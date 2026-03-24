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Micro-ondas branco com 20 L

Micro-ondas branco com 20 L

MS2082H
Vista frontal de Micro-ondas branco com 20 L MS2082H
Vista frontal aberta do micro-ondas
Micro-ondas com design elegante com porta frontal em vidro e superfície fácil de limpar
Micro-ondas com dois seletores intuitivos para controlo de potência e tempo
Micro-ondas com iluminação LED brilhante a mostrar claramente a comida no interior
Vista superior direita em perspetiva do micro-ondas
Vista superior direita em perspetiva de uma porta aberta
Vista detalhada do seletor
Vista esquerda do micro-ondas
Vista direita do micro-ondas
Imagem para dimensão e instalação do micro-ondas
Imagem para e instalação do micro-ondas
Vista frontal de Micro-ondas branco com 20 L MS2082H
Vista frontal aberta do micro-ondas
Micro-ondas com design elegante com porta frontal em vidro e superfície fácil de limpar
Micro-ondas com dois seletores intuitivos para controlo de potência e tempo
Micro-ondas com iluminação LED brilhante a mostrar claramente a comida no interior
Vista superior direita em perspetiva do micro-ondas
Vista superior direita em perspetiva de uma porta aberta
Vista detalhada do seletor
Vista esquerda do micro-ondas
Vista direita do micro-ondas
Imagem para dimensão e instalação do micro-ondas
Imagem para e instalação do micro-ondas

Funcionalidades principais

  • A elegante porta frontal em vidro eleva o estilo e é fácil de limpar
  • Os dois elegantes seletores controlam os níveis de potência e o temporizador de forma simples.
  • O simples botão de abertura reduz os resíduos para uma limpeza rápida
  • A iluminação LED mostra claramente o interior do micro-ondas a qualquer momento
Mais
Micro-ondas LG numa cozinha moderna com design elegante com porta frontal em vidro

Micro-ondas LG numa cozinha moderna com design elegante com porta frontal em vidro

Porta frontal elegante em vidro

Design harmonioso que se adapta a espaços modernos

A elegante porta frontal em vidro eleva o estilo da sua cozinha, enquanto a superfície lisa do vidro torna a limpeza da área frontal rápida e fácil.

Limpe facilmente a elegante porta de vidro do micro-ondas LG passando simplesmente um pano.

Limpe facilmente a elegante porta de vidro do micro-ondas LG passando simplesmente um pano.

*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Cozinhe com um controlo preciso com os dois seletores intuitivos do micro-ondas LG

Cozinhe com um controlo preciso com os dois seletores intuitivos do micro-ondas LG

Seletor duplo intuitivo

Dois seletores elegantes para cozinhar com um maior controlo

Com 3 níveis de potência e um temporizador, este sistema simples ajuda-o a preparar convenientemente uma variedade de pratos com facilidade e consistência.

*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Cozinhe com um controlo preciso com os dois seletores intuitivos do micro-ondas LG

Cozinhe com um controlo preciso com os dois seletores intuitivos do micro-ondas LG

Botão de abertura simples

Os botões simplificados permanecem limpos com facilidade

O botão de linha única ajuda a reduzir a acumulação de resíduos alimentares, tornando a limpeza da superfície rápida e simples.

*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Iluminação LED brilhante

A iluminação LED melhorada mostra claramente o interior

A iluminação LED revela claramente o interior do micro-ondas, facilitando a verificação do estado da comida a qualquer momento, sem ter de abrir a porta.

Iluminação LED brilhante no interior do micro-ondas LG, mostrando claramente a comida

Iluminação LED brilhante no interior do micro-ondas LG, mostrando claramente a comida

*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Perguntas frequentes

Q.

O que pode fazer com que a luz do micro-ondas não acenda?

A.

A lâmpada pode precisar de ser substituída ou o produto pode precisar de manutenção. Verifique a lâmpada e consulte o manual do utilizador para obter orientações.

