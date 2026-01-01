Máquina de lavar loiça de encastre, com QuadWash™, 3 cestos e eficiência energética A

*Utilize apenas loiça própria para a máquina de lavar loiça.

*As imagens e os vídeos do produto servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

1) Eficiência energética

* Em comparação com o modelo LG. Com base no consumo de energia do Eco Course entre os modelos LG DBC335 (Classe A) e DBC425 (Classe E), de acordo com o teste interno da LG

2) LG ThinQ™

-As funções do ThinQ™ podem variar consoante o produto e o país. Consulte o seu revendedor local ou a LG para obter informações sobre a disponibilidade do serviço.

-Além disso, quando se liga pela primeira vez à máquina de lavar loiça, esta deve estar no mesmo ambiente Wi-Fi e, depois disso, a máquina de lavar loiça deve funcionar sempre no ambiente Wi-Fi registado.

3) Silenciosa

-Nível de ruído: 41dB ou inferior, com base nos resultados dos testes internos da LG.

-Com base nos resultados de testes internos (medição do nível de potência sonora, PWL) nas definições das opções do modo ECO + Energy Saver + AOD (janeiro de 2019).

-Os níveis de ruído são medidos como uma média ao longo de todo o ciclo da máquina de lavar loiça, incluindo as fases de pré-lavagem, lavagem principal, enxaguamento e secagem.

-Os níveis de ruído podem variar consoante o ciclo de funcionamento e as condições de utilização.

-2 anos para peças e mão de obra + 8 anos para o motor (apenas peças).