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Smart TV LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 4K de 2026 de 65 polegadas

65QNED82B6B_EU.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto
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Classificação energética : UE
Folha de produto

Smart TV LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 4K de 2026 de 65 polegadas

65QNED82B6B
Vista frontal de Smart TV LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 4K de 2026 de 65 polegadas 65QNED82B6B
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED apresentada em vista frontal e lateral destaca um ecrã de 65 polegadas com 1455 mm de largura, 841 mm de altura de ecrã, 904 mm de altura com suporte, 67,9 mm de profundidade de perfil e uma área de suporte de 1217 por 269 mm.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com Dynamic QNED Color Pro preenche o ecrã com explosões vivas e fluidas de movimentos multicoloridos, semelhantes a pintura, apresentando uma vivacidade de cor melhorada certificada para 100% de Volume de Cor.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED destaca o Mini LED através de uma cena de falésia costeira dividida, comparando o LED convencional com pretos mais profundos e contraste mais refinado em texturas de rocha em camadas e detalhes do oceano para maior clareza e profundidade.
O processador alpha 8 AI 4K Gen3 da LG QNED evo AI QNED82 Mini LED brilha com luz azul numa placa de circuitos, realçando o desempenho de processamento de IA com NPU de processamento neural 5 vezes mais rápido, GPU com gráficos 10% mais potentes e 20% de débito melhorado através da memória.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com AI Picture Pro e Dynamic Tone Mapping Pro mostra uma cena de estilo de vida ao ar livre de baixo ângulo com duas pessoas entre flores vivas, uma vez que a IA reconhece e melhora cada fotograma para 4K para uma textura e detalhes mais nítidos.
O LG Shield, aplicado à LG QNED evo AI QNED82 Mini LED, é apresentado com um logótipo LG Shield no centro, ícones de segurança em baixo e um emblema de Distinção CES Innovation Awards 2026 em cima, representando a proteção de dados e do sistema.
A distinção 2026 CES Innovation Awards Honoree na categoria Inteligência Artificial reconhece a Pesquisa Multi IA com o Google Gemini e o Microsoft Copilot.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED inclui o AI Hub para personalização, com um ícone AI acima do controlo remoto rodeado de etiquetas para Pesquisa Multi IA, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge apresenta um jogo de futebol em direto com um painel de IA no ecrã que apresenta previsões, informações sobre o jogo e dados da liga, sugerindo como a IA analisa a jogabilidade para prever os resultados dos jogos.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com Ultimate Gameplay mostra uma cena de corrida vibrante e de alta velocidade com uma comparação desfocada destacando o Motion Booster 288, enquanto suporta 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com um design fino é montada na parede numa sala de estar aberta e luminosa, apresentando um perfil elegante que se integra perfeitamente no interior, enquanto exibe uma obra de arte abstrata colorida e arrojada.
Vista frontal de Smart TV LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 4K de 2026 de 65 polegadas 65QNED82B6B
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED apresentada em vista frontal e lateral destaca um ecrã de 65 polegadas com 1455 mm de largura, 841 mm de altura de ecrã, 904 mm de altura com suporte, 67,9 mm de profundidade de perfil e uma área de suporte de 1217 por 269 mm.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com Dynamic QNED Color Pro preenche o ecrã com explosões vivas e fluidas de movimentos multicoloridos, semelhantes a pintura, apresentando uma vivacidade de cor melhorada certificada para 100% de Volume de Cor.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED destaca o Mini LED através de uma cena de falésia costeira dividida, comparando o LED convencional com pretos mais profundos e contraste mais refinado em texturas de rocha em camadas e detalhes do oceano para maior clareza e profundidade.
O processador alpha 8 AI 4K Gen3 da LG QNED evo AI QNED82 Mini LED brilha com luz azul numa placa de circuitos, realçando o desempenho de processamento de IA com NPU de processamento neural 5 vezes mais rápido, GPU com gráficos 10% mais potentes e 20% de débito melhorado através da memória.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com AI Picture Pro e Dynamic Tone Mapping Pro mostra uma cena de estilo de vida ao ar livre de baixo ângulo com duas pessoas entre flores vivas, uma vez que a IA reconhece e melhora cada fotograma para 4K para uma textura e detalhes mais nítidos.
O LG Shield, aplicado à LG QNED evo AI QNED82 Mini LED, é apresentado com um logótipo LG Shield no centro, ícones de segurança em baixo e um emblema de Distinção CES Innovation Awards 2026 em cima, representando a proteção de dados e do sistema.
A distinção 2026 CES Innovation Awards Honoree na categoria Inteligência Artificial reconhece a Pesquisa Multi IA com o Google Gemini e o Microsoft Copilot.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED inclui o AI Hub para personalização, com um ícone AI acima do controlo remoto rodeado de etiquetas para Pesquisa Multi IA, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge apresenta um jogo de futebol em direto com um painel de IA no ecrã que apresenta previsões, informações sobre o jogo e dados da liga, sugerindo como a IA analisa a jogabilidade para prever os resultados dos jogos.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com Ultimate Gameplay mostra uma cena de corrida vibrante e de alta velocidade com uma comparação desfocada destacando o Motion Booster 288, enquanto suporta 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com um design fino é montada na parede numa sala de estar aberta e luminosa, apresentando um perfil elegante que se integra perfeitamente no interior, enquanto exibe uma obra de arte abstrata colorida e arrojada.

