About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Monitor para jogos LG UltraGear™ de 27 polegadas, 180 Hz, 4K UHD 27G810A com modo duplo, DCI-P3 95% (típico), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1 27G810A-B + Monitor Gaming LG UltraGear™ de 24'' FHD com 180Hz, 1ms MBR e HDR10

27G810A_EU new Erp label.pdf
Classificação energética : UE
24GS50F EU.pdf
Classificação energética : UE
MNMN
27G810A_EU new Erp label.pdf
Classificação energética : UE
24GS50F EU.pdf
Classificação energética : UE
MNMN

Monitor para jogos LG UltraGear™ de 27 polegadas, 180 Hz, 4K UHD 27G810A com modo duplo, DCI-P3 95% (típico), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1 27G810A-B + Monitor Gaming LG UltraGear™ de 24'' FHD com 180Hz, 1ms MBR e HDR10

27G810A-B.BUNDLE
vista frontal
vista frontal

Funcionalidades principais

  • Ecrã IPS 4K UHD (3840 x 2160) de 27 polegadas
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • Taxa de atualização de 180 Hz
  • Tempo de resposta de 1 ms (GtG)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium
Mais
Produtos neste bundle: 2
vista frontal

27G810A-B

Monitor para jogos LG UltraGear™ de 27 polegadas, 180 Hz, 4K UHD 27G810A com modo duplo, DCI-P3 95% (típico), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1
27G810A_EU new Erp label.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto
Monitor Gaming LG UltraGear™ de 24'' FHD com 180Hz, 1ms MBR e HDR10

24GS50F-B

Monitor Gaming LG UltraGear™ de 24'' FHD com 180Hz, 1ms MBR e HDR10
24GS50F EU.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto
Imagem frontal do monitor para gaming UltraGear™ 27G810A.

Imagem frontal do monitor para gaming UltraGear™ 27G810A.




Monitor IPS para gaming de 27 polegadas,
4K e 180 Hz com modo duplo

Vista frontal do monitor para gaming LG UltraGear™ 27G810A na sua base hexagonal, colocado num corredor futurista iluminado por luzes de néon; o ecrã mostra espirais vívidas em roxo e vermelho com o logótipo UltraGear no centro.

Vista frontal do monitor para gaming LG UltraGear™ 27G810A na sua base hexagonal, colocado num corredor futurista iluminado por luzes de néon; o ecrã mostra espirais vívidas em roxo e vermelho com o logótipo UltraGear no centro.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir da utilização real.

Colagem de cinco mosaicos destacando o LG UltraGear™ 27G810A: o canto superior esquerdo mostra um campo de batalha fantástico com o texto “27″ 4K UHD 3840 × 2160”; o canto superior direito retrata guerreiros blindados de ficção científica sobre “DCI-P3 95% (típico) e VESA DisplayHDR™ 400”; canto inferior esquerdo combina cenas de corrida e fantasia sob “Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”; centro inferior apresenta uma nave espacial acima da Terra ao lado de “1 ms (GtG)”; canto inferior direito apresenta um close-up de um cabo HDMI 2.1.

Colagem de cinco mosaicos destacando o LG UltraGear™ 27G810A: o canto superior esquerdo mostra um campo de batalha fantástico com o texto “27″ 4K UHD 3840 × 2160”; o canto superior direito retrata guerreiros blindados de ficção científica sobre “DCI-P3 95% (típico) e VESA DisplayHDR™ 400”; canto inferior esquerdo combina cenas de corrida e fantasia sob “Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”; centro inferior apresenta uma nave espacial acima da Terra ao lado de “1 ms (GtG)”; canto inferior direito apresenta um close-up de um cabo HDMI 2.1.

A palavra "DISPLAY" em letras grandes com gradiente, centrada num fundo escuro com uma caixa fina delineada que se estende a partir da esquerda.

A palavra "DISPLAY" em letras grandes com gradiente, centrada num fundo escuro com uma caixa fina delineada que se estende a partir da esquerda.

Banner principal do LG UltraGear™ 27G810A: um guerreiro fantástico a cavalo aproxima-se de ruínas iluminadas pelo sol, emolduradas por uma floresta escura. O título diz “Domine com o tamanho ideal”, seguido por um texto sobre a nitidez 4K e as velocidades Dual-Mode. Uma sobreposição no canto lista as principais especificações: “27″ | 4K UHD | 180 Hz”.

