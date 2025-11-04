About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Máquina de lavar loiça de encastrar QuadWash™
EU_DB597TXS_MEZ68817387.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Máquina de lavar loiça de encastrar QuadWash™

EU_DB597TXS_MEZ68817387.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Máquina de lavar loiça de encastrar QuadWash™

DB597TXS
Vista frontal da DB375TXS
vista frontal com a porta aberta e pratos visíveis
TrueSteam™
QuadWash™
Vista frontal superior e painel de controlo
Painel de controlo
Vista frontal com porta aberta
Vista lateral esquerda
Vista lateral esquerda com porta aberta
Vista lateral esquerda com porta aberta e prato com 3.ª prateleira
Braço aspersor e bocal de vapor
Vista lateral com 3.ª prateleira - inferior
Vista lateral com 3.ª prateleira - superior
Vista lateral do DB375TXS
Vista traseira
Vista frontal da DB375TXS
vista frontal com a porta aberta e pratos visíveis
TrueSteam™
QuadWash™
Vista frontal superior e painel de controlo
Painel de controlo
Vista frontal com porta aberta
Vista lateral esquerda
Vista lateral esquerda com porta aberta
Vista lateral esquerda com porta aberta e prato com 3.ª prateleira
Braço aspersor e bocal de vapor
Vista lateral com 3.ª prateleira - inferior
Vista lateral com 3.ª prateleira - superior
Vista lateral do DB375TXS
Vista traseira

Funcionalidades principais

  • TrueSteam™
  • QuadWash™
  • LG ThinQ™
Imagem de estilo de vida interior que mostra a máquina de lavar loiça de encastrar LG
DesempenhoConveniênciaInteligenteDesign

Torne a sua cozinha mais eficaz

Interior da máquina de lavar loiça com TrueSteam que remove manchas e limpa a loiça.

Menos manchas e pratos limpos

Limpar facilmente com TrueSteam™Limpar facilmente com TrueSteam™

Os braços do pulverizador da máquina de lavar loiça demonstram a limpeza multidirecional QuadWash.

Limpeza multidirecional

QuadWash™ limpa a sua loiça de todos os ângulos.

Smartphone com a aplicação LG ThinQ para controlar os ciclos da máquina de lavar loiça numa cozinha moderna.

Ligar para uma lavagem mais inteligente

Novos ciclos de lavagem através da aplicação LG ThinQ™.

*As imagens do produto na imagem e no vídeo têm um carácter meramente ilustrativo e podem diferir do produto real.

Certificado pela TÜV

Remove 99,99% das bactérias domésticas comuns.

*Resultados baseados no teste TÜV com o modelo LG DB475TXS. O teste foi efetuado com o programa Eco utilizando 6 tipos de bactérias (Escherichia coli, Aspergillus vericolor, Bacillus subtils, Alternaria alternata, Micrococcus luteus, Penicillium chrysogenum). O resultado pode variar consoante a utilização efetiva.

TrueSteam™

Seguro e higiénico

O TrueSteam™ limpa a sua loiça com vapor puro, tornando-a ultra-limpa para si e para a sua família.

Filmagem em grande plano de vários tipos de pratos a serem lavados a vapor na máquina de lavar loiça.

Máquina de lavar loiça de encastrar LG, porta ligeiramente aberta com loiça limpa. A etiqueta indica uma eficiência energética padrão de Classe A.

*As imagens do produto no vídeo acima servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

*Em comparação com o modelo sem vapor da LG. Com base na contagem de manchas de água entre os modelos LG DFB325 (vapor) e DFB415 (sem vapor), de acordo com os métodos de teste internos da LG.

Poupe tempo de pré-lavagem manual com a lavagem a vapor

O TrueSteam™ lava facilmente a loiça por si e solta a comida dura e agarrada.

Vapor que chega a vários cantos

Disfrute de uma lavagem de loiça eficaz com a tecnologia TrueSteam™.

Pratos sempre cristalinos

O TrueSteam™ deixa a loiça limpa e brilhante, reduzindo as manchas de água até 30%*.

*A imagem apresentada é meramente ilustrativa. O aspeto pode ser diferente do produto real.

*Em comparação com o modelo sem vapor da LG. Com base na contagem de manchas de água entre os modelos LG DFB325 (vapor) e DFB415 (sem vapor), de acordo com os métodos de teste internos da LG.

