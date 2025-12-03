We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor IPS curvo de 34 polegadas UltraWide QHD com webcam FHD integrada e USB Type-C™
34BA85QE-B
Funcionalidades principais
- Ecrã IPS curvo de 34 polegadas WQHD (3440x1440)
- sRGB 99% (Typ.) / HDR10
- Câmara Web Full HD, microfone e altifalantes integrados
- USB Type-C™ (PD 90W) / RJ45
- Modo de Leitura e Tecnologia “Flicker Safe” / Modo de Segurança contra Cintilação
- Suporte ajustável em altura/inclinação/base giratória
Ecrã IPS de 34 polegadas WQHD
Cores vivas em ângulos amplos
Monitor LG WQHD (3440x1440) com tecnologia IPS proporciona uma cor clara e consistente. Pode proporcionar uma reprodução de cores vivas e ajudar os utilizadores a visualizar o ecrã num ângulo amplo.
Um monitor IPS WQHD está sobre a secretária, mostrando uma videoconferência e vários gráficos no ecrã.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
*O teclado e o rato não estão incluídos na embalagem.
Ecrã
IPS curvo de 34 polegadas WQHD (3440x1440)
sRGB 99% (Typ.) / HDR10
Usabilidade
Câmara Web FHD, microfone e altifalantes integrados
Potência integrada
USB Type-C™ (PD 90W) / RJ45
Conforto e confiança
Base ergonómica
Modo de Leitura e Tecnologia “Flicker Safe” / Modo de Segurança contra Cintilação
EPEAT e Energy Star
21:9 WQHD (3440x1440) Curvo (3800R)
Ver mais, fazer mais
O monitor UltraWide™ QHD (3440x1440), com uma curvatura de 3800R e um rácio de aspeto de 21:9, proporciona-lhe mais espaço no ecrã e aumenta a sua eficiência no trabalho. É possível abrir vários ficheiros lado a lado e visualizar linhas de dados estendidas numa folha de cálculo sem quebrar.
Um monitor curvo WQHD 21:9 mostra o Photoshop e o PowerPoint, e o seu ecrã grande permite usar vários programas ao mesmo tempo, aumentando a eficiência do trabalho.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
*O monitor de rácio de aspeto QHD 21:9 UltraWide proporciona um ecrã horizontal mais amplo do que um monitor de rácio de aspeto QHD 16:9.
HDR10 com sRGB 99% (Typ.)
Veja cores fantásticas
A tecnologia HDR é atualmente aplicada a vários conteúdos. Este monitor é compatível com o padrão industrial HDR10 (High Dynamic Range), baseado na gama de cores sRGB 99%, suportando níveis específicos de cor e brilho que permitem aos espectadores desfrutar das cores dramáticas do conteúdo.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
*Brilho: 300 nits (Tip.), Gama de cores: sRGB 99% (Typ.).
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
Imagem por imagem (PBP)
Um ecrã, várias janelas
O 34BA85QE permite-lhe ver vários conteúdos de dois computadores com a funcionalidade imagem a imagem, o que ajuda a processar o trabalho de forma eficiente.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da utilização real.
Controlador Duplo (KVM integrado)
Vários dispositivos, um monitor
O controlador duplo ajuda a trabalhar através de um único monitor com dois computadores e a transferir ficheiros para qualquer um dos computadores. Além disso, a funcionalidade KVM incorporada permite-lhe controlar ambos os computadores com um único teclado e rato.
O controlador duplo ajuda a trabalhar através de um único monitor com dois computadores e a transferir ficheiros para qualquer um dos computadores.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da utilização real.
*Para funcionar corretamente, ligue dois computadores ao monitor com cabos USB-C e USB A-B. O cabo USB A-B está incluído na embalagem.
*Para a funcionalidade de controlador duplo, é necessário que ambos os computadores (PC principal e PC SUB) estejam na mesma rede. E este monitor tem de se ligar ao computador que está a funcionar no modo PC principal.
USB Type-C™
Centro de produtividade com conetividade fácil
A porta USB Type-C™ permite a transferência do ecrã e de dados para dispositivos conectados, bem como o carregamento desses dispositivos (até 90W), oferecendo suporte para o seu laptop, tudo ao mesmo tempo, através de um único cabo.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da utilização real.
*Para funcionar corretamente, é necessário ligar a porta USB Type-C™ ao monitor.
*O cabo USB Type-C™ não está incluído na embalagem.
