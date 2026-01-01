We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
OUTLET Monitor Gaming OLED Curvo LG UltraGear™ 39" 240Hz WQHD com 0.03ms(GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65W) e HDMI 2.1
Funcionalidades principais
- Produto novo inspecionado com caixa danificada
- Ecrã OLED 39 polegadas WQHD (3440x1440)
- Taxa de atualização 240Hz / tempo de resposta 0.03ms (GtG) / webOS
- AI Picture / Dynamic Tone Mapping / AI Personalized Picture Wizard / AI Sound
- Compatível com NVIDIA® G-SYNC® / Certificado VESA AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- Design com iluminação hexagonal e stand tipo 'L'
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
Excelência premiada
Escolha do Editor AVForums 2024/25
O webOS 24 oferece uma experiência inteligente elegante, rápida e fácil de usar, que se sente fresca e sem desordem.
STREAMING
webOS
AI Picture
Dynamic Tone Mapping
Assistente de Imagem Personalizado AI
AI Sound
VENCEDOR
Ecrã OLED Curvo WQHD de 39 polegadas
DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98,5%
0,03ms (GtG) & 240Hz
AMD FreeSync™ Premium
VESA Certified AdaptiveSync
Compatível com NVIDIA® G-SYNC®
A CONECTAR
USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1
Aplicação LG Switch
Design elegante com suporte clutter-free em L
O monitor inteligente
de gaming com webOS
Apresentamos o monitor inteligente de gaming, alimentado por webOS com IA, permitindo relaxar durante as pausas de jogo com streaming sem esforço1), incluindo os canais LG gratuitos e várias opções de streaming. Além disso, acede ao cloud gaming de alto desempenho1) sem necessidade de um PC ou consola separados, tudo controlado facilmente com o comando remoto2) para maior conveniência.
1) É necessária uma conexão à Internet e uma subscrição aos serviços de streaming ou cloud gaming relacionados. Podem ser necessárias subscrições ou pagamentos separados, os quais não estão incluídos (adquiridos separadamente).
2) O controlo remoto está incluído na embalagem.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*Os serviços suportados podem variar consoante o país.
*Aplica-se apenas ao conteúdo produzido em proporção 21:9. Para conteúdo de streaming, podem aplicar-se restrições da plataforma.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir da experiência real de uso.
*O teclado, rato, auscultadores e comando de jogo acima mencionados não estão incluídos na embalagem (vendidos separadamente).
*É necessária uma conexão à Internet e uma subscrição aos serviços de streaming relacionados. Alguns serviços de streaming separados podem exigir um pagamento de subscrição, e não estão incluídos (adquiridos separadamente).
*Os serviços suportados podem variar consoante o país.
O Portal de Gaming está agora aberto
O Portal de Gaming é uma plataforma adaptada a jogos que oferece uma experiência personalizada, com opções para selecionar menus para comandos ou comandos e suporte para gamificação personalizada. É possível acompanhar classificações e pontos entre jogadores, enquanto acede facilmente a uma vasta gama de títulos, desde jogos AAA até jogos sociais. Com parcerias com serviços líderes de cloud gaming, como GeForce NOW, Amazon Luna, e em breve Xbox Cloud, juntamente com jogos nativos da aplicação webOS, permite jogar sem a necessidade de consolas ou dispositivos externos, proporcionando a experiência de gaming definitiva.
Um monitor curvo apresenta um painel de controlo de jogos com ícones de jogos vibrantes, incluindo aplicações de jogos de ação, puzzles e jogos na nuvem. Um gráfico de portal cósmico e brilhante rodeia o ecrã, realçando o ambiente de ficção científica.
*O suporte para o Portal de Gaming pode variar consoante o país.
*O suporte para serviços de cloud gaming e jogos dentro do Portal de Gaming pode variar consoante o país.
*Alguns serviços de gaming podem exigir uma subscrição e um comando.
AI Picture
Personagens mais nítidas,
realismo aprimorado
Com o AI Picture, oferece visuais de jogo realistas que destacam rostos e corpos, reduzem o ruído e adicionam profundidade. Cada detalhe, desde expressões subtis até movimentos de inimigos, é fácil de captar, garantindo um ecrã focado para uma imersão total em jogos ou streaming.
Imagens de comparação com a função AI Picture activada e desactivada.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*Não disponível na ligação ao PC e no modo Game Optimizer.