Funcionalidades principais

  • A tecnologia exclusiva de ampla gama de cores da LG disponibiliza uma paleta de cores incrivelmente rica com o Dynamic QNED Color Pro
  • Nitidez melhorada e contraste excecional com Mini LED
  • O webOS premiado proporciona experiências avançadas de IA — com tecnologia Google Gemini e Microsoft Copilot.
  • O botão AI desbloqueia o AI Hub para uma experiência inteligente e personalizada, protegida pelo LG Shield
Mais

Porquê a LG QNED evo | Mini LED?

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED proporciona uma experiência desportiva dinâmica num ecrã nítido, com painéis orientados por IA que apresentam previsões, informações sobre jogadores e dados da liga à medida que o jogo é analisado em tempo real.

Dynamic Sports com LG QNED evo

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com Dynamic QNED Color Pro preenche o ecrã com explosões vivas e fluidas de movimentos multicoloridos, semelhantes a pintura, apresentando uma vivacidade de cor melhorada certificada para 100% de Volume de Cor.

Cor QNED dinâmica Pro

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED destaca o Mini LED através de uma cena de falésia costeira dividida, comparando o LED convencional com pretos mais profundos e contraste mais refinado em texturas de rocha em camadas e detalhes do oceano para maior clareza e profundidade.

Mini LED

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com o webOS Multi AI premiado é apresentada num fundo escuro com os logótipos Microsoft Copilot e Google Gemini, indicando o suporte para serviços relacionados com a IA acessíveis através da interface da TV.

webOS Multi AI premiado

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED inclui o AI Hub para personalização, com um ícone AI acima do controlo remoto rodeado de etiquetas para Pesquisa Multi IA, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Centro de IA para personalização

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema.

Protegido pelo LG Shield

Como é que o LG QNED evo Mini LED proporciona cor dinâmica a todas as cenas?

O Dynamic QNED Color Pro da LG QNED evo, que está certificado para 100% de volume de cor, e a nossa tecnologia Mini LED juntam-se para proporcionar cores e detalhes ultravívidos. Desfrute de uma experiência de visualização envolvente, desde desporto a filmes e muito mais.

Cor QNED dinâmica Pro

A tecnologia de gama de cores baseada em nano da LG disponibiliza 100% de Volume de Cor na sua TV

Veja cores mais dinâmicas e vibrantes em movimento com a tecnologia de gama de cores mais ampla baseada em nano da LG que substitui o Quantum Dot, melhorando a taxa de reprodução de cores da sua TV para expressar uma variedade de estados de espírito com o Dynamic QNED Color Pro.2)

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com Dynamic QNED Color Pro preenche o ecrã com explosões vívidas e fluidas de movimentos multicoloridos, semelhantes a pintura, com transições fluidas e uma vasta gama de cores que excede a dos típicos ecrãs Quantum Dot.

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com Dynamic QNED Color Pro preenche o ecrã com explosões vívidas e fluidas de movimentos multicoloridos, semelhantes a pintura, com transições fluidas e uma vasta gama de cores que excede a dos típicos ecrãs Quantum Dot.

Veja a Certificação de 100% de Volume de Cor da LG QNED evo3)

Mini LED

Brilho refinado com precisão milimétrica

Descubra um contraste mais profundo e imagens brilhantes com a tecnologia Mini LED da LG, que oferece controlo preciso da luz para cada cena.

