Monitor Gaming LG UltraGear™ de 24'' FHD com 180Hz, 1ms MBR e HDR10
Comece com rapidez.
Fique na liderança.
Redefina o seu jogo com uma taxa de atualização melhorada de 180Hz.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
Taxa de atualização de 180Hz
Velocidade melhorada.
Um novo padrão.
Elevámos o padrão de velocidade do UltraGear para 180Hz. Pode desfrutar de imagens ultra nítidas e fluidas com uma taxa de atualização de 180Hz, que carrega imagens 180 vezes por segundo.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
*Comparação entre a taxa de atualização de 60Hz (imagem à esquerda) e a taxa de atualização de 180Hz.
1ms MBR
Velocidade incrível rumo à vitória
O MBR de 1ms ajuda a proporcionar um jogo fluido, reduzindo o desfoque e o efeito fantasma. Objetos dinâmicos e de ritmo rápido em meio a toda a ação podem oferecer uma vantagem competitiva aos jogadores.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
*O MBR (Redução de Desfoque em Movimento) de 1ms reduz a luminância, e os seguintes recursos não podem ser utilizados enquanto estiver ativado: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync).
*Pode ocorrer flicker durante a operação do MBR de 1ms.
HDR 10
Sinta o combate real com cores verdadeiras
Este monitor reproduz cores de alta fidelidade com HDR 10, permitindo que os jogadores vejam as cores vibrantes que os desenvolvedores do jogo pretendiam, independentemente do campo de batalha.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
*Comparação entre o modo 'OFF' (imagem à esquerda) e AMD FreeSync™.
Projetado para jogadores
Melhore a sua experiência de jogo com um design virtualmente sem bordas em três lados, proporcionando uma visualização imersiva, e uma base ajustável em inclinação que permite jogar de forma mais confortável.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
Interface Gráfica de jogo
Ajusta-se ao seu estilo de jogo.
Os jogadores podem utilizar a Exibição no Ecrã e o Controlo no Ecrã para personalizar facilmente as configurações, desde ajustes básicos do monitor até ao registo da ‘Tecla Definida pelo Utilizador’, que permite configurar atalhos.
*Para download do software mais recente do OnScreen Control, visite LG.COM.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
Dynamic Action Sync
Reduzindo o atraso de entrada com o Dynamic Action Sync, os jogadores podem capturar momentos críticos em tempo real e responder rapidamente.
Estabilizador de Preto
O Estabilizador de Preto ajuda os jogadores a detectar snipers escondidos nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente por explosões de luz.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
*O recurso de Mira não está disponível enquanto o Contador de FPS estiver ativado.
*O Contador de FPS pode exibir valores que excedem a taxa de atualização máxima do monitor.
*Contador FPS (Frames Por Segundo): Medição de frames por segundo.
Todas as especificações
