Frigorífico 2 Portas 266l, Classe Energética E, Total No Frost, DoorCooling™, LINEARCooling™

MEZ68817561 GTBV20PYZJD.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto
MEZ68817561 GTBV20PYZJD.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Frigorífico 2 Portas 266l, Classe Energética E, Total No Frost, DoorCooling™, LINEARCooling™

GTBV20PYZJD
Vista frontal de Frigorífico de 2 portas | 266 L | Etiqueta energética E | Smart Inverter™ | DoorCooling+™, GTBV20PYGKD
Funcionalidades principais

  • Eficiência energética E
  • Refrigeração Uniforme com LINEARCooling™
  • Alimentos na porta sempre frescos com DoorCooling+™

Maior frescura durante mais tempo

O LinearCooling™ reduz as flutuações de temperatura, preservando o sabor dos alimentos até 7 dias.

*Baseado nos resultados dos testes da TÜV que utiliza o método de teste interno da LG para medir o tempo que demorou a atingir a taxa de redução de peso de 5% dos vegetais na prateleira do compartimento de alimentos frescos do modelo LGE LinearCooling. Apenas modelos aplicáveis. O resultado pode variar consoante a utilização.

Temperatura ideal em todo o lado

O sistema Multi-Air Flow foi criado para manter os níveis de temperatura ideais e ajudar a manter os alimentos frescos durante mais tempo. Os sensores digitais monitorizam constantemente as condições no interior do frigorífico e as aberturas de ventilação estão estrategicamente colocadas para envolver os alimentos com ar frio, para os manter sempre frescos.

Multi Air Flow a dispersar o ar frio, para baixo

*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Eficiência energética e durabilidade

O LG Smart Inverter Compressor™ eleva a eficiência energética ao próximo nível para ajudar a poupar mais e a ter 10 anos de paz de espírito.

*Garantia de 10 anos para o Smart Inverter Compressor (apenas o compressor).

Imagem da porta plana do frigorífico

Imagem da porta plana do frigorífico

Porta Plana

*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Tabuleiro deslizante

Prateleira fácil de puxar. Facilita a recolha dos alimentos armazenados no interior.

Gaveta para fruta e legumes de grande capacidade

Com uma gaveta grande, pode armazenar mais legumes e fruta, mantendo a sua frescura.

*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

SUMÁRIO

Imprimir

DIMENSÕES

GTBV20PYZJD

Key Spec

  • CAPACIDADE - Capacidade total (ℓ)

    266

  • DIMENSÕES E PESO - Dimensões do produto (LxAxP, em mm)

    555 x 1680 x 637

  • DESEMPENHO - Consumo de energia (kWh/ano)

    203

  • ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA

    E

  • DESEMPENHO - Tipo de Compressor

    Compressor Smart Inverter™ (BLDC)

Todas as especificações

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806096519417

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

  • CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA

    E

  • Tipo de produto

    Frigorífico de 2 portas

CAPACIDADE

  • Capacidade do congelador (ℓ)

    58

  • Capacidade do frigorífico (ℓ)

    208

  • Capacidade total (ℓ)

    266

CONTROLO & ECRÃ

  • Express Freeze

    Sim

DIMENSÕES E PESO

  • Profundidade sem porta (mm)

    551

  • Profundidade com pega (mm)

    637

  • Peso da embalagem (kg)

    55

  • Altura até Topo da Caixa (mm)

    1655

  • Altura até Topo da Dobradiça ou Tampo Deco da Porta (mm)

    1680

  • Dimensões do produto (LxAxP, em mm)

    555 x 1680 x 637

  • Peso do produto (kg)

    51

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+™

    Sim

  • Door-in-Door™

    Não

  • LINEAR Cooling™

    Sim

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

  • Prateleira da porta, transparente

    2

  • Prateleira em vidro temperado

    1

SISTEMA DE GELO E ÁGUA

  • Sistema de fabrico de gelo automático

    Não

  • Ice Maker (manual)

