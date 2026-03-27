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Smart TV LG QNED AI QNED7E Mini LED 4K 2026 de 65 polegadas

65QNED7EB3C_EU.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto
65QNED7EB3C_EU.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Smart TV LG QNED AI QNED7E Mini LED 4K 2026 de 65 polegadas

65QNED7EB3C
Vista frontal de Smart TV LG QNED AI QNED7E Mini LED 4K 2026 de 65 polegadas 65QNED7EB3C
A LG QNED AI QNED70 Mini LED apresentada em vista frontal e lateral destaca um ecrã de 65 polegadas com 1447 mm de largura, 838 mm de altura de ecrã, 901 mm de altura com suporte, 70,8 mm de profundidade de perfil e uma área de suporte de 1185 por 269 mm.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Dynamic QNED Color preenche o ecrã com explosões vívidas e fluidas de movimentos multicoloridos, semelhantes a pintura, apresentando uma vibração de cor melhorada certificada para 100% de Volume de Cor.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca a forma como o seu Mini LED revela texturas de rocha mais nítidas e detalhes do oceano mais claros do que o LED convencional numa cena de falésia costeira dividida, proporcionando pretos mais profundos e um contraste mais refinado para uma maior clareza e profundidade.
O processador alpha 7 AI da LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K Gen9 brilha no centro de uma placa de circuito amarela, destacando um processamento de IA mais inteligente e poderoso que melhora a nitidez da imagem 4K com contraste e profundidade melhorados.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Super Upscaling 4K e Mapeamento Dinâmico de Tons mostra uma cena exterior de ângulo baixo de um homem entre edifícios coloridos, enquanto a IA reconhece a cena e faz upscaling cada fotograma para uma resolução de 4K.
O LG Shield, aplicado à LG QNED AI QNED70 Mini LED, é apresentado com um logótipo LG Shield no centro, ícones de segurança em baixo e um emblema de Distinção CES Innovation Awards 2026 em cima, representando a proteção de dados e do sistema.
A distinção 2026 CES Innovation Awards Honoree na categoria Inteligência Artificial reconhece a Pesquisa Multi IA com o Google Gemini e o Microsoft Copilot.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED inclui o AI Hub para personalização, com um ícone AI acima do controlo remoto rodeado de etiquetas para Pesquisa Multi IA, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.
A LG QNED evo AI QNED70 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge apresenta um jogo de futebol em direto com um painel de IA no ecrã que apresenta previsões, informações sobre o jogo e dados da liga, sugerindo como a IA analisa a jogabilidade para prever os resultados do jogo.
O LG QNED AI QNED70 Mini LED para jogabilidade suprema mostra uma cena de jogo de ação em ritmo acelerado com uma comparação que realça o movimento mais suave, enquanto suporta até 60Hz, VRR, ALLM, HGiG e GeForce NOW.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED é mostrada a partir da parte de trás, revelando um painel traseiro metálico com sulcos horizontais uniformemente espaçados que criam um aspeto limpo e estruturado e enfatizam o Design Linear Flow em toda a superfície.
Vista frontal de Smart TV LG QNED AI QNED7E Mini LED 4K 2026 de 65 polegadas 65QNED7EB3C
A LG QNED AI QNED70 Mini LED apresentada em vista frontal e lateral destaca um ecrã de 65 polegadas com 1447 mm de largura, 838 mm de altura de ecrã, 901 mm de altura com suporte, 70,8 mm de profundidade de perfil e uma área de suporte de 1185 por 269 mm.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Dynamic QNED Color preenche o ecrã com explosões vívidas e fluidas de movimentos multicoloridos, semelhantes a pintura, apresentando uma vibração de cor melhorada certificada para 100% de Volume de Cor.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca a forma como o seu Mini LED revela texturas de rocha mais nítidas e detalhes do oceano mais claros do que o LED convencional numa cena de falésia costeira dividida, proporcionando pretos mais profundos e um contraste mais refinado para uma maior clareza e profundidade.
O processador alpha 7 AI da LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K Gen9 brilha no centro de uma placa de circuito amarela, destacando um processamento de IA mais inteligente e poderoso que melhora a nitidez da imagem 4K com contraste e profundidade melhorados.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Super Upscaling 4K e Mapeamento Dinâmico de Tons mostra uma cena exterior de ângulo baixo de um homem entre edifícios coloridos, enquanto a IA reconhece a cena e faz upscaling cada fotograma para uma resolução de 4K.
O LG Shield, aplicado à LG QNED AI QNED70 Mini LED, é apresentado com um logótipo LG Shield no centro, ícones de segurança em baixo e um emblema de Distinção CES Innovation Awards 2026 em cima, representando a proteção de dados e do sistema.
A distinção 2026 CES Innovation Awards Honoree na categoria Inteligência Artificial reconhece a Pesquisa Multi IA com o Google Gemini e o Microsoft Copilot.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED inclui o AI Hub para personalização, com um ícone AI acima do controlo remoto rodeado de etiquetas para Pesquisa Multi IA, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.
A LG QNED evo AI QNED70 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge apresenta um jogo de futebol em direto com um painel de IA no ecrã que apresenta previsões, informações sobre o jogo e dados da liga, sugerindo como a IA analisa a jogabilidade para prever os resultados do jogo.
O LG QNED AI QNED70 Mini LED para jogabilidade suprema mostra uma cena de jogo de ação em ritmo acelerado com uma comparação que realça o movimento mais suave, enquanto suporta até 60Hz, VRR, ALLM, HGiG e GeForce NOW.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED é mostrada a partir da parte de trás, revelando um painel traseiro metálico com sulcos horizontais uniformemente espaçados que criam um aspeto limpo e estruturado e enfatizam o Design Linear Flow em toda a superfície.