Banner principal do LG UltraGear™ 27G810A: um guerreiro fantástico a cavalo aproxima-se de ruínas iluminadas pelo sol, emolduradas por uma floresta escura. O título diz “Domine com o tamanho ideal”, seguido por um texto sobre a nitidez 4K e as velocidades Dual-Mode. Uma sobreposição no canto lista as principais especificações: “27″ | 4K UHD | 180 Hz”.

Domine com o tamanho ideal

O nosso monitor para jogos de 27 polegadas com resolução 4K oferece nitidez 4K UHD nativa assim que sai da caixa. Quando desejar velocidade extra, ative o Dual-Mode: desfrute de 4K a 180 Hz para detalhes equilibrados e fluidez, ou salte para Full HD a 360 Hz para obter o máximo de frames — tudo sustentado por uma resposta GtG de 1 ms que mantém cada movimento nítido.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir da utilização real.

DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%

Mergulhe nas cores verdadeiras, conquiste o jogo

O nosso monitor para jogos suporta um amplo espectro de cores, com cobertura DCI-P3 de 95%, expressando cores de alta fidelidade para reprodução com VESA DisplayHDR™ 400, proporcionando uma experiência de jogo realista.

Guerreiros futuristas com armaduras lutando com armas de energia numa cidade iluminada por néons.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir da utilização real.

A palavra "SPEED" em letras grandes com gradiente, centrada num fundo escuro com uma caixa fina delineada que se estende a partir da esquerda.

A palavra "SPEED" em letras grandes com gradiente, centrada num fundo escuro com uma caixa fina delineada que se estende a partir da esquerda.

Modo duplo com opções selecionáveis
alterna entre 360 Hz e 180 Hz

Com o Dual-Mode certificado pela VESA, alterne facilmente entre 4K UHD 180 Hz para jogos com gráficos ricos e FHD 360 Hz para ação em ritmo acelerado. Desfrute do Dual-Mode com opções selecionáveis e escolha facilmente o seu tamanho de ecrã favorito entre duas taxas de atualização (180 Hz, 360 Hz) através do On-Screen Display. Além disso, pode alternar facilmente entre uma tecla de atalho física ou um atalho de teclado através do LG Switch, otimizando a jogabilidade em todos os géneros.

Cavaleiro e carro de corrida exibindo 180 Hz 4K UHD e 360 Hz FHD.

Cavaleiro e carro de corrida exibindo 180 Hz 4K UHD e 360 Hz FHD.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir da utilização real.

*O desempenho do 'Dual-Mode' pode depender do tipo de jogo, especificações dos gráficos de jogo e configurações.

Velocidade impressionante, maior imersão nos jogos

The ultra-fast 1ms response time (GtG), reducing reverse ghosting and providing fast response time, lets you to enjoy a whole new gaming performance.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir da utilização real.

*Selecione «Modo mais rápido» para obter um «Tempo de resposta de 1 ms». (Ajuste do jogo → Tempo de resposta → Modo mais rápido).

A palavra 'TECHNOLOGY' em letras grandes com gradiente, centrada num fundo escuro com uma caixa fina delineada que se estende a partir da esquerda.

A palavra 'TECHNOLOGY' em letras grandes com gradiente, centrada num fundo escuro com uma caixa fina delineada que se estende a partir da esquerda.

Certificado com uma tecnologia amplamente adotada

Equipado com AMD FreeSync™ Premium, compatibilidade G-SYNC® validada pela NVIDIA e certificação VESA AdaptiveSync™, este monitor garante imagens ultra suaves e sem distorções, além de baixa latência, proporcionando precisão e fluidez incomparáveis nos jogos.

Comparação de imagens de jogos fluidas - A imagem da esquerda apresenta distorção, enquanto a imagem da direita não apresenta distorção.

Logotipos da NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync e AMD FreeSync Premium.

Logotipos da NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync e AMD FreeSync Premium.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de utilização.

*O desempenho do recurso é comparado com os modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.

*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação à rede.

Sincronização de ação dinâmica

Reduzindo o atraso de entrada com o Dynamic Action Sync, os jogadores podem captar momentos críticos em tempo real e responder rapidamente.

