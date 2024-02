REGULAMENTO DA CAMPANHA

NOVOS MONITORES ULTRAGEAR

A participação nesta promoção pressupõe a aceitação dos termos e condições deste regulamento. A LG Electronics Portugal S.A. com sede em Taguspark – Ed. Inovação I corpo I Av. Jacques Delors n3, 2740-122 Porto Salvo, vai efectuar uma promoção onde está prevista a oferta de um rato e um teclado (Refª: Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mecânico RGB Yellow Switch (PT) e Razer Viper V3 HyperSpeed Wireless 30000DPI Preto ) aos consumidores que fizerem a compra do monitor 27GS95QE , e a oferta de um rato, um teclado e uns uns auscultaores (Ref.º: Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mecânico RGB Yellow Switch (PT) , Razer Viper V3 HyperSpeed Wireless 30000DPI e Razer Kaira X ) na compra do modelo 45GR95QE em LG.com/pt dentro dos prazos e de acordo com as regras definidas no presente regulamento.

Período de compra

A campanha é válida para a compra do modelo em promoção, efetuada entre as 00H00 do dia 01 de Fevereiro e as 23H59 do dia 03 de Março de 2024.

Modelos em campanha

A promoção em causa só se aplicará na aquisição de um dos seguintes modelos:

REFERÊNCIA: 27GS95QE / 45GR95QE

Oferta

A Oferta encontra-se limitada ao stock existente e não é convertível em numerário.

Na eventualidade de, motivos alheios à LG Portugal, o produto em oferta ter de ser substituído por outro semelhante mas de design ou cor diferente, esta diferença não dará lugar a qualquer tipo de compensação.

Na compra do modelo 45GR95QE, recebe um rato, um teclado e uns uns auscultaores (Ref.º: Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mecânico RGB Yellow Switch (PT) , Razer Viper V3 HyperSpeed Wireless 30000DPI e Razer Kaira X )

Na compra do modelo 27GS95QE, recebe de oferta de um rato e um teclado (Refª: Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mecânico RGB Yellow Switch (PT) e Razer Viper V3 HyperSpeed Wireless 30000DPI Preto )

Como Participar?

Para receber a oferta é obrigatório, que adquira um dos modelos identificados em campanha.

Para esclarecimentos adicionais, o consumidor deverá entrar em contacto com o Centro de Informação ao Consumidor da LG através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local).

Entrega da Oferta

A oferta será enviada no prazo máximo de 30 dias após final da campanha, para a morada registada no ato da compra.

Condições de Entrega da oferta

A entrega da oferta será efetuada em dias úteis, no período compreendido entre as 09H00 e as 18H00, na morada indicada no formulário de registo e no prazo máximo de 30 dias após termo da campanha.

Em caso de insucesso da entrega por responsabilidade imputada ao cliente, o mesmo terá de proceder ao seu levantamento junto da plataforma logística onde se encontrar a oferta em causa ou solicitar o seu reenvio assumindo este os custos do mesmo.

Após o decurso de 6 meses da data do termo da campanha sem que a oferta seja rececionada ou mesmo reclamada pelo participante vencedor, reserva-se à LG o direito de proceder à desqualificação da participação do consumidor no passatempo em causa.

Regras da participação

A campanha está limitada ao stock existente, a Portugal Continental e é exclusiva em LG.com/pt

A LG não se responsabiliza por questões técnicas dos participantes ou por outras alheias ao seu controlo.

A LG não se responsabiliza por danos, extravios, demoras ou outros fatores alheios ao seu controlo.

Em caso de devolução do equipamento adquirido, o cliente deverá informar o Centro de Informação ao Consumidor através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local), para que o envio da oferta seja cancelado. Caso o envio da oferta já tenha sido efectuado, a mesma terá de ser devolvida pelo cliente à LG, no prazo máximo de 5 dias, com a embalagem inviolada e com todos os seus componentes intactos. Caso a oferta não seja devolvida ou venha com a embalagem violada ou mesmo com falta de algum componente, será imputado ao cliente o valor da mesma.

A LG reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar esta campanha, na sua totalidade ou parcialmente, sem aviso prévio.

LG Electronics Portugal S.A.

Contactos: 300 600 033 (custo de uma chamada local)