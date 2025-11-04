Frigorífico combinado de 333 L em Prata

*Para garantir o funcionamento adequado da porta, é necessário um espaço mínimo de 4 mm entre as laterais do frigorífico e a parede.

*Se a abertura for inferior a 4 mm, a porta poderá não abrir totalmente ou poderá interferir com a parede, afetando potencialmente o desempenho do produto.

*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.