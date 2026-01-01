About Cookies on This Site

Máquina de lavar loiça de encastre, com QuadWash™ e TrueSteam™, 3 cestos e eficiência energética A

Máquina de lavar loiça de encastre, com QuadWash™ e TrueSteam™, 3 cestos e eficiência energética A

DB375TXS
Vista frontal da DB375TXS
vista frontal com a porta aberta e pratos visíveis
TrueSteam™
QuadWash™
Vista frontal superior e painel de controlo
Painel de controlo
Vista frontal com porta aberta
Vista lateral esquerda
Vista lateral esquerda com porta aberta
Vista lateral esquerda com porta aberta e prato com 3.ª prateleira
Braço aspersor e bocal de vapor
Vista lateral com 3.ª prateleira - inferior
Vista lateral com 3.ª prateleira - superior
Vista lateral do DB375TXS
Vista traseira
Funcionalidades principais

  • Clase energética A: Desfrute de uma máquina de lavar loiça que o ajuda a viver uma vida mais eficiente em termos energéticos.
  • Máquina de lavar loiça totalmente encastrada com dobradiças deslizantes: adapta-se perfeitamente à sua cozinha graças ao painel deslizante.
  • QuadWash™: 4 braços de pulverização com movimentos multidirecionais permitem que a água chegue a todos os cantos da loiça.
  • TrueSteam™: vários jatos de vapor higienizam a loiça, dissolvem a sujidade persistente e dão brilho aos copos.
  • Com a função Auto Open Dry, a porta abre-se automaticamente quando está pronta, permitindo que o ar seque a loiça naturalmente.
Mais
A máquina de lavar loiça de encastrar LG está parcialmente aberta para mostrar as prateleiras limpas. Cozinha moderna com painel de fundo em mármore e design minimalista.

Máquina de lavar loiça de encastre LG

Poder de lavagem da loiça elegante e moderna

Um painel inferior personalizável dá-lhe liberdade de design. A limpeza a vapor dá-lhe paz de espírito.

Torne a sua cozinha mais eficaz

Máquina de lavar loiça de encastrar LG numa cozinha branca, parcialmente aberta. Um rótulo indica uma eficiência energética padrão de Classe A.

Eficiência energética de Classe A

Poupe dinheiro e mantenha a sua loiça impecável com uma máquina de lavar loiça concebida para ser eficiente

Grande plano de pratos dentro de uma máquina de lavar loiça LG, cheia de vapor para mostrar o desempenho potente e higiénico da limpeza a vapor.

TrueSteam™

Brilho higiénico, menos manchas de água

Grande plano de potentes jatos de água no interior de uma máquina de lavar loiça LG, mostrando a tecnologia de limpeza para resultados de lavagem de loiça completos.

QuadWash™

Não deixa nenhum prato sujo

Cozinha com máquina de lavar loiça LG parcialmente aberta. O smartphone mostra a aplicação LG ThinQ™ a confirmar a conclusão do ciclo e o controlo inteligente.

LG ThinQ™

Conectividade para uma lavagem mais inteligente

Eficiência energética de primeira classe

Os motores LG Inverter DD especialmente concebidos podem aumentar a eficiência energética em 54% e são certificados com Classe A pelas normas de eficiência energética da UE¹⁾.

Máquina de lavar loiça de encastrar LG, porta ligeiramente aberta com loiça limpa. A etiqueta indica uma eficiência energética padrão de Classe A.

Máquina de lavar loiça de encastrar LG, porta ligeiramente aberta com loiça limpa. A etiqueta indica uma eficiência energética padrão de Classe A.

TrueSteam™

Brilho higiénico, menos manchas de água

O TrueSteam™ ²⁾ deixa a sua loiça verdadeiramente limpa, reduz as manchas de água e higieniza-a³⁾.

Grande plano de pratos dentro da máquina de lavar loiça LG com vapor libertado, mostrando a lavagem a vapor para remoção de nódoas e higienização.

Máquina de lavar loiça LG com a porta parcialmente aberta, a mostrar loiça lavada. A etiqueta indica eficiência energética classe A.

