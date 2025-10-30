We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Monitor Gaming OLED Curvo LG UltraGearTM 34" 240Hz WQHD com 0.03ms(GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65W) e HDMI 2.1
Funcionalidades principais
- Produto novo inspecionado com caixa danificada
- Ecrã OLED 34 polegadas WQHD (3440x1440)
- webOS
- AI Picture / Dynamic Tone Mapping / AI Personalized Picture Wizard / AI Sound
- Compatível com NVIDIA® G-SYNC® / Certificado VESA AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- Design com iluminação hexagonal e stand tipo 'L'
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Prémios de excelência
Programa webOS Re:New
“O webOS melhora a estabilidade e a segurança com tecnologias de segurança avançadas.”
webOS 24
“O webOS 24 continua a oferecer uma experiência smart elegante, rápida e fácil de usar, mantendo-se também moderna e descomplicada.”
STREAMING
webOS
Imagem com IA
Mapeamento Dinâmico de Tons
Assistente de Imagem Personalizada com IA
Som com IA
A GANHAR
Ecrã OLED Curvo de 34 polegadas WQHD
DisplayHDR True Black 400 e DCI-P3 98,5%
0,03 ms (GtG) e 240Hz
AMD FreeSync™ Premium
VESA Certified AdaptiveSync
Compatível com NVIDIA® G-SYNC®
A LIGAR
USB-C (PD 65W) e HDMI 2.1
Aplicação LG Switch
Design elegante clutter-free com base em L
O monitor de gaming inteligente
com tecnologia webOS
Apresentamos o monitor de gaming inteligente, alimentado por webOS com IA, que permite relaxar durante as pausas no jogo com streaming sem esforço¹), incluindo os canais LG gratuitos e diversas opções de streaming. Além disso, acede a gaming na cloud de alto desempenho¹) sem a necessidade de um PC ou consola separados, tudo controlado facilmente com o comando²) para maior conveniência.
1) É necessária uma ligação à internet e subscrição dos serviços de streaming ou gaming na cloud relacionados. Podem ser necessárias subscrições ou pagamentos separados, e não estão incluídos (são adquiridos separadamente).
2) O comando está incluído no pacote.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*Os serviços suportados podem variar consoante o país.
*Apenas se aplica a conteúdo produzido em formato 21:9. Para conteúdo de streaming, podem aplicar-se restrições da plataforma.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir da experiência real de utilização.
*O teclado, rato, auscultadores e comando de jogo acima referidos não estão incluídos no pacote (vendidos separadamente).
*É necessária uma ligação à internet e subscrição dos serviços de streaming relacionados. Alguns serviços de streaming podem exigir pagamento de subscrição, e não estão incluídos (adquiridos separadamente).
*Os serviços suportados podem variar consoante o país.
O Portal de Gaming já está aberto.
O Portal de Gaming é uma plataforma para gamers que oferece uma experiência personalizada, com opções para selecionar menus para comandos de jogo ou comandos remotos e suporte para gamificação personalizada. Pode acompanhar classificações e pontos entre jogadores, enquanto acede facilmente a uma vasta gama de títulos, desde jogos AAA até jogos sociais. Com parcerias com serviços líderes de gaming na cloud, como GeForce NOW, Amazon Luna e, em breve, Xbox Cloud, juntamente com jogos nativos de aplicações webOS, permite jogar sem a necessidade de consolas ou dispositivos externos, proporcionando a melhor experiência de gaming.
Um monitor curvo apresenta um painel de controlo de jogos com ícones de jogos vibrantes, incluindo aplicações de jogos de ação, puzzles e jogos na nuvem. Um gráfico de portal cósmico e brilhante rodeia o ecrã, realçando o ambiente de ficção científica.
*O suporte para o Portal de Gaming pode variar consoante o país.
*O suporte para serviços de gaming na cloud e jogos dentro do Portal de Gaming pode variar consoante o país.
*Alguns serviços de gaming podem exigir uma subscrição e comando de jogo.
Imagem com IA
Personagens mais nítidas,
realismo melhorado
Com a Imagem com IA, oferece visuais de jogo realistas que destacam rostos e corpos, reduzem o ruído e adicionam profundidade. Cada detalhe, desde expressões subtis até movimentos de inimigos, é fácil de perceber, garantindo um ecrã focado para total imersão no gaming ou no streaming.
