Máquina de Lavar Roupa LG 13kg Branca com AI DD, Classe Energética A-30% e Dispensador Automático de Detergente
Uma lavagem mais inteligente para uma vida melhor
Design minimalista, limpeza superior
Um painel LCD minimalista proporciona-lhe um controlo fácil
Tratamento da roupa em A-30%
Poupe nos custos de energia enquanto desfruta impressionante poder de lavagem
Menos resíduos de microplásticos
Os movimentos suaves reduzem a fricção durante as lavagens
IA até ao núcleo, Lavagem fácil
AI Wash deteta o tecido para um tratamento ótimo
*As imagens servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.
*Índice de eficiência energética 30% inferior ao limiar mínimo da classe de eficiência energética A, tal como definido no Regulamento (UE) n.º 2019/2014
*Os resultados efetivos podem variar consoante a roupa e o ambiente.
Ciclo de cuidados com microplásticos
Reduz as emissões de microplásticos até 60%
Os movimentos de Oscilar e Tombar reduzem a fricção, diminuindo as emissões de microplásticos em 60%.
*Testado pela Intertek em julho de 2023. Ciclo Microplastic Care com 3 kg de carga (casaco de treino 100% poliéster) comparado com o ciclo Tecido misto (F4Y7EYPBW).
Comparação através da medição da quantidade de microplásticos filtrados através de um filtro de 20㎛.
*Os resultados efetivos podem variar consoante a roupa e o ambiente.
TurboWash™360°
Uma lavagem potente em 39 minutos
Cada carga é limpa de forma cuidadosa e minuciosa por quatro
bicos de pulverização TurboWash™360° em apenas 39 minutos.
*Testado pela Intertek, com base na norma IEC 60456: edição 5.0. Ciclo TurboWash39 com 5 kg de carga IEC em comparação com o ciclo convencional de algodão com
TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
*Os resultados efetivos podem variar consoante a roupa e o ambiente.
AI Wash
Lavagem ótima melhorada por IA com a tecnologia AI DD™
O AI Wash otimiza os movimentos de lavagem com base no tipo de roupa. Além disso, pode ajudar a melhorar o tratamento dos tecidos e a poupar energia com tecidos macios.
*Testado pela Intertek em novembro de 2023. Em comparação com o ciclo Algodão, o ciclo AI Wash demonstrou uma melhoria no cuidado dos tecidos e uma redução no consumo de energia com uma carga mista de 3 kg de tecidos macios (camisas misturadas, blusas, t-shirts funcionais, saias de chiffon, calções de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Os resultados podem variar consoante o peso e os tipos de tecido da roupa e/ou outros fatores.
*A deteção AI é ativada quando a carga é inferior a 3 kg. A deteção de IA não é ativada quando a opção Steam é selecionada. O AI Wash só deve ser utilizado com tipos de tecido semelhantes [nem todos os tecidos são detetados] e com um detergente adequado.
Dispensador automático
Utilizar várias vezes com apenas um enchimento fácil
Dispensa automaticamente a quantidade certa de detergente e amaciador de roupa. Até recebe alertas no seu smartphone quando é altura de reabastecer, tornando a lavagem da roupa rápida, fácil e infalível.
O cesto da roupa está aberto e o detergente está a ser despejado.
*Necessita de Wi-Fi e da aplicação ThinQ. Caraterísticas sujeitas a alterações.
*Os resultados podem ser diferentes, dependendo do ambiente.
Lavagem otimizada
Ciclos otimizados para os seus hábitos de lavagem
Desfrute de uma Lavagem simplificada com menos passos. A sua máquina selecionará automaticamente os seus programas e opções mais utilizados para lavagens adaptadas às suas necessidades e hábitos.
*Após 10 lavagens, a seleção do ciclo predefinido é definida para o ciclo mais frequentemente utilizado.
*Se as mesmas opções de um determinado programa forem escolhidas 3 vezes consecutivas, serão também selecionadas automaticamente.