Q.

A energia do micro-ondas passa pelo visor da porta?

A.

Não. Os pequenos orifícios no visor são concebidos para deixar passar a luz, para que possa ver o interior, ao mesmo tempo que bloqueiam a passagem da energia de micro-ondas.

Q.

É seguro ligar o micro-ondas quando está vazio?

A.

Não é recomendado. Ligar o micro-ondas sem alimentos ou líquidos no interior pode causar danos.

Q.

Porque é que os ovos às vezes rebentam?

A.

O vapor pode acumular-se dentro da membrana da gema durante o cozimento, fazendo com que a mesma rebente. Para evitar esta situação, fure a gema antes de cozinhar. Não coloque ovos com casca no micro-ondas.

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Todas as especificações

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

  • Marca

    LG

  • Tipo

    Solo

  • Capacidade do forno (ℓ)

    20

  • Cor Exterior

    Branco

  • Tipo de instalação

    Sob a bancada

  • EasyClean™

    Não

  • Design da porta

    Dividido

  • Cor da porta

    Branco

  • País de origem

    China

CONVENIÊNCIA

  • Adicionar 30 segundos

    Não

  • Temporizador de cozinha

    Não

  • Bloqueio para crianças

    Não

  • Aviso sonoro de fim

    Sim

  • EasyClean™

    Não

  • Definição de tempo

    Sim

  • Ligar/desligar base giratória

    Não

CARACTERÍSTICAS DO MICRO-ONDAS

  • Tipo de iluminação

    LED

  • Tamanho da base giratória (mm)

    255

  • How to Cook

    Manual

  • Consumo de energia do micro-ondas (W)

    1050

  • Níveis de potência do micro-ondas

    5

  • Potência de saída do micro-ondas (W)

    700

  • Capacidade do forno (ℓ)

    20

  • Smart Inverter™

    Não

  • Consumo de energia total (W)

    1050

CARACTERÍSTICAS DO PAINEL

  • Localização do painel

    Lado direito

  • Tipo de painel

    Manípulo

  • Ecrã do painel

    N/A

MODOS DE CONFEÇÃO

  • Reaquecimento automático

    Não

  • Sensor de reaquecimento

    Não

  • Sensor de confeção

    Não

  • Assar

    Não

  • Fermentar

    Não

  • Confeção lenta

    Não

  • Convecção rápida

    Não

  • Confeção memorizada

    Não

  • Amolecer

    Não

  • Confeção automática

    Não

  • Aquecer

    Não

  • Confeção a vapor

    Não

  • Confeção por fases

    Não

  • Grelhar rápido

    Não

  • Descongelação Inverter

    Não

  • Grelhar

    Não

  • Desidratar

    Não

  • Descongelar

    Sim

  • Confeção por convecção

    Não

  • Cozer

    Não

  • Fritura a ar quente

    Não

  • Derreter

    Não

DESIGN E ACABAMENTOS

  • Cor Exterior

    Branco

  • Design exterior

    Panorâmico tradicional

  • Acabamento da prova

    Não

  • Cor do interior

    Gray

  • Design da porta de vidro

    Smog

  • Design interior

    Quadrado

  • Cor da porta

    Branco

DIMENSÕES E PESO

  • Dimensões do produto (L x A x P, em mm)

    439 x 258 x 339

  • Peso do produto (kg)

    9,6

  • Dimensões da embalagem (L x A x P, em mm)

    488 x 291 x 380

POTÊNCIA

  • Potência (W)

    700

  • Fonte de alimentação requerida (Volts/Hz)

    230V / 50Hz

RECURSOS INTELIGENTES

  • Tag NFC ativada

    Não

  • Smart Diagnosis

    Não

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Não

ACESSÓRIOS

  • Tabuleiro de vidro (unid.)

    1

  • Anel giratório (unid.)

    1

  • Fuste rotativo (unid.)

    1

  • Manual do utilizador (unid.)

    1

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