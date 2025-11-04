We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Frigorífico Americano de 4 portas MoodUP™ | 617L | InstaView™
Prix Design 2023
Frigorífico LG InstaView™
MoodUP™
Prix Red Dot Design
Frigorífico LG InstaView™
MoodUP™
Traga mais cor e inovação à sua vida
Colecção de Cor
Procure cores divertidas que combinem com o seu estado de espírito.
Coleção de Música
Faça do seu frigorífico o acessório mais divertido da sua festa
InstaView™
Toque duas vezes para ver o interior sem perder o ar frio
LG ThinQ®
Controle e Monitorize o seu frigorífico pelo seu telemóvel
Coleção de Cor
Defina o seu estado de espírito
Personalize facilmente o ecrã do seu frigorífico com as cores que deseja a partir da aplicação ThinQ®.*
*Aplicação LG ThinQ® está disponível em smartphones Android ou iOS compatíveis. É necessária a ligação de dado móveis, do Wi-Fi doméstico e o registo do produto no LG ThinQ®. Visite lg.com/pt/lg-thinq para conhecer as funcionalidades disponíveis e a compatibilidade do sistema que podem variar consoante o país e o modelo.
*O modelo apresentado pode ser diferente do modelo disponível para venda em Portugal. O brilho e as cores dos painéis LED podem variar consoante o ambiente envolvente.
Milhares de combinações de cores!
Crie a sua junção de cores perfeita, a partir de milhares de combinações diferentes dentro da aplicação LG ThinQ®.
Colecção de Música
Luzes. Música. Festa
Utilize o Modo Festa para reproduzir as suas canções favoritas ou escolha a partir da extensa coleção de música do frigorífico
Experimente a combinação perfeita das luzes ao ritmo da sua música, criando a companhia ideal para a festa.
Imagem que mostra as ondas sonoras por detrás do produto
Ligue-se facilmente à coluna através de Bluetooth.
Imagem com a coluna Bluetooth apresentada, ampliado para um speaker (altifalante)
Coloque a sua música favorita, através do seu telemóvel, com conexão Bluettoth ao seu frigorífco
ícones de objectos musicais apresentados à volta do produto
*Compatibilidade 5.0
InstaView™
Dê vida aos seus ingredientes
Aprimore com um frigorífico que mantém os seus alimentos frescos.
Demonstram variedade de produtos
Veja os seus snacks e bebidas favoritas sem abrir a porta do seu frigorífico, impedindo a saída de ar frio, mantendo assim alimentos mais frescos.
Imagem de tocar duas vezes no Instaview "knock knock"
O ar frio circula à volta dos alimentos, tanto pela parte frente como por trás, para um arrefecimento eficaz e uma maior frescura.
Ar frio a circular no frigorífico
*A imagem do produto apresentado é apenas um modelo de referência., o produto real pode variar.
LG ThinQ®
A vida com maior conveniência começa com o LG ThinQ®
Descubra como pode controlar e monitorizar os equipamentos com o seu smartphone e comandos de voz
As pessoas estão associadas ao produto utilizando o ThinQ
Para aqueles momentos em que se esquece de fechar a porta do frigorífico, receba notificações importantes no seu smartphone a partir da aplicação LG ThinQ®.
Foto com um alarme que aparece ao lado das pessoas na festa
Verifique facilmente o consumo de energia do frigorífico e explore outras características do produto a partir do seu smartphone.
Apresentar um gráfico de energia ao lado da pessoa que abre o frigorífico
*Google e Google Home são marcas comerciais da Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo são marcas comerciais da Amazon.com, Inc ou das suas afiliadas.
*O LG SmartThinQ designa-se por LG ThinQ.
*A disponibilidade das funcionalidades inteligentes podem variar consoante o país/modelo. Consulte o seu revendedor local ou a LG para obter informações do serviço em Portugal.
*A opção altifalante não está incluída.
*A imagem da aplicação é meramente ilustrativa, a imagem real pode variar.