Steam™
Redução de alergénios por vapor
O LG Steam™ proporciona à roupa uma limpeza profunda, reduzindo os ácaros e aumentando o conforto.
A criança e a mãe estão deitadas na cama.
*O ciclo Allergy Care aprovado pela BAF (British Allergy Foundation) reduz os alergénios dos ácaros do pó da casa.
Smart Pairing™
Conectividade conveniente para facilitar a lavagem da roupa
Com o Smart Pairing™, a sua máquina de lavar e secar roupa
comunicam para dar às suas roupas um cuidado ótimo.
*Os dois aparelhos devem estar ligados a uma rede Wi-Fi estável e à aplicação LG ThinQ™ num dispositivo móvel compatível para utilizar o Smart Pairing™.
Scent+
Aromas frescos de Lavagem que se prolongam como uma brisa suave
Desfrute de uma fragrância fresca de longa duração com uma opção que incorpora o amaciador profundamente no tecido.
Uma mulher está sentada em frente a uma máquina de lavar roupa, a cheirar o cheiro da roupa lavada.
*Testado em fevereiro de 2024 pela Intertek. Ciclo Algodão com opção Scent+ em comparação com o ciclo Algodão sem opção Scent+ (3,5 kg de carga IEC)
*Ao ativar da opção “Scent+” mantém o aroma restante pelo menos 100% mais do que ao desativar a opção, quando medido 6 horas após o programa de lavagem
*Os resultados efetivos podem variar consoante a roupa e o ambiente.
Vida simplificada com controlo fácil
Controle a sua Lavagem em qualquer altura e em qualquer lugar
A aplicação LG ThinQ™ permite-lhe ligar-se à sua máquina de lavar como nunca antes. Inicie a sua carga com um simples toque num botão.
Manutenção e monitorização fáceis
Quer se trate de manutenção diária ou de tarefas maiores, monitorize convenientemente a utilização de energia da sua máquina de lavar através da aplicação LG ThinQ™.
Lavagem mãos-livres com assistente de voz
Diga ao seu altifalante inteligente ou assistente de IA o que precisa e deixe a máquina de lavar tratar do resto.
*O suporte para dispositivos domésticos inteligentes compatíveis com Alexa e Google Assistant poderá variar consoante o país e a configuração específica da casa inteligente.
*Testado pela Intertek em julho de 2013. Efeito bactericida para P.aeruginosa do aço inoxidável em relação à quantidade inicial em 12 dias.
Perguntas frequentes
Qual é o tamanho normal de uma máquina de lavar roupa?
Todas as máquinas de lavar roupa LG são fornecidas com uma altura e largura padrão. A profundidade das máquinas de lavar roupa LG pode
variar consoante o tamanho/capacidade do tambor.
As dimensões padrão são: largura 600 mm x altura 850 mm x profundidade 565-675 mm.
Qual é a melhor capacidade em kg para uma máquina de lavar roupa?
A LG recomenda uma máquina de lavar roupa com uma capacidade de tambor de 8-9 kg para um agregado familiar de tamanho médio. Considere um modelo maior de 11-13 kg para uma família numerosa ou se
se tiver cargas de roupa particularmente grandes. Os modelos maiores também podem acomodar um edredão até ao tamanho king-size. Lembre-se que a tecnologia inovadora da LG significa que os nossos
podem oferecer maior capacidade para o mesmo tamanho de máquina de lavar roupa.
Como é que escolho uma máquina de lavar roupa energeticamente eficiente?
Verifique a etiqueta energética da sua máquina de lavar roupa para obter uma classificação de A (melhor) a G (pior). Selecione as máquinas de lavar roupa LG com classificação Triplo A* para energia, centrifugação e
níveis de ruído. A IA nas máquinas LG também lhe permite beneficiar dos movimentos de lavagem mais adequados para a sua carga de roupa, mantendo assim
o gasto de energia reduzido ao mínimo.
