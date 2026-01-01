Máquina de lavar loiça de encastre, com QuadWash™ e TrueSteam™, 3 cestos e eficiência energética A

*Utilize apenas loiça própria para a máquina de lavar loiça.

*As imagens e os vídeos do produto servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

1) Eficiência energética

* Em comparação com o modelo LG. Com base no consumo de energia do Eco Course entre os modelos LG DBC335 (Classe A) e DBC425 (Classe E), de acordo com o teste interno da LG

2) TrueSteam™

-Data do teste: 20.1.14

-Agência de teste: TÜV Rheinland

-Modelo de teste: DFB22M, DFB22M1

-Condições de teste: Tensão: 220±1% V, Frequência 60±1% Hz, Temperatura 20±2°C, Humidade 65±5%, Temperatura de alimentação da água 15±2°C, Pressão de alimentação da água 240±20kPam, Detergente tipo B 24g, Sem abrilhantador, Modo normal

-Método de teste: Para níveis de dureza da água de 51 ppm, 153 ppm, 204 ppm e 68 ppm, conte o número de manchas de água, dependendo da utilização de um dispositivo descalcificador. Para 102 ppm, medir o número de manchas de água nas seguintes condições: (1) Utilizar apenas descalcificador de água, (2) Sem descalcificador de água, (3) Utilizar descalcificador de água e enxaguar, (4) Utilizar descalcificador de água com vapor e enxaguar, (5) Utilizar descalcificador de água com vapor, (6) Apenas vapor sem descalcificador de água

-Resultados do teste: Quando não foi utilizado descalcificador de água nem vapor, formaram-se 123 manchas de água. Ao utilizar vapor sem descalcificador, formaram-se 19 manchas de água (redução de 84%).

-Os modelos testados e o modelo DFC287HVS utilizam o mesmo descalcificador de água e a mesma tecnologia de geração de vapor.

-Os resultados efetivos podem variar consoante o ambiente.

3) Higieniza

[Reduz Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes].

-Data do teste: 21.9.1

-Agência de teste: KTR (Instituto de Investigação e Testes da Coreia)

-Número do relatório de teste: TBK-2021-005911, TBK-2021-005912, TBK-2021-005913

-Modelo de teste: Máquina de lavar louça LG XD de 14 posições

-Condições de teste: A máquina de lavar loiça funcionou no modo Eco + Hi-Temp + Vapor. O inóculo contaminado foi aplicado em 2 tigelas de arroz e 2 tigelas de sopa com uma concentração inicial de aproximadamente (1,0*10^8) CFU/mL.

-Método de teste: As estirpes de teste foram pré-incubadas em ágar de soja Tryptic a (35±1)℃ durante 18~24 horas e ajustadas para (1,0~9,9*10^8) CFU/mL utilizando solução salina estéril. Os pratos esterilizados (2 tigelas de arroz e 2 tigelas de sopa) foram inoculados com 0,2 ml da solução de teste, secos durante 1 hora e colocados na máquina de lavar loiça.

-Resultados do teste: Sob as condições de teste, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes foram reduzidas em mais de 99,999%.

-Os modelos testados e o modelo DFC287HVS utilizam a mesma tecnologia de produção de vapor.

-Os resultados efetivos podem variar consoante o ambiente.

4) LG ThinQ™

-As funções do ThinQ® podem variar consoante o produto e o país. Consulte o seu revendedor local ou a LG para obter informações sobre a disponibilidade do serviço.

-Além disso, quando se liga pela primeira vez à máquina de lavar loiça, esta deve estar no mesmo ambiente Wi-Fi e, depois disso, a máquina de lavar loiça deve funcionar sempre no ambiente Wi-Fi registado.

5) Silenciosa

-Nível de ruído: 41dB ou inferior, com base nos resultados dos testes internos da LG.

-Com base nos resultados de testes internos (medição do nível de potência sonora, PWL) nas definições das opções do modo ECO + Energy Saver + AOD (janeiro de 2019).

-Os níveis de ruído são medidos como uma média ao longo de todo o ciclo da máquina de lavar loiça, incluindo as fases de pré-lavagem, lavagem principal, enxaguamento e secagem.

-Os níveis de ruído podem variar consoante o ciclo de funcionamento e as condições de utilização.

-2 anos para peças e mão de obra + 8 anos para o motor (apenas peças).