Dynamic Tone Mapping
Ganhe vida com brilho e contraste
Desfrute de visuais tal como foram concebidos para ser vistos, com o Dynamic Tone Mapping a ajustar o brilho e o contraste para detalhes e realismo ótimos. Filmes e jogos ganham vida com uma imersão rica e qualidade consistente em todo o conteúdo.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*Disponível apenas quando um sinal de vídeo HDR é enviado.
Assistente de Imagem Personalizado AI
Criado de acordo com o seu gosto
Escolha uma imagem que goste, e o Assistente de Imagem Personalizado AI encontrará a combinação perfeita a partir de 85 milhões de opções, guardando-a no seu perfil. Prepare-se para melhorar a sua experiência de gaming e vídeo com um visual que é unicamente seu.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
AI Sound
Detectar, distinguir, som ajustado
Deteta o seu espaço e entrega áudio perfeitamente ajustado através de uma configuração simulada de 9.1 canais, localizando sons de forma precisa para uma vantagem táctica, sem a necessidade de colunas ou auscultadores extra. Além disso, distingue a voz do jogador do som ambiente, ajustando os níveis de voz e clareza para manter o foco no jogo.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
Novo upgrade a cada ano durante 5 anos
com o premiado Programa webOS Re:New
Aproveite os benefícios das últimas funcionalidades e software com upgrades anuais. Vencedor do Prémio de Inovação CES na categoria de cibersegurança, sinta-se seguro sabendo que o webOS protege a sua privacidade e dados.
*O Programa webOS Re:New aplica-se aos modelos inteligentes LG UltraGear (45/39/34GX90SA e 32G810SA), que serão lançados em 2025, e contarão com a versão webOS 24.
*Os modelos inteligentes LG UltraGear planeiam atualizar não para a versão webOS 25, mas para a versão webOS 26.
*As atualizações e o cronograma de algumas funcionalidades, aplicações e serviços podem variar de acordo com o modelo e a região.
Vista UltraWide com OLED de negro profundo
O display de 39 polegadas WQHD (3440x1440) oferece uma vista 34% mais ampla do que as ecrãs padrão 16:9, proporcionando visuais nítidos e claros em toda a ecrã expansiva. Este WQHD OLED apresenta sombras mais escuras, luzes mais brilhantes e cores vibrantes para uma jogabilidade imersiva em qualquer ambiente.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
**Entre os monitores OLED para gaming da LG com MLA+. O brilho SDR é 37,5% superior aos nossos modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE) com base nas especificações publicadas.
Vá para o amplo. Não para o pequeno.
O ponto ideal 21:9 UltraWide para gaming.
O monitor OLED curvado 21:9 proporciona uma experiência imersiva e cativante tanto para jogos quanto para diversos conteúdos de entretenimento, graças à sua proporção de aspeto equilibrada e otimizada.
O monitor OLED curvado 21:9 oferece uma experiência imersiva e cativante, com uma proporção de aspeto equilibrada e otimizada.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
A curvatura ideal 800R
Mergulhe na curvatura 800R para um FOV (Campo de Visão) consistente numa secretária projetada para corresponder à visão natural, colocando-o no centro da curvatura. Com um ângulo de visualização constante de 90 graus em toda a ecrã, oferece gráficos vívidos e sem distorção enquanto explora o universo dos jogos.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*A experiência de visualização pode variar dependendo da distância em relação ao ecrã e da postura do utilizador.
Negros mais profundos,
cores realistas.
Experimente uma profundidade sem igual e realismo vibrante com o VESA DisplayHDR True Black 400, oferecendo uma expressão detalhada dos negros até nas cenas mais escuras. Com uma relação de contraste de 1,5M, a gama de cores DCI-P3 98,5% (típica) garante que as cores sejam exibidas com um detalhe realista, tal como originalmente previsto.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*A relação de contraste de 1,5M:1 é o valor a 25% de APL (Nível Médio de Imagem), que é dado como uma porcentagem e refere-se ao valor entre o nível de preto e o nível de referência para o branco.
Tecnologias avançadas de conforto ocular
certificadas por três verificações UL
Com um acabamento anti-reflexo, as tecnologias avançadas de conforto ocular do LG WOLED minimizam reflexos incómodos e mantêm os olhos confortáveis, oferecendo desempenho de jogo nítido com clareza consistente. Com certificações UL em áreas chave—limitando a exposição à luz azul prejudicial e prevenindo distrações causadas por flickering—essas tecnologias promovem o conforto visual e contribuem para uma experiência de jogo mais suave, seja jogando em ambientes iluminados ou em salas com luzes LED.
