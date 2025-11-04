We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Máquina de lavar loiça de encastrar QuadWash™
DB597TXS
Funcionalidades principais
- TrueSteam™
- QuadWash™
- LG ThinQ™
Torne a sua cozinha mais eficaz
Menos manchas e pratos limpos
Limpar facilmente com TrueSteam™Limpar facilmente com TrueSteam™
Limpeza multidirecional
QuadWash™ limpa a sua loiça de todos os ângulos.
Ligar para uma lavagem mais inteligente
Novos ciclos de lavagem através da aplicação LG ThinQ™.
Certificado pela TÜV
Remove 99,99% das bactérias domésticas comuns.
*Resultados baseados no teste TÜV com o modelo LG DB475TXS. O teste foi efetuado com o programa Eco utilizando 6 tipos de bactérias (Escherichia coli, Aspergillus vericolor, Bacillus subtils, Alternaria alternata, Micrococcus luteus, Penicillium chrysogenum). O resultado pode variar consoante a utilização efetiva.
TrueSteam™
Seguro e higiénico
O TrueSteam™ limpa a sua loiça com vapor puro, tornando-a ultra-limpa para si e para a sua família.
*Em comparação com o modelo sem vapor da LG. Com base na contagem de manchas de água entre os modelos LG DFB325 (vapor) e DFB415 (sem vapor), de acordo com os métodos de teste internos da LG.
QuadWash™
Limpeza potente e suave
O QuadWash™ utiliza quatro braços multidirecionais para pulverizar cuidadosamente os artigos, enquanto o Dual Zone Wash permite-lhe escolher diferentes níveis de pressão para cada prateleira.
Poder de limpeza nos sítios certos
Defina a delicadeza e a intensidade da água para as prateleiras superior e inferior separadamente, para que possa lavar suavemente os seus objetos de vidro e esfregar bem as suas panelas numa só carga.
EasyRack™Plus
Opções de carregamento flexíveis
O EasyRack™Plus utiliza três prateleiras ajustáveis, dentes dobráveis e movimento vertical para encaixar pratos de tamanhos variáveis.
Eficiência energética de primeira classe
Os motores LG Inverter DD especialmente concebidos podem aumentar a eficiência energética em 54%1) e são certificados com Classe A pelas normas de eficiência energética da UE2).
Desempenho potente e silencioso
Desfrute de um desempenho silencioso e fiável de uma marca em que confia.
LG ThinQ™
Mantenha-se ligado, mantenha-se limpo e a brilhar
Receba uma notificação quando o seu ciclo de lavagem estiver concluído através da aplicação LG ThinQ™.
Funcionamento silencioso
Performance poderosa e silenciosa
Desfrute de um desempenho de lavagem silencioso e fiável, com um equipamento que utiliza menos peças em movimento 5).
A man holds a sleeping baby in a dim kitchen. LG dishwasher runs quietly in the background for peaceful operation.
Inovar no design
Guia de instalação da máquina de lavar loiça de encastrar
Clique para mais pormenores sobre a forma como a máquina de lavar loiça encastrada se adapta ao seu espaço, incluindo um guia de medidas e outros critérios a ter em conta.
1. Medição da área de instalação
Ilustração que mostra as dimensões para medir a área de instalação de uma máquina de lavar loiça, abrangendo altura, largura e profundidade.
2. Precauções de instalação
Selecione um local a uma distância não superior a 1 m do lava-loiça para facilitar a ligação à água e assegurar o escoamento.
Diagrama que mostra a colocação da máquina de lavar loiça, assegurando uma distância mínima de 1 m do lava-loiça para uma ligação e drenagem adequadas da água.
3. Verificação do painel da porta
O manual do utilizador e a ficha de instalação estão divididos em (A) Montagem do painel deslizante e (B) Montagem do painel fixo, pelo que deve seguir as instruções para cada caso.
Se o painel da porta pesar entre 8 kg e 11 kg, ajuste a tensão da mola da porta para facilitar a abertura da porta.
(A) Montagem do painel deslizante
Altura: 720 - 780 mm / Peso: 2,5 kg - 11 kg
Instruções para a montagem de painéis deslizantes e fixos com dimensões e limites de peso para uma instalação correta da porta.
(B) Montagem do painel fixo Altura: 650 - 720 mm / Peso: 3,5 - 9 kg
Instruções para a montagem de painéis deslizantes e fixos com dimensões e limites de peso para uma instalação correta da porta.