*Teste de laboratório interno da LG baseado na norma EN 60456:2016/A11:2020 com F6V7RWP1WE. 2) Os graus de energia, rotação e ruído estão em conformidade com a Diretiva UE 2019/2014. 3) O resultado
pode depender do ambiente de utilização.
Como posso escolher o ciclo de lavagem adequado?
De um modo geral, deve consultar a etiqueta de conservação da sua roupa e selecionar o ciclo de lavagem adequado na sua máquina. As máquinas de lavar roupa LG com a função AI DD
pesam automaticamente a sua roupa e detetam a suavidade para determinar um padrão de lavagem ideal e ajustar os movimentos de lavagem
durante a lavagem em conformidade. Se ligar a sua máquina de lavar e secar roupa LG, estas podem cooperar para garantir que o ciclo correto é selecionado
sem que tenha de se preocupar em rodar o botão.
Como posso reduzir o ruído da minha máquina de lavar roupa?
Um começo óbvio seria comprar uma máquina de lavar roupa LG, que possui classificações Triplo A* para os níveis de energia, centrifugação e ruído. LG DirectDrive™ inovador
A tecnologia do motor reduz o número de peças móveis no interior do seu aparelho, reduzindo o ruído gerado
(além de prolongar a sua vida útil devido a um menor desgaste).
Ao instalar a sua máquina de lavar roupa, certifique-se de que esta se encontra numa superfície plana e verifique-a regularmente. Uma unidade desequilibrada pode mudar de sítio ou chocar,
aumentando a emissão de ruído. A colocação de almofadas anti-vibração por baixo da máquina de lavar roupa também pode ajudar a reduzir o ruído.
*Teste de laboratório interno da LG baseado na norma EN 60456:2016/A11:2020 com F6V7RWP1WE. 2) Os graus de energia, rotação e ruído estão em conformidade com a Diretiva UE 2019/2014. 3)
O resultado pode depender do ambiente de utilização.
Como é que a Deep-learning AI DD™ beneficia a minha Lavagem?
As máquinas Deep-learning AI DD™ da LG utilizam tecnologia inteligente para analisar individualmente o peso e o tipo de tecido da sua roupa. O resultado? A otimização automática do movimento de lavagem
pela sua máquina resulta numa melhor proteção dos tecidos, mantendo as suas preciosas roupas com o melhor aspeto durante mais tempo. Os motores DirectDrive™
proporcionam uma tecnologia de 6 movimentos para uma lavagem eficaz com menos peças móveis, tornando o aparelho mais duradouro e mais eficiente em termos energéticos.
O que é a função LG Quick Wash?
A rápida tecnologia TurboWash™ 360˚ da LG proporciona roupas completamente limpas em apenas 39 minutos, com uma lavagem que é adaptada às necessidades da sua roupa.
O 3D Multi Spray dispara jatos de água de todos os ângulos, enquanto a bomba inteligente com inversor controla a potência do jato de água - combinando para obter
um equilíbrio ideal entre a potência do jato, o detergente e o movimento do ciclo que poupa o seu precioso tempo sem comprometer a qualidade da lavagem ou o cuidado dos tecidos.
É uma lavagem rápida que proporciona uma limpeza perfeita em tempo recorde.
O que pode fazer uma máquina de lavar roupa inteligente?
As máquinas de lavar roupa da LG utilizam inteligência artificial para otimizar os movimentos de lavagem para cada carga. Aprendizagem profunda baseada na inteligência recolhida de milhares de
eventos de lavagem de grandes volumes de dados permite à máquina de lavar detetar automaticamente as caraterísticas do tecido, como o peso e a suavidade.
O resultado? 10%* de melhor proteção dos tecidos, mantendo as suas roupas com o melhor aspeto durante mais tempo. As máquinas de lavar roupa inteligentes com WiFi da LG também podem ser acedidas
e controladas por reconhecimento de voz ou a partir da aplicação LG ThinQ™ no seu smartphone, que se liga à sua máquina de lavar inteligente onde quer que esteja. Ligue remotamente
o seu eletrodoméstico com o toque de um botão ou com o controlo do assistente de voz, receba uma notificação quando uma carga de roupa estiver concluída, realize o
Diagnóstico Inteligente de resolução de problemas e transfira ciclos predefinidos personalizados - tudo através da aplicação ThinQ™.
