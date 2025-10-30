We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Monitor gaming IPS UltraGear™ de 32" QHD 180Hz, 1ms (GtG)
Outlet Monitor gaming IPS UltraGear™ de 32" QHD 180Hz, 1ms (GtG)
Ecrã
31.5” QHD (2560x1440) IPS
DisplayHDR™ 400 / sRGB 99% (Típ.)
Velocidade
Taxa de atualização de 180Hz
Tempo de resposta IPS de 1ms (GtG)
Tecnologia
Compatível com NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
*A taxa de atualização foi aprimorada em comparação com o modelo anterior, 32GP750.
Taxa de atualização de 180Hz
Novo padrão de velocidade
Elevámos o padrão de velocidade do UltraGear para 180Hz. Desfrute de imagens ultra-nítidas e suaves com uma taxa de atualização de 180Hz, que carrega imagens 180 vezes por segundo.
Imagem comparativa de um jogo de ritmo acelerado com uma taxa de atualização baixa e uma imagem nítida com uma taxa de atualização alta de 180 Hz.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
IPS 1ms (GtG)
Imagem nítida
De qualquer ângulo
Desfrute de visuais vibrantes com um tempo de resposta rápido de 1 ms, que reduz o efeito fantasma invertido e o atraso de entrada. Além disso, o painel IPS permite-lhe desfrutar destas imagens deslumbrantes com nitidez a partir de um ângulo amplo (até 178 graus).
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
*Selecionar “Modo Rápido” para ativar o “Tempo de resposta de 1ms”. (Ajuste do jogo → Tempo de resposta → Modo mais rápido).
*O ângulo de visão deste ecrã IPS é de 178 graus.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
Tecnologia para jogar sem falhas
Desfrute de gráficos perfeitos com redução do efeito de “tearing”, “stuttering” ou “jittering” causados por diferenças nas especificações de hardware e software, sincronizando através do NVIDIA® G-SYNC® Compatible, e AMD FreeSync™.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
*O desempenho da funcionalidade é comparado com os modelos que não aplicam a tecnologia Sync.
*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação de rede.
Design centrado no jogador
Melhore a sua experiência de jogo com um monitor de design praticamente sem bordas em três lados que oferece uma visão mais imersiva, e uma base ajustável em inclinação, altura e rotação para maior conforto.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
Interface Gráfica de Utilizador para Jogos
Interface de Jogos premiada
Os jogadores podem usar o On-Screen Display e o OnScreen Control para personalizar facilmente as configurações, desde ajustar opções básicas do monitor até registar a ‘Tecla Definida pelo Utilizador’ para configurar atalhos personalizados.
*Para transferir o software OnScreen Control mais recente, visite LG.COM.
* As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
Sincronização Dinâmica de Ação
Ao reduzir o atraso de entrada com a Sincronização Dinâmica de Ação, os jogadores conseguem perceber momentos críticos em tempo real e reagir de forma rápida.
Estabilizador de Tons Escuros
O Estabilizador de Tons Escuros auxilia os jogadores a identificar snipers camuflados nas áreas mais escuras e a reagir rapidamente a explosões brilhantes.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das características. Podem diferir da utilização efetiva.
*A função Crosshair não está disponível quando o contador de FPS está ativado.
*O contador de FPS pode apresentar o valor que excede a taxa de atualização máxima do monitor.
*Contador de FPS (fotogramas por segundo): Medição de fotogramas por segundo.
Todas as especificações
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
O que dizem sobre nós
As nossas escolhas para si
Manual e Software
Descarregue manuais de produtos e o software mais recente para o seu produto.
Resolução de problemas
Encontre vídeos de instruções úteis para o seu produto.
Garantia
Verifique as informações sobre a garantia do seu produto aqui.
Peças e Acessórios
Descubra acessórios para o seu produto.
Registar um produto
O registo do produto permite maior rapidez em caso de assitência
Guia de Ajuda
Encontre manuais, resolução de problemas e a garantia do seu produto LG.
Assistência à sua Encomenda
Acompanhe a sua encomenda e consulte as FAQs
Pedido de Reparação
Solicite Assistência