Outlet Monitor Gaming OLED Curvo LG UltraGearTM 34" 240Hz WQHD com 0.03ms(GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65W) e HDMI 2.1

Funcionalidades principais

  • Produto novo inspecionado com caixa danificada
  • Ecrã OLED 34 polegadas WQHD (3440x1440)
  • webOS
  • AI Picture / Dynamic Tone Mapping / AI Personalized Picture Wizard / AI Sound
  • Compatível com NVIDIA® G-SYNC® / Certificado VESA AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Design com iluminação hexagonal e stand tipo 'L'
Mais
STREAMINGGANHARA LIGAR
Imagem do logótipo UltraGear™ OLED GX9s.






Ecrã OLED curvo de
240Hz inteligente

Imagem frontal do monitor de jogos UltraGear™ 39gx90sa.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Prémios de excelência

A image of CES 2025 Honoree award logo

Programa webOS Re:New

“O webOS melhora a estabilidade e a segurança com tecnologias de segurança avançadas.”

A image of av forums logo

webOS 24

“O webOS 24 continua a oferecer uma experiência smart elegante, rápida e fácil de usar, mantendo-se também moderna e descomplicada.”

A image of pocket-lint logo

Pocket-lint – webOS

“O LG webOS foi classificado como o melhor sistema operativo para televisores inteligentes.”

Resumo da imagem

STREAMING

webOS

Imagem com IA

Mapeamento Dinâmico de Tons

Assistente de Imagem Personalizada com IA

Som com IA

A GANHAR

Ecrã OLED Curvo de 34 polegadas WQHD

DisplayHDR True Black 400 e DCI-P3 98,5%

0,03 ms (GtG) e 240Hz

AMD FreeSync™ Premium

VESA Certified AdaptiveSync

Compatível com NVIDIA® G-SYNC®

A LIGAR

USB-C (PD 65W) e HDMI 2.1

Aplicação LG Switch

Design elegante clutter-free com base em L

Toque no streaming de âncora.


O monitor de gaming inteligente
com tecnologia webOS

Apresentamos o monitor de gaming inteligente, alimentado por webOS com IA, que permite relaxar durante as pausas no jogo com streaming sem esforço¹), incluindo os canais LG gratuitos e diversas opções de streaming. Além disso, acede a gaming na cloud de alto desempenho¹) sem a necessidade de um PC ou consola separados, tudo controlado facilmente com o comando²) para maior conveniência.

O vídeo mostra um monitor virado para a frente numa secretária, alternando entre imagens do webOS e imagens de jogo.

1) É necessária uma ligação à internet e subscrição dos serviços de streaming ou gaming na cloud relacionados. Podem ser necessárias subscrições ou pagamentos separados, e não estão incluídos (são adquiridos separadamente).

2) O comando está incluído no pacote.

 

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*Os serviços suportados podem variar consoante o país.

*Apenas se aplica a conteúdo produzido em formato 21:9. Para conteúdo de streaming, podem aplicar-se restrições da plataforma.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir da experiência real de utilização.

*O teclado, rato, auscultadores e comando de jogo acima referidos não estão incluídos no pacote (vendidos separadamente).

*É necessária uma ligação à internet e subscrição dos serviços de streaming relacionados. Alguns serviços de streaming podem exigir pagamento de subscrição, e não estão incluídos (adquiridos separadamente).

*Os serviços suportados podem variar consoante o país.

O Portal de Gaming já está aberto.

O Portal de Gaming é uma plataforma para gamers que oferece uma experiência personalizada, com opções para selecionar menus para comandos de jogo ou comandos remotos e suporte para gamificação personalizada. Pode acompanhar classificações e pontos entre jogadores, enquanto acede facilmente a uma vasta gama de títulos, desde jogos AAA até jogos sociais. Com parcerias com serviços líderes de gaming na cloud, como GeForce NOW, Amazon Luna e, em breve, Xbox Cloud, juntamente com jogos nativos de aplicações webOS, permite jogar sem a necessidade de consolas ou dispositivos externos, proporcionando a melhor experiência de gaming.

Um monitor curvo apresenta um painel de controlo de jogos com ícones de jogos vibrantes, incluindo aplicações de jogos de ação, puzzles e jogos na nuvem. Um gráfico de portal cósmico e brilhante rodeia o ecrã, realçando o ambiente de ficção científica.

