo Wi-Fi
Não
Tipo de painel
Mecânico
RECURSOS INTELIGENTES
ThinQ (Wi-Fi)
Não
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
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