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED destaca o Mini LED através de uma cena de falésia costeira dividida, comparando o LED convencional com pretos mais profundos e contraste mais refinado em texturas de rocha em camadas e detalhes do oceano para maior clareza e profundidade.

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED destaca o Mini LED através de uma cena de falésia costeira dividida, comparando o LED convencional com pretos mais profundos e contraste mais refinado em texturas de rocha em camadas e detalhes do oceano para maior clareza e profundidade.

*As imagens acima são simuladas para fins ilustrativos.

Processador alpha 8 AI 4K Gen3

Motor de IA avançado com desempenho NPU 5 vezes mais rápido

O nosso processador de última geração melhora as capacidades do seu televisor, permitindo que a IA proporcione uma experiência de visualização adaptada às suas preferências com detalhes 4K mais nítidos, som mais rico e cores vivas. 4)

O processador alpha 8 AI 4K Gen3 da LG QNED evo AI QNED82 Mini LED brilha com luz azul numa placa de circuitos, realçando o desempenho de processamento de IA com NPU de processamento neural 5 vezes mais rápido, GPU com gráficos 10% mais potentes e 20% de débito melhorado através da memória.

O processador alpha 8 AI 4K Gen3 da LG QNED evo AI QNED82 Mini LED brilha com luz azul numa placa de circuitos, realçando o desempenho de processamento de IA com NPU de processamento neural 5 vezes mais rápido, GPU com gráficos 10% mais potentes e 20% de débito melhorado através da memória.

Porquê a LG AI TV?

A LG AI TV otimiza a imagem e o som, tornando o dia a dia mais inteligente com o AI Hub personalizado.

Saiba mais sobre a LG AI TV

Remasterização HDR com IA

Atualize todos os fotogramas para qualidade HDR

A IA otimiza automaticamente a cor, o brilho e o contraste e eleva a qualidade da imagem SDR para níveis HDR, proporcionando imagens mais ricas e realistas.

Descubra três benefícios de destaque do AI Hub

Pesquisa avançada Multi IA com Google Gemini e Microsoft Copilot

Basta dizer o que está a procurar e, em seguida, selecionar o modelo de IA que melhor se adequa às suas necessidades. O sistema liga-se a vários modelos de IA para fornecer resultados mais amplos e relevantes.8)

Receba recomendações de conteúdo personalizadas

O AI Concierge sugere conteúdos e atualizações personalizados de acordo com os seus interesses. O In This Scene fornece recomendações e informações relevantes com base no que está a assistir, enquanto a IA generativa permite pesquisar e criar imagens.9)

A LG AI TV reconhece a sua voz e leva-o ao My Page personalizado especialmente para si!

Levado para My Page, pode ver tudo num relance, desde a meteorologia, o calendário e os widgets até aos resultados dos seus desportos favoritos.10)

A distinção de Homenageado CES Innovation Awards 2026 é apresentada num fundo escuro. A arquitetura Multi-AI é reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

A distinção de Homenageado CES Innovation Awards 2026 é apresentada num fundo escuro. A arquitetura Multi-AI é reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

webOS Multi AI premiado

webOS premiado agora protegido pelo LG Shield

A distinção do AVForums Editor’s Choice é apresentada num fundo escuro para o LG webOS 25, nomeado Melhor Sistema de Smart TV 2025/2026.

A distinção do AVForums Editor’s Choice é apresentada num fundo escuro para o LG webOS 25, nomeado Melhor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 anos como o melhor sistema de Smart TV 

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Também é apresentada a distinção de Homenageado do CES Innovation Awards 2026.

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Também é apresentada a distinção de Homenageado do CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Segurança em que pode confiar

As 7 tecnologias principais do LG Shield garantem que os seus dados permanecem seguros com armazenamento e gestão de dados seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridade de software garantida, autenticação de utilizador e controlo de acesso, transmissão de dados segura, deteção e resposta a eventos de segurança e gestão de atualizações segura.

Segurança em que pode confiar Saiba mais sobre o LG Shield

Programa webOS Re:New

Atualize a sua TV até 5 anos gratuitamente12)

A Proteção Quad da LG é mostrada através de quatro ícones de proteção num fundo amarelo. Cada ícone inclui proteção contra descargas atmosféricas, proteção contra humidade, proteção contra picos de corrente e proteção webOS com LG Shield.

A Proteção Quad da LG é mostrada através de quatro ícones de proteção num fundo amarelo. Cada ícone inclui proteção contra descargas atmosféricas, proteção contra humidade, proteção contra picos de corrente e proteção webOS com LG Shield.

