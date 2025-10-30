About Cookies on This Site

Monitor Gaming LG UltraGear™ de 24'' FHD com 180Hz, 1ms MBR e HDR10

Monitor Gaming LG UltraGear™ de 24'' FHD com 180Hz, 1ms MBR e HDR10

Monitor Gaming LG UltraGear™ de 24'' FHD com 180Hz, 1ms MBR e HDR10

24GS50F-B.OUTLET
Funcionalidades principais

  • Produto novo inspecionado com caixa danificada
  • Ecrã 24" FHD (1920x1080)
  • Taxa de atualização 180Hz
  • HDR 10
  • Design com 3 laterais praticamente sem margens
  • tempo de resposta 1ms MBR
Mais
UltraGear™ Logo.

UltraGear™ Logo.


Nascido para jogar

Uma imagem de um carro de corrida a viajar à velocidade da luz dentro de um monitor UltraGear.

Uma imagem de um carro de corrida a viajar à velocidade da luz dentro de um monitor UltraGear.

Comece com rapidez.
Fique na liderança.

Redefina o seu jogo com uma taxa de atualização melhorada de 180Hz.

Ecrã

Ecrã 24” FHD (1920x1080)

HDR 10

Velocidade

Taxa de atualização de 180Hz

1ms MBR

Tecnologia

AMD FreeSync™

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.

Taxa de atualização de 180Hz

Velocidade melhorada.
Um novo padrão.

Elevámos o padrão de velocidade do UltraGear para 180Hz. Pode desfrutar de imagens ultra nítidas e fluidas com uma taxa de atualização de 180Hz, que carrega imagens 180 vezes por segundo.

É uma imagem comparativa de um jogo acelerado com uma baixa taxa de atualização e uma imagem clara com uma alta taxa de atualização de 180Hz.

É uma imagem comparativa de um jogo acelerado com uma baixa taxa de atualização e uma imagem clara com uma alta taxa de atualização de 180Hz.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.  

*Comparação entre a taxa de atualização de 60Hz (imagem à esquerda) e a taxa de atualização de 180Hz.

1ms MBR

Velocidade incrível rumo à vitória

O MBR de 1ms ajuda a proporcionar um jogo fluido, reduzindo o desfoque e o efeito fantasma. Objetos dinâmicos e de ritmo rápido em meio a toda a ação podem oferecer uma vantagem competitiva aos jogadores.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.  

*O MBR (Redução de Desfoque em Movimento) de 1ms reduz a luminância, e os seguintes recursos não podem ser utilizados enquanto estiver ativado: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync).  

*Pode ocorrer flicker durante a operação do MBR de 1ms.

HDR 10

Sinta o combate real com cores verdadeiras

Este monitor reproduz cores de alta fidelidade com HDR 10, permitindo que os jogadores vejam as cores vibrantes que os desenvolvedores do jogo pretendiam, independentemente do campo de batalha.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.

Imagens de carros mais claras, suaves e rápidas

AMD FreeSync™ 

Mais claro, suave e rápido

Com a tecnologia FreeSync™, os jogadores podem vivenciar movimentos fluidos e contínuos em jogos de alta resolução e ritmo acelerado, reduzindo significativamente o screen tearing e o stuttering.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.  

*Comparação entre o modo 'OFF' (imagem à esquerda) e AMD FreeSync™.

Projetado para jogadores

Melhore a sua experiência de jogo com um design virtualmente sem bordas em três lados, proporcionando uma visualização imersiva, e uma base ajustável em inclinação que permite jogar de forma mais confortável.

Ícone de monitor com design sem bordas.

Design sem bordas

Ícone de ajuste de inclinação.

Inclinação

Duas imagens do monitor mostrando a frente e a parte de trás.

Duas imagens do monitor mostrando a frente e a parte de trás.

  • Ícone HDMI.

    HDMI

  • Ícone DisplayPort.

    DisplayPort

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.

Interface Gráfica de jogo

Ajusta-se ao seu estilo de jogo.

Os jogadores podem utilizar a Exibição no Ecrã e o Controlo no Ecrã para personalizar facilmente as configurações, desde ajustes básicos do monitor até ao registo da ‘Tecla Definida pelo Utilizador’, que permite configurar atalhos.

*Para download do software mais recente do OnScreen Control, visite LG.COM.  

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.

Dynamic Action Sync

Reduzindo o atraso de entrada com o Dynamic Action Sync, os jogadores podem capturar momentos críticos em tempo real e responder rapidamente.

Estabilizador de Preto

O Estabilizador de Preto ajuda os jogadores a detectar snipers escondidos nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente por explosões de luz.

Mira

O ponto de mira é fixo no centro para aumentar a precisão dos disparos.

Contador de FPS

O Contador de FPS permite que veja como tudo está a carregar. Seja a editar, a jogar ou a assitir um filme, cada frame conta, e com o Contador de FPS, terá dados em tempo real.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.  

*O recurso de Mira não está disponível enquanto o Contador de FPS estiver ativado.  

*O Contador de FPS pode exibir valores que excedem a taxa de atualização máxima do monitor.  

*Contador FPS (Frames Por Segundo): Medição de frames por segundo.