Funcionalidades principais

  • A tecnologia exclusiva de ampla gama de cores da LG disponibiliza uma paleta de cores incrivelmente rica com o Dynamic QNED Color
  • Nitidez melhorada e contraste excecional com Mini LED
  • O design Linear Flow apresenta um acabamento refinado e sólido, feito para complementar o seu espaço
  • O webOS premiado proporciona experiências avançadas de IA — com tecnologia Google Gemini e Microsoft Copilot.
  • O botão AI desbloqueia o AI Hub para uma experiência inteligente e personalizada, protegida pelo LG Shield
Mais

Porquê a LG QNED | Mini LED?

A LG QNED AI QNED70 Mini LED proporciona uma experiência desportiva dinâmica num ecrã grande e nítido, com painéis controlados por IA que mostram previsões, informações sobre os jogadores e dados da liga, à medida que o jogo é analisado em tempo real.

Dynamic Sports com LG QNED

A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Dynamic QNED Color preenche o ecrã com explosões vívidas e fluidas de movimentos multicoloridos, semelhantes a pintura, apresentando uma vibração de cor melhorada certificada para 100% de Volume de Cor.

Cor QNED dinâmica

A LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca o Mini LED através de uma cena de falésia costeira dividida, comparando o LED convencional com pretos mais profundos e contraste mais refinado em texturas de rocha em camadas e detalhes do oceano para maior clareza e profundidade.

Mini LED

A LG QNED AI QNED70 Mini LED com o webOS Multi AI premiado é apresentada num fundo escuro com os logótipos Microsoft Copilot e Google Gemini, indicando o suporte para serviços relacionados com IA acessíveis através da interface da TV.

webOS Multi AI premiado

A LG QNED AI QNED70 Mini LED inclui o AI Hub para personalização, com um símbolo de IA acima de um controlo remoto rodeado de etiquetas para Pesquisa Multi IA, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Centro de IA para personalização

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema.

Protegido pelo LG Shield

Como é que o LG QNED Mini LED proporciona cor dinâmica a todas as cenas?

O Dynamic QNED Color da LG QNED, certificado para 100% de Volume de Cor, proporciona cores e detalhes realistas. Do cinema ao desporto, desfrute de conteúdos reproduzidos com cores vivas e nitidez.

Cor QNED dinâmica

A tecnologia de gama de cores baseada em nano da LG oferece 100% de Volume de Cor na sua TV

Veja cores dinâmicas e vibrantes em movimento com a tecnologia de ampla gama de cores baseada em nano da LG que substitui o Quantum Dot, melhorando a taxa de reprodução de cores da sua TV para expressar uma variedade de estados de espírito com o Dynamic QNED Color.

A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Dynamic QNED Color preenche o ecrã com explosões vívidas e fluidas de movimentos multicoloridos, semelhantes a pintura, proporcionando uma expressão de cor viva e 100% de volume de cor para visuais dinâmicos.

