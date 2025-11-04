About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Frigorífico combinado de 333 L em Prata
GBBSJ10EPY.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Frigorífico combinado de 333 L em Prata

GBBSJ10EPY.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Frigorífico combinado de 333 L em Prata

GBBSJ10EPY
Vista frontal do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) com acabamento em Prata
Frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) com porta totalmente aberta a mostrar os compartimentos do frigorífico e do congelador
Vista superior do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) Prata à esquerda e parede do armário à direita
À esquerda, carne com -3 °C, no centro, peixe fresco com 0 °C e, à direita, queijo com 2 °C.
Frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) numa sala com vista noturna da cidade, sobreposto com o gráfico do Modo de poupança por IA e o gráfico de flutuação de energia
Frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) instalado ao nível da parede alta em bege claro, com setas brancas a apontar para as superfícies superior e frontal.
Grande plano do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) com garrafeira para quatro garrafas e caixa de macarons, com o design da garrafeira ampliado numa imagem circular.
Vista frontal do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) a mostrar a ventilação DoorCooling+™
Vista superior do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY)
Vista inferior do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY)
Prateleira do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) destacada a azul com setas para cima e baixo. A imagem à direita mostra prateleira dobrada com duas garrafas de água.
Vista frontal do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) a mostrar o design exterior
Vista traseira do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) a mostrar o painel traseiro
Frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) embutido em armários castanhos-escuros com janela e sofá à esquerda e lava-loiça à direita
Dimensões e instalação do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY)
Vista frontal do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) com acabamento em Prata
Frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) com porta totalmente aberta a mostrar os compartimentos do frigorífico e do congelador
Vista superior do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) Prata à esquerda e parede do armário à direita
À esquerda, carne com -3 °C, no centro, peixe fresco com 0 °C e, à direita, queijo com 2 °C.
Frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) numa sala com vista noturna da cidade, sobreposto com o gráfico do Modo de poupança por IA e o gráfico de flutuação de energia
Frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) instalado ao nível da parede alta em bege claro, com setas brancas a apontar para as superfícies superior e frontal.
Grande plano do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) com garrafeira para quatro garrafas e caixa de macarons, com o design da garrafeira ampliado numa imagem circular.
Vista frontal do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) a mostrar a ventilação DoorCooling+™
Vista superior do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY)
Vista inferior do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY)
Prateleira do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) destacada a azul com setas para cima e baixo. A imagem à direita mostra prateleira dobrada com duas garrafas de água.
Vista frontal do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) a mostrar o design exterior
Vista traseira do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) a mostrar o painel traseiro
Frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY) embutido em armários castanhos-escuros com janela e sofá à esquerda e lava-loiça à direita
Dimensões e instalação do frigorífico combinado LG (GBBSJ10EPY)

Funcionalidades principais

  • Eficiência energética E
  • Máxima abertura
Frigorífico combinado Prata (GBBSJ10DPY) embutido em armários cinzentos ao lado de uma bancada em mármore com placa de indução e uma grande janela à direita.

Adapta-se ao seu estilo de vida, maximiza a frescura

Frigorífico combinado LG (GBBSJ10DPY) instalado ao nível dos armários altos cinzentos, com setas azuis a apontar para as superfícies superior e frontal.

Ajuste perfeito

Frigorífico combinado LG (GBBSJ10DPY) com smartphone a mostrar a aplicação ThinQ na parte frontal e ícone de IA azul-claro brilhante ao lado do frigorífico

Funcionalidades de IA

Vista interior do frigorífico combinado LG (GBBSJ10DPY) com prateleiras de frutas, legumes, bebidas e snacks com linhas azuis de fluxo de ar

Frescura máxima

Frigorífico LG (GBBSJ10DPY) todo aberto com o compartimento superior do frigorífico a mostrar alimentos em gavetas e sobreposições azuis e setas a destacar interior espaçoso.

Máxima eficiência de armazenamento

*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Frigorífico combinado LG (GBBSJ10DPY) com a porta direita aberta a 110 graus, mostrando uma dobradiça curva na parte superior, alinhada com a parede cinzenta do armário adjacente.

Máxima abertura

Concebido para se adaptar a todas as cozinhas

Abra bem a porta, mesmo perto da parede ou em espaços apertados, com máxima abertura

Imagem dividida de vista superior do frigorífico combinado LG (GBBSJ10DPY) à esquerda com texto Dobradiça convencional a bater na parede à direita com texto Dobradiças Zero Clearance a abrir livremente

Imagem dividida de vista superior do frigorífico combinado LG (GBBSJ10DPY) à esquerda com texto Dobradiça convencional a bater na parede à direita com texto Dobradiças Zero Clearance a abrir livremente

*Para garantir o funcionamento adequado da porta, é necessário um espaço mínimo de 4 mm entre as laterais do frigorífico e a parede.

*Se a abertura for inferior a 4 mm, a porta poderá não abrir totalmente ou poderá interferir com a parede, afetando potencialmente o desempenho do produto.

