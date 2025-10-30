Ecrã IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) de 34 polegadas

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
34U511A-B.OUTLET
()
Ecrã IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 34 polegadas
Ecrã UltraWide™ Full HD 21:9
Ver mais, fazer mais
O ecrã UltraWide™ Full HD (2560×1080) proporciona mais espaço horizontal no ecrã do que um monitor FHD (1920×1080) padrão. O design praticamente sem moldura oferece uma visão mais ampla e sem interrupções. Isto permite uma multitarefa mais eficiente sem ter de alternar entre janelas.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
VESA DisplayHDR™ 400
Nitidez que o mantém concentrado
Suporta VESA DisplayHDR™ 400, oferecendo brilho e contraste melhorados para detalhes mais nítidos em conteúdo HDR.
Ecrã IPS™
O monitor LG IPS™ apresenta uma precisão de cor excecional com um ângulo de visualização amplo.
sRGB 99% (Typ.)
Com uma cobertura de 99% do espetro DCI-P3, é uma ótima solução para uma apresentação precisa das cores.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
Aplicação LG Switch
Mudança rápida
Pode dividir facilmente todo o ecrã em até 6 secções, alterar o design do tema ou mesmo lançar uma plataforma de videochamada com uma tecla de atalho mapeada. Também suporta os modos PBP e PIP para uma multitarefa eficiente em várias fontes de entrada.
*As imagens são simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da utilização real.
*Para transferir a aplicação LG Switch mais recente, procure no menu de suporte de LG.com.
Clear Motion com 1ms MBR
O 1ms MBR reduz a desfocagem de movimento e o efeito fantasma, proporcionando uma jogabilidade mais suave e imagens mais nítidas em cenas de ritmo acelerado.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*A redução de desfocagem de movimento de 1ms causa diminuição da luminosidade e as seguintes funcionalidades não podem ser utilizadas enquanto estiver ativada: AMD FreeSync™.
*Pode ocorrer cintilação durante a operação 1ms MBR.
5ms (GtG)
Velocidade consistente
Experimente o tempo de resposta de 5ms (GtG), minimizando o efeito fantasma para obter imagens nítidas e fluidas. Mantenha o controlo em todos os jogos com uma velocidade fiável e um movimento suave.
Construído para o conforto, concebido para a produtividade
Modo de Leitura
Ajusta a temperatura da cor e a luminosidade para ajudar a reduzir a fadiga ocular ao visualizar documentos durante longos períodos.
Tecnologia Flicker Safe
A Tecnologia “Flicker Safe” / Modo de Segurança contra Cintilação reduz a cintilação invisível no ecrã e proporciona um ambiente de trabalho mais confortável para os seus olhos.
* A funcionalidade acima pode variar dependendo das condições reais de utilização do utilizador.
* A funcionalidade acima pode variar dependendo das condições reais de utilização do utilizador.
Suporte elegante com uma base fina
Sem desarrumação com um suporte elegante
Um elegante suporte em forma de L foi concebido para um conforto ergonómico com ajuste de inclinação e é também compatível com a montagem na parede VESA 100×100 para uma instalação flexível e uma utilização eficiente do espaço de trabalho.
Todas as especificações
