Outlet Placa de Indução 59cm | 4 Zonas de Confeção | 1 Zona Flexível
Outlet Placa de Indução 59cm | 4 Zonas de Confeção | 1 Zona Flexível
Torne a Sua Cozinha Mais Eficaz
O seu duo de cozinha favorito
Desfrute da interação harmoniosa entre a sua placa de indução e o exaustor, através da aplicação LG ThinQ™.
Velocidade, precisão e segurança
Utilize controlos independentes na sua placa de indução LG. Faça refeições rápidas sem qualquer risco de fogo.
LG ThinQ™
A sua placa de indução e exaustor em harmonia.
Com a sua placa de indução e exaustor sincronizados através da aplicação LG ThinQ™, pode focar a sua atenção no seu cozinhado enquanto a conectividade inteligente assegura o resto. A aplicação ThinQ™ permite monitorizar cada queimador e temporizador, e exibir informação na sua utilização diária, semanal e mensal.
Controlo fácil
Controlo com apenas o toque do seu dedo
Os controlos deslizantes independentes permitem ligar/desligar e ajustar a potência de cada queimador.
Máx 3.7kW
Potência máxima para quando precisa.
Usufrua de uma potência máxima de 3.7kW através da utilização de dois queimadores em modo fleível. Ative a função de aumento de potência enquanto utiliza o modo flexível para ferver a água rapidamente e reduzir o tempo de confeção.
A imagem está segmentada. À esquerda está o modo convencional da placa de indução, e existe um tacho em cada queimador. À direita está a função de impulso da placa de indução, e existe um tacho em dois queimadores. Nesse tacho é possível ver pratos de carne cozinhados a alta intensidade, estando estes a fumegar.
Mantenha a sua cozinha segura.
De forma a prevenir queimaduras acidentais, a placa de indução vem com luzes indicadoras que mostram quando a superficie se encontra quente, e mantém-se ligada até esta arrefecer.
Design Inovador
Guia de instalação da placa de indução de encastre
* Este vídeo é para indicar as dimensões do produto e de instalação, e o design poderá ser diferente do produto final.
Clique para obter mais detalhes sobre como a placa de indução de encastre se adequa ao seu espaço, incluíndo um guia com medidas e outros critérios de instalação.
Garanta que a área de instalação tem um mínimo de 50mm de espaço em redor da perfuração.
Imagem mostra a dimensão da placa de indução.
De forma a garantir a ventilação necessária para a placa, garanta que a distância entre a placa e o armário é de pelo menos 500mm, e que a saída de ar não é obstruída.
A imagem mostra a margem necessária para a instalação da placa de indução.
Dimensão da mesa para a placa de indução.
Garanta que deixa pelo menos 3mm entre a superfície interior e a lateral da bancada da placa.
A imagem mostra a margem necessária para a instalação da placa de indução.
Garanta que é instalado um parafuso de madeira a pelo menos 15mm do fundo da placa para evitar conctos acidentais e consequentes choques elétricos.
Esta imagem mostra a margem necessária para a instalação da placa de indução.
Peças e acessórios
Imagem de caixas na mesa da cozinha.
Veja os detalhes dos acessórios que receberá para efetuar a instalação.
Imagem dos acessórios suportes de retenção da placa de indução
Descarregue o manual para obter instruções de utilização do produto e definições.
Todas as especificações
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
