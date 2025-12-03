About Cookies on This Site

Monitor IPS curvo de 34 polegadas UltraWide QHD com webcam FHD integrada e USB Type-C™
34BA85QE_EU new Erp label.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Monitor IPS curvo de 34 polegadas UltraWide QHD com webcam FHD integrada e USB Type-C™

Monitor IPS curvo de 34 polegadas UltraWide QHD com webcam FHD integrada e USB Type-C™

34BA85QE-B
vista frontal com webcam
vista frontal
Vista lateral +15 graus
Vista lateral de -15 graus
vista lateral
vista traseira
vista traseira em perspetiva
vista em grande plano da webcam
vista em grande plano das portas
vista em grande plano das portas
vista lateral do ecrã a descer para ajuste da altura
Funcionalidades principais

  • Ecrã IPS curvo de 34 polegadas WQHD (3440x1440)
  • sRGB 99% (Typ.) / HDR10
  • Câmara Web Full HD, microfone e altifalantes integrados
  • USB Type-C™ (PD 90W) / RJ45
  • Modo de Leitura e Tecnologia “Flicker Safe” / Modo de Segurança contra Cintilação
  • Suporte ajustável em altura/inclinação/base giratória
Mais
Logótipo LG UltraWide™ Monitor Curved.

Logótipo LG UltraWide™ Monitor Curved.

Ecrã IPS de 34 polegadas WQHD

Cores vivas em ângulos amplos

Monitor LG WQHD (3440x1440) com tecnologia IPS proporciona uma cor clara e consistente. Pode proporcionar uma reprodução de cores vivas e ajudar os utilizadores a visualizar o ecrã num ângulo amplo.

Um monitor IPS WQHD está sobre a secretária, mostrando uma videoconferência e vários gráficos no ecrã.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

*O teclado e o rato não estão incluídos na embalagem.

Ecrã

IPS curvo de 34 polegadas WQHD (3440x1440)

sRGB 99% (Typ.) / HDR10

Usabilidade

Câmara Web FHD, microfone e altifalantes integrados

Potência integrada

USB Type-C™ (PD 90W) / RJ45

Conforto e confiança

Base ergonómica

Modo de Leitura e Tecnologia “Flicker Safe” / Modo de Segurança contra Cintilação

EPEAT e Energy Star

21:9 WQHD (3440x1440) Curvo (3800R)

Ver mais, fazer mais

O monitor UltraWide™ QHD (3440x1440), com uma curvatura de 3800R e um rácio de aspeto de 21:9, proporciona-lhe mais espaço no ecrã e aumenta a sua eficiência no trabalho. É possível abrir vários ficheiros lado a lado e visualizar linhas de dados estendidas numa folha de cálculo sem quebrar.

Um monitor curvo WQHD 21:9 mostra o Photoshop e o PowerPoint, e o seu ecrã grande permite usar vários programas ao mesmo tempo, aumentando a eficiência do trabalho.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

*O monitor de rácio de aspeto QHD 21:9 UltraWide proporciona um ecrã horizontal mais amplo do que um monitor de rácio de aspeto QHD 16:9.

HDR10 com sRGB 99% (Typ.)

Veja cores fantásticas

A tecnologia HDR é atualmente aplicada a vários conteúdos. Este monitor é compatível com o padrão industrial HDR10 (High Dynamic Range), baseado na gama de cores sRGB 99%, suportando níveis específicos de cor e brilho que permitem aos espectadores desfrutar das cores dramáticas do conteúdo.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

*Brilho: 300 nits (Tip.), Gama de cores: sRGB 99% (Typ.).

O ecrã do monitor mostra uma videoconferência, enquanto o som é emitido pelos altifalantes na parte inferior do monitor. No canto inferior esquerdo, existe um logótipo MaxxAudio®.

Câmara Web FHD, microfone e altifalantes integrados

Tudo pronto para reuniões virtuais

O 34BA85QE inclui uma webcam Full HD integrada, microfone e altifalantes com MaxxAudio®, eliminando a necessidade de dispositivos adicionais para participar em conferências Web ou ver vídeos.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

Imagem por imagem (PBP)

Um ecrã, várias janelas

O 34BA85QE permite-lhe ver vários conteúdos de dois computadores com a funcionalidade imagem a imagem, o que ajuda a processar o trabalho de forma eficiente.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da utilização real.