*O suporte para o Portal de Gaming pode variar consoante o país.

*O suporte para serviços de gaming na cloud e jogos dentro do Portal de Gaming pode variar consoante o país.

*Alguns serviços de gaming podem exigir uma subscrição e comando de jogo.

Imagem com IA

Personagens mais nítidas,
realismo melhorado

Com a Imagem com IA, oferece visuais de jogo realistas que destacam rostos e corpos, reduzem o ruído e adicionam profundidade. Cada detalhe, desde expressões subtis até movimentos de inimigos, é fácil de perceber, garantindo um ecrã focado para total imersão no gaming ou no streaming.

Imagens de comparação com a função AI Picture activada e desactivada.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*Não disponível na ligação ao PC e no modo Game Optimizer

Mapeamento Dinâmico de Tons

Ganha vida com brilho e contraste

Desfrute de visuais tal como foram feitos para ser vistos, com o Mapeamento Dinâmico de Tons a ajustar o brilho e o contraste para um detalhe e realismo ótimos. Filmes e jogos ganham vida com uma imersão rica e qualidade consistente em todo o conteúdo.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*Disponível apenas quando um sinal de vídeo HDR é transmitido.

Assistente de Imagem Personalizada com IA

Criado ao seu gosto

Escolhe uma imagem de que goste, e o Assistente de Imagem Personalizada com IA encontrará a combinação perfeita a partir de 85 milhões de opções, guardando-a no seu perfil. Prepare-se para elevar a sua experiência de gaming e vídeo com um visual único, feito à sua medida.

Vídeo animado da função Assistente de Imagens Personalizadas da IA em ação.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Som com IA

Som detetado, distinguido e afinado

Deteta o seu espaço e oferece áudio perfeitamente afinado através de uma configuração simulada de 9.1 canais, localizando com precisão os sons para uma vantagem tática, sem necessidade de altifalantes ou auscultadores extras. Além disso, distingue a voz do jogador do som ambiente, ajustando os níveis e a clareza da voz para manteres o foco no seu jogo.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Novo upgrade todos os anos durante 5 anos
com o premiado Programa webOS Re:New

Aproveite os benefícios das últimas funcionalidades e software com upgrades anuais. Vencedor do prémio CES de Inovação na categoria de cibersegurança, sinta-se seguro sabendo que o webOS mantém a sua privacidade e dados protegidos.

*O Programa webOS Re:New aplica-se aos modelos inteligentes LG UltraGear (45/39/34GX90SA e 32G810SA), que serão lançados em 2025, e apresentarão a versão webOS 24.

*Os modelos inteligentes LG UltraGear planeiam atualizar não para a versão webOS 25, mas sim para a versão webOS 26.

*As atualizações e o cronograma para algumas funcionalidades, aplicações e serviços podem variar conforme o modelo e a região.

Ganhar a âncora da torneira.


Visão UltraWide com OLED de negro profundo

O ecrã WQHD de 34 polegadas (3440x1440) oferece uma visão 34% mais ampla do que os ecrãs padrão 16:9, proporcionando visuais nítidos e claros em toda a tela expansiva. Este OLED WQHD representa sombras mais escuras, luzes mais brilhantes e cores vibrantes, garantindo uma experiência de jogo imersiva em qualquer ambiente.

Este monitor animado mostra o crescimento do ecrã de QHD para WQHD.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

“As imagens planetárias parecem mais brilhantes e mais nítidas nos monitores LG OLED. ”

OLED mais brilhante**

Desfrute de visuais deslumbrantes com o LG WOLED. Baseado na liderança da LG em OLED e com a tecnologia Micro Lens Array+ (MLA+), oferece até 37,5% mais brilho em SDR, otimizando a eficiência da luz e minimizando as perdas. Apresenta uma luminosidade padrão de 275 nits (APL 100%) e um brilho máximo de 1300 nits (APL 1,5%), garantindo cores vívidas e realistas para um gaming imersivo e preciso, mesmo em ambientes bem iluminados.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

**Entre os monitores de gaming LG OLED com MLA+. O brilho SDR é 37,5% superior aos nossos modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE), com base nas especificações publicadas.

Vai para o largo. Não para o curto.
O ponto ideal 21:9 UltraWide para gaming.