*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Porta plana premium

Visual elegante e moderno para um ajuste perfeito

Desfrute de um design de porta plana premium e de um interior espaçoso que conferem elegância refinada e funcionalidade à sua cozinha moderna.

Frigorífico combinado LG em Prata (GBBSJ10DPY) embutido em armários de cozinha cinzentos, com adega à esquerda e fogão com utensílios à direita.
Frigorífico combinado LG (GBBSJ10DPY) à esquerda em armários cinza mármore à direita em armários escuros ao lado das prateleiras e utensílios de cozinha

Frigorífico combinado LG (GBBSJ10DPY) à esquerda em armários cinza mármore à direita em armários escuros ao lado das prateleiras e utensílios de cozinha

*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Funcionalidades de IA

Arrefecimento mais inteligente para otimização de energia com LG ThinQ™ 1)

Frigorífico combinado LG (GBBSJ10DPY) numa sala com vista noturna da cidade, sobreposto com o gráfico do Modo de poupança por IA e o gráfico de flutuação de energia

Modo de poupança por IA

Arrefecimento otimizado durante períodos de baixa utilização

O Modo de poupança por IA2) analisa os padrões de utilização durante 3 semanas e identifica quando a porta é aberta com menos frequência, reduzindo o consumo e mantendo os alimentos frescos.1)

*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Frigorífico combinado LG (GBBSJ10DPY) ao lado de armários cinzentos-claros na sala de estar com vista para o rio, sobreposto com gráfico e ícone AI Fresh

Frescura AI

Arrefecimento proativo para aberturas frequentes da porta

Minimiza os aumentos de temperatura durante os períodos de abertura frequente com análise baseada em dados, intensificando o arrefecimento 2 horas antes com base em padrões de utilização detalhados.1)

*Caso a temperatura definida para a câmara frigorífica seja 1 ℃ ou 2 ℃, esta função não será ativada.

*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Frigorífico combinado LG (GBBSJ10DPY) com porta superior ligeiramente aberta com gráfico de onda vermelha a mostrar o ícone de porta aberta e de alerta

Deteção de abertura ligeira da porta

Mantenha a frescura com alertas inteligentes da porta

A deteção de abertura ligeira da porta1) garante que os seus alimentos permanecem frescos e minimiza o desperdício de energia, alertando-o para o fecho incorreto da porta.

*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Frescura máxima

Refrigeração precisa, frescura consistente

O LinearCooling™ mantém os alimentos frescos por mais tempo, reduzindo as flutuações de temperatura e preservando o sabor e o aspeto.

Gráfico do frigorífico LG (GBBSJ10DPY) a mostrar um tomate fresco após 7 dias, com um gráfico de flutuação azul e o texto ±0,5 °C.

LinearCooling™ 

Gráfico do frigorífico combinado LG (GBBSJ10DPY) a mostrar um tomate murcho após 7 dias, com um gráfico de flutuação vermelho e o texto ±1,0 °C.

Tradicional

*Com base nos resultados dos testes da TÜV Rheinland, utilizando o método de teste interno da LG para comparar a taxa de redução de peso dos vegetais entre o modelo com refrigeração linear e o modelo sem refrigeração linear, o modelo com refrigeração linear apresentou uma taxa de redução de peso inferior.

Frigorífico combinado LG (GBBSJ10DPY) aberto com ar azul-claro a fluir da ventilação em direção aos cestos com frutas, garrafas e recipientes.

DoorCooling+™

Frescura mais rápida no cesto da porta

As bebidas e os alimentos permanecem frescos graças ao rápido desempenho do DoorCooling+™ 3).

*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Máxima eficiência de armazenamento

Capacidade máxima, organizada de forma inteligente

Maximize a eficiência do armazenamento com soluções inteligentes e organizadas que mantêm os seus alimentos frescos.

Frigorífico combinado LG (GBBSJ10DPY) com frutas na prateleira superior, garrafas de vinho no meio e frutas em baixo.

LG bottom freezer (GBBSJ10DPY) left in light grey cabinets with marble backsplash right in dark cabinetry beside shelves and cookware

*As imagens e os vídeos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Armazenamento flexível, perfeitamente organizado

Prateleiras e acessórios cuidadosamente criados para manter o frigorífico organizado, adaptando-se às suas necessidades.

Prateleira ajustável

Eficiência de espaço maximizada com sete níveis de altura ajustáveis

*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Vista frontal de frigorífico combinado LG (GBBSJ10DPY) Prata em sala iluminada com persianas verticais, com garantia de 10 anos para compressor e ícones de eficiência energética D

Vista frontal de frigorífico combinado LG (GBBSJ10DPY) Prata em sala iluminada com persianas verticais, com garantia de 10 anos para compressor e ícones de eficiência energética D

Melhor eficiência energética

Adapta-se ao seu estilo de vida, maximiza a frescura

O LG Smart Inverter Compressor™ ajusta a potência de refrigeração conforme necessário, reduzindo o consumo de energia e funcionando de forma silenciosa e fiável. Também possui garantia de 10 anos.

