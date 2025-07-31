Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Funcionalidades

Galeria

Especificações

Avaliações

Suporte

  • front View
  • front open View
  • up door view
  • up door view
  • side view
  • top open View
  • door open top view
  • bottom View
  • bottom View
  • Bottom open view
  • left side view
  • side open door view
  • side door open View
  • side view
  • Back view
front View
front open View
up door view
up door view
side view
top open View
door open top view
bottom View
bottom View
Bottom open view
left side view
side open door view
side door open View
side view
Back view

Uma solução organizada para modernizar a sua cozinha

Design Premium adequado a cada espaço

Frescura duradoura com NatureFRESH™

No Frost total com Multi Air Flow

Melhor eficiência energética 

Design minimalista, integração perfeita

Complementa a sua cozinha de forma elegante e moderna

Equipe a sua cozinha com um frigorífico minimalista de porta plana que se integra na perfeição com a sua cozinha.

Cozinha moderna com um frigorífico perfeitamente integrado nos armários, assemelhando-se a um modelo encastrado.

Também disponível em cores diferentes

Amostra de cor para prime silver.

       Prime Silver

Amostra de cor para essence matte black.

        Essence Matte Black

Amostra de cor para super white.

        Super White

Widok z lotu ptaka na lodówkę zainstalowaną przy ścianie z zerowym luzem zawiasów drzwi.

Abertura de porta sem tocar na parede

Zbliżenie na miękkie oświetlenie LED, skutecznie rozprowadzające światło po całej lodówce i nie męczące oczu.

Iluminação LED suave

Zbliżenie na kwadratową rączkę kieszeniową o eleganckim i minimalistycznym wyglądzie.

Pega Embutida Retangular

NatureFRESH™

Conserva a frescura dos alimentos durante mais tempo

Aprecie alimentos frescos com o controlo de temperatura e tecnologia de refrigeração da LG que mantêm os seus alimentos mais frescos, durante mais tempo.

Saladeira de vegetais frescos tal como acabados de colher numa quinta com a ajuda da tecnologia de refrigeração de um frigorífico.

Gráfico linear de refrigeração com vegetais frescos nas proximidades, mostrando as flutuações de temperatura mantidas a ±0,5 ℃, permitindo a frescura dos alimentos.

Mantém os alimentos frescos até 7 dias

O LinearCooling™ reduz as flutuações de temperatura até ±0,5 ℃, conservando a frescura durante até 7 dias.

* A imagem do produto serve apenas para fins ilustrativos e pode diferir do produto real.

* Com base em resultados de teste da UL utilizando o método de teste interno da LG de medição do tempo necessário para atingir a taxa de 5% de redução de peso da couve pak choi na prateleira do compartimento de alimentos frescos do modelo Linear Cooling da LGE. Apenas modelos aplicáveis. O resultado pode variar consoante o uso real.

Grande plano das saídas de ar localizadas na parte dianteira do frigorífico, garantindo uma refrigeração eficiente e uniforme.

Proporciona frescura de forma uniforme e mais rápida

O DoorCooling+™ proporciona uma refrigeração mais rápida que é distribuída uniformemente às partes laterais da porta. Isso não só mantém as bebidas mais frescas mas, com saídas de ar especiais, permite a frescura independentemente do local onde os alimentos são colocados no frigorífico.

* A imagem do produto serve apenas para fins ilustrativos e pode diferir do produto real.

* Com base nos resultados do teste UL utilizando o método de teste interno da LG, comparando o tempo necessário para que a temperatura do cesto da porta superior desça de 24,8 ℃ para 8 ℃ entre o modelo sem DoorCooling+ (GBB60NSZHE) e o modelo DoorCooling+ (GBB72NSDFN) da LGE.

* O DoorCooling +™ deve parar de funcionar quando a porta é aberta.

Temperaturas reguláveis

O FRESHConverter™ mantém a temperatura certa para cada item ou grupo alimentar, como carne, peixe e vegetais.

Grande plano do Fresh Converter cheio de carne, regulado com a temperatura adequada para carne, entre as opções de carne, peixe e vegetais.