A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Dynamic QNED Color preenche o ecrã com explosões vívidas e fluidas de movimentos multicoloridos, semelhantes a pintura, proporcionando uma expressão de cor viva e 100% de volume de cor para visuais dinâmicos.

 Veja a Certificação de 100% de Volume de Cor da LG QNED2)

Mini LED

Brilho refinado com precisão milimétrica

Descubra um contraste mais profundo e imagens brilhantes com a tecnologia Mini LED da LG, que oferece controlo preciso da luz para cada cena.

A LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca a forma como o seu Mini LED revela texturas de rocha mais nítidas e detalhes do oceano mais claros do que o LED convencional numa cena de falésia costeira dividida, proporcionando pretos mais profundos e um contraste mais refinado para uma maior clareza e profundidade.

A LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca a forma como o seu Mini LED revela texturas de rocha mais nítidas e detalhes do oceano mais claros do que o LED convencional numa cena de falésia costeira dividida, proporcionando pretos mais profundos e um contraste mais refinado para uma maior clareza e profundidade.

*As imagens acima são simuladas para fins ilustrativos.

Processador alpha 7 AI 4K Gen9

Atualizado para um processamento mais inteligente e potente

Impulsionado pelo poder melhorado da GPU e da CPU, o processador alpha 7 AI realiza a otimização de imagem numa escala nano para oferecer nitidez 4K com contraste melhorado e profundidade tridimensional.

O processador alpha 7 AI da LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K Gen9 brilha no centro de uma placa de circuito amarela, destacando um processamento de IA mais inteligente e poderoso que melhora a nitidez da imagem 4K com contraste e profundidade melhorados.

O processador alpha 7 AI da LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K Gen9 brilha no centro de uma placa de circuito amarela, destacando um processamento de IA mais inteligente e poderoso que melhora a nitidez da imagem 4K com contraste e profundidade melhorados.

Porquê a LG AI TV?

A LG AI TV otimiza a imagem e o som, tornando o dia a dia mais inteligente com o AI Hub personalizado.

Saiba mais sobre a LG AI TV

Descubra três benefícios de destaque do AI Hub

Pesquisa avançada Multi IA com Google Gemini e Microsoft Copilot

Basta dizer o que está a procurar e, em seguida, selecionar o modelo de IA que melhor se adequa às suas necessidades. O sistema liga-se a vários modelos de IA para fornecer resultados mais amplos e relevantes.5)

Receba recomendações de conteúdo personalizadas

O AI Concierge sugere conteúdos e atualizações personalizados de acordo com os seus interesses. O In This Scene fornece recomendações e informações relevantes com base no que está a assistir, enquanto a IA generativa permite pesquisar e criar imagens.6)

A LG AI TV reconhece a sua voz e leva-o ao My Page personalizado especialmente para si!

Levado para My Page, pode ver tudo num relance, desde a meteorologia, o calendário e os widgets até aos resultados dos seus desportos favoritos.7)

A distinção de Homenageado CES Innovation Awards 2026 é apresentada num fundo escuro. A arquitetura Multi-AI é reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

A distinção de Homenageado CES Innovation Awards 2026 é apresentada num fundo escuro. A arquitetura Multi-AI é reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

webOS Multi AI premiado

webOS premiado agora protegido pelo LG Shield

A distinção do AVForums Editor’s Choice é apresentada num fundo escuro para o LG webOS 25, nomeado Melhor Sistema de Smart TV 2025/2026.

A distinção do AVForums Editor’s Choice é apresentada num fundo escuro para o LG webOS 25, nomeado Melhor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 anos como o melhor sistema de Smart TV 

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Também é apresentada a distinção de Homenageado do CES Innovation Awards 2026.

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Também é apresentada a distinção de Homenageado do CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Segurança em que pode confiar

As 7 tecnologias principais do LG Shield garantem que os seus dados permanecem seguros com armazenamento e gestão de dados seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridade de software garantida, autenticação de utilizador e controlo de acesso, transmissão de dados segura, deteção e resposta a eventos de segurança e gestão de atualizações segura.

Segurança em que pode confiar Saiba mais sobre o LG Shield

Programa webOS Re:New

Atualize a sua TV até 5 anos gratuitamente9)

A Proteção Quad da LG é mostrada através de quatro ícones de proteção num fundo amarelo. Cada ícone inclui proteção contra descargas atmosféricas, proteção contra humidade, proteção contra picos de corrente e proteção webOS com LG Shield.