Imagens de comparação com a função AI Picture activada e desactivada.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*Não disponível na ligação ao PC e no modo Game Optimizer
Mapeamento Dinâmico de Tons
Ganha vida com brilho e contraste
Desfrute de visuais tal como foram feitos para ser vistos, com o Mapeamento Dinâmico de Tons a ajustar o brilho e o contraste para um detalhe e realismo ótimos. Filmes e jogos ganham vida com uma imersão rica e qualidade consistente em todo o conteúdo.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*Disponível apenas quando um sinal de vídeo HDR é transmitido.
Assistente de Imagem Personalizada com IA
Criado ao seu gosto
Escolhe uma imagem de que goste, e o Assistente de Imagem Personalizada com IA encontrará a combinação perfeita a partir de 85 milhões de opções, guardando-a no seu perfil. Prepare-se para elevar a sua experiência de gaming e vídeo com um visual único, feito à sua medida.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Som com IA
Som detetado, distinguido e afinado
Deteta o seu espaço e oferece áudio perfeitamente afinado através de uma configuração simulada de 9.1 canais, localizando com precisão os sons para uma vantagem tática, sem necessidade de altifalantes ou auscultadores extras. Além disso, distingue a voz do jogador do som ambiente, ajustando os níveis e a clareza da voz para manteres o foco no seu jogo.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Novo upgrade todos os anos durante 5 anos
com o premiado Programa webOS Re:New
Aproveite os benefícios das últimas funcionalidades e software com upgrades anuais. Vencedor do prémio CES de Inovação na categoria de cibersegurança, sinta-se seguro sabendo que o webOS mantém a sua privacidade e dados protegidos.
*O Programa webOS Re:New aplica-se aos modelos inteligentes LG UltraGear (45/39/34GX90SA e 32G810SA), que serão lançados em 2025, e apresentarão a versão webOS 24.
*Os modelos inteligentes LG UltraGear planeiam atualizar não para a versão webOS 25, mas sim para a versão webOS 26.
*As atualizações e o cronograma para algumas funcionalidades, aplicações e serviços podem variar conforme o modelo e a região.
Visão UltraWide com OLED de negro profundo
O ecrã WQHD de 34 polegadas (3440x1440) oferece uma visão 34% mais ampla do que os ecrãs padrão 16:9, proporcionando visuais nítidos e claros em toda a tela expansiva. Este OLED WQHD representa sombras mais escuras, luzes mais brilhantes e cores vibrantes, garantindo uma experiência de jogo imersiva em qualquer ambiente.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
**Entre os monitores de gaming LG OLED com MLA+. O brilho SDR é 37,5% superior aos nossos modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE), com base nas especificações publicadas.
Vai para o largo. Não para o curto.
O ponto ideal 21:9 UltraWide para gaming.
O monitor curvo OLED 21:9 oferece uma experiência imersiva e cativante tanto para gaming como para diversos conteúdos de entretenimento, graças ao seu formato equilibrado e otimizado.
O monitor OLED curvado 21:9 oferece uma experiência imersiva e cativante, com uma proporção de aspeto equilibrada e otimizada.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
A curvatura ideal 800R.
Mergulhe na curvatura 800R, projetada para corresponder à visão natural, colocando-lhe no centro da sua curvatura. Com um ângulo de visualização consistente de 90 graus em toda a tela, oferece gráficos vívidos e sem distorções enquanto explora o universo do gaming.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*A experiência de visualização pode variar dependendo da distância em relação ao ecrã e da postura do utilizador.
Negro mais profundo,
cor realista
Desfrute de uma profundidade incomparável e realismo vibrante com o VESA DisplayHDR True Black 400, oferecendo uma expressão detalhada de preto até nas cenas mais escuras. Com uma relação de contraste de 1,5M, a gama de cores DCI-P3 98,5% (típica) garante que as cores sejam exibidas com detalhes realistas, tal como originalmente pretendido.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*1.5M:1 é a relação de contraste a 25% do valor APL (Nível Médio de Imagem), que é dado como uma percentagem e refere-se ao valor entre o nível de preto e o nível de referência para o branco.
Tecnologias avançadas de conforto ocular
com três certificações UL
Com um acabamento anti-reflexo, as tecnologias avançadas de conforto ocular do LG WOLED minimizam os reflexos irritantes e mantêm os seus olhos confortáveis, oferecendo um desempenho de gaming cristalino com clareza consistente. Com certificações UL em áreas-chave — limitando a exposição à luz azul prejudicial e prevenindo distrações causadas pela luz a piscar — estas tecnologias promovem o conforto visual e contribuem para uma experiência de gaming mais fluída, seja a jogar em ambientes iluminados ou em salas com luzes LED.