QuadWash™

Limpeza potente e suave

O QuadWash™ utiliza quatro braços multidirecionais para pulverizar cuidadosamente os artigos, enquanto o Dual Zone Wash permite-lhe escolher diferentes níveis de pressão para cada prateleira.

Imagem aproximada de jatos de água intensos a serem dispersos pelos braços rotativos, dentro de uma máquina de lavar loiça LG, mostrando o poder da ação de limpeza.

Máquina de lavar loiça LG com a porta parcialmente aberta, a mostrar loiça lavada. A etiqueta indica eficiência energética classe A.

*As imagens do produto no vídeo acima servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Poder de limpeza nos sítios certos

Defina a delicadeza e a intensidade da água para as prateleiras superior e inferior separadamente, para que possa lavar suavemente os seus objetos de vidro e esfregar bem as suas panelas numa só carga.

*A imagem apresentada é meramente ilustrativa. O aspeto pode ser diferente do produto real.

EasyRack™Plus

Opções de carregamento flexíveis

O EasyRack™Plus utiliza três prateleiras ajustáveis, dentes dobráveis e movimento vertical para encaixar pratos de tamanhos variáveis.

Pessoa a levantar o cesto de loiça da máquina LG para criar mais espaço por baixo, para depois colocar no cesto inferior itens grandes como panelas.

Máquina de lavar loiça LG com a porta parcialmente aberta, a mostrar loiça lavada. A etiqueta indica eficiência energética classe A.

*As imagens do produto no vídeo acima servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Terceira Prateleira Regulável em Altura

Mais espaço para objetos difíceis de encaixar, desde talheres compridos a pequenas chávenas de café expresso.

Suporte lateral dobrável

Carregue os utensílios de cozinha à sua maneira, quer se trate de uma frigideira ou de uma tigela grande.

*As imagens do produto no vídeo acima servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Eficiência energética de primeira classe

Os motores LG Inverter DD especialmente concebidos podem aumentar a eficiência energética em 54%1) e são certificados com Classe A pelas normas de eficiência energética da UE2).

*As imagens do produto no vídeo acima servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Desempenho potente e silencioso

Desfrute de um desempenho silencioso e fiável de uma marca em que confia.

Um homem a ler um livro perto de uma máquina de lavar loiça em funcionamento, com as marcas Inverter DirectDrive e Garantia de 10 anos apresentadas

Um homem a ler um livro perto de uma máquina de lavar loiça em funcionamento, com as marcas Inverter DirectDrive e Garantia de 10 anos apresentadas

*A imagem apresentada é meramente ilustrativa. O aspeto pode ser diferente do produto real.

*Nível de ruído: 41 dB ou inferior, com base nos resultados dos testes internos da LG.

*Com base nos resultados de testes internos (medição do nível de potência sonora, PWL) nas definições das opções do modo ECO + Energy Saver + AOD (janeiro de 2019).

*Os níveis de ruído são medidos como uma média ao longo de todo o ciclo da máquina de lavar loiça, incluindo as fases de pré-lavagem, lavagem principal, enxaguamento e secagem.

*Os níveis de ruído podem variar consoante o ciclo de funcionamento e as condições de utilização.

*2 anos para peças e mão de obra + 8 anos para o motor (apenas peças).

LG ThinQ™

Mantenha-se ligado, mantenha-se limpo e a brilhar

Receba uma notificação quando o seu ciclo de lavagem estiver concluído através da aplicação LG ThinQ™.

Smartphone a mostrar a app LG ThinQTM numa cozinha, destacando as funcionalidades Descarregar Programas, Notificações e Smart Diagnosis.

Smartphone a mostrar a app LG ThinQTM numa cozinha, destacando as funcionalidades Descarregar Programas, Notificações e Smart Diagnosis.

*A imagem apresentada é meramente ilustrativa. O aspeto pode ser diferente do produto real.

*Nível de ruído: 41 dB ou inferior, com base nos resultados dos testes internos da LG.

*Com base nos resultados de testes internos (medição do nível de potência sonora, PWL) nas definições das opções do modo ECO + Energy Saver + AOD (janeiro de 2019).

*Os níveis de ruído são medidos como uma média ao longo de todo o ciclo da máquina de lavar loiça, incluindo as fases de pré-lavagem, lavagem principal, enxaguamento e secagem.

*Os níveis de ruído podem variar consoante o ciclo de funcionamento e as condições de utilização.

*2 anos para peças e mão de obra + 8 anos para o motor (apenas peças).