Multiportas
Uma variedade de interfaces
O 34BA85QE oferece uma variedade de portas, resolvendo o problema da conetividade limitada para pessoas que trabalham arduamente. Com as suas múltiplas portas, pode facilmente ligar vários dispositivos para uma configuração eficiente da secretária. Diga adeus à frustração de ficar sem portas.
Vista frontal de uma estação de trabalho com vários dispositivos ligados a monitores.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
*Os cabos HDMI e DisplayPort estão incluídos na embalagem.
*O teclado e o rato não estão incluídos na embalagem.
Módulo de potência integrado
Utilize plenamente a sua secretária
Com alimentação integrada, as estações de trabalho podem ter um esquema simplificado e organizado. Isso melhora a utilização e a organização do espaço, resultando num ambiente de trabalho mais limpo e eficiente.
Vista superior mostrando o esquema simples da estação de trabalho, com fonte de alimentação integrada.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
*O teclado e o rato não estão incluídos na embalagem.
Design ergonómico
Fácil e cómodo
Obtenha um posicionamento ideal com o suporte ergonómico: Configuração simples com um clique, bem como ajuste fácil da altura, inclinação e base giratória para uma experiência de visualização ideal.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
Conforto visual
Modo de Leitura
O Modo de Leitura ajusta a temperatura da cor e a luminosidade para ajudar a diminuir a fadiga ocular e proporcionar conforto aos olhos durante a leitura de documentos num monitor.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
*A funcionalidade acima pode variar dependendo das condições reais de utilização do utilizador.
Uma vida melhor para todos
O 34BA85QE está em conformidade com várias normas, tais como Energy Star e EPEAT.
Desligado
Ligado
Modo de enfraquecimento da cor
O Modo de enfraquecimento da cor ajusta a paleta de cores e o contraste para ajudar os utilizadores com deficiências de visão a cores, facilitando a distinção entre vermelho e verde.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
Key Spec
Ecrã - Resolução
3440 x 1440
Ecrã - Tipo de Painel
IPS
Ecrã - Gama de Cor (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Ecrã - Curvatura
3800R
Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
60
Ecrã - Tempo de Resposta
5 ms (GtG at Faster)
Todas as especificações
ACESSÓRIO
DisplayPort
SIM
HDMI
SIM
HDMI (Cor/Comprimento)
Preto / 1,8 m
Cabo de Alimentação
SIM
USB-C
SIM
CONECTIVIDADE
KVM Incorporado
SIM
DisplayPort
SIM (1ea)
HDMI
SIM (2ea)
Thunderbolt (Resolução Máx. a Hz)
3440X1440@ 60Hz
USB-C
SIM (1ea)
USB-C (Transmissão de Dados)
SIM
Entrada USB Downstream
4x USB3.2 Gen1
Entrada USB Upstream
1x USB3.2 Gen1
DIMENSÕES / PESO
Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]
988 x 482 x 203 mm
Dimensões sem base (L x A x P) [mm]
816,7*364,4*83,6
Dimensões com base (L x A x P) [mm]
816,7*543,5*267,5（ascendente）816,7*393,5*267,5（descendente)
Peso com embalagem (kg)
13,7 kg
Peso sem base (kg)
7,6 kg
ECRÃ
Brilho (Mín.) [cd/m²]
240 cd/m²
Brilho (Típ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Gama de Cor (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Curvatura
3800R
Tipo de Painel
IPS
Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
60
Resolução
3440 x 1440
Tempo de Resposta
5 ms (GtG at Faster)
Ângulo de Visualização (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
CARACTERÍSTICAS
Black Stabilizer
SIM
Auto Input Switch
SIM
Câmara
SIM
Cores Calibradas em Fábrica
SIM
Dynamic Action Sync
SIM
HDR 10
SIM
Microfone
SIM
Outros (características)
KVM, PBP, Ethernet
PBP
SIM (2PBP)
Modo de Leitura
SIM
Smart Energy Saving
SIM
Super Resolution+
SIM
Chave Definida por Utilizador
SIM
INFORMAÇÕES
Nome do Produto
WQHD
Ano
Y24
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
Design Borderless
Design praticamente sem moldura em 3 lados
OneClick Stand
SIM
ENERGIA
Entrada CA
100~240 V (50/60 Hz)
Saída DC
20,5 V, 9 A
Consumo de Energia (DC Desligada)
Menos de 0,3 W
Consumo de Energia (Energy Star)
29,02 W
Tipo
Potência integrada
SOM
Maxx Audio
SIM
PADRÃO
CE
SIM
UL (cUL)
SIM
SOFTWARE
Dual Controller
SIM
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
As nossas escolhas para si
Produto Recomendado