* Testado pela Intertek em janeiro de 2023.
Ciclo Al Wash com 3 kg de carga em comparação com o ciclo Algodão (F4Y7RYW0W). Os resultados podem ser diferentes, dependendo da roupa e do ambiente.
* A deteção de IA não é ativada quando a opção Steam está selecionada.
O que é a função de vapor na máquina de lavar roupa LG?
A tecnologia proprietária Steam™ da LG (em modelos selecionados) combate eficazmente os alergénios. A função Allergy Care vaporiza a roupa no início do ciclo
de lavagem para soltar as fibras e dissolver os alergénios, incluindo o pólen e o pó.
Como funciona a função de Auto-dosagem?
O sistema de dosagem automática do dispensador LG Automatic permite-lhe pré-carregar o dispensador de detergente e deixar que a sua máquina de lavar faça o trabalho.
A tecnologia do aparelho deteta o peso da sua carga de roupa e adiciona automaticamente a quantidade exata de detergente de cada vez. Elimina o risco de sobredosagem, poupa-lhe tempo e prolonga a vida da sua roupa. A dosagem correta do detergente também ajuda a manter as máquinas de lavar roupa com carregamento frontal a funcionar no seu melhor. Basta fechar a porta e premir “Start”!
As máquinas de lavar roupa têm cores diferentes?
A LG oferece um menu de opções de cores neutras e modernas para garantir que pode encontrar uma máquina de lavar roupa que combine com os eletrodomésticos existentes ou que proporcione
um contraste elegante. Escolha entre a seguinte seleção de cores: Branco clássico, aço preto ou grafite.
SUMÁRIO
DIMENSÕES
Key Spec
CAPACIDADE - Capacidade máxima de lavagem (kg)
13
DIMENSÕES E PESO - Dimensões do produto (LxAxP, em mm)
600 x 850 x 615
FICHA DE PRODUTO (CICLO DE LAVAGEM) - Velocidade máxima de centrifugação (rpm)
1400
CARACTERÍSTICAS - ezDispense™
Sim
CARACTERÍSTICAS - Steam™
Sim
OPÇÕES ADICIONAIS - Anti-vincos
Não
Todas as especificações
OPÇÕES ADICIONAIS
Adicionar mais roupa
Sim
Sinal sonoro On/Off
Sim
Bloqueio para crianças
Sim
ColdWash™
Não
Final diferido
Sim
Nível de detergente
Não
Iluminação do tambor
Não
Limpar ezDispense
Não
Pré-lavagem
Sim
Início remoto
Sim
Enxaguamento
Enxaguamento+ e Pausa / Enxaguamento e Pausa / Enxaguamento++ / Enxaguamento+ / Por Defeito / Não
Enxaguamento+
Sim
Enxaguamento + Centrifugação
Sim
Nível de amaciador
Não
Velocidades de centrifugação selecionáveis
1400/1200/1000/800/400/0
Steam™
Sim
Temperaturas selecionáveis
Fria/20/30/40/60/95 ℃
Limpeza da cuba
Sim
TurboWash™
Sim
Lavagem
Sim
Wi-Fi
Sim
Anti-vincos
Não
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
8806096217047
CAPACIDADE
Capacidade máxima de lavagem (kg)
13
CONTROLO E PAINEL
Tipo de painel
Selector + botões totalmente de toque e Display LCD + LED
Início/fim diferido
3-19 horas
Indicação de fecho de porta
Sim
Indicador numérico
LCD
DIMENSÕES E PESO
Dimensões da embalagem (L*A*P, em mm)
660x890x705
Profundidade do produto desde a parte posterior até à porta (P', em mm)
