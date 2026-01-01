We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor para jogos LG UltraGear™ de 27 polegadas, 180 Hz, 4K UHD 27G810A com modo duplo, DCI-P3 95% (típico), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1 27G810A-B + Monitor Gaming LG UltraGear™ de 24'' FHD com 180Hz, 1ms MBR e HDR10
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir da utilização real.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir da utilização real.
DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%
Mergulhe nas cores verdadeiras, conquiste o jogo
O nosso monitor para jogos suporta um amplo espectro de cores, com cobertura DCI-P3 de 95%, expressando cores de alta fidelidade para reprodução com VESA DisplayHDR™ 400, proporcionando uma experiência de jogo realista.
Guerreiros futuristas com armaduras lutando com armas de energia numa cidade iluminada por néons.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir da utilização real.
Modo duplo com opções selecionáveis
alterna entre 360 Hz e 180 Hz
Com o Dual-Mode certificado pela VESA, alterne facilmente entre 4K UHD 180 Hz para jogos com gráficos ricos e FHD 360 Hz para ação em ritmo acelerado. Desfrute do Dual-Mode com opções selecionáveis e escolha facilmente o seu tamanho de ecrã favorito entre duas taxas de atualização (180 Hz, 360 Hz) através do On-Screen Display. Além disso, pode alternar facilmente entre uma tecla de atalho física ou um atalho de teclado através do LG Switch, otimizando a jogabilidade em todos os géneros.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir da utilização real.
*O desempenho do 'Dual-Mode' pode depender do tipo de jogo, especificações dos gráficos de jogo e configurações.
Velocidade impressionante, maior imersão nos jogos
The ultra-fast 1ms response time (GtG), reducing reverse ghosting and providing fast response time, lets you to enjoy a whole new gaming performance.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir da utilização real.
*Selecione «Modo mais rápido» para obter um «Tempo de resposta de 1 ms». (Ajuste do jogo → Tempo de resposta → Modo mais rápido).
Certificado com uma tecnologia amplamente adotada
Equipado com AMD FreeSync™ Premium, compatibilidade G-SYNC® validada pela NVIDIA e certificação VESA AdaptiveSync™, este monitor garante imagens ultra suaves e sem distorções, além de baixa latência, proporcionando precisão e fluidez incomparáveis nos jogos.
Comparação de imagens de jogos fluidas - A imagem da esquerda apresenta distorção, enquanto a imagem da direita não apresenta distorção.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de utilização.
*O desempenho do recurso é comparado com os modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.
*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação à rede.
Sincronização de ação dinâmica
Reduzindo o atraso de entrada com o Dynamic Action Sync, os jogadores podem captar momentos críticos em tempo real e responder rapidamente.
Black Stabilizer
O Black Stabilizer ajuda os jogadores a detectar atiradores escondidos nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente por explosões de flash.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*Headsets sold separately.
Compacto e elegante
Experimente a nossa iluminação hexagonal e o design praticamente sem molduras, com uma base totalmente ajustável com rotação, inclinação e altura. Um suporte em L sem confusão e um ajuste de rotação de amplo alcance foram projetados para minimizar o uso do espaço da secretária e eliminar o espaço morto de forma eficiente.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
- Monitor para jogos LG UltraGear™ de 27 polegadas, 180 Hz, 4K UHD 27G810A com modo duplo, DCI-P3 95% (típico), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG, HDMI 2.1
- Monitor Gaming LG UltraGear™ de 24'' FHD com 180Hz, 1ms MBR e HDR10
Key Spec
Ecrã - Dimensão (polegadas)
27
Ecrã - Resolução
3840 x 2160
Ecrã - Tipo de Painel
IPS
Ecrã - Relação de Proporção
16:9
Ecrã - Gama de Cor (Típ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]
400cd/m²
Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
180
Ecrã - Tempo de Resposta
1ms (GtG at Faster)
Características Mecânicas - Posição do Ecrã
Inclinação/Altura/Base giratória/Articulação
Todas as especificações
ACESSÓRIO
DisplayPort
SIM
HDMI
SIM (ver 2.1)
USB A para B
Depende do país
CONECTIVIDADE
DisplayPort
SIM (1ea)
Versão DisplayPort
1.4 (DSC)
HDMI
SIM (2ea)
DIMENSÕES / PESO
Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]
691 x 168 x 523
Dimensões sem base (L x A x P) [mm]
613.5 x 371.6 x 51.3
Dimensões com base (L x A x P) [mm]
613.5x534.5x220(cima) / 613.5x404.5x220(baixo)
Peso com embalagem (kg)
9.9kg
Peso sem base (kg)
4.9kg
Peso com base (kg)
7.4kg
ECRÃ
Relação de Proporção
16:9
Brilho (Mín.) [cd/m²]
320cd/m²
Brilho (Típ.) [cd/m²]
400cd/m²
Color Depth (Número de Cores)
1.07B
Gama de Cor (Mín.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Gama de Cor (Típ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Nível de Contraste (Mín.)
700:1
Nível de Contraste (Típ.)