Mais opções de limpeza na ponta dos dedos

Transfira novas predefinições de ciclo de lavagem da aplicação LG ThinQ™ para desfrutar de mais opções de limpeza.

Limpe à sua maneira

Personalize as definições da sua máquina de lavar loiça a partir da aplicação LG ThinQ™ no seu dispositivo inteligente.

*A imagem apresentada é meramente ilustrativa. O aspeto pode ser diferente do produto real.

Funcionamento silencioso

Performance poderosa e silenciosa

Desfrute de um desempenho de lavagem silencioso e fiável, com um equipamento que utiliza menos peças em movimento 5).

A man holds a sleeping baby in a dim kitchen. LG dishwasher runs quietly in the background for peaceful operation.

Inovar no design

Cozinha moderna com máquina de loiça de instalação livre LG, forno, exaustor e placa de indução, numa integração perfeita com a pedra mármore.

Estilo e Harmonia

Close-up of the stainless steel interior of an LG dishwasher, built for durability, hygiene, and efficient dishwashing.

Totalmente em aço inoxidável

A porta da máquina de lavar loiça LG abre automaticamente após o ciclo de lavagem, libertandi vapor e permitindo à loiça secar naturalmente.

Abertura automática de porta

*A imagem apresentada é meramente ilustrativa. O aspeto pode ser diferente do produto real.

Guia de instalação da máquina de lavar loiça de encastrar

Clique para mais pormenores sobre a forma como a máquina de lavar loiça encastrada se adapta ao seu espaço, incluindo um guia de medidas e outros critérios a ter em conta.

1. Medição da área de instalação

Ilustração que mostra as dimensões para medir a área de instalação de uma máquina de lavar loiça, abrangendo altura, largura e profundidade.

2. Precauções de instalação

Selecione um local a uma distância não superior a 1 m do lava-loiça para facilitar a ligação à água e assegurar o escoamento.

Diagrama que mostra a colocação da máquina de lavar loiça, assegurando uma distância mínima de 1 m do lava-loiça para uma ligação e drenagem adequadas da água.

3. Verificação do painel da porta

O manual do utilizador e a ficha de instalação estão divididos em (A) Montagem do painel deslizante e (B) Montagem do painel fixo, pelo que deve seguir as instruções para cada caso. 

 

Se o painel da porta pesar entre 8 kg e 11 kg, ajuste a tensão da mola da porta para facilitar a abertura da porta. 

 

(A) Montagem do painel deslizante 

Altura: 720 - 780 mm / Peso: 2,5 kg - 11 kg

Instruções para a montagem de painéis deslizantes e fixos com dimensões e limites de peso para uma instalação correta da porta.

(B) Montagem do painel fixo Altura: 650 - 720 mm / Peso: 3,5 - 9 kg

Instruções para a montagem de painéis deslizantes e fixos com dimensões e limites de peso para uma instalação correta da porta.

*O vídeo é para o tamanho e instalação do produto, e o design pode ser diferente do produto real.

*Deve ter-se cuidado ao passar as mangueiras pelo orifício das mangueiras, uma vez que estas podem ter arestas vivas e danificar as mangueiras.

Peças e acessórios

Veja os detalhes das peças que irá receber para a instalação.

Caixas de embalagem com a etiqueta “FRÁGIL” numa cozinha moderna, mostrando peças e acessórios para a instalação de uma máquina de lavar loiça LG.

O que está na caixa?

Ilustração do funil

Funil

Ilustração da correia de ruído

Correia de ruído (lateral)

Ilustração da fita de barreira à humidade

Fita de barreira à humidade

Ilustração de fita de feltro, 8 unidades.

Fita de feltro (8ea)

Ilustração dos suportes dos painéis superior e intermédio

Suportes do painel (superior e médio)

Ilustração dos suportes do painel inferior

Suportes do painel (inferior)

Ilustração de parafusos para madeira, 2 unidades.

Parafusos para madeira (2 unidades)

Ilustração dos parafusos do suporte, 12 unidades

Parafusos do suporte (12 unidades)

Ilustração de parafusos para madeira, 2 unidades.

Parafusos para madeira (2 unidades)

Ilustração dos parafusos de ajuste da porta, 2 unidades

Parafusos de ajuste da porta (2 unidades)

Ilustração de parafusos para madeira, 2 unidades.

