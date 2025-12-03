We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Frigorífico combinado de 375 L em preto metalizado
Funcionalidades principais
- FRESHConverter+™
- Máxima abertura
- Eficiência energética B
*Para garantir o funcionamento adequado da porta, é necessário um espaço mínimo de 4 mm entre as laterais do frigorífico e a parede.
*Se a abertura for inferior a 4 mm, a porta poderá não abrir totalmente ou poderá interferir com a parede, afetando potencialmente o desempenho do produto.
*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.
Visual elegante e moderno para um ajuste perfeito
Desfrute de um design de porta plana premium e de um interior espaçoso que conferem elegância refinada e funcionalidade à sua cozinha moderna.
Arrefecimento mais inteligente para otimização de energia com LG ThinQ™ 1)
*Caso a temperatura definida para a câmara frigorífica seja 1 ℃ ou 2 ℃, esta função não será ativada.
*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.
Refrigeração precisa, frescura consistente
O LinearCooling™ mantém os alimentos frescos por mais tempo, reduzindo as flutuações de temperatura e preservando o sabor e o aspeto.
LinearCooling™
Tradicional
*Com base nos resultados dos testes da TÜV Rheinland, utilizando o método de teste interno da LG para comparar a taxa de redução de peso dos vegetais entre o modelo com refrigeração linear e o modelo sem refrigeração linear, o modelo com refrigeração linear apresentou uma taxa de redução de peso inferior.
*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.
*Com base em testes internos da LG (temperatura ambiente de 25 ℃, humidade normal, congelador a -18 °C, frigorífico a 4 °C), perda de peso da água medida após 24 horas.
*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.
Regulação flexível da temperatura para alimentos
O FRESHConverter™3) permite ajustar facilmente as definições para se adequarem a diferentes tipos de alimentos.
Capacidade máxima, organizada de forma inteligente
Maximize a eficiência do armazenamento com soluções inteligentes e organizadas que mantêm os seus alimentos frescos.
*As imagens e os vídeos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.
*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.
*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.
Armazenamento flexível, perfeitamente organizado
Prateleiras e acessórios cuidadosamente criados para manter o frigorífico organizado, adaptando-se às suas necessidades.
*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.
Isenção de responsabilidade
1) LG ThinQ™
- Para utilizar as funcionalidades ThinQ, precisa de instalar a aplicação “LG ThinQ” da Google Play Store ou da Apple App Store no seu smartphone e ligue-se ao Wi-Fi. Aplicação LG ThinQ™ disponível em smartphones compatíveis com Android 9.0 ou superior, iOS 16.0 ou superior. É necessário ter um telemóvel e uma ligação Wi-Fi doméstica, bem como registar o produto no LG ThinQ™.
- As funções do LG ThinQ™ podem variar consoante o produto e o país.
2) Modo de poupança por IA
- O modo de poupança por IA pode ser ajustado em duas fases (até 1% para a fase 1 e até 5% para a fase 2) e a taxa de poupança varia consoante a classificação energética e as especificações do produto.
- A taxa de poupança por IA para cada fase pode variar consoante as condições reais de utilização.
- Os detalhes específicos do teste para a taxa de poupança são os seguintes:
1. Modelo de teste: GBBW322CEV
2. Condições de teste: Congelador a -18 °C, frigorífico a 3 °C, sem carga
3. Condições de instalação: Temperatura ambiente a 25 °C, humidade a 55%
4. Método de teste: 8 horas de abertura, 16 horas sem abertura. Tempo total de abertura durante o horário de funcionamento: Frigorífico 28 vezes, congelador 6 vezes. Os resultados energéticos para cada fase do modo de poupança por IA ao longo de 3 dias são convertidos para consumo energético de 24 horas e comparados.
5. Ao utilizar o modo de poupança por IA, o ciclo de descongelamento e a velocidade do compressor podem ser ajustados de acordo com o ambiente circundante. A aplicação da fase 2 pode resultar num aumento da temperatura interna do congelador e do frigorífico.
6. Os resultados dos testes foram verificados pela TÜV Rheinland Inc. utilizando o método de teste especificado, mas podem variar consoante o ambiente de utilização real.
7. O modo de poupança por IA só é suportado através da aplicação LG ThinQ. O LG ThinQ pode ter algumas limitações em termos de ambientes suportados e métodos de utilização.
3) FRESHConverter™
- A definição de temperatura pode ser alterada ao premir o botão de seleção. Existem três modos diferentes: Carne (-3 ℃), Peixe (0 ℃) e Queijo (2 ℃)
- Com base nos resultados dos testes internos da LG, utilizando o método de teste interno da LG para medir a flutuação média da temperatura no compartimento FRESHConverter+™ sem carga e com a definição 25℃.
- Os resultados podem variar consoante as alterações na temperatura exterior ou na definição da temperatura interior.
What to consider when buying a fridge freezer?
