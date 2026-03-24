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Micro-ondas branco com 20 L
Micro-ondas branco com 20 L
MS2082H
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Funcionalidades principais
- A elegante porta frontal em vidro eleva o estilo e é fácil de limpar
- Os dois elegantes seletores controlam os níveis de potência e o temporizador de forma simples.
- O simples botão de abertura reduz os resíduos para uma limpeza rápida
- A iluminação LED mostra claramente o interior do micro-ondas a qualquer momento
Porta frontal elegante em vidro
Design harmonioso que se adapta a espaços modernos
A elegante porta frontal em vidro eleva o estilo da sua cozinha, enquanto a superfície lisa do vidro torna a limpeza da área frontal rápida e fácil.
*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.
*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.
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Iluminação LED brilhante
A iluminação LED melhorada mostra claramente o interior
A iluminação LED revela claramente o interior do micro-ondas, facilitando a verificação do estado da comida a qualquer momento, sem ter de abrir a porta.
*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.
Perguntas frequentes
Q.
O que pode fazer com que a luz do micro-ondas não acenda?
A.
A lâmpada pode precisar de ser substituída ou o produto pode precisar de manutenção. Verifique a lâmpada e consulte o manual do utilizador para obter orientações.
Q.
A energia do micro-ondas passa pelo visor da porta?
A.
Não. Os pequenos orifícios no visor são concebidos para deixar passar a luz, para que possa ver o interior, ao mesmo tempo que bloqueiam a passagem da energia de micro-ondas.
Q.
É seguro ligar o micro-ondas quando está vazio?
A.
Não é recomendado. Ligar o micro-ondas sem alimentos ou líquidos no interior pode causar danos.
Q.
Porque é que os ovos às vezes rebentam?
A.
O vapor pode acumular-se dentro da membrana da gema durante o cozimento, fazendo com que a mesma rebente. Para evitar esta situação, fure a gema antes de cozinhar. Não coloque ovos com casca no micro-ondas.
Todas as especificações
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
Marca
LG
Tipo
Solo
Capacidade do forno (ℓ)
20
Cor Exterior
Branco
Tipo de instalação
Sob a bancada
EasyClean™
Não
Design da porta
Dividido
Cor da porta
Branco
País de origem
China
CONVENIÊNCIA
Adicionar 30 segundos
Não
Temporizador de cozinha
Não
Bloqueio para crianças
Não
Aviso sonoro de fim
Sim
EasyClean™
Não
Definição de tempo
Sim
Ligar/desligar base giratória
Não
CARACTERÍSTICAS DO MICRO-ONDAS
Tipo de iluminação
LED
Tamanho da base giratória (mm)
255
How to Cook
Manual
Consumo de energia do micro-ondas (W)
1050
Níveis de potência do micro-ondas
5
Potência de saída do micro-ondas (W)
700
Capacidade do forno (ℓ)
20
Smart Inverter™
Não
Consumo de energia total (W)
1050
CARACTERÍSTICAS DO PAINEL
Localização do painel
Lado direito
Tipo de painel
Manípulo
Ecrã do painel
N/A
MODOS DE CONFEÇÃO
Reaquecimento automático
Não
Sensor de reaquecimento
Não
Sensor de confeção
Não
Assar
Não
Fermentar
Não
Confeção lenta
Não
Convecção rápida
Não
Confeção memorizada
Não
Amolecer
Não
Confeção automática
Não
Aquecer
Não
Confeção a vapor
Não
Confeção por fases
Não
Grelhar rápido
Não
Descongelação Inverter
Não
Grelhar
Não
Desidratar
Não
Descongelar
Sim
Confeção por convecção
Não
Cozer
Não
Fritura a ar quente
Não
Derreter
Não
DESIGN E ACABAMENTOS
Cor Exterior
Branco
Design exterior
Panorâmico tradicional
Acabamento da prova
Não
Cor do interior
Gray
Design da porta de vidro
Smog
Design interior
Quadrado
Cor da porta
Branco
DIMENSÕES E PESO
Dimensões do produto (L x A x P, em mm)
439 x 258 x 339
Peso do produto (kg)
9,6
Dimensões da embalagem (L x A x P, em mm)
488 x 291 x 380
POTÊNCIA
Potência (W)
700
Fonte de alimentação requerida (Volts/Hz)
230V / 50Hz
RECURSOS INTELIGENTES
Tag NFC ativada
Não
Smart Diagnosis
Não
ThinQ (Wi-Fi)
Não
ACESSÓRIOS
Tabuleiro de vidro (unid.)
1
Anel giratório (unid.)
1
Fuste rotativo (unid.)
1
Manual do utilizador (unid.)
1
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