Controlador Duplo (KVM integrado)

Vários dispositivos, um monitor

O controlador duplo ajuda a trabalhar através de um único monitor com dois computadores e a transferir ficheiros para qualquer um dos computadores. Além disso, a funcionalidade KVM incorporada permite-lhe controlar ambos os computadores com um único teclado e rato.

O controlador duplo ajuda a trabalhar através de um único monitor com dois computadores e a transferir ficheiros para qualquer um dos computadores.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da utilização real.

*Para funcionar corretamente, ligue dois computadores ao monitor com cabos USB-C e USB A-B. O cabo USB A-B está incluído na embalagem.

*Para a funcionalidade de controlador duplo, é necessário que ambos os computadores (PC principal e PC SUB) estejam na mesma rede. E este monitor tem de se ligar ao computador que está a funcionar no modo PC principal.

USB Type-C™

Centro de produtividade com conetividade fácil

A porta USB Type-C™ permite a transferência do ecrã e de dados para dispositivos conectados, bem como o carregamento desses dispositivos (até 90W), oferecendo suporte para o seu laptop, tudo ao mesmo tempo, através de um único cabo.

Pictograma de ecrã

Ecrã

Pictograma de dados.

Dados

Pictograma de fornecimento de energia.

Fornecimento de energia (Até 90 W)

Uma imagem de um computador portátil e de um monitor ligados com um único cabo USB Type-C.

Uma imagem de um computador portátil e de um monitor ligados com um único cabo USB Type-C.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da utilização real.

*Para funcionar corretamente, é necessário ligar a porta USB Type-C™ ao monitor.

*O cabo USB Type-C™ não está incluído na embalagem.

Multiportas

Uma variedade de interfaces

O 34BA85QE oferece uma variedade de portas, resolvendo o problema da conetividade limitada para pessoas que trabalham arduamente. Com as suas múltiplas portas, pode facilmente ligar vários dispositivos para uma configuração eficiente da secretária. Diga adeus à frustração de ficar sem portas.

Vista frontal de uma estação de trabalho com vários dispositivos ligados a monitores.

  • Ícone HDMI.

    2 x HDMI

  • Ícone DisplayPort.

    DisplayPort

  • Ícone USB Downstream.

    4 x USB Downstream

  • Ícone USB Upstream.

    USB Upstream

  • Ícone USB Type-C.

    USB Type-C™

  • Ícone LAN.

    LAN

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

*Os cabos HDMI e DisplayPort estão incluídos na embalagem.

*O teclado e o rato não estão incluídos na embalagem.

Módulo de potência integrado

Utilize plenamente a sua secretária

Com alimentação integrada, as estações de trabalho podem ter um esquema simplificado e organizado. Isso melhora a utilização e a organização do espaço, resultando num ambiente de trabalho mais limpo e eficiente.

Vista superior mostrando o esquema simples da estação de trabalho, com fonte de alimentação integrada.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

*O teclado e o rato não estão incluídos na embalagem.

Design ergonómico

Fácil e cómodo

Obtenha um posicionamento ideal com o suporte ergonómico: Configuração simples com um clique, bem como ajuste fácil da altura, inclinação e base giratória para uma experiência de visualização ideal.

Ícone do suporte One Click.

Suporte One Click

Instalação simples

Ícone de inclinação ajustável.

Inclinação

-5~21°

Ícone de altura ajustável.

Altura

150 mm

ícone da base giratória ajustável.

Base giratória

±45°

Imagem que mostra a vista do suporte de um clique, inclinação, altura e base giratória dos monitores.

Imagem que mostra a vista do suporte de um clique, inclinação, altura e base giratória dos monitores.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

Conforto visual

Modo de Leitura

O Modo de Leitura ajusta a temperatura da cor e a luminosidade para ajudar a diminuir a fadiga ocular e proporcionar conforto aos olhos durante a leitura de documentos num monitor.