'When choosing an LG fridge freezer, consider key factors like storage space, energy efficiency, and smart cooling technology.
LG’s smart and neat solutions help maximise storage efficiency while keeping your food fresh*.
Look for innovations like LinearCooling™ to help maintain more stable temperatures throughout the fridge and DoorCooling+™ to help cool items in the door.
LG’s premium flat door design and a choice of modern colours and finishes also add a stylish touch to your kitchen.
*Based on TÜV Rheinland test results using LG’s internal testing method comparing the weight reduction rate of vegetables between the model with linear cooling and the model without linear cooling, the model with linear cooling showed a lower weight reduction rate.
What size Fridge Freezer do I need?
The right Fridge Freezer size depends on your household and storage needs. As a general guide:
-Tall fridge freezers, with a capacity of 304–387L, are ideal for 1–2 people.
-Slim multi-door models, with 506–530L, suit families of 3–4.
-For larger households, multi-door or American-style models, with 635–750L of storage, are a good choice.
Consider how often you shop, how much fresh vs frozen food you store, and your available kitchen space when selecting the appropriate capacity.
How do I change the temperature setting on my LG Fridge Freezer?
Use the control panel on the door or inside the fridge to set the desired temperature for your fridge or freezer. On supported models, you may also use the LG ThinQ app on your smartphone to change the temperature setting remotely.
What does it mean for a fridge freezer to be frost-free?
Frost forms when water vapour hits ice-cold cooling coils, then condenses into water, which immediately freezes. A frost-free fridge uses a timer to regularly turn on a heating coil around the cooling coil to melt the ice, automatically preventing frost buildup.
SUMÁRIO
DIMENSÕES
Key Spec
CAPACIDADE - Capacidade total (ℓ)
375
DIMENSÕES E PESO - Dimensões do produto (LxAxP, em mm)
597 x 2030 x 674
DESEMPENHO - Consumo de energia (kWh/ano)
139
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA
B
DESEMPENHO - Tipo de Compressor
Compressor Smart Inverter™ (BLDC)
Todas as especificações
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096627112
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA
B
Tipo de produto
Combinado
Profundidade padrão/bancada
Profundidade de bancada
CAPACIDADE
Capacidade do chiller (ℓ)
37
Capacidade do congelador (ℓ)
113
Capacidade do frigorífico (ℓ)
225
Capacidade total (ℓ)
375
CONTROLO & ECRÃ
Express Freeze
Sim
Ecrã LED interno
Display LED
DIMENSÕES E PESO
Profundidade sem porta (mm)
608
Profundidade com pega (mm)
674
Peso da embalagem (kg)
86
Altura até Topo da Caixa (mm)
2030
Altura até Topo da Dobradiça ou Tampo Deco da Porta (mm)
2030
Dimensões do produto (LxAxP, em mm)
597 x 2030 x 674
Peso do produto (kg)
79
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+™
Sim
InstaView™
Não
LINEAR Cooling™
Sim
COMPARTIMENTO DO CONGELADOR
Gaveta de congelação
3, transparentes
SISTEMA DE GELO E ÁGUA
Sistema de fabrico de gelo automático
Não
Ice Maker (manual)
Cuvete de gelo normal
Dispensador de água
Não
MATERIAL E ACABAMENTO
Material da porta
VCM
Acabamento da porta
Matte Black
Duto metálico plano (Metal Fresh)
R Metal
Tipo de pega
Pega integrada, horizontal
DESEMPENHO
Classe climática
T
Tipo de Compressor
Compressor Smart Inverter™ (BLDC)
Consumo de energia (kWh/ano)
139
Potência de som (dB)
33
Potência de som (classe)
B
COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO
Multi-Air Flow™
Sim
Suporte para garrafas
Completa
Prateleira da porta, transparente
4
Pure N Fresh™
Não
Iluminação do frigorífico
LED superior
Prateleira Dobrável
Dobrável num toque
Prateleira em vidro temperado
3
Compartimento para vegetais
Sim (2)
Gaveta para fruta e legumes (Fresh Zone)
Não
RECURSOS INTELIGENTES
Smart Diagnosis™
Sim
ThinQ™ (Wi-Fi)
Sim
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
O que dizem sobre nós
As nossas escolhas para si
Manual e Software
Descarregue manuais de produtos e o software mais recente para o seu produto.
Resolução de problemas
Encontre vídeos de instruções úteis para o seu produto.
Garantia
Verifique as informações sobre a garantia do seu produto aqui.
Peças e Acessórios
Descubra acessórios para o seu produto.
Registar um produto
O registo do produto permite maior rapidez em caso de assitência
Guia de Ajuda
Encontre manuais, resolução de problemas e a garantia do seu produto LG.
Assistência à sua Encomenda
Acompanhe a sua encomenda e consulte as FAQs
Pedido de Reparação
Solicite Assistência