*Deve ter-se cuidado ao passar as mangueiras pelo orifício das mangueiras, uma vez que estas podem ter arestas vivas e danificar as mangueiras.
Peças e acessórios
Veja os detalhes das peças que irá receber para a instalação.
Caixas de embalagem com a etiqueta “FRÁGIL” numa cozinha moderna, mostrando peças e acessórios para a instalação de uma máquina de lavar loiça LG.
O que está na caixa?
Funil
Correia de ruído (lateral)
Fita de barreira à humidade
Fita de feltro (8ea)
Suportes do painel (superior e médio)
Suportes do painel (inferior)
Parafusos para madeira (2 unidades)
Parafusos do suporte (12 unidades)
Parafusos para madeira (2 unidades)
Parafusos de ajuste da porta (2 unidades)
Parafusos para madeira (2 unidades)
Transfira o manual para obter instruções sobre a utilização e as definições do produto.
Perguntas frequentes
Q.
Que tipo de detergente devo utilizar na minha máquina de lavar loiça?
A.
Para as máquinas de lavar loiça, devem ser utilizados detergentes específicos para máquinas de lavar loiça e não detergentes gerais. Existem três tipos de detergentes: em pó, líquido e em pastilhas. Cada detergente pode ter diferentes velocidades de dissolução e capacidades de limpeza, dependendo do tipo de detergente e do fabricante, por isso, certifique-se de que verifica as informações sobre o produto e utiliza a quantidade recomendada de detergente indicada pelo fabricante com base na quantidade de carga e na sujidade.
Q.
É necessário lavar previamente a loiça antes de utilizar a máquina de lavar loiça?
A.
As máquinas de lavar loiça LG utilizam o potente fluxo de água das suas lâminas de lavagem tornadas QuadWash™, juntamente com o TrueSteam™, para limpar minuciosamente a sua loiça sem necessidade de pré-lavagem. No entanto, uma pré-lavagem ligeira com apenas água para remover grandes partículas de alimentos da loiça pode ajudar a limpá-la de forma mais eficiente. Tire o máximo partido das capacidades de limpeza da sua máquina de lavar loiça, pré-lavando-a conforme necessário. Basta remover as partículas de alimentos grandes e carregar imediatamente a máquina de lavar loiça.
Q.
Qual é a forma inteligente de carregar a máquina de lavar loiça?
A.
Cesto inferior: Tachos e panelas colocados de cabeça para baixo, pratos de refeição, pratos de sopa, pratos de sobremesa e copos de vinho (se utilizar o suporte para copos de vinho*)
Cesto intermédio: Copos, chávenas, pires e copos de vinho
Cesto superior: Talheres como colheres de chá, colheres de sobremesa, colheres de sopa e garfos
Ao colocar os pratos nos cestos, é importante incliná-los ligeiramente para que
a água pode fluir corretamente.
DICA: Se uma panela volumosa no cesto inferior encravar o tabuleiro, pode resolver o problema facilmente com a função de regulação da altura do tabuleiro.
* Os suportes para copos de vinho estão disponíveis em modelos selecionados ou podem ser adquiridos separadamente como um acessório para o cesto inferior.
Q.
Posso lavar recipientes de plástico na máquina de lavar loiça?
A.
Cesto inferior: Panelas e frigideiras colocadas de cabeça para baixo, pratos de jantar, pratos de sopa, pratos de sobremesa
Cesto do meio: Copos, chávenas, pires e copos de vinho
Cesto superior: Talheres, como colheres de chá, colheres de sobremesa, colheres de sopa e garfos
Ao colocar os pratos nos cestos, é importante incliná-los ligeiramente para que a água possa fluir corretamente.
DICA: Se uma panela volumosa no cesto inferior bloquear a bandeja, resolva isso facilmente com o recurso de ajuste de altura da bandeja.
Q.
Posso lavar recipientes de plástico na minha máquina de lavar louça?
A.
Sim, mas apenas se forem feitos de plásticos resistentes ao calor; os plásticos normais podem ficar deformados em lavagens a altas temperaturas.
Q.
Como é que posso eliminar as manchas de água na minha loiça?
A.
A função TrueSteam® e o descalcificador das máquinas de lavar loiça LG podem remover eficazmente as manchas de água da loiça.
Além disso, a utilização de um abrilhantador reduz a tensão superficial das gotas de água, o que é excelente para secar a loiça e evitar manchas.