Tecnologia “Flicker Safe” / Modo de Segurança contra Cintilação

A Tecnologia “Flicker Safe” / Modo de Segurança contra Cintilação reduz a cintilação invisível no ecrã, o que ajuda a reduzir a tensão ocular.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

*A funcionalidade acima pode variar dependendo das condições reais de utilização do utilizador.

ícone de coração com dedo.

ícone de coração com dedo.

Uma vida melhor para todos

O 34BA85QE está em conformidade com várias normas, tais como Energy Star e EPEAT.

  • Logótipo TCO.

    Com certificação TCO

  • Logótipo ENERGY STAR.

    Certificação ENERGY STAR

  • Logótipo EPEAT®.

    EPEAT® registered

  • Desligado

  • Ligado

Modo de enfraquecimento da cor

O Modo de enfraquecimento da cor ajusta a paleta de cores e o contraste para ajudar os utilizadores com deficiências de visão a cores, facilitando a distinção entre vermelho e verde.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

Imprimir

Key Spec

  • Ecrã - Resolução

    3440 x 1440

  • Ecrã - Tipo de Painel

    IPS

  • Ecrã - Gama de Cor (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Ecrã - Curvatura

    3800R

  • Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    60

  • Ecrã - Tempo de Resposta

    5 ms (GtG at Faster)

Todas as especificações

ACESSÓRIO

  • DisplayPort

    SIM

  • HDMI

    SIM

  • HDMI (Cor/Comprimento)

    Preto / 1,8 m

  • Cabo de Alimentação

    SIM

  • USB-C

    SIM

CONECTIVIDADE

  • KVM Incorporado

    SIM

  • DisplayPort

    SIM (1ea)

  • HDMI

    SIM (2ea)

  • Thunderbolt (Resolução Máx. a Hz)

    3440X1440@ 60Hz

  • USB-C

    SIM (1ea)

  • USB-C (Transmissão de Dados)

    SIM

  • Entrada USB Downstream

    4x USB3.2 Gen1

  • Entrada USB Upstream

    1x USB3.2 Gen1

DIMENSÕES / PESO

  • Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]

    988 x 482 x 203 mm

  • Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

    816,7*364,4*83,6

  • Dimensões com base (L x A x P) [mm]

    816,7*543,5*267,5（ascendente）816,7*393,5*267,5（descendente)

  • Peso com embalagem (kg)

    13,7 kg

  • Peso sem base (kg)

    7,6 kg

ECRÃ

  • Brilho (Mín.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Brilho (Típ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Gama de Cor (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Curvatura

    3800R

  • Tipo de Painel

    IPS

  • Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    60

  • Resolução

    3440 x 1440

  • Tempo de Resposta

    5 ms (GtG at Faster)

  • Ângulo de Visualização (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

CARACTERÍSTICAS

  • Black Stabilizer

    SIM

  • Auto Input Switch

    SIM

  • Câmara

    SIM

  • Cores Calibradas em Fábrica

    SIM

  • Dynamic Action Sync

    SIM

  • HDR 10

    SIM

  • Microfone

    SIM

  • Outros (características)

    KVM, PBP, Ethernet

  • PBP

    SIM (2PBP)

  • Modo de Leitura

    SIM

  • Smart Energy Saving

    SIM

  • Super Resolution+

    SIM

  • Chave Definida por Utilizador

    SIM

INFORMAÇÕES

  • Nome do Produto

    WQHD

  • Ano

    Y24

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

  • Design Borderless

    Design praticamente sem moldura em 3 lados

  • OneClick Stand

    SIM

ENERGIA

  • Entrada CA

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Saída DC

    20,5 V, 9 A

  • Consumo de Energia (DC Desligada)

    Menos de 0,3 W

  • Consumo de Energia (Energy Star)

    29,02 W

  • Tipo

    Potência integrada

SOM

  • Maxx Audio

    SIM

PADRÃO

  • CE

    SIM

  • UL (cUL)

    SIM

SOFTWARE

  • Dual Controller

    SIM

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