A Proteção Quad da LG é mostrada através de quatro ícones de proteção num fundo amarelo. Cada ícone inclui proteção contra descargas atmosféricas, proteção contra humidade, proteção contra picos de corrente e proteção webOS com LG Shield.

Proteção Quad da LG

A sua LG TV é construída para durar com a LG Quad Protection

Desde o hardware ao software, a sua LG TV está protegida. Os condensadores incorporados protegem contra tensões elevadas, incluindo descargas atmosféricas, enquanto os semicondutores são concebidos com proteção contra sobretensões. O gel de silicone e os revestimentos protetores protegem os chipsets da humidade e até os seus dados ficam seguros e protegidos com o LG Shield.

AI Magic Remote

Navegue e aponte facilmente como um air mouse para desfrutar do AI Hub

Controlo fácil da sua TV com o AI Magic Remote. Com um sensor de movimento e roda de *scroll wheel*, clicar, arrastar e largar para o usar como um air mouse ou simplesmente falar para comandos de voz.10)

A LG QNED AI QNED70 Mini LED inclui o AI Hub para personalização, com um ícone AI acima do controlo remoto rodeado de etiquetas para Pesquisa Multi IA, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Mergulhe em cada jogo desportivo

Previsão desportiva pelo AI Concierge

Receba previsões de jogos com IA

A IA analisa as estatísticas e o desempenho da sua equipa para fornecer previsões de jogos. Torça mais e divirta-se a apoiar a sua equipa com estas informações geradas por IA.11)

TruMotion

Suavização de movimento que se adapta a todos os géneros

A Seleção de Género IA identifica o género do conteúdo e o TruMotion ajusta os níveis de trepidação para aplicar a quantidade certa de suavização para uma experiência de visualização natural de filmes, desportos e muito mais.

Sports Alert

Configure alertas e nunca perca um momento

Capte todos os momentos da ação. Configure os seus alertas e receba notificações sobre os horários dos jogos da sua equipa, resultados e muito mais.

Entre num mundo preparado para vencer

A derradeira experiência de jogo

Jogue para vencer com um desempenho suave

Tenha uma excelente experiência de jogo com até 60Hz VRR. Com o primeiro comando certificado BT ULL emparelhado com taxas de atualização rápidas, cada momento de jogo torna-se mais agradável.12)

O LG QNED AI QNED70 Mini LED para uma jogabilidade suprema mostra uma cena de jogo de ação rápida com um encarte de comparação que destaca um movimento mais suave, enquanto suporta até 60Hz, VRR, ALLM, HGiG e GeForce NOW.

A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Bluetooth Ultra Low Latency mostra um controlador de jogos sem fios com a etiqueta “Razer Wolverine V3 Bluetooth” no ecrã, o que indica um suporte otimizado para controladores Bluetooth para uma jogabilidade rápida.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED inclui o LG Gaming Portal com um esquema de hub de jogos, combinando conteúdo em destaque e mosaicos de jogos numa interface unificada que se expande para disponibilizar acesso a aplicações de jogos GeForce NOW e webOS.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Game Dashboard e Optimizer mostra ecrãs de jogos lado a lado e um menu no ecrã para ajustar as definições de jogo, como a taxa de atualização, a latência e os modos visuais em tempo real.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Bluetooth Ultra Low Latency mostra um controlador de jogos sem fios com a etiqueta “Razer Wolverine V3 Bluetooth” no ecrã, o que indica um suporte otimizado para controladores Bluetooth para uma jogabilidade rápida.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED inclui o LG Gaming Portal com um esquema de hub de jogos, combinando conteúdo em destaque e mosaicos de jogos numa interface unificada que se expande para disponibilizar acesso a aplicações de jogos GeForce NOW e webOS.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Game Dashboard e Optimizer mostra ecrãs de jogos lado a lado e um menu no ecrã para ajustar as definições de jogo, como a taxa de atualização, a latência e os modos visuais em tempo real.
Bluetooth com latência ultrabaixa

A primeira TV do mundo compatível com controladores Bluetooth de latência ultrabaixa