O abrilhantador é adicionado automaticamente durante a secagem se levantar a tampa do distribuidor de detergente e o encher até ao nível máximo de enchimento.
Q.
O que posso fazer em relação aos odores dos alimentos após a utilização?
A.
Recomendamos a limpeza do filtro uma vez a cada 1-2 semanas para eliminar os odores.
DICA: Para esterilizar o interior da máquina de lavar loiça, deite 200 a 300 ml de vinagre branco numa tigela rasa, coloque-a no cesto superior e ligue-a no ciclo automático.
Q.
Quero pôr copos de vinho na máquina de lavar loiça, mas estou preocupado com o facto de se partirem ou ficarem com manchas de água. É seguro colocar copos de vinho na máquina de lavar loiça?
A.
A. As máquinas de lavar loiça LG podem ser equipadas com um suporte para copos de vinho a partir do último modelo XD2*. O suporte para copos de vinho segura os copos de vinho de forma segura para evitar que se movam e partam durante o ciclo de lavagem, e a tecnologia TrueSteam™ da máquina de lavar loiça LG limpa em profundidade para ajudar a reduzir as manchas de água.
* Aplica-se apenas a modelos novos selecionados lançados em 2024
Q.
Esta máquina de lavar loiça pode ser instalada no exterior da casa?
A.
Este produto é um aparelho de interior apenas para uso doméstico e não pode ser utilizado para fins comerciais (cafés, etc.), industriais ou laboratoriais.
(Não pode ser instalado nem mesmo para fins de investigação em laboratórios de ciências escolares, etc., uma vez que o objetivo é a limpeza de produtos químicos).
No entanto, é possível instalar este produto para simples visualização e não para funcionamento efetivo.
SUMÁRIO
DIMENSÕES
Todas as especificações
CICLOS E OPÇÕES
Atrasar início
Sim
3 em 1
Não
Automático
Sim
Cancelar
Sim
Bloqueio de controlo
Sim
Delicado
Sim
Download de programa
Sim
Seco Mais
Não
Zona dupla
Sim
Eco
Sim
Poupança energética
Sim
Expresso
Sim
Secagem extra
Sim
Meia carga
Sim
Intenso
Não
Alta temperatura
Sim
Intensivo
Sim
Limpeza da máquina
Sim
Normal
Não
Número de opções
8
Número de ciclos de lavagem
10
Refrescar
Sim
Enxaguar
Sim
Vapor
Sim
Turbo
Sim
DESIGN
Cor
Noble Steel
Indicadores de estado
Indicador (Barra)
Indicador de tempo restante
Não
Material da cuba
Aço inoxidável
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
Tipo de ecrã
LED
Tipo de instalação
Integração total
Tipo de painel
Painel superior
Número total de conjuntos
14
DIMENSÕES E PESO
Pés ajustáveis (mm)
60
Dimensões da embalagem (LxAxP, em mm)
683 x 840 x 654
Peso Embalagem (kg)
50
Dimensões do produto (LxAxP, em mm)
598 x 815 x 554
Peso do produto (kg)
45
DESEMPENHO DE ENERGIA/ÁGUA
Nível de Ruído (dBA)
43
Tempo por Ciclo
405
Classe de Eficiência Energética
A
Tempo por Ciclo Rápido
56
Classe de Emissão de Ruído
B
Tempo por Ciclo Turbo
78
Consumo de Água (L)
9,5
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Aqua-Stop
Sim
Tratamento Anti-Bacteriano
Sim
Abertura automática da porta
Sim
Doseador de detergente e abrilhantador
Sim
Motor Direct Drive™
Sim
Motor Inverter Direct Drive™
Sim
Número de braços aspersores
3
QuadWash™
Sim
Sistema de lavagem SenseClean
Sim
Smart Rack+™
Sim
Sensor de sujidade
Sim
TrueSteam™
Sim
Sistema de lavagem Vario
Sim
Descalcificador
Sim
ENERGIA / TENSÃO
Frequência (Hz)
50
Consumo energético (W)
1 600 - 1 800
Fonte de alimentação (V)
220 - 240
CARACTERÍSTICAS DAS GAVETAS
Terceira gaveta ajustável em altura
Sim (ajustável)
Cesto para talheres
Não
RECURSOS INTELIGENTES
NFC
Não
Apoio ao cliente proativo
Não
Controlo Remoto
Não
Monitorização remota
Sim
Smart Diagnosis™
Sim
ThinQ™ (Wi-Fi)
Sim
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
