REGULAMENTO
Campanha Outlet
A participação nesta campanha pressupõe a aceitação dos termos e condições deste regulamento. A LG Electronics Portugal S.A. com sede em Taguspark – Ed. Inovação I corpo I Av. Jacques Delors n3, 2740-122 Porto Salvo, vai efectuar uma campanha onde está previsto a oferta de descontos em produtos de outlet – com caixa danificada, em lg.com/pt.
Período de compra
A campanha é válida para as compras efetuadas entre as 00H00 do dia 4 de novembro e as 23H59 do dia 30 de novembro de 2025.
Modelos em campanha
Os artigos em outlet são limitados ao stock existente.
A promoção em causa só se aplicará na aquisição de um artigo outlet, abaixo indicados, disponíveis em lg.com/pt.
27MR400-B
27US500-W
32GS75Q-B
32MR50C-B
34GX90SA-W
Estado do produto e garantia aplicada
Os artigos outlet são produtos novos, inspecionados e estão em perfeitas condições e aptos à sua correcta utilização, apresentando apenas a sua caixa de papelão danificada.
A garantia aplicada ao produto é a legalmente exigida.
Regras da participação
A campanha está limitada ao stock existente, a Portugal Continental e é exclusiva em LG.com/pt
A LG reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar esta campanha, na sua totalidade ou parcialmente, sem aviso prévio.
LG Electronics Portugal S.A.
Contactos: 300 600 033 (custo de uma chamada local)