O monitor curvo OLED 21:9 oferece uma experiência imersiva e cativante tanto para gaming como para diversos conteúdos de entretenimento, graças ao seu formato equilibrado e otimizado.

O monitor OLED curvado 21:9 oferece uma experiência imersiva e cativante, com uma proporção de aspeto equilibrada e otimizada.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

A curvatura ideal 800R.

Mergulhe na curvatura 800R, projetada para corresponder à visão natural, colocando-lhe no centro da sua curvatura. Com um ângulo de visualização consistente de 90 graus em toda a tela, oferece gráficos vívidos e sem distorções enquanto explora o universo do gaming.

Um vídeo animado com transição de uma vista frontal para uma vista superior de um monitor curvo.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*A experiência de visualização pode variar dependendo da distância em relação ao ecrã e da postura do utilizador.

Negro mais profundo,
cor realista

Desfrute de uma profundidade incomparável e realismo vibrante com o VESA DisplayHDR True Black 400, oferecendo uma expressão detalhada de preto até nas cenas mais escuras. Com uma relação de contraste de 1,5M, a gama de cores DCI-P3 98,5% (típica) garante que as cores sejam exibidas com detalhes realistas, tal como originalmente pretendido.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*1.5M:1 é a relação de contraste a 25% do valor APL (Nível Médio de Imagem), que é dado como uma percentagem e refere-se ao valor entre o nível de preto e o nível de referência para o branco.

Tecnologias avançadas de conforto ocular
com três certificações UL

Com um acabamento anti-reflexo, as tecnologias avançadas de conforto ocular do LG WOLED minimizam os reflexos irritantes e mantêm os seus olhos confortáveis, oferecendo um desempenho de gaming cristalino com clareza consistente. Com certificações UL em áreas-chave — limitando a exposição à luz azul prejudicial e prevenindo distrações causadas pela luz a piscar — estas tecnologias promovem o conforto visual e contribuem para uma experiência de gaming mais fluída, seja a jogar em ambientes iluminados ou em salas com luzes LED.

Monitor de jogos curvo que mostra uma personagem robô num cenário futurista, com certificações UL por baixo.

*Todas as imagens mostradas são simuladas apenas para fins ilustrativos.

*Os LG WOLED foram verificados como livres de cintilação, livres de reflexos desconfortáveis e com baixa luz azul pela UL.

*Número do certificado: Display Livre de Cintilação (OLED) - A196009, Livre de Reflexos Desconfortáveis - V563481 (condições de UGR inferiores a 22), Solução de Hardware de Baixa Luz Azul Platinum - V745051.

*A funcionalidade acima pode variar dependendo do ambiente de computação ou condições do utilizador.

Cenário de jogos de corridas com uma resposta extremamente rápida de 0,03 ms (GtG) e uma taxa de atualização rápida de 240 Hz.

Velocidade de 0,03 ms (GtG),
jogabilidade suave a 240Hz

Para lhe oferecer uma resposta rápida de 0,03 ms (GtG) e uma taxa de atualização de 240Hz, reduzindo o ghosting reverso para visuais nítidos e fluídos. Mergulhe numa jogabilidade ainda mais imersiva a cada frame.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Certificado com uma tecnologia amplamente adotada

Alimentado por AMD FreeSync™ Premium, compatibilidade validada com NVIDIA G-SYNC® e certificação VESA AdaptiveSync™, este monitor garante visuais suaves e sem deslizamentos, com baixa latência, proporcionando uma precisão e fluidez de gaming incomparáveis.

“Imagem de um carro verde a correr numa pista. ”

Logótipos da NVIDIA G-SYNC, certificação VESA AdaptiveSync™, AMD FreeSync Premium.

Logótipos da NVIDIA G-SYNC, certificação VESA AdaptiveSync™, AMD FreeSync Premium.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*A performance da funcionalidade é comparada com os modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.

*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação à rede.

Funcionalidades avançadas de gaming

• Baixa Latência reduz o atraso de entrada para uma resposta em tempo real.

• Black Stabilizer ilumina as cenas escuras, ajudando os jogadores a identificar inimigos e detalhes.

• Crosshair melhora a precisão para uma precisão letal.

• FPS Counter mostra a taxa de quadros em tempo rea

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*A funcionalidade Crosshair não está disponível enquanto o FPS Counter está ativado.

*O FPS Counter pode exibir um valor superior à taxa de atualização máxima do monitor.