Parafusos para madeira (2 unidades)

Transfira o manual para obter instruções sobre a utilização e as definições do produto.

Guia do utilizador

Também poderá gostar

Complete a sua cozinha com a experiência integrada completa. 

Perguntas frequentes

Q.

Que tipo de detergente devo utilizar na minha máquina de lavar loiça?

A.

Para as máquinas de lavar loiça, devem ser utilizados detergentes específicos para máquinas de lavar loiça e não detergentes gerais. Existem três tipos de detergentes: em pó, líquido e em pastilhas. Cada detergente pode ter diferentes velocidades de dissolução e capacidades de limpeza, dependendo do tipo de detergente e do fabricante, por isso, certifique-se de que verifica as informações sobre o produto e utiliza a quantidade recomendada de detergente indicada pelo fabricante com base na quantidade de carga e na sujidade.

Q.

É necessário lavar previamente a loiça antes de utilizar a máquina de lavar loiça?

A.

As máquinas de lavar loiça LG utilizam o potente fluxo de água das suas lâminas de lavagem tornadas QuadWash™, juntamente com o TrueSteam™, para limpar minuciosamente a sua loiça sem necessidade de pré-lavagem. No entanto, uma pré-lavagem ligeira com apenas água para remover grandes partículas de alimentos da loiça pode ajudar a limpá-la de forma mais eficiente. Tire o máximo partido das capacidades de limpeza da sua máquina de lavar loiça, pré-lavando-a conforme necessário. Basta remover as partículas de alimentos grandes e carregar imediatamente a máquina de lavar loiça.

Q.

Qual é a forma inteligente de carregar a máquina de lavar loiça?

A.

Cesto inferior: Tachos e panelas colocados de cabeça para baixo, pratos de refeição, pratos de sopa, pratos de sobremesa e copos de vinho (se utilizar o suporte para copos de vinho*)

Cesto intermédio: Copos, chávenas, pires e copos de vinho 

Cesto superior: Talheres como colheres de chá, colheres de sobremesa, colheres de sopa e garfos

Ao colocar os pratos nos cestos, é importante incliná-los ligeiramente para que 

a água pode fluir corretamente.

DICA: Se uma panela volumosa no cesto inferior encravar o tabuleiro, pode resolver o problema facilmente com a função de regulação da altura do tabuleiro.

* Os suportes para copos de vinho estão disponíveis em modelos selecionados ou podem ser adquiridos separadamente como um acessório para o cesto inferior.

Q.

Posso lavar recipientes de plástico na máquina de lavar loiça?

A.

Cesto inferior: Panelas e frigideiras colocadas de cabeça para baixo, pratos de jantar, pratos de sopa, pratos de sobremesa

Cesto do meio: Copos, chávenas, pires e copos de vinho 

Cesto superior: Talheres, como colheres de chá, colheres de sobremesa, colheres de sopa e garfos

Ao colocar os pratos nos cestos, é importante incliná-los ligeiramente para que a água possa fluir corretamente.

DICA: Se uma panela volumosa no cesto inferior bloquear a bandeja, resolva isso facilmente com o recurso de ajuste de altura da bandeja.

Q.

Posso lavar recipientes de plástico na minha máquina de lavar louça?

A.

Sim, mas apenas se forem feitos de plásticos resistentes ao calor; os plásticos normais podem ficar deformados em lavagens a altas temperaturas.

Q.

Como é que posso eliminar as manchas de água na minha loiça?

A.

A função TrueSteam® e o descalcificador das máquinas de lavar loiça LG podem remover eficazmente as manchas de água da loiça.

Além disso, a utilização de um abrilhantador reduz a tensão superficial das gotas de água, o que é excelente para secar a loiça e evitar manchas.

O abrilhantador é adicionado automaticamente durante a secagem se levantar a tampa do distribuidor de detergente e o encher até ao nível máximo de enchimento.

Q.

O que posso fazer em relação aos odores dos alimentos após a utilização?

A.

Recomendamos a limpeza do filtro uma vez a cada 1-2 semanas para eliminar os odores.

DICA: Para esterilizar o interior da máquina de lavar loiça, deite 200 a 300 ml de vinagre branco numa tigela rasa, coloque-a no cesto superior e ligue-a no ciclo automático.

Q.

Quero pôr copos de vinho na máquina de lavar loiça, mas estou preocupado com o facto de se partirem ou ficarem com manchas de água. É seguro colocar copos de vinho na máquina de lavar loiça?