Uma rajada de ar frio num instante

O Express Cool refresca e mantém a frescura com uma rajada rápida e poderosa de ar frio.

Grande plano do botão Express Cool localizado na parte superior do frigorífico.

Congelador no frost com refrigeração uniforme e ar frio circulado para manter os alimentos frescos em todos os cantos.

Mais fresco e mais fácil com o Multi Air Flow

O Total No Frost mantém a frescura com o Multi Air Flow em todos os cantos. Isso evita que tenha de remover o gelo manualmente.

* A imagem do produto serve apenas para fins ilustrativos e pode diferir do produto real.

Melhor eficiência energética

Refrigeração e consumo de energia eficientes

O Smart Inverter Compressor™ regula a velocidade do motor para refrigerar com eficiência, reduzindo ao mesmo tempo o consumo de energia e garantindo um desempenho duradouro com a sua garantia de 10 anos.

Frigorífico com sistema de refrigeração eficiente por Smart Inverter Compressor e etiqueta de garantia de 10 anos do compressor.

* O teste é baseado na Norma "KS C ISO 15502" (Modelo: R-B601GM, R-B602GCWP)

*A imagem do produto serve apenas para fins ilustrativos e pode diferir do produto real.

Perguntas frequentes

Q.

Qual é o tamanho de frigorífico de que preciso?

A.

Apesar de depender do seu estilo de vida, como uma boa regra base: o frigorífico com congelador Combinado da LG (capacidade: 340-384 L) é suficiente para um pequeno agregado familiar de 1-2 pessoas; modelos Multiportas Esguios (506-508 L) são adequados para uma família de 3-4; para uma família mais numerosa, recomendamos os modelos Multiportas ou Estilo Americano de grande capacidade da LG (capacidade de 625-705 L). Os modelos multiportas proporcionam largura adicional para armazenar tabuleiros, travessas, etc. Uma vez que, na LG, queremos que todos os clientes encontrem o Frigorífico com Congelador que melhor lhes convier, oferecemos uma seleção de tamanhos por gama. 

Q.

Um frigorífico de duas portas é útil?

A.

Também conhecidos como frigoríficos com congelador Combinados, os frigoríficos de duas portas oferecem a conveniência de ter uma secção de congelador separada para todos os seus alimentos congelados. Os frigoríficos com congelador Combinados da LG têm 70% de espaço no frigorífico e 30% de espaço no congelador, facilitando o acesso às secções mais utilizadas. 

Q.

Como posso alterar a definição de temperatura do meu Frigorífico com Congelador da LG? 

A.

Utilize o Painel de Controlo na porta ou no interior do frigorífico para definir ou a temperatura para o seu frigorífico ou congelador. Em modelos suportados, você ambém pode utilizar a aplicação LG ThinQ™ no seu smartphone para alterar a definição de temperatura remotamente. 

Q.

O que significa um frigorífico com congelador não produzir gelo?

A.

De um modo geral, deve consultar a etiqueta de cuidados na sua roupa e selecionar o ciclo de lavagem correspondente na sua máquina. As Máquinas de Lavar da LG com função AI DD pesarão automaticamente a sua roupa e detetarão a suavidade para determinar o padrão de lavagem ideal e regular os movimentos durante a lavagem em conformidade. Se interligar a sua Máquina de Lavar e a de Secar da LG, estas podem cooperar para garantir que é selecionado o ciclo correto sem ter de se preocupar em rodar o seletor.

Q.

O que significa um frigorífico com congelador não produzir gelo?

A.

O gelo forma-se quando o vapor de água atinge as bobinas de refrigeração geladas e, em seguida, condensa-se para formar água, que congela de imediato. Um frigorífico que não produz gelo utiliza um temporizador para ligar regularmente uma bobina de aquecimento à volta da bobina de refrigeração para derreter o gelo, evitando automaticamente a acumulação de gelo.

O que dizem sobre nós

As nossas escolhas para si

Precisa de ajuda?

Estamos aqui para fornecer toda a ajuda de que precisa.

Obter ajuda

Contacte-nos