Poupe tempo de pré-lavagem manual com a lavagem a vapor

O TrueSteam™ ajuda a enxaguar a loiça e a lidar com alimentos duros e secos.

Vapor que chega a vários cantos

Sinta-se confiante de que não falha nenhuma loiça com a tecnologia TrueSteam™.

Pratos sempre cristalinos

O TrueSteam™ deixa a loiça limpa e brilhante, reduzindo as manchas de água até 84%.

Immagine di una lavastoviglie con la porta completamente aperta, con i piatti sporchi all'interno.
Vista interior da máquina de lavar loiça LG cheia de vapor. As setas vermelhas indicam uma cobertura total para uma limpeza completa e uniforme de toda a loiça.
Um copo de vinho com manchas de água de um lado e cristalino do outro, mostrando a diferença após a lavagem a vapor.
Máquina de lavar loiça de encastrar LG totalmente aberta com prateleiras de loiça suja. Grande plano de um prato sujo, mostrando o forte poder de limpeza.
Vista interior da máquina de lavar loiça LG cheia de vapor. As setas vermelhas indicam uma cobertura total para uma limpeza completa e uniforme de toda a loiça.
Um copo de vinho com manchas de água de um lado e cristalino do outro, mostrando a diferença após a lavagem a vapor.
Máquina de lavar loiça de encastrar LG totalmente aberta com prateleiras de loiça suja. Grande plano de um prato sujo, mostrando o forte poder de limpeza.

Poupe tempo de pré-lavagem manual com a lavagem a vapor

O TrueSteam™ ajuda a enxaguar a loiça e a lidar com alimentos duros e secos.

Vista interior da máquina de lavar loiça LG cheia de vapor. As setas vermelhas indicam uma cobertura total para uma limpeza completa e uniforme de toda a loiça.

Vapor que chega a vários cantos

Sinta-se confiante de que não falha nenhuma loiça com a tecnologia TrueSteam™.

Um copo de vinho com manchas de água de um lado e cristalino do outro, mostrando a diferença após a lavagem a vapor.

Pratos sempre cristalinos

O TrueSteam™ deixa a loiça limpa e brilhante, reduzindo as manchas de água até 84%.

QuadWash™

Lavagem total, limpeza a fundo

Quatro braços de pulverização Multi-Motion limpam a loiça à primeira, enquanto a função Dual Zone Wash permite-lhe escolher diferentes níveis de pressão para cada prateleira.

Grande plano de jatos de água intensos a jorrar das lâminas rotativas dentro de uma máquina de lavar loiça LG, mostrando a poderosa ação de limpeza.

Máquina de lavar loiça LG com a porta parcialmente aberta, a mostrar loiça lavada. A etiqueta indica eficiência energética classe A.

EasyRack™Plus

Nenhum prato fica por colocar

A prateleira flexível da LG pode ser facilmente ajustada para acomodar pratos de tamanhos variados, conforme necessário.

Uma pessoa levanta o suporte da máquina de lavar loiça LG para criar mais espaço em baixo e, em seguida, coloca artigos grandes, como frigideiras, na prateleira inferior.

Máquina de lavar loiça LG com a porta parcialmente aberta, a mostrar loiça lavada. A etiqueta indica eficiência energética classe A.

3ª Prateleira

Espaço extra para tudo o que precisa lavar

A 3ª prateleira dá-lhe mais espaço para colocar tudo, desde talheres compridos a utensílios de cozinha de grandes dimensões, incluindo espátulas, colheres, pinças e muito mais.

LG ThinQ™

Mantenha-se ligado, mantenha a sua loiça limpa e a brilhar

Seja notificado quando o seu ciclo de lavagem estiver concluído através da aplicação LG ThinQ™ ⁴⁾.

O smartphone mostra a aplicação LG ThinQ™ numa cozinha, destacando as funcionalidades Ciclos de transferência, Notificações e Diagnóstico inteligente.

O smartphone mostra a aplicação LG ThinQ™ numa cozinha, destacando as funcionalidades Ciclos de transferência, Notificações e Diagnóstico inteligente.