Black Stabilizer

O Black Stabilizer ajuda os jogadores a detectar atiradores escondidos nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente por explosões de flash.

Crosshair

O ponto de mira é fixado no centro para melhorar a precisão do tiro.

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

O cabo de auscultadores de 4 pólos está ligado ao monitor.

Saída para auscultadores de 4 pólos

Plugin para efeito sonoro imersivo

Desfrute dos seus jogos enquanto conversa por voz, conectando-se facilmente com a saída de auscultadores de 4 pólos. Além disso, pode sentir-se ainda mais imerso com o som 3D virtual com DTS Headphone:X.

*Headsets sold separately.

Compacto e elegante

Experimente a nossa iluminação hexagonal e o design praticamente sem molduras, com uma base totalmente ajustável com rotação, inclinação e altura. Um suporte em L sem confusão e um ajuste de rotação de amplo alcance foram projetados para minimizar o uso do espaço da secretária e eliminar o espaço morto de forma eficiente.

Ícone giratório ajustável.

Giratório

-30° ~ 30°

Ícone ajustável em inclinação.

Inclinação

-5° ~ 21°

Ícone ajustável em altura.

Altura

130mm

Ícone ajustável bidirecional Pivot.

Pivô

Bidireciona

Vista frontal e traseira do monitor para jogos UltraGear™ 27G640A, exibindo uma cena futurista de corrida no ecrã.

Vista frontal e traseira do monitor para jogos UltraGear™ 27G640A, exibindo uma cena futurista de corrida no ecrã.

Ícone HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Ícone DisplayPort.

DisplayPort1.4 x1 

com DSC

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Imprimir

Key Spec

Ecrã - Dimensão (polegadas)

27

Ecrã - Resolução

3840 x 2160

Ecrã - Tipo de Painel

IPS

Ecrã - Relação de Proporção

16:9

Ecrã - Gama de Cor (Típ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

400cd/m²

Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

180

Ecrã - Tempo de Resposta

1ms (GtG at Faster)

Características Mecânicas - Posição do Ecrã

Inclinação/Altura/Base giratória/Articulação

Todas as especificações

ACESSÓRIO

DisplayPort

SIM

HDMI

SIM (ver 2.1)

USB A para B

Depende do país

CONECTIVIDADE

DisplayPort

SIM (1ea)

Versão DisplayPort

1.4 (DSC)

HDMI

SIM (2ea)

DIMENSÕES / PESO

Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]

691 x 168 x 523

Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

613.5 x 371.6 x 51.3

Dimensões com base (L x A x P) [mm]

613.5x534.5x220(cima) / 613.5x404.5x220(baixo)

Peso com embalagem (kg)

9.9kg

Peso sem base (kg)

4.9kg

Peso com base (kg)

7.4kg

ECRÃ

Relação de Proporção

16:9

Brilho (Mín.) [cd/m²]

320cd/m²

Brilho (Típ.) [cd/m²]

400cd/m²

Color Depth (Número de Cores)

1.07B

Gama de Cor (Mín.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

Gama de Cor (Típ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Nível de Contraste (Mín.)

700:1

Nível de Contraste (Típ.)

1000:1

Tipo de Painel

IPS

Dimensão do Pixel (mm)

0.1554 x 0.1554 mm

Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

180

Resolução

3840 x 2160

Tempo de Resposta

1ms (GtG at Faster)

Dimensão (cm)

68.4

Dimensão (polegadas)

27

Ângulo de Visualização (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

CARACTERÍSTICAS

Black Stabilizer

SIM

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

Cores Calibradas em Fábrica

SIM

Color Weakness

SIM

Crosshair

SIM

Dynamic Action Sync

SIM

Flicker Safe

SIM

Contador FPS

SIM

HDR 10

SIM

Calibração HW

HW Calibration Ready

NVIDIA G-Sync™

Compatível com G-SYNC

Modo de Leitura

SIM

Smart Energy Saving

SIM

Chave Definida por Utilizador

SIM

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

VRR (Taxa de Atualização Variável)

SIM

INFORMAÇÕES

Nome do Produto

UltraGear

Ano

Y25

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Posição do Ecrã

Inclinação/Altura/Base giratória/Articulação

Suporte VESA [mm]

100 x 100

ENERGIA

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

Consumo de Energia (DC Desligada)

Menos de 0,3 W

Consumo Energético (Máx.)

