Micro-ondas de encastre LG preto com 25l e 900W de potência

Consulte o seu guia de cozinha novamente para garantir que seguiu todos os passos corretamente, e para ver o que pode ter causado as variações no tempo de confeção. Os tempos de confeção e de aquecimento são meramente sugestivos e indicados para prevenir cozinhar os alimentos em demasia, problema comum obtido com este tipo de equipamentos. As variações de tamanho, formato, peso e dimensões dos alimentos requerem um maior tempo de confeção. Junte o seu conhecimento com as sugestões do guia de cozinha para testar o resultado final, tal como num forno convencional.