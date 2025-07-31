We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* A imagem do produto serve apenas para fins ilustrativos e pode diferir do produto real.
* Com base em resultados de teste da UL utilizando o método de teste interno da LG de medição do tempo necessário para atingir a taxa de 5% de redução de peso da couve pak choi na prateleira do compartimento de alimentos frescos do modelo Linear Cooling da LGE. Apenas modelos aplicáveis. O resultado pode variar consoante o uso real.