26W

Consumo Energético (Suspensão)

Menos de 0,5 W

Consumo Energético (Méd.)

32.83W

Tipo

Alimentação externa (adaptador)

SOM

DTS HP:X

SIM

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

extensão:pdf
Dismantling information(27G810A-B)
extensão:pdf
ENERGY LABEL(27G810A-B)
extensão:pdf
EU Energy label 2019(27G810A-B)
extensão:pdf
External Power supply ErP(27G810A-B)
extensão:pdf
PRODUCT FICHE(27G810A-B)
extensão:pdf
Product information sheet (27G810A-B)
extensão:pdf
GPSR Safety Information(27G810A-B)
extensão:pdf
WEB INFO(27G810A-B)
MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
Imprimir

Key Spec

Ecrã - Dimensão (polegadas)

23.7"

Ecrã - Resolução

1920 x 1080

Ecrã - Tipo de Painel

VA

Ecrã - Relação de Proporção

16:9

Ecrã - Gama de Cor (Típ.)

NTSC 72% (CIE1931)

Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

250cd/㎡

Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

180

Ecrã - Tempo de Resposta

1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

Características Mecânicas - Posição do Ecrã

Inclinação

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Adaptador

Sim

HDMI

Sim

HDMI (Cor/Comprimento)

Preto / 1.8m

Cabo de Alimentação

Sim

CONECTIVIDADE

DisplayPort

1 (ver. 1.4)

HDMI

2 (ver. 2.0)

DIMENSÕES / PESO

Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]

710 x 400 x 156mm

Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

539.5 x 322.2 x 39mm

Dimensões com base (L x A x P) [mm]

539.5 x 414.2 x 195.6

Peso com embalagem (kg)

5.3kg

Peso sem base (kg)

2.95kg

Peso com base (kg)

3.55kg

ECRÃ

Relação de Proporção

16:9

Brilho (Mín.) [cd/m²]

200cd/㎡

Brilho (Típ.) [cd/m²]

250cd/㎡

Color Bit

8bit (6bit+FRC)

Color Depth (Número de Cores)

16.7M

Gama de Cor (Mín.)

NTSC 68%(CIE1931)

Gama de Cor (Típ.)

NTSC 72% (CIE1931)

Nível de Contraste (Mín.)

1800:1

Nível de Contraste (Típ.)

3000:1

Tipo de Painel

VA

Dimensão do Pixel (mm)

0.2739 x 0.2739

Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

180

Resolução

1920 x 1080

Tempo de Resposta

1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

Dimensão (polegadas)

23.7"

Acabamento da Superfície

Antirreflexo

Ângulo de Visualização (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

CARACTERÍSTICAS

Black Stabilizer

Sim

AMD FreeSync™

Sim

Auto Input Switch

Sim

Color Weakness

Sim

Crosshair

Sim

Dynamic Action Sync

Sim

Flicker Safe

Sim

Contador FPS

Sim

Efeito HDR

Sim

Tecnologia Motion Blur Reduction

Sim

Modo de Leitura

Sim

Chave Definida por Utilizador

Sim

INFORMAÇÕES

Nome do Produto

UltraGear

Ano

2024

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Posição do Ecrã

Inclinação

Design Borderless

3 margens

OneClick Stand

Sim

Suporte VESA [mm]

75 x 75

ENERGIA

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

Saída DC

19V 1.3A

Consumo de Energia (DC Desligada)

Menos de 0.3W

Consumo Energético (Suspensão)

Menos de 0.5W

Consumo Energético (Méd.)

15.7W

Tipo

Adaptador Externo

PADRÃO

CE

Sim

UL (cUL)

Sim

SOFTWARE

OnScreen Control

Sim

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

extensão:pdf
Dismantling information(24GS50F-B)
extensão:pdf
EU Energy label 2019(24GS50F-B)
extensão:pdf
Product Environmental Report(24GS50F-B)
extensão:pdf
Product information sheet (24GS50F-B)
extensão:pdf
GPSR Safety Information(24GS50F-B)
MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

O que dizem sobre nós

As nossas escolhas para si

Encontrar localmente

Experimente este produto perto de si.