655
Profundidade do produto com a porta aberta a 90˚ (P'', em mm)
1145
Dimensões do produto (LxAxP, em mm)
600 x 850 x 615
Peso da embalagem (kg)
77,0
Peso do produto (kg)
73,0
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Classe de eficiência energética (lavagem)
A
CARACTERÍSTICAS
Adicionar mais roupa
Sim
6 Motion DD™
Sim
AI DD™
Sim
Reinício automático
Sim
Sistema Centum™
Não
Batentes do tambor
Batentes slim em aço inoxidável
Iluminação do tambor
Não
Tambor interno com relevo
Sim
Sinal de fim de programa
Sim
ezDispense™
Sim
Sistema de deteção de espuma
Sim
Motor Inverter DirectDrive™
Sim
Pés de nivelamento
Sim
Ajuste automático à carga
Sim
Velocidade Máxima de Rotação Selecionável (RPM)
1400
Tambor em aço inoxidável
Sim
Steam™
Sim
Steam+™
Não
TurboWash360˚™
Sim
Tipo
Máquina de lavar roupa de carga frontal
Sensor de vibração
Sim
Entrada de água quente/fria
Apenas água fria
Nível da água
Automático
MATERIAL E ACABAMENTO
Cor da estrutura
Branco Essência (Brilhante)
Tipo de porta
Porta preta em vidro temperado, fumado
OPÇÕES E ACESSÓRIOS
Compatível com LG TWINWash™
Não
FICHA DE PRODUTO (CICLO DE LAVAGEM)
Classe de eficiência energética
A
Galardoada com o rótulo ecológico da UE (EU Ecolabel)
Sim
Duração do modo ligado (min.)
5
Eco 40-60 (carga completa)
0,800
Eco 40-60 (meia carga)
0,370
Eco 40-60 (quarto de carga)
0,176
Consumo de energia por 100 ciclos (kWh)
33
Velocidade máxima de centrifugação (rpm)
1400
Nível de ruído na centifugação (dBA)
71
Consumo de energia (W) em Off
0,5
Consumo de energia (W) em On
2,0
Classe de eficiência de centrifugação
B
Desempenho de centrifugação, em teor de humidade (%)
53,9
Programa padrão (apenas lavagem)
Eco 40-60
Tempo (min.), carga total
240
Tempo (min) - (meia carga)
180
Tempo (min) - (quarto da carga)
130
Capacidade de lavagem (kg)
13
Consumo de água por ciclo (ℓ)
46
PROGRAMAS
Roupa de Bebé (Vapor)
Sim
Lavagem Inteligente
Sim
Anti-alergias
Sim
Lavagem Automática
Não
Roupa de Cama
Sim
Lavagem a frio
Sim
Roupa de cor
Não
Algodão
Sim
Algodão+
Não
Roupa Escura
Não
Tecidos Delicados
Sim
Casaco Acolchoado
Sim
Edredão
Sim
Fibras
Sim
Eco 40-60
Sim
Cuidados Delicados
Não
Peles Sensíveis
Não
Intensivo 60
Não
Mix
Sim
Exterior
Não
Rápido 14
Sim
30 Minutos
Não
Lavagem Rápida
Não
Lavar+Secar Rápido
Não
Refrescar
Não
Enxag.+Centrif.
Sim
Lavagem Silenciosa
Sim
Cuidado com a pele
Não
Bainhas e Colarinhos
Sim
Centrifugação
Sim
Roupa Desportiva
Sim
Especial Manchas
Não
Refrescar Vapor
Não
Limpeza da Cuba
Sim
TurboWash 39
Sim
TurboWash 49
Não
TurboWash 59
Não
Lavagem + Secagem
Não
Lãs (Lavagem à Mão/Lã)
Sim
RECURSOS INTELIGENTES
Download de programas
Sim
Monitorização de energia
Sim
Início remoto e monitorização do programa
Sim
Smart Diagnosis™
Sim
ThinQ™ (Wi-Fi)
Sim
Instruções para limpeza da cuba
Sim
Smart Pairing
Sim
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
O que dizem sobre nós
As nossas escolhas para si