    Cuvete de gelo normal

  • Dispensador de água

    Não

MATERIAL E ACABAMENTO

  • Material da porta

    VCM

  • Acabamento da porta

    Prime Silver

  • Tipo de pega

    Pega integrada, horizontal

DESEMPENHO

  • Classe climática

    SN-T

  • Tipo de Compressor

    Compressor Smart Inverter™ (BLDC)

  • Consumo de energia (kWh/ano)

    203

  • Potência de som (dB)

    35

  • Potência de som (classe)

    B

COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

  • Multi-Air Flow™

    Sim

  • Prateleira da porta, transparente

    2 Completas + 1 Grande

  • Fresh 0 Zone™

    Não

  • Pure N Fresh™

    Não

  • Iluminação do frigorífico

    LED superior

  • Prateleira em vidro temperado

    2

  • Compartimento para vegetais

    Sim (1)

RECURSOS INTELIGENTES

  • Smart Diagnosis™

    Não

  • ThinQ™ (Wi-Fi)

    Não

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
Para saber mais sobre como este produto lida com dados e os seus direitos como utilizador, visite ″Cobertura de Dados e Especificações″ em LG Privacy

O que dizem sobre nós

Perguntas frequentes

Q.

O que é o LinearCooling™ da LG?

A.

O LinearCooling™ é uma tecnologia que mantém a temperatura do frigorífico constante a ±0,5 ℃ ao regular cuidadosamente o abastecimento de ar frio, impedindo a perda de humidade dos alimentos e mantendo-os mais frescos durante mais tempo.

Q.

Como posso alterar a definição de temperatura do meu Frigorífico com Congelador da LG? 

A.

Utilize o Painel de Controlo na porta ou no interior do frigorífico para definir ou regular a temperatura para o seu frigorífico ou congelador. Utilize a aplicação LG ThinQ™ para alterar remotamente a definição de temperatura através de um smartphone para modelos suportados. 

Q.

O que deve ser considerado na compra de um frigorífico com congelador?

A.

A LG oferece uma ampla gama de Frigoríficos com Congelador elegantes e energeticamente eficientes com várias funcionalidades inteligentes. Desde os modelos de Estilo Americano e Multiportas convenientes, até à tecnologia InstaView™ Door-in-Door™, Combinados e Esguios, a LG oferece o Frigorífico com Congelador perfeito para cada casa. Se estiver a criar uma cozinha de raíz, é fácil integrar o seu eletrodoméstico de sonho; se tiver um espaço existente para preencher, poderá verificar que a sua escolha está limitada pelo espaço. Depois de decidir qual o Frigorífico com Congelador que melhor se adapta ao seu estilo de vida, analise o espaço de armazenamento, as tecnologias de refrigeração inovadoras que mantém os seus alimentos mais frescos durante mais tempo, funcionalidades convenientes como o Total No Frost, um distribuidor de água e gelo com limpeza automática UVnano, prateleiras rebatíveis e sistema de gavetas FRESHBalancer™. Não se esqueça de verificar a eficiência energética e a garantia do produto. 

Q.

Qual é o tamanho de frigorífico de que preciso?

A.

Apesar de depender do seu estilo de vida, para uma boa regra base: o frigorífico com congelador Combinado da LG (capacidade: 340-384 L) é geralmente suficiente para um pequeno agregado familiar de 1-2 pessoas; modelos Multiportas Esguios (506-508 L) são adequados para uma família de 3-4; para uma família mais numerosa, recomendamos os modelos Multiportas ou Estilo Americano de grande capacidade da LG (capacity 625-705 L). Os modelos Multiportas proporciona um espaço extra-amplo para o armazenamento de itens como tabuleiros ou pratos. Na LG, queremos que todos os clientes obtenham o Frigorífico com Congelador que melhor se adeqúe a si e, por isso, oferecemos vários tamanhos em cada gama. 