*FPS (Frames Per Second) Counter: Medição de quadros por segundo.

Mergulha numa infinidade de jogos.

Os monitores LG UltraGear™ proporcionam uma jogabilidade fluida e responsiva, tanto em PC como em consola, quer estejas a mergulhar em ação intensa ou a explorar vastos mundos abertos. Com suporte para HDMI 2.1, oferecem compatibilidade flexível — desde teclado e rato até comandos — além de movimento suave, baixa latência e cores vibrantes, para uma experiência de jogo otimizada em vários géneros e plataformas.

Um monitor de jogos curvo mostra um jogo de corridas com um supercarro vermelho numa cidade iluminada a néon. Outras cenas de jogos flutuam à volta do ecrã. Um controlador de consola branco é colocado à frente, realçando o jogo de consola.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*As consolas PS5 e Xbox suportam apenas a proporção 16:9; por favor, certifica-te de que as definições do ecrã estão configuradas corretamente para um desempenho de jogo ideal..

Garantia de 3 anos contra queimaduras para o monitor de gaming UltraGear OLED.

Garantia de 3 anos para monitores de gaming UltraGear OLED

3 anos a partir da data da compra original no retalho, aplicando-se apenas a peças internas e funcionais, incluindo o painel OLED.

*Garantia limitada. Os termos e condições podem variar consoante o país.

Ligação de âncora de torneira

Ligação USB-C All-in-One para uma jogabilidade responsiva

Liga o teu portátil ao monitor com um cabo USB-C para fornecimento de energia até 65W, eliminando a necessidade de um adaptador separado. Desfruta de resolução WQHD e uma taxa de atualização de 240Hz através de DP 1.4 ou HDMI 2.1, garantindo uma experiência de jogo sem interrupções.

“Um monitor de jogos de 45 polegadas está posicionado no centro da secretária, com vários dispositivos informáticos colocados à sua volta. ”

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*Para funcionar corretamente, é necessário um cabo USB-C para ligar a porta USB-C ao monitor.

*Suporta até QHD@240Hz de taxa de atualização. Para funcionar corretamente, é necessário uma placa gráfica que suporte cabo DP 1.4 ou HDMI 2.1.

*A placa gráfica NÃO está incluída no pacote.

*Os cabos USB-C, DP e HDMI estão incluídos no pacote.

This animated video shows how the LG Switch app optimises the monitor for both gaming and everyday life.

Fácil de otimizar sem esforço com o LG Switch.

A aplicação LG Switch otimiza o teu monitor tanto para trabalho como para lazer. Pode facilmente dividir o ecrã em até 11 opções, alterar o design do tema ou lançar uma plataforma de chamadas de vídeo com uma tecla de atalho mapeada. Além disso, pode navegar e selecionar rapidamente as funções inteligentes com o teclado e rato, enquanto alterna de forma fluida entre o seu PC e o webOS utilizando teclas de atalho.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*Para descarregar a versão mais recente da aplicação LG Switch, visite LG.com.

Tutorial da aplicação LG Switch

Ajusta as configurações do teu monitor facilmente com a aplicação LG Switch.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*O vídeo mostra o produto representativo LG UltraGear para fins ilustrativos. Por favor, consulta as imagens da galeria tiradas com o produto real.

Design elegante e clutter-free

O suporte clutter-free em L e o design elegante são criados para economizar espaço na secretária e minimizar zonas mortas, tornando a configuração limpa e eficiente. Desfrute da iluminação em hexágono e de um design praticamente sem bordas em 4 lados, combinado com uma base totalmente ajustável para rotação, inclinação e ajuste de altura.

O suporte L clutter-free e o design elegante foram criados para poupar espaço na secretária e minimizar zonas mortas, tornando a tua configuração limpa e eficiente. Desfruta de iluminação hexagonal e de um design praticamente sem bordas em 4 lados, combinado com uma base totalmente ajustável para rotação, inclinação e ajustes de altura.

Monitor de jogos curvo a apresentar um jogo de ação e aventura numa configuração de jogos vibrante com iluminação roxa e uma torre de PC por perto.

Ícone giratório ajustável.

Rotação

Ícone regulável em termos de inclinação.

Inclinação

Ícone regulável em altura.

Altura

Ícone de desenho sem margens.

Design sem bordas

*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades e podem não refletir a experiência real de utilização.