Experimente jogos na nuvem de alto desempenho e latência ultrabaixa com suporte para Bluetooth Ultra Low Latency Controller, reduzindo o atraso de entrada para menos de 3,0ms. Desfrute de um controlo fluido e responsivo que se assemelha a uma ligação com fios, mesmo ao jogar na nuvem.13)

Portal de Gaming LG

O seu centro completo para jogos, sem necessidade de consola

Explore milhares de jogos da Xbox, NVIDIA GeForce Now, aplicações webOS nativas e muito mais. Encontre facilmente jogos para comando remoto ou gamepad e até compita com outros jogadores através do Modo Desafio.14)

Painel e Otimizador do jogo

Ajuste facilmente as definições do jogo para que se adaptem ao seu estilo de jogo

Personalize facilmente a sua experiência de jogo usando o Painel de Jogos para um controlo rápido e em tempo real e o Otimizador de Jogos para ajustar as suas configurações preferidas. Ajuste a taxa de atualização, a latência e os modos visuais para otimizar cada sessão de jogo com facilidade.

Cinema verdadeiro, preservado em detalhes exatos

A LG QNED AI QNED70 Mini LED é apresentada num estúdio enquanto um realizador trabalha num painel de controlo e edita um filme apresentado no ecrã. Os logótipos FILMMAKER MODE aparecem no canto inferior esquerdo.

A LG QNED AI QNED70 Mini LED é apresentada num estúdio enquanto um realizador trabalha num painel de controlo e edita um filme apresentado no ecrã. Os logótipos FILMMAKER MODE aparecem no canto inferior esquerdo.

FILMMAKER Ambient MODE

Assista a filmes como o realizador pretendia

Desfrute do cinema tal como o realizador o idealizou com o FILMMAKER MODE com Compensação de Luz Ambiente que se adapta ao ambiente e mantém os visuais o mais próximo possível da sua forma original.15)

Design feito para elevar o seu espaço

Design Linear Flow

Acabamento refinado e sólido que complementa o seu espaço

A sua TV apresenta um acabamento metálico moderno com verdadeira solidez e um design linear de bom gosto, feito para elevar o seu espaço.16)

A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Linear Flow Design é apresentada numa vista de vários ângulos, com um painel traseiro mostrado na parte superior, uma cena de sala de estar com a TV fina montada na parede na parte inferior esquerda e um grande plano da parte traseira de metal estriado na parte inferior direita.

Descubra obras-primas ilimitadas com a LG Gallery+

Descubra obras-primas ilimitadas com a LG Gallery+

Decore o seu espaço com mais de 5000 conteúdos artísticos selecionados

A LG Gallery+ permite-lhe aceder a inúmeras obras de arte e conteúdos dos nossos parceiros, como a National Gallery, MMCA, Magnum e muito mais. Eleve e personalize o seu espaço com arte que reflita o seu estilo.17)

A LG QNED AI QNED70 Mini LED mostra uma grelha do Google Photos com fotografias de família, enquanto um telemóvel apresenta uma lista de álbuns com o botão de alternância do álbum Viagem em família ativado.

A LG QNED AI QNED70 Mini LED mostra uma grelha do Google Photos com fotografias de família, enquanto um telemóvel apresenta uma lista de álbuns com o botão de alternância do álbum Viagem em família ativado.

Minhas Fotos

Aceda facilmente ao Google Photos e mostre as suas memórias

Ligue comodamente a sua conta Google Photos à sua TV utilizando apenas o seu telemóvel. Personalize sem esforço o seu espaço utilizando conteúdos da sua própria biblioteca de fotografias.21)

A LG QNED AI QNED70 Mini LED está montada na parede verde por cima de uma consola vermelha, apresentando um quadro de informações que inclui a meteorologia, resultados desportivos, programador de TV e Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Quadro informativo

Mantenha-se atualizado com um painel global personalizado

Veja informações importantes num relance. Receba atualizações meteorológicas, alertas desportivos, veja o Google Calendar e configure notificações para o Home Hub, as suas reservas de visualização e muito mais.

