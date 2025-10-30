REGULAMENTO

Campanha Outlet

A participação nesta campanha pressupõe a aceitação dos termos e condições deste regulamento. A LG Electronics Portugal S.A. com sede em Taguspark – Ed. Inovação I corpo I Av. Jacques Delors n3, 2740-122 Porto Salvo, vai efectuar uma campanha onde está previsto a oferta de descontos em produtos de outlet – com caixa danificada, em lg.com/pt.

Período de compra

A campanha é válida para as compras efetuadas entre as 00H00 do dia 4 de novembro e as 23H59 do dia 30 de novembro de 2025.

Modelos em campanha

Os artigos em outlet são limitados ao stock existente.

A promoção em causa só se aplicará na aquisição de um artigo outlet, abaixo indicados, disponíveis em lg.com/pt.

27MR400-B

27US500-W

32GS75Q-B

32MR50C-B

34GX90SA-W

Estado do produto e garantia aplicada

Os artigos outlet são produtos novos, inspecionados e estão em perfeitas condições e aptos à sua correcta utilização, apresentando apenas a sua caixa de papelão danificada.

A garantia aplicada ao produto é a legalmente exigida.

Regras da participação

A campanha está limitada ao stock existente, a Portugal Continental e é exclusiva em LG.com/pt

A LG reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar esta campanha, na sua totalidade ou parcialmente, sem aviso prévio.

LG Electronics Portugal S.A.

Contactos: 300 600 033 (custo de uma chamada local)