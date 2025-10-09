REGULAMENTO DA CAMPANHA – “Seja a estrela da sua cozinha!”

A participação na promoção pressupõe a aceitação dos termos e condições deste regulamento. A LG Electronics Portugal S.A. com sede em Taguspark – Ed. Inovação I corpo I Av. Jacques Delors n3, 2740-122 Porto Salvo, vai efetuar uma promoção onde está prevista a oferta de um par de calhas telescópicas e de um acessório de cozinha à escolha (entre Tabuleiro Air Fry ou Pedra de Pizza) aos consumidores que fizerem prova de compra de um forno de encastre LG de entre os modelos abaixo indicados, em lg.com/pt.

Período de compra

A campanha é válida entre as 00:00 do dia 13 de outubro de 2025 e as 23:59 do dia 28 de dezembro de 2025, sendo que a data limite para se efetuar o respetivo registo de participação será até às 23:59 do décimo dia após data de compra.

Modelos em Campanha

Fornos de encastrar:

· WSED7665B

· WS7D7631WB

· WSED7612S

· WS5D7230S

· WS5D7210S

Oferta

A oferta é limitada ao stock existente e consiste num par de calhas telescópicas LG e, adicionalmente, em um de dois acessórios LG (Tabuleiro para Air Fry OU Pedra de Pizza). A oferta de produto físico aplica-se aos produtos adquiridos em território de Portugal Continental com registo válido. A oferta encontra-se limitada ao stock existente e não é convertível em numerário. A oferta é limitada a conjunto de dois acessórios por fatura, sendo que um deles é obrigatoriamente um par de calhas telescópicas.

Na eventualidade de, por motivos alheios à LG Portugal, o produto em oferta ter de ser substituído por outro semelhante, esta diferença não dará lugar a qualquer tipo de compensação.

Como participar

Para usufruir da oferta é obrigatório que se efetue a compra de um forno LG, de entre os listados na secção “Modelos em Campanha”. O registo de participação deve ser efetuado no prazo máximo de 10 dias após a data da aquisição dos produtos alvo de campanha, através do preenchimento de todos os dados solicitados no formulário que se encontra disponível em https://www.campanhaslg.com/fornos2025, bem como efetuar o upload de uma cópia legível da fatura de aquisição do forno LG nas condições acima referidas, com o máximo de 800kb de tamanho e que se encontre num dos seguintes formatos: jpg, pdf ou bmp.

Após análise dos dados fornecidos, no período máximo de 10 dias úteis após o registo da compra, o consumidor receberá um e-mail com o estado da sua participação, ou seja, se a mesma se encontra válida ou inválida. Se após o décimo quinto dia o participante não tiver recebido um e-mail com o estado da sua participação, poderá consultar o estado do mesmo online, através do endereço https://www.campanhaslg.com/fornos2025/consulta, preenchendo os dados solicitados, ou poderá contactar a LG através do Centro de Informação ao Consumidor LG através do número 300 600 033 (custo de chamada local).

Se a participação for considerada como “inválida”, o e-mail enviado informará quais os requisitos não cumpridos que levaram a tal decisão, por forma a que os mesmos sejam corrigidos e para que possam voltar a ser submetidos e apreciados. Se a participação for considerada como “válida”, o e-mail enviado informará que a oferta será enviada para a morada indicada no respetivo registo.

Não serão considerados dados enviados por outro tipo de meios que não sejam os acima referidos, sendo o preenchimento do formulário online o único método de participação.

A LG não se responsabiliza pela não-receção das comunicações enviadas, sendo da responsabilidade do consumidor certificar-se que a sua participação se encontra conforme as regras e dentro dos prazos de campanha.

O preenchimento do formulário ou a retificação de dados poderão ser efetuados até às 23:59 de dia 07 de janeiro de 2026 (inclusive), ou até à ruptura de stock de ofertas, sendo que após essa data a campanha será considerada como terminada, não sendo de todo possível, a posteriori, participar na campanha nem mesmo proceder a alterações ou receção de dados.

Para retificar os seus dados terá de efetuar novo registo completo, dentro dos prazos de campanha, preenchendo todos os dados do formulário e anexando uma cópia da sua fatura de compra.

Para esclarecimentos sobre o estado da sua participação ou na eventualidade de, aquando do registo, ocorrer alguma dúvida no preenchimento do formulário, o participante deverá entrar em contacto com o Centro de Informação ao Consumidor da LG através do número 300 600 033 (custo de chamada local).

Entrega da oferta

A oferta do produto será enviada por CTT Expresso, no prazo máximo de 60 dias após o final da campanha, para a morada registada no formulário de registo, pelo que deverá considerar as condições de entrega abaixo mencionadas e confirmar a morada para receção da oferta.

Condições de entrega da oferta

A entrega da oferta será efetuada em território de Portugal Continental, em dias úteis, no período compreendido entre as 09:00 e as 18:00, na morada indicada no formulário de registo. Em caso de insucesso da entrega por responsabilidade imputada ao cliente, o mesmo terá de proceder ao seu levantamento junto da plataforma logística onde se encontrar a oferta em causa ou solicitar o seu reenvio assumindo este os custos do mesmo.