A.

A. As máquinas de lavar loiça LG podem ser equipadas com um suporte para copos de vinho a partir do último modelo XD2*. O suporte para copos de vinho segura os copos de vinho de forma segura para evitar que se movam e partam durante o ciclo de lavagem, e a tecnologia TrueSteam™ da máquina de lavar loiça LG limpa em profundidade para ajudar a reduzir as manchas de água.

* Aplica-se apenas a modelos novos selecionados lançados em 2024

Q.

Esta máquina de lavar loiça pode ser instalada no exterior da casa?

A.

Este produto é um aparelho de interior apenas para uso doméstico e não pode ser utilizado para fins comerciais (cafés, etc.), industriais ou laboratoriais.

(Não pode ser instalado nem mesmo para fins de investigação em laboratórios de ciências escolares, etc., uma vez que o objetivo é a limpeza de produtos químicos).

No entanto, é possível instalar este produto para simples visualização e não para funcionamento efetivo.

SUMÁRIO

Imprimir

DIMENSÕES

DB597TXS

Todas as especificações

CICLOS E OPÇÕES

  • Atrasar início

    Sim

  • 3 em 1

    Não

  • Automático

    Sim

  • Cancelar

    Sim

  • Bloqueio de controlo

    Sim

  • Delicado

    Sim

  • Download de programa

    Sim

  • Seco Mais

    Não

  • Zona dupla

    Sim

  • Eco

    Sim

  • Poupança energética

    Sim

  • Expresso

    Sim

  • Secagem extra

    Sim

  • Meia carga

    Sim

  • Intenso

    Não

  • Alta temperatura

    Sim

  • Intensivo

    Sim

  • Limpeza da máquina

    Sim

  • Normal

    Não

  • Número de opções

    8

  • Número de ciclos de lavagem

    10

  • Refrescar

    Sim

  • Enxaguar

    Sim

  • Vapor

    Sim

  • Turbo

    Sim

DESIGN

  • Cor

    Noble Steel

  • Indicadores de estado

    Indicador (Barra)

  • Indicador de tempo restante

    Não

  • Material da cuba

    Aço inoxidável

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

  • Tipo de ecrã

    LED

  • Tipo de instalação

    Integração total

  • Tipo de painel

    Painel superior

  • Número total de conjuntos

    14

DIMENSÕES E PESO

  • Pés ajustáveis (mm)

    60

  • Dimensões da embalagem (LxAxP, em mm)

    683 x 840 x 654

  • Peso Embalagem (kg)

    50

  • Dimensões do produto (LxAxP, em mm)

    598 x 815 x 554

  • Peso do produto (kg)

    45

DESEMPENHO DE ENERGIA/ÁGUA

  • Nível de Ruído (dBA)

    43

  • Tempo por Ciclo

    405

  • Classe de Eficiência Energética

    A

  • Tempo por Ciclo Rápido

    56

  • Classe de Emissão de Ruído

    B

  • Tempo por Ciclo Turbo

    78

  • Consumo de Água (L)

    9,5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

  • Aqua-Stop

    Sim

  • Tratamento Anti-Bacteriano

    Sim

  • Abertura automática da porta

    Sim

  • Doseador de detergente e abrilhantador

    Sim

  • Motor Direct Drive™

    Sim

  • Motor Inverter Direct Drive™

    Sim

  • Número de braços aspersores

    3

  • QuadWash™

    Sim

  • Sistema de lavagem SenseClean

    Sim

  • Smart Rack+™

    Sim

  • Sensor de sujidade

    Sim

  • TrueSteam™

    Sim

  • Sistema de lavagem Vario

    Sim

  • Descalcificador

    Sim

ENERGIA / TENSÃO

  • Frequência (Hz)

    50

  • Consumo energético (W)

    1 600 - 1 800

  • Fonte de alimentação (V)

    220 - 240

CARACTERÍSTICAS DAS GAVETAS

  • Terceira gaveta ajustável em altura

    Sim (ajustável)

  • Cesto para talheres

    Não

RECURSOS INTELIGENTES

  • NFC

    Não

  • Apoio ao cliente proativo

    Não

  • Controlo Remoto

    Não

  • Monitorização remota

    Sim

  • Smart Diagnosis™

    Sim

  • ThinQ™ (Wi-Fi)

    Sim

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

O que dizem sobre nós

As nossas escolhas para si

Encontrar localmente

Experimente este produto perto de si.