Proteção Quad da LG

A sua LG TV é construída para durar com a LG Quad Protection

Desde o hardware ao software, a sua LG TV está protegida. Os condensadores incorporados protegem contra tensões elevadas, incluindo descargas atmosféricas, enquanto os semicondutores são concebidos com proteção contra sobretensões. O gel de silicone e os revestimentos protetores protegem os chipsets da humidade e até os seus dados ficam seguros e protegidos com o LG Shield.

AI Magic Remote

Desbloqueie todas as experiências de IA com um único botão de IA

Um botão de IA é tudo o que precisa para aceder e controlar todas as interações baseadas em IA. Com uma roda de deslocamento e comando de voz instantâneo, todos os controlos são fáceis.13)

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED inclui o AI Hub para personalização, com um ícone AI acima do controlo remoto rodeado de etiquetas para Pesquisa Multi IA, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Mergulhe em cada jogo desportivo

Previsão desportiva pelo AI Concierge

Receba previsões de jogos com IA

A IA analisa as estatísticas e o desempenho da sua equipa para fornecer previsões de jogos. Torça mais e divirta-se a apoiar a sua equipa com estas informações geradas por IA.14)

TruMotion

Suavização de movimento que se adapta a todos os géneros

A Seleção de Género IA identifica o género do conteúdo e o TruMotion ajusta os níveis de trepidação para aplicar a quantidade certa de suavização para uma experiência de visualização natural de filmes, desportos e muito mais.

Sports Alert

Configure alertas e nunca perca um momento

Capte todos os momentos da ação. Configure os seus alertas e receba notificações sobre os horários dos jogos da sua equipa, resultados e muito mais.

Entre num mundo preparado para vencer

A derradeira experiência de jogo

Jogue para vencer com taxas de atualização aumentadas de até 288Hz

Desfrute de uma jogabilidade ultrarrápida com 144Hz, AMD FreeSync Premium e VRR. Com o Motion Booster a aumentar as taxas de atualização para reduzir a desfocagem de movimento e o primeiro controlador com certificação BT ULL, desfrute de um alto desempenho, ideal para jogos competitivos.15)

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com Ultimate Gameplay mostra uma cena de corrida vibrante e de alta velocidade com uma comparação desfocada destacando o Motion Booster 288, enquanto suporta 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW.

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com Bluetooth Ultra Low Latency mostra um controlador de jogos sem fios com a etiqueta “Razer Wolverine V3 Bluetooth” no ecrã, o que indica um suporte otimizado para controladores Bluetooth para uma jogabilidade rápida.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED inclui o LG Gaming Portal com uma disposição de hub de jogos, combinando conteúdo em destaque e mosaicos de jogos numa interface unificada que se expande para fornecer acesso à Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW e aplicações de jogos webOS.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com Game Dashboard e Optimizer mostra ecrãs de jogos lado a lado e um menu no ecrã para ajustar as definições de jogo, como a taxa de atualização, a latência e os modos visuais em tempo real.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com Bluetooth Ultra Low Latency mostra um controlador de jogos sem fios com a etiqueta “Razer Wolverine V3 Bluetooth” no ecrã, o que indica um suporte otimizado para controladores Bluetooth para uma jogabilidade rápida.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED inclui o LG Gaming Portal com uma disposição de hub de jogos, combinando conteúdo em destaque e mosaicos de jogos numa interface unificada que se expande para fornecer acesso à Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW e aplicações de jogos webOS.
A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com Game Dashboard e Optimizer mostra ecrãs de jogos lado a lado e um menu no ecrã para ajustar as definições de jogo, como a taxa de atualização, a latência e os modos visuais em tempo real.
Bluetooth com latência ultrabaixa

A primeira TV do mundo compatível com controladores Bluetooth de latência ultrabaixa

Experimente jogos na nuvem com latência ultrabaixa e alto desempenho com o suporte do controlador Bluetooth de latência ultrabaixa, reduzindo o atraso de entrada para menos de 2,5 ms. Desfrute de um controlo sem falhas e reativo que se assemelha a uma ligação com fios, mesmo quando joga na nuvem.16)

Portal de Gaming LG

O seu centro único para jogos

Explore milhares de jogos da Xbox, NVIDIA GeForce Now, aplicações webOS nativas e muito mais. Encontre facilmente jogos para comando remoto ou gamepad e até compita com outros jogadores através do Modo Desafio.17)

Painel e Otimizador do jogo

Ajuste facilmente as definições do jogo para que se adaptem ao seu estilo de jogo

Personalize facilmente a sua experiência de jogo usando o Painel de Jogos para um controlo rápido e em tempo real e o Otimizador de Jogos para ajustar as suas configurações preferidas. Ajuste a taxa de atualização, a latência e os modos visuais para otimizar cada sessão de jogo com facilidade.