Modo Galeria

Mude da TV para obras de arte sem interrupções

Com o Gallery Mode ativado, a sua TV pode continuar a poupar energia mesmo quando apresenta as obras de arte selecionadas, dando um toque de estilo e elegância ao seu espaço.27)

Controlo automático do brilho

Brilho ideal em qualquer condição de iluminação

A LG QNED AI QNED70 Mini LED está montada na parede numa sala iluminada, mostrando uma obra de arte colorida com flores e frutos no Modo Galeria, enquanto o controlo de brilho se ajusta para uma visualização ótima em qualquer luz.22)

Sensor de movimento

Sensível à sua presença

A deteção de movimento permite que o televisor responda de forma inteligente, alternando os modos consoante o utilizador esteja ou não por perto.23)

LG Channels

Entretenimento sem fim e gratuito

O LG Channels reúne conteúdos diversificados de plataformas ao vivo e a pedido num único hub, tornando mais fácil do que nunca encontrar os conteúdos que adora.24)

A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Smart Connectivity apresenta a interface Home Hub no ecrã, mostrando ligações ao Google Home e ao LG ThinQ, com painéis para a TV, dispositivos e aplicações numa única disposição de controlo.

Conectividade inteligente

Home Hub, tudo-em-um para a sua casa inteligente

O Home Hub reúne todos os seus dispositivos inteligentes. Ligue, controle e interaja sem problemas com os seus dispositivos IoT domésticos através do Google Home e muito mais.25)

A LG Soundbar eleva cada cena com um som surround mais completo

WOW Orchestra

Sistema de som surround completo da LG TV e Barra de Som em sincronia.

Ao sincronizar a TV e a Barra de Som como uma só, o sistema expande a profundidade e a direcionalidade para uma experiência surround mais completa.26)

A LG QNED AI QNED70 Mini LED com WOW Orchestra mostra músicos a atuar no ecrã, enquanto as ondas sonoras em camadas da TV e da barra de som abaixo enchem a sala de estar para criar uma experiência de som surround sincronizada.

Uma família com crianças e os seus avós sentam-se juntos num sofá de uma sala de estar luminosa, segurando o comando enquanto vêem televisão.

Uma família com crianças e os seus avós sentam-se juntos num sofá de uma sala de estar luminosa, segurando o comando enquanto vêem televisão.

Accessibility

As funcionalidades de assistência tornam a visualização mais inclusiva

As LG TV foram concebidas a pensar na acessibilidade, com funcionalidades como o filtro de ajuste de cor, um guia de linguagem gestual e suporte de conetividade direta para dispositivos de assistência áudio.

Isenção de responsabilidade

 

*As imagens acima desta página de informações do produto têm um caráter meramente ilustrativo. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais fidedigna.

*As especificações e funcionalidades variam consoante a região, o modelo e o tamanho.

*A disponibilidade do serviço varia consoante a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas da aplicação de terceiros.

*É necessária uma conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para aceder a serviços e funcionalidades inteligentes baseados na rede, incluindo aplicações de streaming. Sem uma conta LG, apenas estão disponíveis as ligações de dispositivos externos, por exemplo, através de HDMI, e a televisão terrestre/por via aérea (apenas para televisores com sintonizadores). Não há nenhuma taxa para criar uma conta LG.

*O conteúdo apresentado nesta página pode diferir do conteúdo disponível no serviço Gallery+ real.

2)*O Color Gamut Volume (CGV) do ecrã é equivalente ou excede o CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado de forma independente pela Intertek.

 

3)*O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos de autor em serviços OTT.

*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.

 

4)*O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.

 

5)*A Pesquisa de IA (Copilot) está disponível nos modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatíveis com o Programa webOS Re:New, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

*É necessária uma ligação à Internet e os serviços de IA dos parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma subscrição.

*Esta funcionalidade pode variar consoante a região e o modelo e não está disponível em países onde não é fornecida assistência LLM.

 

6)*Algumas destas funcionalidades podem não estar disponíveis em determinadas regiões ou modelos.

*Os menus apresentados podem ser diferentes aquando do lançamento.

*As recomendações de palavras-chave variam consoante a aplicação e a hora do dia.

*O cartão “Nesta cena" está disponível em países que suportam EPG (Electronic Program Guide).

*O cartão “Em exibição” não está disponível na Netflix e noutras aplicações fornecedoras de conteúdos (CP), pelo que o cartão não será apresentado.

*O cartão “IA generativa” está disponível em determinadas regiões ou modelos.

 

7)*Conteúdo reduzido ou limitado pode ser mostrado consoante a região e a conectividade de rede.

*A assistência ao Voice ID pode variar consoante a região e o país e está disponível nas televisões OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como nas televisões MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.