1000:1
Tipo de Painel
IPS
Dimensão do Pixel (mm)
0.1554 x 0.1554 mm
Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
180
Resolução
3840 x 2160
Tempo de Resposta
1ms (GtG at Faster)
Dimensão (cm)
68.4
Dimensão (polegadas)
27
Ângulo de Visualização (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
CARACTERÍSTICAS
Black Stabilizer
SIM
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Cores Calibradas em Fábrica
SIM
Color Weakness
SIM
Crosshair
SIM
Dynamic Action Sync
SIM
Flicker Safe
SIM
Contador FPS
SIM
HDR 10
SIM
Calibração HW
HW Calibration Ready
NVIDIA G-Sync™
Compatível com G-SYNC
Modo de Leitura
SIM
Smart Energy Saving
SIM
Chave Definida por Utilizador
SIM
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
VRR (Taxa de Atualização Variável)
SIM
INFORMAÇÕES
Nome do Produto
UltraGear
Ano
Y25
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
Posição do Ecrã
Inclinação/Altura/Base giratória/Articulação
Suporte VESA [mm]
100 x 100
ENERGIA
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de Energia (DC Desligada)
Menos de 0,3 W
Consumo Energético (Máx.)
26W
Consumo Energético (Suspensão)
Menos de 0,5 W
Consumo Energético (Méd.)
32.83W
Tipo
Alimentação externa (adaptador)
SOM
DTS HP:X
SIM
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
Key Spec
Ecrã - Dimensão (polegadas)
23.7"
Ecrã - Resolução
1920 x 1080
Ecrã - Tipo de Painel
VA
Ecrã - Relação de Proporção
16:9
Ecrã - Gama de Cor (Típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]
250cd/㎡
Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
180
Ecrã - Tempo de Resposta
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Características Mecânicas - Posição do Ecrã
Inclinação
Todas as especificações
ACESSÓRIO
Adaptador
Sim
HDMI
Sim
HDMI (Cor/Comprimento)
Preto / 1.8m
Cabo de Alimentação
Sim
CONECTIVIDADE
DisplayPort
1 (ver. 1.4)
HDMI
2 (ver. 2.0)
DIMENSÕES / PESO
Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]
710 x 400 x 156mm
Dimensões sem base (L x A x P) [mm]
539.5 x 322.2 x 39mm
Dimensões com base (L x A x P) [mm]
539.5 x 414.2 x 195.6
Peso com embalagem (kg)
5.3kg
Peso sem base (kg)
2.95kg
Peso com base (kg)
3.55kg
ECRÃ
Relação de Proporção
16:9
Brilho (Mín.) [cd/m²]
200cd/㎡
Brilho (Típ.) [cd/m²]
250cd/㎡
Color Bit
8bit (6bit+FRC)
Color Depth (Número de Cores)
16.7M
Gama de Cor (Mín.)
NTSC 68%(CIE1931)
Gama de Cor (Típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Nível de Contraste (Mín.)
1800:1
Nível de Contraste (Típ.)
3000:1
Tipo de Painel
VA
Dimensão do Pixel (mm)
0.2739 x 0.2739
Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
180
Resolução
1920 x 1080
Tempo de Resposta
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Dimensão (polegadas)
23.7"
Acabamento da Superfície
Antirreflexo
Ângulo de Visualização (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
CARACTERÍSTICAS
Black Stabilizer
Sim
AMD FreeSync™
Sim
Auto Input Switch
Sim
Color Weakness
Sim
Crosshair
Sim
Dynamic Action Sync
Sim
Flicker Safe
Sim
Contador FPS
Sim
Efeito HDR
Sim
Tecnologia Motion Blur Reduction
Sim
Modo de Leitura
Sim
Chave Definida por Utilizador
Sim
INFORMAÇÕES
Nome do Produto
UltraGear
Ano
2024
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
Posição do Ecrã
Inclinação
Design Borderless
3 margens
OneClick Stand
Sim
Suporte VESA [mm]
75 x 75
ENERGIA
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Saída DC
19V 1.3A
Consumo de Energia (DC Desligada)
Menos de 0.3W
Consumo Energético (Suspensão)
Menos de 0.5W
Consumo Energético (Méd.)
15.7W
Tipo
Adaptador Externo
PADRÃO
CE
Sim
UL (cUL)
Sim
SOFTWARE
OnScreen Control
Sim
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
O que dizem sobre nós
As nossas escolhas para si
Manual e Software
Descarregue manuais de produtos e o software mais recente para o seu produto.
Resolução de problemas
Encontre vídeos de instruções úteis para o seu produto.
Garantia
Verifique as informações sobre a garantia do seu produto aqui.
Peças e Acessórios
Descubra acessórios para o seu produto.
Registar um produto
O registo do produto permite maior rapidez em caso de assitência
Guia de Ajuda
Encontre manuais, resolução de problemas e a garantia do seu produto LG.
Assistência à sua Encomenda
Acompanhe a sua encomenda e consulte as FAQs
Pedido de Reparação
Solicite Assistência