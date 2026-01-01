We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Frigorífico 2 Portas 266l, Classe Energética E, Total No Frost, DoorCooling™, LINEARCooling™
Funcionalidades principais
- Eficiência energética E
- Refrigeração Uniforme com LINEARCooling™
- Alimentos na porta sempre frescos com DoorCooling+™
Maior frescura durante mais tempo
O LinearCooling™ reduz as flutuações de temperatura, preservando o sabor dos alimentos até 7 dias.
*Baseado nos resultados dos testes da TÜV que utiliza o método de teste interno da LG para medir o tempo que demorou a atingir a taxa de redução de peso de 5% dos vegetais na prateleira do compartimento de alimentos frescos do modelo LGE LinearCooling. Apenas modelos aplicáveis. O resultado pode variar consoante a utilização.
Temperatura ideal em todo o lado
O sistema Multi-Air Flow foi criado para manter os níveis de temperatura ideais e ajudar a manter os alimentos frescos durante mais tempo. Os sensores digitais monitorizam constantemente as condições no interior do frigorífico e as aberturas de ventilação estão estrategicamente colocadas para envolver os alimentos com ar frio, para os manter sempre frescos.
Multi Air Flow a dispersar o ar frio, para baixo
*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.
Eficiência energética e durabilidade
O LG Smart Inverter Compressor™ eleva a eficiência energética ao próximo nível para ajudar a poupar mais e a ter 10 anos de paz de espírito.
*Garantia de 10 anos para o Smart Inverter Compressor (apenas o compressor).
*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.
Tabuleiro deslizante
Prateleira fácil de puxar. Facilita a recolha dos alimentos armazenados no interior.
Gaveta para fruta e legumes de grande capacidade
Com uma gaveta grande, pode armazenar mais legumes e fruta, mantendo a sua frescura.
*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.
SUMÁRIO
DIMENSÕES
Key Spec
CAPACIDADE - Capacidade total (ℓ)
266
DIMENSÕES E PESO - Dimensões do produto (LxAxP, em mm)
555 x 1680 x 637
DESEMPENHO - Consumo de energia (kWh/ano)
203
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA
E
DESEMPENHO - Tipo de Compressor
Compressor Smart Inverter™ (BLDC)
Todas as especificações
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096519417
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA
E
Tipo de produto
Frigorífico de 2 portas
CAPACIDADE
Capacidade do congelador (ℓ)
58
Capacidade do frigorífico (ℓ)
208
Capacidade total (ℓ)
266
CONTROLO & ECRÃ
Express Freeze
Sim
DIMENSÕES E PESO
Profundidade sem porta (mm)
551
Profundidade com pega (mm)
637
Peso da embalagem (kg)
55
Altura até Topo da Caixa (mm)
1655
Altura até Topo da Dobradiça ou Tampo Deco da Porta (mm)
1680
Dimensões do produto (LxAxP, em mm)
555 x 1680 x 637
Peso do produto (kg)
51
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+™
Sim
Door-in-Door™
Não
LINEAR Cooling™
Sim
COMPARTIMENTO DO CONGELADOR
Prateleira da porta, transparente
2
Prateleira em vidro temperado
1
SISTEMA DE GELO E ÁGUA
Sistema de fabrico de gelo automático
Não
Ice Maker (manual)
Cuvete de gelo normal
Dispensador de água
Não
MATERIAL E ACABAMENTO
Material da porta
VCM
Acabamento da porta
Prime Silver
Tipo de pega
Pega integrada, horizontal
DESEMPENHO
Classe climática
SN-T
Tipo de Compressor
Compressor Smart Inverter™ (BLDC)
Consumo de energia (kWh/ano)
203
Potência de som (dB)
35
Potência de som (classe)
B
COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO
Multi-Air Flow™
Sim
Prateleira da porta, transparente
2 Completas + 1 Grande
Fresh 0 Zone™
Não
Pure N Fresh™
Não
Iluminação do frigorífico
LED superior
Prateleira em vidro temperado
2
Compartimento para vegetais
Sim (1)
RECURSOS INTELIGENTES
Smart Diagnosis™
Não
ThinQ™ (Wi-Fi)
Não
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
O que dizem sobre nós
Perguntas frequentes
O que é o LinearCooling™ da LG?
O LinearCooling™ é uma tecnologia que mantém a temperatura do frigorífico constante a ±0,5 ℃ ao regular cuidadosamente o abastecimento de ar frio, impedindo a perda de humidade dos alimentos e mantendo-os mais frescos durante mais tempo.
Como posso alterar a definição de temperatura do meu Frigorífico com Congelador da LG?
Utilize o Painel de Controlo na porta ou no interior do frigorífico para definir ou regular a temperatura para o seu frigorífico ou congelador. Utilize a aplicação LG ThinQ™ para alterar remotamente a definição de temperatura através de um smartphone para modelos suportados.
O que deve ser considerado na compra de um frigorífico com congelador?
A LG oferece uma ampla gama de Frigoríficos com Congelador elegantes e energeticamente eficientes com várias funcionalidades inteligentes. Desde os modelos de Estilo Americano e Multiportas convenientes, até à tecnologia InstaView™ Door-in-Door™, Combinados e Esguios, a LG oferece o Frigorífico com Congelador perfeito para cada casa. Se estiver a criar uma cozinha de raíz, é fácil integrar o seu eletrodoméstico de sonho; se tiver um espaço existente para preencher, poderá verificar que a sua escolha está limitada pelo espaço. Depois de decidir qual o Frigorífico com Congelador que melhor se adapta ao seu estilo de vida, analise o espaço de armazenamento, as tecnologias de refrigeração inovadoras que mantém os seus alimentos mais frescos durante mais tempo, funcionalidades convenientes como o Total No Frost, um distribuidor de água e gelo com limpeza automática UVnano, prateleiras rebatíveis e sistema de gavetas FRESHBalancer™. Não se esqueça de verificar a eficiência energética e a garantia do produto.
Qual é o tamanho de frigorífico de que preciso?
Apesar de depender do seu estilo de vida, para uma boa regra base: o frigorífico com congelador Combinado da LG (capacidade: 340-384 L) é geralmente suficiente para um pequeno agregado familiar de 1-2 pessoas; modelos Multiportas Esguios (506-508 L) são adequados para uma família de 3-4; para uma família mais numerosa, recomendamos os modelos Multiportas ou Estilo Americano de grande capacidade da LG (capacity 625-705 L). Os modelos Multiportas proporciona um espaço extra-amplo para o armazenamento de itens como tabuleiros ou pratos. Na LG, queremos que todos os clientes obtenham o Frigorífico com Congelador que melhor se adeqúe a si e, por isso, oferecemos vários tamanhos em cada gama.
