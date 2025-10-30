About Cookies on This Site

Outlet Monitor gaming IPS UltraGear™ de 32" QHD 180Hz, 1ms (GtG)

32GS75Q-B.OUTLET
Funcionalidades principais

  • Produto novo inspecionado com caixa danificada
  • Monitor de 32" QHD (2560 x 1441) com painel IPS
  • VESA DisplayHDR™ 400 com sRGB 99% (Típ.)
  • 1ms de tempo de resposta (GtG)
  • Compatível com NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™
Mais
Logótipo da UltraGear™

Logótipo da UltraGear™

 




Feito para Jogar

Imagem lateral de um monitor com um personagem arqueiro de jogo na tela.

Mais velocidade.
Mais perto da vitória.

Transforme o seu universo dos jogos com a incrível velocidade de 180Hz. Maximize sua experiência com resolução QHD, ângulos de visão amplos IPS e uma taxa de atualização impressionante de 180Hz.

Ecrã

31.5” QHD (2560x1440) IPS

DisplayHDR™ 400 / sRGB 99% (Típ.)

Velocidade

Taxa de atualização de 180Hz 

Tempo de resposta IPS de 1ms (GtG)

Tecnologia

Compatível com NVIDIA® G-SYNC® 

AMD FreeSync™

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

*A taxa de atualização foi aprimorada em comparação com o modelo anterior, 32GP750.

Taxa de atualização de 180Hz 

Novo padrão de velocidade

Elevámos o padrão de velocidade do UltraGear para 180Hz. Desfrute de imagens ultra-nítidas e suaves com uma taxa de atualização de 180Hz, que carrega imagens 180 vezes por segundo.

Imagem comparativa de um jogo de ritmo acelerado com uma taxa de atualização baixa e uma imagem nítida com uma taxa de atualização alta de 180 Hz.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

IPS 1ms (GtG)

Imagem nítida
De qualquer ângulo

Desfrute de visuais vibrantes com um tempo de resposta rápido de 1 ms, que reduz o efeito fantasma invertido e o atraso de entrada. Além disso, o painel IPS permite-lhe desfrutar destas imagens deslumbrantes com nitidez a partir de um ângulo amplo (até 178 graus).

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

*Selecionar “Modo Rápido” para ativar o “Tempo de resposta de 1ms”. (Ajuste do jogo → Tempo de resposta → Modo mais rápido).

*O ângulo de visão deste ecrã IPS é de 178 graus. 

Imagens de robô com cores vibrantes e de alta qualidade, suportadas por sRGB 99% e DisplayHDR™ 400.

DisplayHDR™ 400 com sRGB 99% (Típ.)

Aprecie cores como são na vida real

Com uma ampla gama de cores, incluindo sRGB 99% (Típ) e VESA DisplayHDR™ 400, o 32GS75Q permite que os jogadores vejam as cores intensas que os criadores de jogos idealizaram, em qualquer ambiente de jogo.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

Tecnologia para jogar sem falhas

Desfrute de gráficos perfeitos com redução do efeito de “tearing”, “stuttering” ou “jittering” causados por diferenças nas especificações de hardware e software, sincronizando através do NVIDIA® G-SYNC® Compatible, e AMD FreeSync™. 

Comparação da imagem do jogo de fluidos - A imagem da esquerda está a 'rasgar' e a imagem da direita não tem rasgos.

Comparação da imagem do jogo de fluidos - A imagem da esquerda está a 'rasgar' e a imagem da direita não tem rasgos.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

*O desempenho da funcionalidade é comparado com os modelos que não aplicam a tecnologia Sync.

*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação de rede.

Design centrado no jogador

Melhore a sua experiência de jogo com um monitor de design praticamente sem bordas em três lados que oferece uma visão mais imersiva, e uma base ajustável em inclinação, altura e rotação para maior conforto.

Ícone de monitor com design sem margens.

Design sem margens

3 lados praticamente sem margens

Ícone regulável em termos de inclinação.

Inclinação

-5°~+15°

Ícone de altura ajustável.

Ajuste de altura

110mm

Ícone de ajuste de rotação

Rotação

No sentido horário

Três imagens de monitores que demonstram os ajustes de inclinação, rotação e altura.

Três imagens de monitores que demonstram os ajustes de inclinação, rotação e altura.

  • Ícone HDMI.

    HDMI

  • Ícone DisplayPort.

    DisplayPort

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

Interface Gráfica de Utilizador para Jogos

Interface de Jogos premiada

Os jogadores podem usar o On-Screen Display e o OnScreen Control para personalizar facilmente as configurações, desde ajustar opções básicas do monitor até registar a ‘Tecla Definida pelo Utilizador’ para configurar atalhos personalizados.

*Para transferir o software OnScreen Control mais recente, visite LG.COM.

* As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

Sincronização Dinâmica de Ação

Ao reduzir o atraso de entrada com a Sincronização Dinâmica de Ação, os jogadores conseguem perceber momentos críticos em tempo real e reagir de forma rápida.

Estabilizador de Tons Escuros

O Estabilizador de Tons Escuros auxilia os jogadores a identificar snipers camuflados nas áreas mais escuras e a reagir rapidamente a explosões brilhantes.

Mira

O ponto de alvo está fixo no centro para melhorar a precisão dos disparos.

Contador FPS

O contador de FPS permite-lhe ver como tudo está a carregar. Quer esteja a editar, a jogar ou a ver um filme, cada frame conta e, com o contador de FPS, terá dados em tempo real.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das características. Podem diferir da utilização efetiva.

*A função Crosshair não está disponível quando o contador de FPS está ativado.

*O contador de FPS pode apresentar o valor que excede a taxa de atualização máxima do monitor.

*Contador de FPS (fotogramas por segundo): Medição de fotogramas por segundo.

Imprimir

Todas as especificações

