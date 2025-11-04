About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Outlet Placa de Indução 59cm | 4 Zonas de Confeção | 1 Zona Flexível

Outlet Placa de Indução 59cm | 4 Zonas de Confeção | 1 Zona Flexível

Outlet Placa de Indução 59cm | 4 Zonas de Confeção | 1 Zona Flexível

CBIZ2435B.OUTLET
top view
thinq
max power
flex mode
safety
compatibility
control
lifestyle
lifestyle
right side
display
left side closeup
panel
cookware
seamless
top view
thinq
max power
flex mode
safety
compatibility
control
lifestyle
lifestyle
right side
display
left side closeup
panel
cookware
seamless

Funcionalidades principais

  • Produto novo inspecionado com caixa danificada
  • Função Boost para cozinhar mais rapidamente
  • Controlos táteis deslizantes independentes
  • 15 Níveis de potência
  • 5 passos de escolha de potência
  • Controlo e monitorização via App ThinQ™
Mais

Torne a Sua Cozinha Mais Eficaz

O seu duo de cozinha favorito

Desfrute da interação harmoniosa entre a sua placa de indução e o exaustor, através da aplicação LG ThinQ™.

Velocidade, precisão e segurança

Utilize controlos independentes na sua placa de indução LG. Faça refeições rápidas sem qualquer risco de fogo.

Simples e fácil com a função de aumento de potência.

Termine os seus cozinhados rapidamente com a função de aumento de potência. Cozinhe com uma potência máxima de 3.7kW.

LG ThinQ™

A sua placa de indução e exaustor em harmonia.

Com a sua placa de indução e exaustor sincronizados através da aplicação LG ThinQ™, pode focar a sua atenção no seu cozinhado enquanto a conectividade inteligente assegura o resto. A aplicação ThinQ™ permite monitorizar cada queimador e temporizador, e exibir informação na sua utilização diária, semanal e mensal.

Controlo fácil

Controlo com apenas o toque do seu dedo

Os controlos deslizantes independentes permitem ligar/desligar e ajustar a potência de cada queimador.

Máx 3.7kW

Potência máxima para quando precisa.

Usufrua de uma potência máxima de 3.7kW através da utilização de dois queimadores em modo fleível. Ative a função de aumento de potência enquanto utiliza o modo flexível para ferver a água rapidamente e reduzir o tempo de confeção. 

A imagem está segmentada. À esquerda está o modo convencional da placa de indução, e existe um tacho em cada queimador. À direita está a função de impulso da placa de indução, e existe um tacho em dois queimadores. Nesse tacho é possível ver pratos de carne cozinhados a alta intensidade, estando estes a fumegar.

Mantenha a sua cozinha segura.

De forma a prevenir queimaduras acidentais, a placa de indução vem com luzes indicadoras que mostram quando a superficie se encontra quente, e mantém-se ligada até esta arrefecer.

Proteja a sua família

Mantenha a sua família segura com o uso de bloqueio de segurança para crianças, prevenindo que elas liguem acidentalmente a placa de indução.

Design Inovador

Imagem do interior de uma cozinha com forno de encastre LG, exaustor e placa de indução instalados.

Estilo e harmonia

A imagem mostra o acabamento brilhante do vidro preto da placa de indução.

Acabamento em vidro preto

Imagem que mostra as luzes LED brancas da placa de indução.

Design elegante com luzes LED brancas

Guia de instalação da placa de indução de encastre

* Este vídeo é para indicar as dimensões do produto e de instalação, e o design poderá ser diferente do produto final.

Clique para obter mais detalhes sobre como a placa de indução de encastre se adequa ao seu espaço, incluíndo um guia com medidas e outros critérios de instalação.

 



Medidas da Área de Instalação

Garanta que a área de instalação tem um mínimo de 50mm de espaço em redor da perfuração.

Imagem mostra a dimensão da placa de indução.

2. Precauções de Instalação

De forma a garantir a ventilação necessária para a placa, garanta que a distância entre a placa e o armário é de pelo menos 500mm, e que a saída de ar não é obstruída.

A imagem mostra a margem necessária para a instalação da placa de indução.

Dimensão da mesa para a placa de indução.

Garanta que deixa pelo menos 3mm entre a superfície interior e a lateral da bancada da placa.

A imagem mostra a margem necessária para a instalação da placa de indução.

Garanta que é instalado um parafuso de madeira a pelo menos 15mm do fundo da placa para evitar conctos acidentais e consequentes choques elétricos.

Esta imagem mostra a margem necessária para a instalação da placa de indução.

Peças e acessórios

Imagem de caixas na mesa da cozinha.

Veja os detalhes dos acessórios que receberá para efetuar a instalação.

 




Acessórios incluídos:

Imagem dos acessórios suportes de retenção da placa de indução



Descarregue o manual para obter instruções de utilização do produto e definições.

Guia do utilizador

Também poderá gostar

Complete a sua cozinha com a experiência de encastre completa.

Exaustor LG Instalado.
Exaustor
Forno de Encastre LG Instalado.
Forno
Máquina de loiça LG Instalada.
Máquinas de Loiça
Imprimir

Todas as especificações

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

O que dizem sobre nós

As nossas escolhas para si

Encontrar localmente

Experimente este produto perto de si.