Monitor de jogos curvo que mostra uma personagem robô num cenário futurista, com certificações UL por baixo.
*Todas as imagens mostradas são simuladas apenas para fins ilustrativos.
*Os LG WOLED foram verificados como livres de cintilação, livres de reflexos desconfortáveis e com baixa luz azul pela UL.
*Número do certificado: Display Livre de Cintilação (OLED) - A196009, Livre de Reflexos Desconfortáveis - V563481 (condições de UGR inferiores a 22), Solução de Hardware de Baixa Luz Azul Platinum - V745051.
*A funcionalidade acima pode variar dependendo do ambiente de computação ou condições do utilizador.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Certificado com uma tecnologia amplamente adotada
Alimentado por AMD FreeSync™ Premium, compatibilidade validada com NVIDIA G-SYNC® e certificação VESA AdaptiveSync™, este monitor garante visuais suaves e sem deslizamentos, com baixa latência, proporcionando uma precisão e fluidez de gaming incomparáveis.
“Imagem de um carro verde a correr numa pista. ”
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*A performance da funcionalidade é comparada com os modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.
*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação à rede.
Funcionalidades avançadas de gaming
• Baixa Latência reduz o atraso de entrada para uma resposta em tempo real.
• Black Stabilizer ilumina as cenas escuras, ajudando os jogadores a identificar inimigos e detalhes.
• Crosshair melhora a precisão para uma precisão letal.
• FPS Counter mostra a taxa de quadros em tempo rea
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*A funcionalidade Crosshair não está disponível enquanto o FPS Counter está ativado.
*O FPS Counter pode exibir um valor superior à taxa de atualização máxima do monitor.
*FPS (Frames Per Second) Counter: Medição de quadros por segundo.
Mergulha numa infinidade de jogos.
Os monitores LG UltraGear™ proporcionam uma jogabilidade fluida e responsiva, tanto em PC como em consola, quer estejas a mergulhar em ação intensa ou a explorar vastos mundos abertos. Com suporte para HDMI 2.1, oferecem compatibilidade flexível — desde teclado e rato até comandos — além de movimento suave, baixa latência e cores vibrantes, para uma experiência de jogo otimizada em vários géneros e plataformas.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*As consolas PS5 e Xbox suportam apenas a proporção 16:9; por favor, certifica-te de que as definições do ecrã estão configuradas corretamente para um desempenho de jogo ideal..
*Garantia limitada. Os termos e condições podem variar consoante o país.
Ligação USB-C All-in-One para uma jogabilidade responsiva
Liga o teu portátil ao monitor com um cabo USB-C para fornecimento de energia até 65W, eliminando a necessidade de um adaptador separado. Desfruta de resolução WQHD e uma taxa de atualização de 240Hz através de DP 1.4 ou HDMI 2.1, garantindo uma experiência de jogo sem interrupções.
“Um monitor de jogos de 45 polegadas está posicionado no centro da secretária, com vários dispositivos informáticos colocados à sua volta. ”
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*Para funcionar corretamente, é necessário um cabo USB-C para ligar a porta USB-C ao monitor.
*Suporta até QHD@240Hz de taxa de atualização. Para funcionar corretamente, é necessário uma placa gráfica que suporte cabo DP 1.4 ou HDMI 2.1.
*A placa gráfica NÃO está incluída no pacote.
*Os cabos USB-C, DP e HDMI estão incluídos no pacote.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*Para descarregar a versão mais recente da aplicação LG Switch, visite LG.com.
Tutorial da aplicação LG Switch
Ajusta as configurações do teu monitor facilmente com a aplicação LG Switch.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*O vídeo mostra o produto representativo LG UltraGear para fins ilustrativos. Por favor, consulta as imagens da galeria tiradas com o produto real.
Design elegante e clutter-free
O suporte clutter-free em L e o design elegante são criados para economizar espaço na secretária e minimizar zonas mortas, tornando a configuração limpa e eficiente. Desfrute da iluminação em hexágono e de um design praticamente sem bordas em 4 lados, combinado com uma base totalmente ajustável para rotação, inclinação e ajuste de altura.
Monitor de jogos curvo a apresentar um jogo de ação e aventura numa configuração de jogos vibrante com iluminação roxa e uma torre de PC por perto.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades e podem não refletir a experiência real de utilização.
Todas as especificações
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