Estilo de vida
Feito para combinar com todos os seus estados de espírito
O frigorífico MoodUP™ complementa qualquer espaço, seja com a criação de diversos ambientes, vibrações sazonais ou estilos de decoração interiores
Viva de forma mais colorida
Dê sabor à sua cozinha com alimentos frescos e luzes divertidas.
Para qualquer divisão
Anime a sua sala de estar com combinações de cores que se adaptam ao seu espaço.
O seu parceiro de festa
Utilize as luzes e a música do seu frigorífico para dar o toque final perfeito a qualquer festa.
FAQ
Qual é a cor predefinida da porta quando a mesma está desactivada?
Quando a cor da porta está desativada, as cores predefinidas são cinzento (parte superior) e branco (parte inferior). O material de vidro mate tem acabamento com textura pedra, pelo que pode apreciar a beleza do material da porta sem ter de ativar a cor da porta.
Como posso definir cores diferentes para cada porta do frigorífico?
Depois de selecionar o frigorífico na aplicação ThinQ, pode ir ao menu “Coleção de cores” -> “A minha seleção” para definir cores diferentes para cada porta. Para uma combinação de cores harmoniosa, as cores da porta superior e inferior são categorizadas separadamente.
Quanto tempo dura a cor selecionada?
A cor permanece ligada durante 30 minutos a partir da última abertura de porta ou deteção de movimento através do sensor de proximidade. Pode ajustar a duração da apresentação da cor na aplicação ThinQ.
Se pretender alargar o tempo de exibição da cor após 30 minutos, pode-se aproximar cerca de 60 cm da frente do frigorífico.
Como é que a coluna Bluetooth funciona com a “Coleção de música”?
Para utilizar a coluna Bluetooth, prima sem soltar o botão “Coluna BT” situado na parte superior do frigorífico durante 3 segundos. Depois, pode selecionar a música que pretende na “Coleção de Música” através da aplicação ThinQ. Além disso, depois de se ligar à coluna Bluetooth com o seu telemóvel pode também transmitir música a partir da sua aplicação de música preferida.
Que cores são apresentadas quando os modos “Music Flow” e “Music Bounce” estão ativados?
No modo “Music Flow”, as sequências de cores apresentadas são cor de laranja (parte superior) e creme (parte inferior) -> Paris Sunset -> Waikiki -> Sunset Vibes.
No modo “Music Bounce”, as sequências de cores apresentadas são Pop 1 -> Pop 3 -> Pop 2.
Qual é a duração máxima dos modos “Music Flow” e “Music Bounce”?
Não existe uma duração máxima para os modos “Music Flow” e “Music Bounce”. Estes permanecerão ativos durante a reprodução de música. Se não houver música a ser reproduzida, aparecerá uma notificação, após 10 minutos, a informar que o “Modo de Festa” terminou e o ecrã voltará à combinação de cores predefinida.
Qual é a quantidade de calor que gera?
Os painéis estão equipados com tecnologia de dissipação de calor, pelo que o calor gerado é muito reduzido. Se lhe tocar depois de o ter deixado ligado durante muito tempo, sentirá apenas que o equipamento está ligeiramente quente.
Qual é o tempo de vida útil dos componentes LED?
O dispositivo LED utilizado no painel da porta tem uma vida útil de aproximadamente 10 anos. Com base num inquérito sobre a frequência de abertura da porta entre utilizadores reais de frigoríficos, o número máximo de aberturas diárias da porta do frigorífico é de cerca de 41 vezes. Se o LED estiver definido para estar ligado durante 30 minutos por abertura, a duração diária de funcionamento do LED é de aproximadamente de 11 horas. Com este padrão de utilização, os componentes LED do frigorífico podem durar cerca de 10 anos.
O painel LED da porta pode partir-se facilmente?
O painel LED está instalado no interior da porta como parte da funcionalidade MoodUP, mas o material exterior da porta tem a mesma resistência que uma porta de frigorífico de vidro convencional. O risco de a porta se partir ou ficar danificada durante a utilização é mínimo.
Como limpar e manter os painéis das portas?
Pode limpar o painel da porta utilizando toalhitas ou um pano húmido, tal como um frigorífico normal. O produto foi concebido para resistir à humidade da limpeza sem qualquer problema.