Cinema verdadeiro, preservado em detalhes exatos

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED é apresentada num estúdio enquanto um realizador trabalha num painel de controlo e edita um filme apresentado no ecrã. Os logótipos FILMMAKER MODE aparecem no canto inferior esquerdo.

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED é apresentada num estúdio enquanto um realizador trabalha num painel de controlo e edita um filme apresentado no ecrã. Os logótipos FILMMAKER MODE aparecem no canto inferior esquerdo.

FILMMAKER MODE

Assista a filmes como o realizador pretendia

O FILMMAKER Mode desativa o processamento adicional e preserva a cor, o movimento e o rácio de aspecto escolhidos pelo realizador. Os filmes são reproduzidos com a mesma aparência e sensação pretendidas no estúdio.18)

Design feito para elevar o seu espaço

Design fino

Silhueta elegante que se integra na sua decoração

Concebida com linhas minimalistas e detalhes refinados, o perfil elegante da sua TV adiciona um toque sofisticado à sua casa sem desviar a atenção.

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com um design fino é montada na parede numa sala de estar aberta e luminosa, apresentando um perfil elegante que se integra perfeitamente no interior, enquanto exibe uma obra de arte abstrata colorida e arrojada.

Descubra obras-primas ilimitadas com a LG Gallery+

LG Gallery+

Decore o seu espaço com mais de 5000 conteúdos artísticos selecionados

A LG Gallery+ permite-lhe aceder a inúmeras obras de arte e conteúdos dos nossos parceiros, como a National Gallery, MMCA, Magnum e muito mais. Eleve e personalize o seu espaço com arte que reflita o seu estilo.19)

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED mostra uma grelha do Google Photos com fotografias de família, enquanto um telemóvel apresenta uma lista de álbuns com o botão de alternância do álbum Viagem em família ativado.

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED mostra uma grelha do Google Photos com fotografias de família, enquanto um telemóvel apresenta uma lista de álbuns com o botão de alternância do álbum Viagem em família ativado.

Minhas Fotos

Aceda facilmente ao Google Photos e mostre as suas memórias

Ligue comodamente a sua conta Google Photos à sua TV utilizando apenas o seu telemóvel. Personalize sem esforço o seu espaço utilizando conteúdos da sua própria biblioteca de fotografias.23)

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED está montada numa parede verde por cima de uma consola vermelha, apresentando um quadro de informações que inclui a meteorologia, resultados desportivos, programador de TV e Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Quadro informativo

Mantenha-se atualizado com um painel global personalizado

Veja informações importantes num relance. Receba atualizações meteorológicas, alertas desportivos, veja o Google Calendar e configure notificações para o Home Hub, as suas reservas de visualização e muito mais.

Modo Galeria

Mude da TV para obras de arte sem interrupções

Com o Gallery Mode ativado, a sua TV pode continuar a poupar energia mesmo quando apresenta as obras de arte selecionadas, dando um toque de estilo e elegância ao seu espaço.

Controlo automático do brilho

Brilho ideal em qualquer condição de iluminação

O Controlo do Brilho ajusta automaticamente a saída do ecrã com base na iluminação ambiente, assegurando uma visualização nítida e confortável em qualquer ambiente.24)

Sensor de movimento

Sensível à sua presença

A deteção de movimento permite que o televisor responda de forma inteligente, alternando os modos consoante o utilizador esteja ou não por perto.25)

LG Channels

Entretenimento sem fim e gratuito

O LG Channels reúne conteúdos diversificados de plataformas ao vivo e a pedido num único hub, tornando mais fácil do que nunca encontrar os conteúdos que adora.26)

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com Smart Connectivity apresenta a interface Home Hub no ecrã, mostrando ligações ao Google Home e ao LG ThinQ, com painéis para a TV, dispositivos e aplicações numa única disposição de controlo.

