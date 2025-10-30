We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Outlet Monitor IPS UltraFine™, 27", UHD 4K: 3840 x 2160px, 90% DCI-P3, HDR10
27US500-W.OUTLET
()
Domínio dos detalhes
Na secretária, encontra-se um monitor ultrafino que exibe trabalho no Photoshop. Ao lado do monitor, há um candeeiro de secretária, um rato, papel e lápis de cor.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
Desfrute da sua criatividade
Experiencie uma clareza visual impressionante e cores vibrantes com o monitor LG UHD. O UltraFine™ oferece resolução 4K, 90% de cobertura do espaço de cor DCI-P3, mais de 300 nits de brilho e um design sem bordas em três lados, proporcionando uma estação de trabalho eficiente para ilustradores, fotógrafos e editores de vídeo.
Ecrã
27” UHD 4K (3840x2160)
IPS (178° Wide view)
Qualidade de imagem
HDR10
DCI-P3 90% (Típico)
Brilho de 300nits
Funcionalidade
Design Virtualmente sem Bordas em Três Lados
Ajuste de Inclinação
HDR 10 com DCI-P3 90%
Veja cores incríveis
A tecnologia HDR é agora aplicada a vários tipos de conteúdos. O nosso monitor é compatível com o padrão HDR10 (High Dynamic Range) da indústria, baseado numa gama de cores DCI-P3 de 90%, suportando níveis específicos de cor e brilho que permitem aos utilizadores desfrutar das cores vibrantes do conteúdo.
O ecrã apresenta várias cores representando UHD 4K, e no canto inferior esquerdo, existe um logótipo que indica HDR e DCI-P3 90%.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
*Brilho: 300 nits (Típico), Gama de Cores: DCI-P3 90% (Típico).
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
Design ergonómico
Fácil e confortável
O design de moldura fina em três lados, aliado à forma plana e esbelta do suporte, integra-se perfeitamente no seu escritório ou casa, ocupando um espaço mínimo. Além disso, proporciona uma experiência de trabalho ideal através do conveniente ajuste de inclinação.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
App LG Switch
Mude rapidamente
A aplicação LG Switch ajuda a otimizar o monitor para o seu trabalho e vida. Pode facilmente dividir todo o ecrã em até 6 partes, alterar o design do tema ou até mesmo iniciar uma plataforma de videoconferência com uma tecla de atalho mapeada.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
*Para descarregar a versão mais recente da aplicação LG Switch, procure por 27US500 no menu de suporte do LG.com.
O que está na caixa
1. Corpor do suporte 2. Base do suporte 3. Parafusos. 5. Cabo HDMI. 6. Guia de Início Rápido, Cartão de Registo, Garantia
A caixa inclui o corpo do suporte, a base do suporte, os parafusos, o adaptador de alimentação, o cabo HDMI, o Guia de Início Rápido, o cartão de registo e a garantia.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
Todas as especificações
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
