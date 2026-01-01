Frigorífico 2 Portas 266l, Classe Energética E, Total No Frost, DoorCooling™, LINEARCooling™

A LG oferece uma ampla gama de Frigoríficos com Congelador elegantes e energeticamente eficientes com várias funcionalidades inteligentes. Desde os modelos de Estilo Americano e Multiportas convenientes, até à tecnologia InstaView™ Door-in-Door™, Combinados e Esguios, a LG oferece o Frigorífico com Congelador perfeito para cada casa. Se estiver a criar uma cozinha de raíz, é fácil integrar o seu eletrodoméstico de sonho; se tiver um espaço existente para preencher, poderá verificar que a sua escolha está limitada pelo espaço. Depois de decidir qual o Frigorífico com Congelador que melhor se adapta ao seu estilo de vida, analise o espaço de armazenamento, as tecnologias de refrigeração inovadoras que mantém os seus alimentos mais frescos durante mais tempo, funcionalidades convenientes como o Total No Frost, um distribuidor de água e gelo com limpeza automática UVnano, prateleiras rebatíveis e sistema de gavetas FRESHBalancer™. Não se esqueça de verificar a eficiência energética e a garantia do produto.