*Funciona apenas com aplicações que suportam a conta de Voice ID.

*O bloqueio pode ser desativado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a razões de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar eficazmente.

*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuidade sem aviso prévio.

*O My Page aplica-se às TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

 

8)*É necessária uma ligação à Internet.

*É possível associar o AI Chatbot ao serviço de apoio ao cliente.

*Em países onde a NLP não é suportada, o acesso e a utilização de aplicações baseadas em voz podem não estar disponíveis.

 

9)*O webOS Re:New é um programa de atualização de software e está disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

*O calendário de atualização, bem como as funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.

*As funcionalidades, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar consoante o produto, modelo ou região.

 

10)*Fornece acesso rápido às funcionalidades de IA da TV, mas não tem processamento de IA incorporado.

*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.

*Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet.

*O AI Voice Recognition apenas é fornecido em países que suportam PNL no seu idioma nativo.

 

11)*O cartão “Nesta cena" está disponível em países que suportam EPG.

*O âmbito da assistência pode variar consoante o país.

*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer ações ou decisões tomadas com base em tais informações.

 

12)*60Hz só funciona com jogos ou entradas de PC que suportem 60Hz.

*O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.

 

13)*No modo ULL, apenas um controlador (gamepad) pode ser ligado. A utilização de outros dispositivos Bluetooth poderá ser afetada.

*Para obter o melhor desempenho, recomenda-se uma ligação Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

 

14)*O suporte para serviços de jogos na nuvem pode variar.

*Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.

*O gamepad é vendido separadamente.

 

15)*FILMMAKER Ambient MODE é uma marca registada da UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE inicia automaticamente na aplicação AppleTV+ e na aplicação Amazon Prime Vídeo.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona em modelos equipados com um sensor de luz.

 

16)*O tamanho da moldura difere de acordo com a série e o tamanho.

 

17)*O conteúdo disponível pode variar consoante a região e está sujeito a alterações.

*O serviço está disponível através de uma assinatura paga. Avaliação gratuita de um mês disponível com registo de login e método de pagamento. A subscrição é renovada automaticamente para um plano pago, exceto se for cancelada antes do fim do período de avaliação. A subscrição pode ser cancelada em qualquer altura durante o período experimental.

 

19)*São fornecidos 16 perfis diferentes, com recomendações de conteúdo geradas pela correspondência de dados com cada tipo de perfil.

 

20)*A funcionalidade de IA generativa está disponível apenas em determinadas regiões ou modelos.

*Uma subscrição inclui 20 créditos por mês. Um crédito permite-lhe gerar uma imagem.

*Dependendo do desempenho do dispositivo, tamanho do ficheiro e velocidade da rede, a velocidade de transferência de ficheiros do LG Link pode variar.

*Algumas extensões de ficheiros podem não estar disponíveis no LG Link, dependendo das especificações do seu dispositivo.

*O LG Link pode utilizar um dispositivo de armazenamento externo quando utilizado de acordo com as especificações de memória do dispositivo.

 

21)*A funcionalidade funciona quando tem sessão iniciada na sua conta do Google Photos e tem pelo menos 10 fotografias na aplicação.

 

22)*Os sensores de luminosidade podem variar consoante o modelo.

 

23)*Os sensores de movimento só estão disponíveis nos modelos W6 e G6.

 

24)*O suporte para determinados LG Channels varia de acordo com a região.

 

25)*A LG suporta dispositivos Wi-Fi “Matter”. Os serviços e funcionalidades suportados por “Matter” podem variar consoante os dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser realizada através da aplicação móvel ThinQ.

 

26)*A Barra de Som pode ser adquirida em separado.

*O controlo do modo de som pode variar consoante o modelo.

*Lembre-se de que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma ligação de rede para fazer atualizações.

*A utilização do controlo remoto da LG TV está limitada a apenas determinadas funcionalidades.

 

27)*A poupança de Potência aplica-se apenas quando o Modo Galeria e o Always Ready estão ativados. Se o Always Ready estiver desativado, o Modo Galeria consumirá a mesma quantidade de energia que quando a TV está ligada.

