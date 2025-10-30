About Cookies on This Site

Outlet Monitor IPS UltraFine™, 27", UHD 4K: 3840 x 2160px, 90% DCI-P3, HDR10

27US500-W.OUTLET
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear perspective view
rear view
rear perspective view
close-up view of ports
close-up view of rear stand
overhead view
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear perspective view
rear view
rear perspective view
close-up view of ports
close-up view of rear stand
overhead view

Funcionalidades principais

  • Produto novo inspecionado com caixa danificada
  • Monitor IPS de 27" com resolução UHD 4K (3840x2160 pixéis)
  • 90% de reprodução de cor DCI-P3
  • Compatível com conteúdos HDR10
  • Design de ecrã com 3 margens praticamente invisíveis
  • Inclinação de ecrã ajustável
Mais
Ecrã LG UltraFine™.

Domínio dos detalhes

Na secretária, encontra-se um monitor ultrafino que exibe trabalho no Photoshop. Ao lado do monitor, há um candeeiro de secretária, um rato, papel e lápis de cor.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.

Desfrute da sua criatividade

Experiencie uma clareza visual impressionante e cores vibrantes com o monitor LG UHD. O UltraFine™ oferece resolução 4K, 90% de cobertura do espaço de cor DCI-P3, mais de 300 nits de brilho e um design sem bordas em três lados, proporcionando uma estação de trabalho eficiente para ilustradores, fotógrafos e editores de vídeo.

Ecrã

27” UHD 4K (3840x2160)

IPS (178° Wide view)

Qualidade de imagem

HDR10

DCI-P3 90% (Típico)

Brilho de 300nits 

Funcionalidade

Design Virtualmente sem Bordas em Três Lados  

Ajuste de Inclinação

HDR 10 com DCI-P3 90%

Veja cores incríveis

A tecnologia HDR é agora aplicada a vários tipos de conteúdos. O nosso monitor é compatível com o padrão HDR10 (High Dynamic Range) da indústria, baseado numa gama de cores DCI-P3 de 90%, suportando níveis específicos de cor e brilho que permitem aos utilizadores desfrutar das cores vibrantes do conteúdo.

O ecrã apresenta várias cores representando UHD 4K, e no canto inferior esquerdo, existe um logótipo que indica HDR e DCI-P3 90%.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.  

*Brilho: 300 nits (Típico), Gama de Cores: DCI-P3 90% (Típico).

À esquerda está uma imagem FHD e à direita está uma imagem 4K UHD.

UHD 4K

Claridade com
8.29 milhões de píxeis

Desfrute de uma expressão de cor vívida e precisa, graças ao UHD 4K.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.

Design ergonómico

Fácil e confortável

O design de moldura fina em três lados, aliado à forma plana e esbelta do suporte, integra-se perfeitamente no seu escritório ou casa, ocupando um espaço mínimo. Além disso, proporciona uma experiência de trabalho ideal através do conveniente ajuste de inclinação.

Design sem moldura

Praticamente Sem Bordas em 3 Lados

Inclinação

-5~15˚

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.

App LG Switch

Mude rapidamente

A aplicação LG Switch ajuda a otimizar o monitor para o seu trabalho e vida. Pode facilmente dividir todo o ecrã em até 6 partes, alterar o design do tema ou até mesmo iniciar uma plataforma de videoconferência com uma tecla de atalho mapeada.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.  

*Para descarregar a versão mais recente da aplicação LG Switch, procure por 27US500 no menu de suporte do LG.com.

O que está na caixa

1. Corpor do suporte  2. Base do suporte  3. Parafusos.  5. Cabo HDMI.  6. Guia de Início Rápido, Cartão de Registo, Garantia

A caixa inclui o corpo do suporte, a base do suporte, os parafusos, o adaptador de alimentação, o cabo HDMI, o Guia de Início Rápido, o cartão de registo e a garantia.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.

Imprimir

Todas as especificações

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