Transferir mais formas de limpar

A LG ThinQ™ permite-lhe descarregar novos ciclos de lavagem para lhe dar mais opções de limpeza. (tachos e panelas, caçarolas, copos e cuidado noturno)

Limpe à sua maneira

Pode personalizar as definições da sua máquina de lavar loiça a partir do seu dispositivo inteligente.

Silenciosa

Limpeza potente, feita em silêncio

Com a tecnologia de redução de ruído da LG, a sua loiça é limpa silenciosamente enquanto relaxa em paz⁵⁾.

Um homem tem um bebé a dormir ao colo numa cozinha com pouca luz. A máquina de lavar loiça LG funciona silenciosamente em segundo plano para um funcionamento tranquilo.

Inovador na conceção

Cozinha moderna com máquina de lavar loiça, forno, exaustor e placa de indução da LG, que se misturam na perfeição com o painel de fundo em mármore.

Estilo e Harmonia

Grande plano do interior em aço inoxidável de uma máquina de lavar loiça LG, construída para durabilidade, higiene e lavagem eficiente da loiça.

Totalmente em aço inoxidável

Interior da cozinha com a máquina de lavar loiça parcialmente aberta e ilustração do funcionamento da porta deslizante e fixa.

Porta deslizante e fixa

A porta da máquina de lavar loiça LG abre-se automaticamente após o ciclo de lavagem, libertando o vapor e deixando a loiça secar naturalmente.

Abertura automática de porta

Máquina de lavar loiça de encastrar LG na cozinha com luz branca a indicar o estado de funcionamento e luz vermelha a indicar um erro.

Luz de informação

Guia de instalação da máquina de lavar loiça de encastrar

Clique para obter mais informações sobre a forma como a máquina de lavar loiça de encastrar se adapta ao seu espaço, incluindo um guia de medidas e outros critérios a ter em conta.

1. Medição da área de instalação

Guia para a instalação da máquina de lavar loiça LG: largura 600-605 mm, altura 820-880 mm, profundidade ≥560 mm, abertura traseira 75-100 mm para ventilação.

2. Precauções de instalação

Selecione um local a uma distância não superior a 1 m do lava-loiça para facilitar a ligação à água e assegurar o escoamento.

O guia de instalação indica que a máquina de lavar loiça LG deve estar a menos de 1 m do lava-loiça para facilitar a ligação e o escoamento da água.

3. Verificação do painel da porta

O manual do utilizador e a ficha de instalação estão divididos em (A) Montagem do painel deslizante e (B) Montagem do painel fixo, pelo que deve seguir as instruções para cada caso.

Se o painel da porta pesar entre 8 kg e 11 kg, ajuste a tensão da mola da porta para facilitar a abertura da porta.

 (A) Montagem do painel deslizante

 Altura: 720 - 780 mm / Peso: 2,5 - 11 kg

Diagrama do painel da porta da máquina de lavar loiça LG: largura 590-594 mm, altura 720-780 mm, espessura 16-22 mm para uma instalação adequada.

(B) Montagem do painel fixo

 Altura: 650 - 720 mm / Peso: 3,5 - 9 kg

Diagrama do painel da porta da máquina de lavar loiça LG: largura 590-594 mm, altura 650–720 mm, espessura 16-22 mm para instalação.

Ver como instalar

*Este vídeo destina-se a mostrar o tamanho e a instalação do produto, o design pode ser diferente do produto real.

*Deve ter-se cuidado ao passar as mangueiras pelo orifício das mangueiras, uma vez que estas podem ter arestas afiadas e danificar as mangueiras.

Peças e acessórios

Veja os detalhes das peças que irá receber para a instalação.

Caixas de embalagem com a etiqueta “FRÁGIL” numa cozinha moderna, mostrando peças e acessórios para a instalação de uma máquina de lavar loiça LG.

Ilustração do funil

Funil

Ilustração da fita de barreira à humidade

Fita de barreira à humidade

Ilustração de fita de velo, 8 unidades.

Fita de velo (8ea)

Ilustração dos suportes dos painéis superior e intermédio

Suportes do painel (superior e médio)

Ilustração dos suportes do painel inferior

Suportes do painel (inferior)

Ilustração de parafusos para madeira, 2 unidades.