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Key Spec

  • IMAGEM (ECRÃ) - Tipo de ecrã

    QNED MiniLED 4K

  • IMAGEM (ECRÃ) - Taxa de atualização

    50/60Hz Nativo

  • IMAGEM (ECRÃ) - Gama de cor

    Dynamic QNED Color

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador de imagem

    Processador α7 Gen9 4K AI

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Tecnologia HDR

    HDR10 / HLG

  • DIMENSÕES E PESO - Dimensões sem base (L*A*P mm)

    1447 x 838 x 70,8

  • DIMENSÕES E PESO - Peso da TV sem base (kg)

    13,9

Todas as especificações

IMAGEM (ECRÃ)

  • Tipo de ecrã

    QNED MiniLED 4K

  • Gama de cor

    Dynamic QNED Color

  • Taxa de atualização

    50/60Hz Nativo

  • Resolução

    4K Ultra HD (3840 x 2160 pixéis)

  • Tipo de retroiluminação

    Mini LED

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

  • Processador de imagem

    Processador α7 Gen9 4K AI

  • Remasterização HDR AI

    Sim

  • Upscale AI

    Super Upscaling 4K

  • Controlo de Brilho Automático

    Sim

  • Calibração Automática

    Sim

  • Mapeamento de Tons Dinâmicos

    Sim

  • FILMMAKER MODE™

    Sim

  • Tecnologia HDR

    HDR10 / HLG

  • Modos de Imagem

    9 Modos

GAMING

  • Modo HGiG

    Sim

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    Sim (Até 60Hz)

  • Otimizador de Jogo

    Sim (Painel de Jogo)

  • ALLM (Modo Automático de Latência Baixa)

    Sim

SMART TV

  • Sistema Operativo

    webOS 26

  • LG Channels

    Sim

  • Compatível com Apple Home

    Sim

  • Compatível com Apple Airplay

    Sim

  • Câmara USB Compatível

    Sim

  • Controlo por Aplicação

    Sim (LG ThinQ)

  • A Minha Página

    Sim

  • LG Shield

    Sim

  • Chatbot AI

    Sim

  • Reconhecimento Inteligente da Voz

    Sim

  • Home Hub

    Sim (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Sim

  • Web Browser

    Sim

  • Ecrã Always Ready

    Sim

  • AI Voice ID

    Sim

  • AI Magic Remote

    Incorporado

ÁUDIO

  • Saída de Áudio

    20W

  • Partilha do Modo de Som

    Sim

  • Calibração Acústica Adaptativa

    Sim

  • Som AI

    (Virtual 9.1.2 canais virtuais)

  • Codecs de Áudio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte o manual)

  • Clear Voice Pro

    Sim (Volume Automático)

  • LG Sound Sync

    Sim

  • Saída de Áudio Simultânea

    Sim

  • Direção das Colunas

    Saída por baixo

  • Sistema das Colunas

    2.0 Canais

  • WOW Orchestra

    Sim

CONECTIVIDADE E LIGAÇÕES

  • Entradas HDMI

    3 (suporte eARC, ALLM)

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Wi-Fi

    Sim (Wi-Fi 5)

  • Entradas USB

    1 (v 2.0)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Sim

  • Entrada RF (Antena/Cabo)

    2

  • Entrada Ethernet

    1

  • Slot CI

    1

  • Suporte Bluetooth

    Sim (v 5.3)

ACESSIBILIDADE

  • Alto Contraste

    Sim

  • Escala de Cinzentos

    Sim

  • Cores Invertidas

    Sim

DIMENSÕES E PESO

  • Dimensões sem base (L*A*P mm)

    1447 x 838 x 70,8

  • Dimensões da embalagem (L*A*P mm)

    1580 x 950 x 142

  • Peso da embalagem (kg)

    19,9

  • Dimensões com base (L*A*P)

    1447 x 899 x 255

  • Dimensões da base (L*P mm)

    1230 x 255

  • Peso da TV sem base (kg)

    13,9

  • Peso da TV com base (kg)

    14,1

  • Suporte VESA (L*A mm)

    300 x 200

ENERGIA

  • Fonte de Alimentação (Voltagem, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Consumo de Energia em Standby

    Menos de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

  • Comando

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (c/ teclas numéricas)

  • Cabo Alimentação

    Sim (Amovível)

CÓDIGO DE BARRAS

  • EAN

    8806096732045

RADIODIFUSÃO

  • TV Digital Terrestre

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cabo), DVB-S2/S (Satélite)

  • Recetor TV Analógico

    Sim

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