Monitor de jogos curvo que mostra uma personagem robô num cenário futurista, com certificações UL por baixo.
*Todas as imagens mostradas são simuladas apenas para fins ilustrativos.
*Os displays LG WOLED foram verificados como livres de cintilação, sem deslumbramento desconfortável e com baixa emissão de luz azul pela UL.
*Número do certificado: Ecrã Flicker-Free(OLED) - A196009, Glare Free - V563481 (condições de UGR abaixo de 22), Solução de Hardware de Baixa Luz Azul Platinum - V745051.
*O recurso acima pode variar dependendo do ambiente de computação ou das condições do usuário.
*As imagens foram simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Certificado com uma tecnologia amplamente adotada.
Equipado com AMD FreeSync™ Premium, compatibilidade com G-SYNC® validada pela NVIDIA e certificação VESA AdaptiveSync™, este monitor garante imagens tear-free, ultra suaves e com baixa latência, oferecendo uma precisão e fluidez inigualáveis para gaming.
“Imagem de um carro verde a correr numa pista. ”
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*O desempenho da funcionalidade é comparado com modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.
*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação de rede.
Funcionalidades avançadas para jogos
• Latência reduzida minimiza o atraso de entrada, proporcionando uma resposta em tempo real.
• O Estabilizador de Pretos ilumina cenas escuras, ajudando os jogadores a identificar inimigos e detalhes ocultos.
• O Crosshair melhora a precisão para uma pontaria letal.
• O Contador de FPS exibe a taxa de quadros em tempo real.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real.
*A funcionalidade Crosshair não está disponível enquanto o FPS Counter estiver ativado.
*O FPS Counter pode exibir um valor que excede a taxa de atualização máxima do monitor.
*FPS (Frames Por Segundo): Medição de quadros por segundo.
Mergulhe em uma infinidade de jogos
Os monitores LG UltraGear™ oferecem uma jogabilidade suave e responsiva, tanto para PC quanto para consola, quer esteja a mergulhar em ação de ritmo rápido ou a explorar vastos mundos abertos. Com suporte para HDMI 2.1, oferecem compatibilidade flexível — desde teclado e rato até comando — juntamente com movimento fluido, baixa latência e detalhes vibrantes para uma experiência de jogo otimizada em diversos géneros e plataformas.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*As consolas PS5 e Xbox suportam apenas a proporção de 16:9, por isso, é necessário garantir que as configurações de ecrã estejam ajustadas adequadamente para um desempenho de jogo otimizado.
*Garantia limitada. Os termos e condições podem variar consoante o país.
USB-C All-in-One para uma experiência de gaming responsiva
Ligue o portátil ao monitor com um cabo USB-C para até 65W de entrega de energia, eliminando a necessidade de um adaptador separado. Desfrute de resolução WQHD e taxa de atualização de 240Hz através de DP 1.4 ou HDMI 2.1, garantindo que a experiência de gaming permaneça ininterrupta.
“Um monitor de jogos de 45 polegadas está posicionado no centro da secretária, com vários dispositivos informáticos colocados à sua volta. ”
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*Para funcionar corretamente, é necessário um cabo USB-C para ligar a porta USB-C ao monitor.
*Suporta até resolução QHD@240Hz. Para funcionar corretamente, é necessário uma placa gráfica que suporte cabo DP 1.4 ou HDMI 2.1.
*A placa gráfica NÃO está incluído no pacote.
*Os cabos USB-C, DP e HDMI estão incluídos no pacote.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*Para descarregar a versão mais recente da aplicação LG Switch, visite o site LG.com.
Tutorial da aplicação LG Switch
Ajuste as configurações do monitor facilmente com a aplicação LG Switch.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*O vídeo mostra o produto representativo LG UltraGear para fins ilustrativos. Consulte as imagens da galeria tiradas com o produto real.
Design elegante e clutter-free
O suporte clutter-free em L e o design elegante são criados para economizar espaço na secretária e minimizar zonas mortas, tornando a configuração limpa e eficiente. Desfrute da iluminação em hexágono e de um design praticamente sem bordas em 4 lados, combinado com uma base totalmente ajustável para rotação, inclinação e ajuste de altura.
Monitor de jogos curvo a apresentar um jogo de ação e aventura numa configuração de jogos vibrante com iluminação roxa e uma torre de PC por perto.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
Todas as especificações