Parafusos para madeira (2 unidades)

Ilustração dos parafusos do suporte, 12 unidades

Parafusos do suporte (12 unidades)

Ilustração de parafusos para madeira, 2 unidades.

Parafusos para madeira (2 unidades)

Ilustração dos parafusos de ajuste da porta, 2 unidades

Parafusos de ajuste da porta (2 unidades)

Ilustração de parafusos para madeira, 2 unidades.

Parafusos para madeira (2 unidades)

*Utilize apenas loiça própria para a máquina de lavar loiça.

*As imagens e os vídeos do produto servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

1) Eficiência energética

* Em comparação com o modelo LG. Com base no consumo de energia do Eco Course entre os modelos LG DBC335 (Classe A) e DBC425 (Classe E), de acordo com o teste interno da LG

2) TrueSteam™

-Data do teste: 20.1.14

-Agência de teste: TÜV Rheinland

-Modelo de teste: DFB22M, DFB22M1

-Condições de teste: Tensão: 220±1% V, Frequência 60±1% Hz, Temperatura 20±2°C, Humidade 65±5%, Temperatura de alimentação da água 15±2°C, Pressão de alimentação da água 240±20kPam, Detergente tipo B 24g, Sem abrilhantador, Modo normal

-Método de teste: Para níveis de dureza da água de 51 ppm, 153 ppm, 204 ppm e 68 ppm, conte o número de manchas de água, dependendo da utilização de um dispositivo descalcificador. Para 102 ppm, medir o número de manchas de água nas seguintes condições: (1) Utilizar apenas descalcificador de água, (2) Sem descalcificador de água, (3) Utilizar descalcificador de água e enxaguar, (4) Utilizar descalcificador de água com vapor e enxaguar, (5) Utilizar descalcificador de água com vapor, (6) Apenas vapor sem descalcificador de água

-Resultados do teste: Quando não foi utilizado descalcificador de água nem vapor, formaram-se 123 manchas de água. Ao utilizar vapor sem descalcificador, formaram-se 19 manchas de água (redução de 84%).

-Os modelos testados e o modelo DFC287HVS utilizam o mesmo descalcificador de água e a mesma tecnologia de geração de vapor.

-Os resultados efetivos podem variar consoante o ambiente.

3) Higieniza

[Reduz Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes].

-Data do teste: 21.9.1

-Agência de teste: KTR (Instituto de Investigação e Testes da Coreia)

-Número do relatório de teste: TBK-2021-005911, TBK-2021-005912, TBK-2021-005913

-Modelo de teste: Máquina de lavar louça LG XD de 14 posições

-Condições de teste: A máquina de lavar loiça funcionou no modo Eco + Hi-Temp + Vapor. O inóculo contaminado foi aplicado em 2 tigelas de arroz e 2 tigelas de sopa com uma concentração inicial de aproximadamente (1,0*10^8) CFU/mL.

-Método de teste: As estirpes de teste foram pré-incubadas em ágar de soja Tryptic a (35±1)℃ durante 18~24 horas e ajustadas para (1,0~9,9*10^8) CFU/mL utilizando solução salina estéril. Os pratos esterilizados (2 tigelas de arroz e 2 tigelas de sopa) foram inoculados com 0,2 ml da solução de teste, secos durante 1 hora e colocados na máquina de lavar loiça.

-Resultados do teste: Sob as condições de teste, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes foram reduzidas em mais de 99,999%.

-Os modelos testados e o modelo DFC287HVS utilizam a mesma tecnologia de produção de vapor.

-Os resultados efetivos podem variar consoante o ambiente.

4) LG ThinQ™

-As funções do ThinQ® podem variar consoante o produto e o país. Consulte o seu revendedor local ou a LG para obter informações sobre a disponibilidade do serviço.

-Além disso, quando se liga pela primeira vez à máquina de lavar loiça, esta deve estar no mesmo ambiente Wi-Fi e, depois disso, a máquina de lavar loiça deve funcionar sempre no ambiente Wi-Fi registado.

5) Silenciosa

-Nível de ruído: 41dB ou inferior, com base nos resultados dos testes internos da LG.