Conectividade inteligente

Home Hub, tudo-em-um para a sua casa inteligente

O Home Hub reúne todos os seus dispositivos inteligentes. Ligue, controle e interaja sem problemas com os seus dispositivos IoT domésticos através do Google Home e muito mais.27)

A LG Soundbar eleva cada cena com um som surround mais completo

WOW Orchestra

Sistema de som surround completo da LG TV e Barra de Som em sincronia.

Ao sincronizar a TV e a Barra de Som como uma só, o sistema expande a profundidade e a direcionalidade para uma experiência surround mais completa.29)

A LG QNED evo AI QNED82 Mini LED com WOW Orchestra mostra músicos a atuar no ecrã, enquanto as ondas sonoras em camadas da TV e da barra de som abaixo enchem a sala de estar para criar uma experiência de som surround sincronizada.

Uma família com crianças e os seus avós sentam-se juntos num sofá de uma sala de estar luminosa, segurando o comando enquanto vêem televisão.

Uma família com crianças e os seus avós sentam-se juntos num sofá de uma sala de estar luminosa, segurando o comando enquanto vêem televisão.

Accessibility

As funcionalidades de assistência tornam a visualização mais inclusiva

As LG TV foram concebidas a pensar na acessibilidade, com funcionalidades como o filtro de ajuste de cor, um guia de linguagem gestual e suporte de conetividade direta para dispositivos de assistência áudio.

Isenção de responsabilidade

 

*As imagens acima desta página de informações do produto têm um caráter meramente ilustrativo. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais fidedigna.

*As especificações e funcionalidades variam consoante a região, o modelo e o tamanho.

*A disponibilidade do serviço varia consoante a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas da aplicação de terceiros.

*É necessária uma conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para aceder a serviços e funcionalidades inteligentes baseados na rede, incluindo aplicações de streaming. Sem uma conta LG, apenas estão disponíveis as ligações de dispositivos externos, por exemplo, através de HDMI, e a televisão terrestre/por via aérea (apenas para televisores com sintonizadores). Não há nenhuma taxa para criar uma conta LG.

1)*O tamanho do ecrã máximo pode variar consoante o modelo e a região.

 

2)*A QNED evo apresenta uma gama de cores mais ampla em comparação com a QNED.

 

3)*O Color Gamut Volume (CGV) do ecrã é equivalente ou excede o CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado de forma independente pela Intertek.

 

4)*Em comparação com o processador alpha 8 AI 4K Gen2 de 2025, com base na comparação de especificações internas.

 

5)*O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos de autor em serviços OTT.

*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.

 

6)*Deve ser ativado através do menu do Modo de som. *O som pode variar de acordo com o ambiente acústico. 

 

7)*O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.

 

8)*A Pesquisa de IA (Copilot) está disponível nos modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatíveis com o Programa webOS Re:New, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

*É necessária uma ligação à Internet e os serviços de IA dos parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma subscrição.

*Esta funcionalidade pode variar consoante a região e o modelo e não está disponível em países onde não é fornecida assistência LLM.

 

9)*Algumas destas funcionalidades podem não estar disponíveis em determinadas regiões ou modelos.

*Os menus apresentados podem ser diferentes aquando do lançamento.

*As recomendações de palavras-chave variam consoante a aplicação e a hora do dia.

*O cartão “Nesta cena" está disponível em países que suportam EPG (Electronic Program Guide).

*O cartão “Em exibição” não está disponível na Netflix e noutras aplicações fornecedoras de conteúdos (CP), pelo que o cartão não será apresentado.

*O cartão “IA generativa” está disponível em determinadas regiões ou modelos.

 

10)*Conteúdo reduzido ou limitado pode ser mostrado consoante a região e a conectividade de rede.

*A assistência ao Voice ID pode variar consoante a região e o país e está disponível nas televisões OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como nas televisões MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.

*Funciona apenas com aplicações que suportam a conta de Voice ID.

*O bloqueio pode ser desativado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a razões de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar eficazmente.

*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuidade sem aviso prévio.

*O My Page aplica-se às TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

 

11)*É necessária uma ligação à Internet.

*É possível associar o AI Chatbot ao serviço de apoio ao cliente.

*Em países onde a NLP não é suportada, o acesso e a utilização de aplicações baseadas em voz podem não estar disponíveis.

 

12)*O webOS Re:New é um programa de atualização de software e está disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

*O calendário de atualização, bem como as funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.

*As funcionalidades, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar consoante o produto, modelo ou região.

 

13)*Fornece acesso rápido às funcionalidades de IA da TV, mas não tem processamento de IA incorporado.

*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.

*Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet.

*O AI Voice Recognition apenas é fornecido em países que suportam PNL no seu idioma nativo.

 

14)*O cartão “Nesta cena" está disponível em países que suportam EPG.

*O âmbito da assistência pode variar consoante o país.

*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer ações ou decisões tomadas com base em tais informações.

 

15)*Validação AMD FreeSync Premium com base no baixo atraso de entrada, redução de stutter e desempenho sem cintilação.

*144Hz é a taxa de atualização máxima baseada na taxa de atualização variável (VRR) e apenas funciona com entradas que suportem 144Hz.

*O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e ecrãs de TV que se reúnem para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogo dos consumidores em HDR.

*O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.

*No modo Motion Booster, a resolução pode diminuir para garantir um desempenho ideal.

*O Motion Booster 288 oferece uma taxa de atualização de até 288Hz com resolução Full HD otimizada para uma jogabilidade ultra suave.

 

16)*A tecnologia Bluetooth Ultra Low Latency aplica-se apenas a determinadas LG TV de 2026. A funcionalidade do controlador ULL só é suportada quando está ligado a dispositivos compatíveis.

*No modo ULL, apenas um controlador (gamepad) pode ser ligado. A utilização de outros dispositivos Bluetooth poderá ser afetada.

*Para obter o melhor desempenho, recomenda-se uma ligação Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

*O comando de jogos é vendido separadamente.

 

17)*O suporte para serviços de jogos na nuvem pode variar.

*Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.

*O gamepad é vendido separadamente.

 

18)*FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente na AppleTV+ e na aplicação de vídeo Amazon Prime Video.

 

19)*O conteúdo disponível pode variar consoante a região e está sujeito a alterações.

*O serviço está disponível através de uma assinatura paga. Avaliação gratuita de um mês disponível com registo de login e método de pagamento. A subscrição é renovada automaticamente para um plano pago, exceto se for cancelada antes do fim do período de avaliação. A subscrição pode ser cancelada em qualquer altura durante o período experimental.

 

21)*São fornecidos 16 perfis diferentes, com recomendações de conteúdo geradas pela correspondência de dados com cada tipo de perfil.

 

22)*A funcionalidade de IA generativa está disponível apenas em determinadas regiões ou modelos.

*Uma subscrição inclui 20 créditos por mês. Um crédito permite-lhe gerar uma imagem.

*Dependendo do desempenho do dispositivo, tamanho do ficheiro e velocidade da rede, a velocidade de transferência de ficheiros do LG Link pode variar.

*Algumas extensões de ficheiros podem não estar disponíveis no LG Link, dependendo das especificações do seu dispositivo.

*O LG Link pode utilizar um dispositivo de armazenamento externo quando utilizado de acordo com as especificações de memória do dispositivo.

 

23)*A funcionalidade funciona quando tem sessão iniciada na sua conta do Google Photos e tem pelo menos 10 fotografias na aplicação.

 

24)*Os sensores de luminosidade podem variar consoante o modelo.

 

25)*Os sensores de movimento só estão disponíveis nos modelos W6 e G6.

 

26)*O suporte para determinados LG Channels varia de acordo com a região.

 

27)*A LG suporta dispositivos Wi-Fi “Matter”. Os serviços e funcionalidades suportados por “Matter” podem variar consoante os dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser realizada através da aplicação móvel ThinQ.

 

29)*A Barra de Som pode ser adquirida em separado.

*O controlo do modo de som pode variar consoante o modelo.

*Lembre-se de que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma ligação de rede para fazer atualizações.

*A utilização do controlo remoto da LG TV está limitada a apenas determinadas funcionalidades.

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Key Spec

  • IMAGEM (ECRÃ) - Tipo de ecrã

    QNED MiniLED 4K

  • IMAGEM (ECRÃ) - Taxa de atualização

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

  • IMAGEM (ECRÃ) - Gama de cor

    Dynamic QNED Color Pro (100% Volume de Cor certificado)

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador de imagem

    Alpha 8 AI Processor 4K Gen3

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Tecnologia HDR

    HDR10 / HLG

  • GAMING - Compatível com AMD Freesync

    Sim

  • DIMENSÕES E PESO - Dimensões sem base (L*A*P mm)

    1455 x 841 x 67,9

  • DIMENSÕES E PESO - Peso da TV sem base (kg)

    16,5

Todas as especificações

IMAGEM (ECRÃ)