Perguntas frequentes

Q.

O que ter em consideração ao comprar um frigorífico combinado?

A.

'Ao escolher um frigorífico combinado LG, considere fatores importantes como espaço de armazenamento, eficiência energética e tecnologia de refrigeração inteligente.

As soluções inteligentes e de organização da LG ajudam a maximizar a eficiência de armazenamento, mantendo os alimentos frescos*.

Q.

Preciso de um frigorífico combinado de que tamanho?

A.

"O tamanho certo do frigorífico combinado depende das necessidades da sua família e do espaço disponível. Como orientação geral:

 

- Os frigoríficos combinados altos, com capacidade de 304 a 387 L, são ideais para 1 a 2 pessoas.

- Os modelos finos com várias portas, com 506 a 530 L, são adequados para famílias de 3 a 4 pessoas.

- Para famílias maiores, os modelos com várias portas ou estilo americano, com 635 a 750 L de capacidade, são uma boa escolha.

 

Considere a frequência com que faz compras, a quantidade de alimentos frescos e congelados que armazena e o espaço disponível na cozinha ao selecionar a capacidade adequada."

Q.

Como altero a definição de temperatura no meu frigorífico combinado LG?

A.

Utilize o painel de controlo na porta ou no interior do frigorífico de forma a definir a temperatura desejada para o seu frigorífico ou congelador. Em modelos suportados, também pode utilizar a aplicação LG ThinQ no seu smartphone para alterar a definição de temperatura remotamente. 

Q.

O que significa quando um frigorífico combinado é antiformação de gelo?

A.

O gelo forma-se quando o vapor de água atinge as serpentinas de arrefecimento geladas e, em seguida, condensa-se em água, que congela imediatamente. Um frigorífico antiformação de gelo usa um temporizador para ligar regularmente uma serpentina de aquecimento em torno da serpentina de arrefecimento para derreter o gelo, evitando assim automaticamente a acumulação de gelo.

SUMÁRIO

Imprimir

DIMENSÕES

GBBS716CMB
Capacidade total (ℓ)
333
Dimensões do produto (LxAxP, em mm)
597 x 1860 x 674
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA
E
Door Cooling+™
Sim

Key Spec

  • CAPACIDADE - Capacidade total (ℓ)

    333

  • DIMENSÕES E PESO - Dimensões do produto (LxAxP, em mm)

    597 x 1860 x 674

  • DESEMPENHO - Consumo de energia (kWh/ano)

    253

  • ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA

    E

  • DESEMPENHO - Tipo de Compressor

    Compressor Smart Inverter™

Todas as especificações

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806096589328

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

  • CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA

    E

  • Tipo de produto

    Combinado

  • Profundidade padrão/bancada

    Profundidade de bancada

CAPACIDADE

  • Capacidade do congelador (ℓ)

    113

  • Capacidade do frigorífico (ℓ)

    220

  • Capacidade total (ℓ)

    333

CONTROLO & ECRÃ

  • Express Freeze

    Sim

  • Ecrã LED interno

    Display LED

DIMENSÕES E PESO

  • Profundidade sem porta (mm)

    608

  • Profundidade com pega (mm)

    674

  • Peso da embalagem (kg)

    77

  • Altura até Topo da Caixa (mm)

    1860

  • Altura até Topo da Dobradiça ou Tampo Deco da Porta (mm)

    1860

  • Dimensões do produto (LxAxP, em mm)

    597 x 1860 x 674

  • Peso do produto (kg)

    70

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+™

    Sim

  • InstaView™

    Não

  • LINEAR Cooling™

    Sim

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

  • Gaveta de congelação

    3, transparentes

SISTEMA DE GELO E ÁGUA

  • Sistema de fabrico de gelo automático

    Não

  • Ice Maker (manual)

    Cuvete de gelo normal

  • Dispensador de água

    Não

MATERIAL E ACABAMENTO

  • Material da porta

    VCM

  • Acabamento da porta

    Prime Silver

  • Duto metálico plano (Metal Fresh)

    R Metal

  • Tipo de pega

    Pega integrada, horizontal

DESEMPENHO

  • Classe climática

    T

  • Tipo de Compressor

    Compressor Smart Inverter™

  • Consumo de energia (kWh/ano)

    253

  • Potência de som (dB)

    35

  • Potência de som (classe)

    B

COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

  • Multi-Air Flow™

    Sim

  • Suporte para garrafas

    Não

  • Prateleira da porta, transparente

    3

  • Fresh 0 Zone™

    Não

  • Pure N Fresh™

    Não

  • Iluminação do frigorífico

    LED superior

  • Prateleira Dobrável

    Não

  • Prateleira em vidro temperado

    2

  • Compartimento para vegetais

    Sim (2)

RECURSOS INTELIGENTES

  • Smart Diagnosis™

    Sim

  • ThinQ™ (Wi-Fi)

    Sim

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

O que dizem sobre nós

As nossas escolhas para si