-Com base nos resultados de testes internos (medição do nível de potência sonora, PWL) nas definições das opções do modo ECO + Energy Saver + AOD (janeiro de 2019).

-Os níveis de ruído são medidos como uma média ao longo de todo o ciclo da máquina de lavar loiça, incluindo as fases de pré-lavagem, lavagem principal, enxaguamento e secagem.

-Os níveis de ruído podem variar consoante o ciclo de funcionamento e as condições de utilização.

-2 anos para peças e mão de obra + 8 anos para o motor (apenas peças).

Perguntas frequentes

Q.

Que tipo de detergente devo utilizar na minha máquina de lavar loiça?

A.

'Para as máquinas de lavar loiça, devem ser utilizados detergentes específicos para máquinas de lavar loiça e não detergentes gerais. Existem três tipos de detergentes: em pó, líquido e em pastilhas. Cada detergente pode ter diferentes velocidades de dissolução e capacidades de limpeza, dependendo do tipo de detergente e do fabricante, por isso, certifique-se de que verifica as informações sobre o produto e utiliza a quantidade recomendada de detergente indicada pelo fabricante com base na quantidade de carga e na sujidade.

Q.

É necessário lavar previamente a loiça antes de utilizar a máquina de lavar loiça?

A.

As máquinas de lavar loiça LG utilizam o potente fluxo de água das suas lâminas de lavagem QuadWash™, juntamente com o TrueSteam™, para limpar minuciosamente a sua loiça sem necessidade de pré-lavagem. No entanto, uma pré-lavagem ligeira com apenas água para remover grandes partículas de alimentos da loiça pode ajudar a limpá-la de forma mais eficiente. Tire o máximo partido das capacidades de limpeza da sua máquina de lavar loiça, pré-lavando-a conforme necessário. Basta remover as partículas de alimentos grandes e carregar imediatamente a máquina de lavar loiça.

Q.

Como é que posso eliminar as manchas de água na minha loiça?

A.

A função TrueSteam® e o descalcificador de água das máquinas de lavar loiça LG podem remover eficazmente as manchas de água da loiça. Além disso, a utilização de um abrilhantador reduz a tensão superficial das gotas de água, o que é excelente para secar a loiça e evitar manchas. O abrilhantador é adicionado automaticamente durante a secagem se levantar a tampa do distribuidor de detergente e o encher até ao nível máximo de enchimento.

Q.

Qual é a forma inteligente de carregar a máquina de lavar loiça?

A.

Cesto inferior: Tachos e panelas colocados de cabeça para baixo, pratos de refeição, pratos de sopa, pratos de sobremesa Cesto intermédio: Copos, chávenas, pires e copos de vinho Cesto superior: Talheres como colheres de chá, colheres de sobremesa, colheres de sopa e garfos Ao colocar os pratos nos cestos, é importante incliná-los ligeiramente para que a água possa fluir corretamente. DICA: Se uma panela volumosa no cesto inferior encravar o tabuleiro, pode resolver o problema facilmente com a função de regulação da altura do tabuleiro.

Q.

Posso lavar recipientes de plástico na máquina de lavar loiça?

A.

Sim, mas apenas se forem feitos de plásticos resistentes ao calor; os plásticos normais podem ficar deformados em lavagens a altas temperaturas.

Q.

O que posso fazer em relação aos odores dos alimentos após a utilização?

A.

Recomendamos a limpeza do filtro uma vez a cada 1-2 semanas para eliminar os odores. DICA: Para esterilizar o interior da máquina de lavar loiça, deite 200 a 300 ml de vinagre branco numa tigela rasa, coloque-a no cesto superior e ligue-a no ciclo automático.

Q.

Esta máquina de lavar loiça pode ser instalada no exterior da casa?

A.

Este produto é um aparelho de interior apenas para uso doméstico e não pode ser utilizado para fins comerciais (cafés, etc.), industriais ou laboratoriais. (Não pode ser instalado nem mesmo para fins de investigação em laboratórios de ciências escolares, etc., uma vez que o objetivo é a limpeza de produtos químicos). No entanto, é possível instalar este produto para simples visualização e não para funcionamento efetivo.

Q.

A máquina de lavar loiça cabe na minha cozinha?

