OUTLET Monitor Gaming OLED Curvo LG UltraGear™ 39" 240Hz WQHD com 0.03ms(GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65W) e HDMI 2.1

1) É necessária uma conexão à Internet e uma subscrição aos serviços de streaming ou cloud gaming relacionados. Podem ser necessárias subscrições ou pagamentos separados, os quais não estão incluídos (adquiridos separadamente).

2) O controlo remoto está incluído na embalagem.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*Os serviços suportados podem variar consoante o país.

*Aplica-se apenas ao conteúdo produzido em proporção 21:9. Para conteúdo de streaming, podem aplicar-se restrições da plataforma.