Após o decurso de 90 dias da data do termo da campanha sem que a oferta seja rececionada ou mesmo reclamada pelo participante vencedor, reserva-se a LG o direito de proceder à desqualificação da participação do consumidor no passatempo em causa.

Regras da participação

A participação na campanha está limitada a maiores de idade, não sendo considerados registos de participantes com idade inferior a 18 anos.

A campanha é válida em território de Portugal Continental, não sendo válidos registos de compradores residentes fora de Portugal.

Não são considerados válidos formulários incompletos, ilegíveis, duplicados ou com dados falsos.

Não são considerados válidos registos efetuados após 10 dias da data de compra.

Só serão aceites como prova de compra faturas completas que incluam a referência do modelo, dados completos do consumidor, dados completos da loja, sendo certo que não serão considerados válidos outros tipos de documentos (tais como, por exemplo: encomendas, seguros, guias de transporte, etc.).

Só serão aceites registos efetuados em nome do cliente que consta na fatura (prova de compra), não sendo assim considerados válidos registos que apresentem nomes diferentes da fatura (prova de compra).

O registo de compra é unitário e diz respeito apenas a um conjunto adquirido de dois produtos por fatura, não sendo considerado mais do que um conjunto por factura.

A LG não se responsabiliza por questões técnicas dos participantes ou por outras alheias ao seu controlo.

A LG não se responsabiliza por danos, extravios, demoras ou outros fatores alheios ao seu controlo.

A promoção destina-se exclusivamente ao consumidor final e está limitada às lojas com sede em território de Portugal Continental e Arquipelágos dos Açores . As compras efetuadas na loja online lg.com/pt estão limitadas exclusivamente ao território de Portugal Continental.

Não são abrangidas pela campanha compras efetuadas em lojas internacionais (importação), produtos importados de forma direta ou indireta (não tendo sido comercializados pela LG Electronics Portugal, S.A.), compras em distribuidores profissionais (revenda), compras noutros canais comerciais não autorizados.

É da responsabilidade do participante certificar-se do envio de toda a informação necessária e que se encontre correta e legível. Esta informação apenas será considerada como válida ou inválida por parte da LG, que não fará qualquer outro tipo de contato ou pedido de informação/esclarecimento .

O participante deverá certificar-se de que a cópia da sua fatura está legível e que a mesma contém os seguintes dados: NOME DA LOJA | DATA DA COMPRA | DESCRIÇÃO DO MODELO ADQUIRIDO | NÚMERO DE DOCUMENTO | NOME DO CLIENTE | NÚMERO FISCAL DO CLIENTE. O participante deverá certificar-se de que ao preencher os seus dados no formulário estes estão correctos e completos, principalmente: NOME | EMAIL | MORADA COMPLETA | CÓDIGO POSTAL | CONTACTO | NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO | MODELOS ADQUIRIDOS | LOJA.

Em caso de devolução do equipamento adquirido à loja após registo na campanha, o cliente deverá informar o Centro de Informação ao Consumidor através do número 300 600 033 (custo de chamada local), para que o envio da oferta seja cancelado.

Caso o envio da oferta já tenha sido efetuado, a mesma terá de ser devolvida pelo cliente à LG, no prazo máximo de 5 dias, com a embalagem inviolada e com todos os seus componentes intactos.

Caso a oferta não seja devolvida ou venha com a embalagem violada ou mesmo com falta de algum componente, será imputado ao cliente o valor da mesma.

Em caso de fraude, participações com provas de compra falsas ou outras não confirmadas, a LG atuará judicialmente, imputando ao cliente a responsabilidade de a ressarcir dos valores da oferta em causa bem como de todas as despesas envolvidas.

A LG reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar esta campanha, na sua totalidade ou parcialmente, sem aviso prévio.

Tratamento dos dados pessoais dos participantes

Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão tratados pela LG para processar a participação daqueles nesta campanha. Esse tratamento é necessário para que a LG possa verificar as participações e cumprir a oferta nos termos deste regulamento. A LG também poderá tratar os dados pessoais para efetuar futuras comunicações ao participante de ações de publicidade, comercialização e promoção de produtos e serviços da LG, desde que o participante dê o seu consentimento expresso para esse fim, tal como se solicita mais adiante.

É com base no consentimento do participante que a LG fará o tratamento de dados para as referidas comunicações e o participante pode retirar esse consentimento a todo o tempo, por correio eletrónico (rgpd.seguranca.pt@lge.com). A LG Electronics Portugal S.A. é a responsável pelo tratamento dos dados pessoais e poderá comunicá-los a entidades por si contratadas para realização desta campanha e das comunicações futuras acima referidas, entidades as quais deverão tratar dados pessoais mediante as suas instruções. Os dados pessoais serão conservados pelo prazo de dois anos após o último contacto com o participante.

O participante tem o direito de solicitar à LG por escrito, por carta dirigida à LG ou correio eletrónico (rgpd.seguranca.pt@lge.com), o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou apagamento e a limitação do tratamento, nos termos da lei; e pode ainda, pela mesma forma, opor-se ao tratamento ou pedir a portabilidade dos seus dados pessoais, também nos termos da lei. O participante também tem o direito de apresentar uma reclamação junto da autoridade de controlo portuguesa para a proteção de dados, a Comissão Nacional de Protecção de Dados.

LG Electronics Portugal S.A.