  • Tipo de ecrã

    QNED MiniLED 4K

  • Tipo de retroiluminação

    Mini LED

  • Resolução

    4K Ultra HD (3840 x 2160 pixéis)

  • Taxa de atualização

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

  • Gama de cor

    Dynamic QNED Color Pro (100% Volume de Cor certificado)

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

  • Processador de imagem

    Alpha 8 AI Processor 4K Gen3

  • QMS (Quick Media Switching)

    Sim

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Sim

  • Modos de Imagem

    9 Modos

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Tecnologia HDR

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Sim

  • Mapeamento de Tons Dinâmicos

    Sim (Mapeamento de Tons Dinâmicos Pro)

  • Calibração Automática

    Sim

  • Controlo de Brilho Automático

    Sim

  • Upscale AI

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • Imagem AI Pro

    Sim

  • Remasterização HDR AI

    Sim

  • Seleção de Modo AI

    Sim (SHR/HDR)

GAMING

  • Modo HGiG

    Sim

  • ALLM (Modo Automático de Latência Baixa)

    Sim

  • Compatível com AMD Freesync

    Sim

  • Otimizador de Jogo

    Sim (Painel de Jogo)

  • Motion Booster

    Motion Booster 288

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    Sim (até 144 Hz)

SMART TV

  • Sistema Operativo

    webOS 26

  • Multi-view

    Sim

  • Compatível com Apple Airplay

    Sim

  • Câmara USB Compatível

    Sim

  • Controlo por Aplicação

    Sim (LG ThinQ)

  • A Minha Página

    Sim

  • AI Magic Remote

    Incorporado

  • LG Shield

    Sim

  • LG Gallery+

    Sim (Disponibilidade de serviços pagos varia consoante o país)

  • LG Channels

    Sim

  • Reconhecimento Inteligente da Voz

    Sim

  • Home Hub

    Sim (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Sim

  • Web Browser

    Sim

  • Ecrã Always Ready

    Sim

  • AI Voice ID

    Sim

  • Compatível com Apple Home

    Sim

  • AI Picture/Sound Wizard

    Sim

  • Chatbot AI

    Sim

ÁUDIO

  • Saída de Áudio

    20W

  • Partilha do Modo de Som

    Sim

  • Calibração Acústica Adaptativa

    Sim

  • Remasterização por Objetos com AI

    Sim (AI Object Remastering Pro)

  • Som AI

    Alpha 8 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Codecs de Áudio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte o manual)

  • Clear Voice Pro

    Sim

  • LG Sound Sync

    Sim

  • Saída de Áudio Simultânea

    Sim

  • Direção das Colunas

    Saída por baixo

  • Sistema das Colunas

    2.0 Canais

  • WOW Orchestra

    Sim

CONECTIVIDADE E LIGAÇÕES

  • Entradas HDMI

    3ea (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Wi-Fi

    Sim (Wi-Fi 5)

  • Entradas USB

    1 (v 2.0)

  • SDPIF (Saída Ótica Digital de Áudio)

    1

  • Simplink (HDMI CEC)

    Sim

  • Entrada RF (Antena/Cabo)

    2

  • Suporte Bluetooth

    Sim (v 5.3)

  • Slot CI

    1

  • Entrada Ethernet

    1

ACESSIBILIDADE

  • Alto Contraste

    Sim

  • Escala de Cinzentos

    Sim

  • Cores Invertidas

    Sim

DIMENSÕES E PESO

  • Dimensões sem base (L*A*P mm)

    1455 x 841 x 67,9

  • Suporte VESA (L*A mm)

    300 x 200

  • Peso da TV sem base (kg)

    16,5

  • Dimensões da base (L*P mm)

    1217 x 269

  • Dimensões com base (L*A*P)

    1455 x 904 x 269

  • Peso da embalagem (kg)

    22,4

  • Dimensões da embalagem (L*A*P mm)

    1580 x 950 x 162

  • Peso da TV com base (kg)

    16,7

ENERGIA

  • Fonte de Alimentação (Voltagem, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de Energia em Standby

    Menos de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

  • Comando

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (c/ teclas numéricas, Reino Unido / Italy)

  • Cabo Alimentação

    Sim (Amovível)

CÓDIGO DE BARRAS

  • EAN

    8806096729717

RADIODIFUSÃO

  • Recetor TV Analógico

    Sim

  • TV Digital Terrestre

    DVB-T2 (Terrestre), DVB-C (Cabo), DVB-S2 (Satélite)

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