A.

A maioria das cozinhas modernas é concebida em torno do padrão da indústria de um aparelho com 60 cm de largura, que é exatamente o que as máquinas de lavar loiça de 60 cm da LG oferecem. Este tamanho padrão garante que as nossas máquinas de lavar loiça de instalação livre se integrem perfeitamente no espaço existente da sua cozinha sem qualquer problema.

SUMÁRIO

Imprimir

DIMENSÕES

DB375TXS
Dimensões da embalagem (LxAxP, em mm)
683 x 840 x 654
Dimensões do produto (LxAxP, em mm)
598 x 815 x 554
Classe de Eficiência Energética
A
Frequência (Hz)
50

Todas as especificações

CICLOS E OPÇÕES

  • Atrasar início

    Sim

  • 3 em 1

    Não

  • Automático

    Sim

  • Cancelar

    Sim

  • Bloqueio de controlo

    Sim

  • Delicado

    Sim

  • Download de programa

    Sim

  • Seco Mais

    Não

  • Zona dupla

    Sim

  • Eco

    Sim

  • Poupança energética

    Sim

  • Expresso

    Sim

  • Secagem extra

    Sim

  • Meia carga

    Sim

  • Intenso

    Não

  • Alta temperatura

    Sim

  • Intensivo

    Sim

  • Limpeza da máquina

    Limpeza da máquina (vapor) - Tecla de 3 segundos

  • Normal

    Não

  • Número de opções

    8

  • Número de ciclos de lavagem

    10

  • Refrescar

    Sim

  • Enxaguar

    Sim

  • Vapor

    Sim

  • Turbo

    Sim

DESIGN

  • Cor

    Noble Steel

  • Indicadores de estado

    Indicador (Barra)

  • Indicador de tempo restante

    Não

  • Material da cuba

    Aço inoxidável

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

  • Tipo de ecrã

    LED

  • Tipo de instalação

    Integração total

  • Tipo de painel

    Painel superior

  • Número total de conjuntos

    14

DIMENSÕES E PESO

  • Pés ajustáveis (mm)

    60

  • Dimensões da embalagem (LxAxP, em mm)

    683 x 840 x 654

  • Peso Embalagem (kg)

    45

  • Dimensões do produto (LxAxP, em mm)

    598 x 815 x 554

  • Peso do produto (kg)

    41

DESEMPENHO DE ENERGIA/ÁGUA

  • Nível de Ruído (dBA)

    44

  • Tempo por Ciclo

    299

  • Classe de Eficiência Energética

    A

  • Tempo por Ciclo Rápido

    57

  • Classe de Emissão de Ruído

    B

  • Tempo por Ciclo Turbo

    79

  • Consumo de Água (L)

    9,5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

  • Aqua-Stop

    Sim

  • Tratamento Anti-Bacteriano

    Sim

  • Abertura automática da porta

    Sim

  • Doseador de detergente e abrilhantador

    Sim

  • Motor Direct Drive™

    Sim

  • Motor Inverter Direct Drive™

    Sim

  • Número de braços aspersores

    3

  • QuadWash™

    Sim

  • Sistema de lavagem SenseClean

    Sim

  • Smart Rack+™

    Sim

  • Sensor de sujidade

    Sim

  • TrueSteam™

    Sim

  • Sistema de lavagem Vario

    Sim

  • Descalcificador

    Sim

ENERGIA / TENSÃO

  • Frequência (Hz)

    50

  • Consumo energético (W)

    1 600 - 1 800

  • Fonte de alimentação (V)

    220 - 240

CARACTERÍSTICAS DAS GAVETAS

  • Terceira gaveta ajustável em altura

    Sim (fixa)

  • Cesto para talheres

    Não

RECURSOS INTELIGENTES

  • NFC

    Não

  • Apoio ao cliente proativo

    Não

  • Controlo Remoto

    Não

  • Monitorização remota

    Sim

  • Smart Diagnosis™

    Sim

  • ThinQ™ (Wi-Fi)

    Sim

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
Para saber mais sobre como este produto lida com dados e os seus direitos como utilizador, visite ″Cobertura de Dados e Especificações″ em LG Privacy

